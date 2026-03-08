r
Nosalty Logó
húsételek bundás hús

Japán karaage csirke - ropogós, pácolt csirkefalatok

Japán karaage csirke - ropogós, pácolt csirkefalatok
Hering András
Fém tányéron tálalt ropogós japán karaage csirkefalatok citromgerezdekkel, mellette uborkaszeletek, pálcikák és egy tál krémes mártogatós egy világos asztalon.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

2649
Kalória
24.8g
Fehérje
111.8g
Szénhidrát
236.2g
Zsír
148.4g
Víz
122.1g
Koleszterin
2g
Élelmi rost
4.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 45% Zsír
Összesen 2649 kcal
  • 5% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 45% Zsír
Összesen 10589 kcal
  • 5% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 45% Zsír
Összesen 386 kcal
  • 5% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 45% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    24.8 g

Zsír

  • Összesen
    236.2 g
  • Telített zsírsav
    34 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    108 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    83 g
  • Koleszterin
    122 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    944 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    25 mg
  • Kálcium
    60 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    35 mg
  • Foszfor
    246 mg
  • Nátrium
    574 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    111.8 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    148.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    41 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    88 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    65 mg
  • Retinol - A vitamin:
    40 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    121 micro
Összesen 2649 kcal
  • 5% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 45% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    99.1 g

Zsír

  • Összesen
    944.6 g
  • Telített zsírsav
    135 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    431 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    331 g
  • Koleszterin
    488 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3775.8 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    98 mg
  • Kálcium
    241 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    140 mg
  • Foszfor
    984 mg
  • Nátrium
    2298 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    447.3 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    593.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    163 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    351 mg
  • C vitamin:
    53 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    59 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    26 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    43 micro
  • Kolin:
    258 mg
  • Retinol - A vitamin:
    161 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    4 micro
  • β-crypt
    18 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    484 micro
Összesen 10589 kcal
  • 5% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 45% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.6 g

Zsír

  • Összesen
    34.5 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    12 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    137.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    5 mg
  • Foszfor
    36 mg
  • Nátrium
    84 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    21.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    6 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    2 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    18 micro
Összesen 386 kcal

Elkészítés

  1. A csirkecombfilét vágjuk nagyobb, 4-5 cm-es falatnyi darabokra.
  2. Egy keverőtálban vagy tepsiben (amelyben kényelmesen elfér a csirke) keverjük össze a reszelt gyömbért, a fokhagymát, a szakét, a szójaszószt és a cukrot.
  3. Forgassuk bele a csirkedarabokat, hogy mindenhol bevonja a pác. Fedjük le, majd tegyük hűtőbe 24–48 órára pácolódni (ha sietünk, minimum 60 percig legyen a hűtőben).
  4. Egy magas falú, vastag aljú lábasba vagy wokba öntsünk kb. 7–8 cm olajat (mogyoróolajat vagy semleges ízű növényi olajat). Melegítsük fel kb. 175 °C-ra. Egy tepsit béleljünk ki több réteg papírtörlővel.
  5. Amíg az olaj melegszik, egy másik tepsire helyezzünk rácsot. Egy tálban keverjük össze a burgonyakeményítőt, a sót és a borsot. A csirkedarabokat egyenként vegyük ki a pácból, igazítsuk el rajtuk a bőrt és a hús széleit, majd forgassuk bele a keményítős keverékbe. Tegyük őket a rácsra. Ismételjük meg a keményítőbe forgatást (tehát összesen kétszer kapjon bundát)!
  6. A csirkedarabokról óvatosan rázzuk le a felesleges keményítőt. Egyszerre 3–4 darabot süssünk az olajban. Az olaj hőmérséklete a csirke hozzáadásakor csökkenni fog, ezért tartsuk kb. 160–170 °C között. Süssük kb. 3 percig, amíg halvány aranyszínű lesz. Szűrőkanállal vagy hosszú csipesszel emeljük ki, majd tegyük papírtörlőre lecsepegni. Ha túl sok darabot sütünk egyszerre, az olaj hőmérséklete hirtelen leesik, és a csirke inkább párolódni kezd, mint sülni, az eredménye olajos, puha bunda lesz, ezért mindig kis adagokban süssünk.
  7. Miután minden csirkedarabot egyszer kisütöttünk, emeljük az olaj hőmérsékletét 180–190 °C-ra. A csirkét másodszor is süssük ki kb. 1 percig, amíg a bunda mély aranybarna és ropogós lesz. