Gasztro

2026.06.01.

30 szezonális, napfényes nyári étel, ami nem hiányozhat a júniusi repertoárodból

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Itt a június, hivatalosan is megérkezett a nyár, lassan beköszönt a szünidő, irány a vízpart, a nyaraló vagy legalább a helyi piac, ahol is mindent beszerezhetünk, amitől igazán finom lesz ez a hónap. 30 júniusi recepttel készültünk nektek!

A június a nyár első hivatalos hónapja, igaz, kezdjük megszokni, hogy a kánikula már májusban is be-beköszön, sőt, az állandó felmelegedés miatt az évek alatt fokozatosan előrébb csúszott a friss, szezonális alapanyagok megjelenésének időpontja is: így már május végére lecseng az eperszezon, sárga- és görögdinnyét is vásárolhatunk, a különféle barackfajtákról nem is beszélve, melyek szinte egész nyáron elérhetők.

lángos tejföllel, sajttal
Lángos Coook konyhájából, receptért katt a képre!
Nosalty

Mi most akkor is összeválogattuk nektek a legnyáriasabb, legzsengébb júniusi zöldség-gyümölcs kínálatot - azokat a finomságokat, amelyekkel jobb esetben tényleg csak pár hétig találkozhatunk egy évben. De persze lesz itt strandos kedvenc és minden, amit nyáron szeretünk a legjobban falatozni!

Hogy melyek ezek, a júniusban szezonális alapanyagok?

A zsenge zöldborsó és zöldbab, a sóska- és spenótlevelek, az utolsó adag rebarbara és eper, a málna, a cseresznye, a ribizli, a padlizsán, a cukkini, a paradicsom, az újburgonya, a különféle uborkafélék vagy a tök - használjuk ki, amíg tart a szezonjuk!

Cseréljük le végre a mirelit és üveges zöldborsót meg zöldbabot, dobjuk félre a fagyasztott bogyósokat és gyalult tököt, felejtsük most el a nagy, öreg, keményítős burgonyaszemeket és az üvegházi/import paradicsomot!

Mindenképp nézzétek végig ezt a 30-as listát, megéri, mert mindegyik recept maga a június!

  1. Geometrikus mintában kirakott rebarbarapite vaníliás krémmel, felülnézetből fotózva, fehér tálon tálalva

    Rebarbarapite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    308
    Kalória
    4.6g
    Fehérje
    31.1g
    Szénhidrát
    18.6g
    Zsír
    Még több gyümölcsös pite

    Májusban érkezett, de június elején még elcsíphető a rebarbara. Mindig, minden évben hangsúlyozzuk és szorgalmazzuk, hogy szeressétek minél többen!
  2. Krémes, csípős mogyoróvajas udontészta szeletelt csirkemellel egy mély tányérban, lime-gerezdekkel, korianderrel, cukorborsóval, szezámmaggal és chiliolajjal tálalva.

    Krémes-csípős mogyoróvajas udon csirkével

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    2620
    Kalória
    115.9g
    Fehérje
    357.9g
    Szénhidrát
    79.9g
    Zsír
    Még több ázsiai levesek

    Aki júniusban sem óhajtja mellőzni az ázsiai ízvilágot, meg fog őrülni ezért a pikáns, csípős, mogyoróvajas csirkéért, mely vastag, imádni való udontésztával lakat jól.
  3. Joghurtos-epres piskóta tortaformában sütve, tetején eperdarabokkal és friss egész eprekkel, mellette kis piros tányérokon friss eper és tejszínhab.

    Joghurtos-epres piskóta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    312
    Kalória
    5.5g
    Fehérje
    40.6g
    Szénhidrát
    14.5g
    Zsír
    Még több gyümölcsös süti

    Az eperstandok lassan kiürülnek, de ha még elcsípsz pár szemet, ezt a mutatós, kerekded epres piskótát próbáld ki. Joghurttól krémes tésztával csábít, és akár tortának is beillik!
  4. Kuszkuszos lecsóval töltött, sült padlizsán aprított petrezselyemmel és pirított fenyőmaggal tálalva

    Lecsóval töltött padlizsán

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    381
    Kalória
    9.9g
    Fehérje
    57.5g
    Szénhidrát
    14.7g
    Zsír
    Még több töltött padlizsán

