30 szezonális, napfényes nyári étel, ami nem hiányozhat a júniusi repertoárodból

A június a nyár első hivatalos hónapja, igaz, kezdjük megszokni, hogy a kánikula már májusban is be-beköszön, sőt, az állandó felmelegedés miatt az évek alatt fokozatosan előrébb csúszott a friss, szezonális alapanyagok megjelenésének időpontja is: így már május végére lecseng az eperszezon, sárga- és görögdinnyét is vásárolhatunk, a különféle barackfajtákról nem is beszélve, melyek szinte egész nyáron elérhetők.
Mi most akkor is összeválogattuk nektek a legnyáriasabb, legzsengébb júniusi zöldség-gyümölcs kínálatot - azokat a finomságokat, amelyekkel jobb esetben tényleg csak pár hétig találkozhatunk egy évben. De persze lesz itt strandos kedvenc és minden, amit nyáron szeretünk a legjobban falatozni!
Hogy melyek ezek, a júniusban szezonális alapanyagok?
A zsenge zöldborsó és zöldbab, a sóska- és spenótlevelek, az utolsó adag rebarbara és eper, a málna, a cseresznye, a ribizli, a padlizsán, a cukkini, a paradicsom, az újburgonya, a különféle uborkafélék vagy a tök - használjuk ki, amíg tart a szezonjuk!
Cseréljük le végre a mirelit és üveges zöldborsót meg zöldbabot, dobjuk félre a fagyasztott bogyósokat és gyalult tököt, felejtsük most el a nagy, öreg, keményítős burgonyaszemeket és az üvegházi/import paradicsomot!
Mindenképp nézzétek végig ezt a 30-as listát, megéri, mert mindegyik recept maga a június!
Májusban érkezett, de június elején még elcsíphető a rebarbara. Mindig, minden évben hangsúlyozzuk és szorgalmazzuk, hogy szeressétek minél többen!
Aki júniusban sem óhajtja mellőzni az ázsiai ízvilágot, meg fog őrülni ezért a pikáns, csípős, mogyoróvajas csirkéért, mely vastag, imádni való udontésztával lakat jól.
Az eperstandok lassan kiürülnek, de ha még elcsípsz pár szemet, ezt a mutatós, kerekded epres piskótát próbáld ki. Joghurttól krémes tésztával csábít, és akár tortának is beillik!
A szezonális padlizsán és a nyárkedvenc lecsó egy receptben találkozott, és minket ez határtalan boldogsággal és inspirációval tölt el. Biztosan bevetjük egyik nap, és ebédre meg vacsorára is lecsóval töltött padlizsánt eszünk!
Judit69 sütőben sült, karalábészószos csirkét gondolt ki a családi asztalra, és ezzel azt is bizonyítja, hogy karalábé nem csak töltött karalábé vagy karalábéleves alapanyaga lehet. Próbáljátok ki!
A málna sajnos aranyárban kapható, de ha otthon is megterem nálunk, a legszerencsésebb emberek közé tartozunk. Túróval párosítva próbáltad már sütibe sütni?
Kriszti67 padlizsánropogósa ellenállhatatlan, ropogós panírbundát kapott, mely nem mást rejt magában, mint a magyarkedvenc tejfölt! Ebből csak jó sülhet ki, teszteld le!
A cseresznye is megérkezett, és júniusban gyakorlatilag végigkísér majd minket. Azon kívül, hogy a szánkba dobáljuk és a fülünkre aggatjuk, ebbe a szaftos kuglófba is süssük bele!
Hankusz Sára, nyárias, petrezselyemtől zöldellő újkrumplis egytálja főételnek és köretnek is hibátlan. Az újburgonya szezonja pedig véges, használd ki!
A padlizsánkrém a number 1 kedvenc, ha padlizsános ételekről van szó. Évtizedek óta hódít, és variációival mindig újat tud mutatni. Ezt a marokkói, színes-illatos-fűszeres változatot mi nem tudtuk abbahagyni.
A rakott karfiol az egyik kedvenc rakott zöldségünk, főleg nyáron, amikor zsenge a zöldség. Hús nélkül vagy darált hússal, sonkával, de tofuval vagy gombával is szuper finom, a lényeg, hogy sose száradjon ki - sok-sok besamellel süssük!
Az egyik legnagyobb kedvencünk a nyári töltött karalábé - tejfölösen, joghurtosan is isteni, és kaporral, de petrezselyemmel, sőt, lestyánnal, borsikafűvel variálva is megéri a pénzét.
Dávid az első sárgabarackokat süteménybe sütötte, méghozzá egy túrós pitébe, mely egyszerű, kezdőknek is menni fog, és szuperfini.
A cukkini egész évben elérhető, és egészen kedvező árú zöldségünk, nyáron viszont valóban olcsó és zsenge - töltsd meg hússal vagy mondjuk tofuval, gombával, és öntsd nyakon kaporszósszal!
Andris japán csirkefalatjai elegáns, pikáns csipegetnivalók, és vendégeknek is kiváló választásnak bizonyulnak. Nem mindennapi recept, érdemes első körben átböngészni a hozzávalók listáját!
A zsenge zöldbab is a nyári szezonális kedvencek sorát gyarapítja, mint megannyi más zöldség- és gyümölcsféle, hiába, a meleg napsugarak mindent megérlelnek. Mi most kapros levesbe főztük, kóstoljátok meg!
A nektarin nem csak magában vagy édességben működik pompásan - sonkás-mozzarellás tapasban próbáltad már? Tökéletes vendégváró falatok azoknak, akik vonzódnak az olasz életérzéshez.
Az újkrumplit ne csak a sütőben képzeljük el, bizony főzeléknek is finom, és nagyon hamar elkészül, mert sokkal kevesebb benne a keményítő. Kapros fanyar főzelékben is próbáld ki idén!
Zsenge, nyári zöldborsó, melyet a nagyival a legjobb fejteni, miközben elmesélünk neki mindent, ami az utóbbi időben történt velünk. Klasszik borsóleves és -főzelék, de krémleves is főjön belőle idén!
A cseresznye bizony egy sajttortában is működik, sőt, olyan jó kombót alkotnak, hogy biztos a repeta. Mindazonáltal külsőre is olyan csinos, hogy ez lesz az új szülinapitorta-kedvencetek, már ha van nyári születésű a családban.
A rizottó minden szezonra átvariálható, télen sütőtökösen, tavasszal medvehagymásan, nyáron cukkinisen szeretjük leginkább. Készítsd el, és vedd le a lábáról a családot!
A töltött paprika édeskés-fanyar paradicsomszósszal a másik non plus ultra nyári kedvencünk a töltött karalábé mellett. Ezúttal sütőben sütöttök készre, és cseppet sem bántuk meg!
A sóska kevesek kedvence, pedig különleges fanyarságával megérdemelne mindenkitől egy (újabb) esélyt. Ezúttal nem menzás sóskafőzelék készül belőle sok-sok cukorral, hanem egy lengyel, zöldséges-tojásos leveske.
A csirkemell örök favorit, nyáron is kedvelt fehérjeforrásunk, már ha eszünk húst. Könnyed, zsír- és kalóriaszegény, gyorsan megvan, és ebben a boros-spenótos szószban szinte mennybe megy.
A grillezés és a nyár kéz a kéz ben járnak, holott igencsak embert próbáló feladat 40 fokban, a napon és a füstben sütögetni. Aki ezúttal a grillsajtra pályázna, kövesse ezt a receptet! Diétába is beleillik.
A paradicsom nyáron a legfinomabb, hiszen a napérlelte szemeknek tényleg nincs párja - használjuk ki az ízes, szinte édes, mély aromájú paradicsomok szezonját, például ennek a spanyol receptnek az elkészítésével.
Nehogy lecsússzon a listáról a "balatoni' strandos hekk, mely természetesen egy oximoron, hiszen a hekk bizony tengeri hal. Amennyiben tehát nem jutunk helyi édesvízi halhoz, süssünk hekket otthon! A kovászos uborka el ne maradjon mellőle!
Kaporral vagy anélkül, a tökfőzelék kötelező eleme a nyári receptrepertoárunknak. Végre gyalulva is megvehetjük a tököt a piacokon, és annyi friss zöldfűszerrel gazdagíthatjuk főzelékünket, amennyit nem szégyellünk! Joghurt, tejföl, de vegán helyettesítő is jól áll neki.
Na ez a nem semmi koktél nyárra! Ki ne örülne, ha prezentálnád a teraszbuli vagy kerti parti estéjén ezt a talpas poharas, elegáns, opálosan fehér margaritát, mely kovászos uborka levétől pikáns?
Ezúttal sárgadinnyéből készítettünk vizes, könnyed sorbet-t, mely betölti a kötelező fagylalt szerepét a listánkon. Világítóan zöldes színe és összetéveszthetetlen íze miatt kizárólag a keményvonalas sárgadinnye-rajongóknak ajánlott!
