30 szezonális, napfényes nyári étel, ami nem hiányozhat a júniusi repertoárodból

Itt a június, hivatalosan is megérkezett a nyár, lassan beköszönt a szünidő, irány a vízpart, a nyaraló vagy legalább a helyi piac, ahol is mindent beszerezhetünk, amitől igazán finom lesz ez a hónap. 30 júniusi recepttel készültünk nektek!

A június a nyár első hivatalos hónapja, igaz, kezdjük megszokni, hogy a kánikula már májusban is be-beköszön, sőt, az állandó felmelegedés miatt az évek alatt fokozatosan előrébb csúszott a friss, szezonális alapanyagok megjelenésének időpontja is: így már május végére lecseng az eperszezon, sárga- és görögdinnyét is vásárolhatunk, a különféle barackfajtákról nem is beszélve, melyek szinte egész nyáron elérhetők.

Mi most akkor is összeválogattuk nektek a legnyáriasabb, legzsengébb júniusi zöldség-gyümölcs kínálatot - azokat a finomságokat, amelyekkel jobb esetben tényleg csak pár hétig találkozhatunk egy évben. De persze lesz itt strandos kedvenc és minden, amit nyáron szeretünk a legjobban falatozni!

Hogy melyek ezek, a júniusban szezonális alapanyagok?

A zsenge zöldborsó és zöldbab, a sóska- és spenótlevelek, az utolsó adag rebarbara és eper, a málna, a cseresznye, a ribizli, a padlizsán, a cukkini, a paradicsom, az újburgonya, a különféle uborkafélék vagy a tök - használjuk ki, amíg tart a szezonjuk!

Cseréljük le végre a mirelit és üveges zöldborsót meg zöldbabot, dobjuk félre a fagyasztott bogyósokat és gyalult tököt, felejtsük most el a nagy, öreg, keményítős burgonyaszemeket és az üvegházi/import paradicsomot!

Mindenképp nézzétek végig ezt a 30-as listát, megéri, mert mindegyik recept maga a június!