    A szezonális padlizsán és a nyárkedvenc lecsó egy receptben találkozott, és minket ez határtalan boldogsággal és inspirációval tölt el. Biztosan bevetjük egyik nap, és ebédre meg vacsorára is lecsóval töltött padlizsánt eszünk!
  5. Karalábészószban sült provanszi csirke

    Karalábészószban sült provanszi csirke

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    709
    Kalória
    46.4g
    Fehérje
    31.1g
    Szénhidrát
    42.3g
    Zsír
    Még több zöldséges csirke

    Judit69 sütőben sült, karalábészószos csirkét gondolt ki a családi asztalra, és ezzel azt is bizonyítja, hogy karalábé nem csak töltött karalábé vagy karalábéleves alapanyaga lehet. Próbáljátok ki!
  7. Málnás túrógombóc-szelet

    Málnás túrógombóc-szelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    598
    Kalória
    14.4g
    Fehérje
    66.7g
    Szénhidrát
    30.6g
    Zsír
    Még több túrós sütemény

    A málna sajnos aranyárban kapható, de ha otthon is megterem nálunk, a legszerencsésebb emberek közé tartozunk. Túróval párosítva próbáltad már sütibe sütni?
  8. Padlizsánropogós tejfölbundában

    Padlizsánropogós tejfölbundában

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    442
    Kalória
    16.3g
    Fehérje
    39.6g
    Szénhidrát
    24.7g
    Zsír
    Még több bundázott zöldség

    Kriszti67 padlizsánropogósa ellenállhatatlan, ropogós panírbundát kapott, mely nem mást rejt magában, mint a magyarkedvenc tejfölt! Ebből csak jó sülhet ki, teszteld le!
  9. Szaftos cseresznyés kuglóf

    Szaftos cseresznyés kuglóf

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    528
    Kalória
    6g
    Fehérje
    76.4g
    Szénhidrát
    22.8g
    Zsír
    Még több gyümölcsös kuglóf

    A cseresznye is megérkezett, és júniusban gyakorlatilag végigkísér majd minket. Azon kívül, hogy a szánkba dobáljuk és a fülünkre aggatjuk, ebbe a szaftos kuglófba is süssük bele!
  10. Petrezselymes újkrumpli újhagymával

    Petrezselymes újkrumpli újhagymával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    278
    Kalória
    5.3g
    Fehérje
    38.5g
    Szénhidrát
    12.5g
    Zsír
    Még több krumpliköret

    Hankusz Sára, nyárias, petrezselyemtől zöldellő újkrumplis egytálja főételnek és köretnek is hibátlan. Az újburgonya szezonja pedig véges, használd ki!
  11. Marokkói padlizsánkrém

    Zaalouk, a marokkói padlizsánkrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    103
    Kalória
    2.2g
    Fehérje
    13g
    Szénhidrát
    5.8g
    Zsír
    Még több padlizsánkrém

    A padlizsánkrém a number 1 kedvenc, ha padlizsános ételekről van szó. Évtizedek óta hódít, és variációival mindig újat tud mutatni. Ezt a marokkói, színes-illatos-fűszeres változatot mi nem tudtuk abbahagyni.
  13. Kerámia tányérban szaftos rakott karfiol, rizzsel és darálthússal, tetején tejföl és borsó hajtás.

    Rakott karfiol háziasan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    441
    Kalória
    22.3g
    Fehérje
    34.7g
    Szénhidrát
    23.6g
    Zsír
    Még több rakott karfiol

    A rakott karfiol az egyik kedvenc rakott zöldségünk, főleg nyáron, amikor zsenge a zöldség. Hús nélkül vagy darált hússal, sonkával, de tofuval vagy gombával is szuper finom, a lényeg, hogy sose száradjon ki - sok-sok besamellel süssük!
  15. Túrós pite sárgabarackkal

    Túrós pite sárgabarackkal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    827
    Kalória
    26.9g
    Fehérje
    81.5g
    Szénhidrát
    43.3g
    Zsír
    Még több túrós pite

