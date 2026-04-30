Joghurtos-epres piskóta

Fekete Melinda
Joghurtos-epres piskóta tortaformában sütve, tetején eperdarabokkal és friss egész eprekkel, mellette kis piros tányérokon friss eper és tejszínhab.
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tésztához

312
Kalória
5.5g
Fehérje
40.6g
Szénhidrát
14.5g
Zsír
58.2g
Víz
88.6g
Koleszterin
1.3g
Élelmi rost
19.3g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A tésztához

Összesen 312 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A tésztához

Összesen 3113 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A tésztához

Összesen 251 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    5.5 g

Zsír

  • Összesen
    14.5 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    89 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    490.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    131 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    204 mg
  • Nátrium
    126 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40.6 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    58.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    131 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    53 mg
  • Retinol - A vitamin:
    129 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    27 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    85 micro
Összesen 312 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    55 g

Zsír

  • Összesen
    144.8 g
  • Telített zsírsav
    84 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    42 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    886 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4907.4 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    142 mg
  • Kálcium
    1305 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    142 mg
  • Foszfor
    2039 mg
  • Nátrium
    1262 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    406.3 g
  • Cukor
    193 mg
  • Élelmi rost
    13 mg

Víz

  • Összesen
    581.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1310 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    167 mg
  • D vitamin:
    123 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    222 micro
  • Kolin:
    526 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1287 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    266 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    851 micro
Összesen 3113 kcal
  • 5% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    4.4 g

Zsír

  • Összesen
    11.7 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    71 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    395.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    105 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    164 mg
  • Nátrium
    102 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    32.7 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    46.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    105 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    42 mg
  • Retinol - A vitamin:
    104 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    69 micro
Összesen 251 kcal

Elkészítés

A tésztához

  1. A tojásokat beleütjük egy keverőtálba, hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot, majd robotgéppel kihabosítjuk.
  2. Miután kellően habosak lettek a tojások, tovább verjük őket a puha vajjal és a joghurttal is.
  3. Beleszitáljuk a lisztet, a sütőport és egy csipet sót, majd alaposan elkeverjük.
  4. Sütöpapírral kibélelt tortaformába öntjük a tésztát, és szépen elegyengetjük.
  5. Az epreket megmossuk, száraikat levágjuk és apróra daraboljuk, ezek után elosztjuk a tészta tetején.
  6. A süteményt előmelegített sütőbe tesszük, kb. 40-45 percre. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült e a tészta.
  7. Mikor kissé kihűlt szórjuk meg porcukorral.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 24
Ez a joghurtos-epres piskóta a legegyszerűbb kevert sütik közé tartozik. A joghurt miatt extrán puha lesz a tésztája, az eper pedig sütés közben szépen beleolvad és minden falatban ott lesz a nyár íze. Ha beköszönt az eperszezon, szinte kötelező elkészíteni!