    Dávid az első sárgabarackokat süteménybe sütötte, méghozzá egy túrós pitébe, mely egyszerű, kezdőknek is menni fog, és szuperfini.
  16. Sárga és zöld cukkini csónakok, darálthússal töltve, selymes kapormártáson tálalva, a tányér mellett friss kaporral

    Töltött cukkini kapormártással

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    585
    Kalória
    36.2g
    Fehérje
    26.5g
    Szénhidrát
    36.6g
    Zsír
    Még több töltött cukkini

    A cukkini egész évben elérhető, és egészen kedvező árú zöldségünk, nyáron viszont valóban olcsó és zsenge - töltsd meg hússal vagy mondjuk tofuval, gombával, és öntsd nyakon kaporszósszal!
  17. Fém tányéron tálalt ropogós japán karaage csirkefalatok citromgerezdekkel, mellette uborkaszeletek, pálcikák és egy tál krémes mártogatós egy világos asztalon.

    Japán karaage csirke - ropogós, pácolt csirkefalatok

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    2649
    Kalória
    24.8g
    Fehérje
    111.8g
    Szénhidrát
    236.2g
    Zsír
    Még több bundás hús

    Andris japán csirkefalatjai elegáns, pikáns csipegetnivalók, és vendégeknek is kiváló választásnak bizonyulnak. Nem mindennapi recept, érdemes első körben átböngészni a hozzávalók listáját!
  19. Kapros zöldbableves

    Kapros zöldbableves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    287
    Kalória
    6.3g
    Fehérje
    26g
    Szénhidrát
    16.7g
    Zsír
    Még több zöldbableves

    A zsenge zöldbab is a nyári szezonális kedvencek sorát gyarapítja, mint megannyi más zöldség- és gyümölcsféle, hiába, a meleg napsugarak mindent megérlelnek. Mi most kapros levesbe főztük, kóstoljátok meg!
  20. Nektarinos-serranós-mozzarellás falatok

    Nektarinos-serranós-mozzarellás falatok

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    198
    Kalória
    12.4g
    Fehérje
    13.1g
    Szénhidrát
    11.3g
    Zsír
    Még több gyümölcsös tapas

    A nektarin nem csak magában vagy édességben működik pompásan - sonkás-mozzarellás tapasban próbáltad már? Tökéletes vendégváró falatok azoknak, akik vonzódnak az olasz életérzéshez.
  21. Nyárias újkrumplifőzelék

    Nyárias újkrumplifőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    192
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    24.2g
    Szénhidrát
    7.9g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék

    Az újkrumplit ne csak a sütőben képzeljük el, bizony főzeléknek is finom, és nagyon hamar elkészül, mert sokkal kevesebb benne a keményítő. Kapros fanyar főzelékben is próbáld ki idén!
  22. Zöldborsókrémleves fehér tányérban, a tetején tejszínnel meglocsolva és mentával megszórva

    Könnyű és selymes zöldborsókrémleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    361
    Kalória
    11.9g
    Fehérje
    34.9g
    Szénhidrát
    19.3g
    Zsír
    Még több zöldségkrémleves

    Zsenge, nyári zöldborsó, melyet a nagyival a legjobb fejteni, miközben elmesélünk neki mindent, ami az utóbbi időben történt velünk. Klasszik borsóleves és -főzelék, de krémleves is főjön belőle idén!
  23. Cseresznyés sajttorta

    Cseresznyés sajttorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1127
    Kalória
    16.8g
    Fehérje
    47.6g
    Szénhidrát
    97.7g
    Zsír
    Még több sajttorta

    A cseresznye bizony egy sajttortában is működik, sőt, olyan jó kombót alkotnak, hogy biztos a repeta. Mindazonáltal külsőre is olyan csinos, hogy ez lesz az új szülinapitorta-kedvencetek, már ha van nyári születésű a családban.
  25. Krémes cukkinis rizottó

    Krémes cukkinis rizottó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    503
    Kalória
    10.5g
    Fehérje
    65.1g
    Szénhidrát
    17.9g
    Zsír
    Még több rizottó

    A rizottó minden szezonra átvariálható, télen sütőtökösen, tavasszal medvehagymásan, nyáron cukkinisen szeretjük leginkább. Készítsd el, és vedd le a lábáról a családot!
  26. Töltött paprika sütőben

    Sütőben sült töltött paprika

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    354
    Kalória
    21.8g
    Fehérje
    32.4g
    Szénhidrát
    13g
    Zsír
    Még több töltött paprika

    A töltött paprika édeskés-fanyar paradicsomszósszal a másik non plus ultra nyári kedvencünk a töltött karalábé mellett. Ezúttal sütőben sütöttök készre, és cseppet sem bántuk meg!
  27. Lengyel sóskaleves zöldségekkel és tojással

    Lengyel sóskaleves zöldségekkel és tojással

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    405
    Kalória
    9.9g
    Fehérje
    29.7g
    Szénhidrát
    26g
    Zsír
    Még több zöldségleves

    A sóska kevesek kedvence, pedig különleges fanyarságával megérdemelne mindenkitől egy (újabb) esélyt. Ezúttal nem menzás sóskafőzelék készül belőle sok-sok cukorral, hanem egy lengyel, zöldséges-tojásos leveske.
  29. Grillezett sajt zöldségágyon

    Grillezett sajt zöldségágyon

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    401
    Kalória
    25.6g
    Fehérje
    7.4g
    Szénhidrát
    30.6g
    Zsír
    Még több sült sajt

    A grillezés és a nyár kéz a kéz ben járnak, holott igencsak embert próbáló feladat 40 fokban, a napon és a füstben sütögetni. Aki ezúttal a grillsajtra pályázna, kövesse ezt a receptet! Diétába is beleillik.
  32. Strandos hekk

    Strandos hekk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    2762
    Kalória
    57.8g
    Fehérje
    115.5g
    Szénhidrát
    233.5g
    Zsír
    Még több hekk

    Nehogy lecsússzon a listáról a "balatoni' strandos hekk, mely természetesen egy oximoron, hiszen a hekk bizony tengeri hal. Amennyiben tehát nem jutunk helyi édesvízi halhoz, süssünk hekket otthon! A kovászos uborka el ne maradjon mellőle!
  33. Tökfőzelék kaprosan

    Tökfőzelék kaprosan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    143
    Kalória
    4.5g
    Fehérje
    15.8g
    Szénhidrát
    8.3g
    Zsír
    Még több tökfőzelék

    Kaporral vagy anélkül, a tökfőzelék kötelező eleme a nyári receptrepertoárunknak. Végre gyalulva is megvehetjük a tököt a piacokon, és annyi friss zöldfűszerrel gazdagíthatjuk főzelékünket, amennyit nem szégyellünk! Joghurt, tejföl, de vegán helyettesítő is jól áll neki.
  34. Margarita kovászosuborka-lével

    Margarita kovászosuborka-lével

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    142
    Kalória
    0.1g
    Fehérje
    1.2g
    Szénhidrát
    0g
    Zsír
    Még több alkoholos italok

    Na ez a nem semmi koktél nyárra! Ki ne örülne, ha prezentálnád a teraszbuli vagy kerti parti estéjén ezt a talpas poharas, elegáns, opálosan fehér margaritát, mely kovászos uborka levétől pikáns?
  35. Legegyszerűbb sárgadinnyesorbet

    Legegyszerűbb sárgadinnyesorbet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    166
    Kalória
    0.6g
    Fehérje
    42.6g
    Szénhidrát
    0.1g
    Zsír
    Még több sorbet

    Ezúttal sárgadinnyéből készítettünk vizes, könnyed sorbet-t, mely betölti a kötelező fagylalt szerepét a listánkon. Világítóan zöldes színe és összetéveszthetetlen íze miatt kizárólag a keményvonalas sárgadinnye-rajongóknak ajánlott!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

carbonara

Csípős misós carbonara udon

A klasszikus olasz carbonara és az ázsiai ízek találkozásából született ez a krémes, pikáns tésztaétel. A sós miso, a csípős gochujang és a ropogós pancetta együtt olyan gazdag ...

sült csirke

Mustáros csirkecomb zöldségekkel

Ez a mustáros csirkecomb vele sült zöldségekkel igazán könnyű ebéd vagy vacsora, és az elkészítéséhez nem kell a konyhában állni órákat. A csirkét akár egy nappal a sütés előtt ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept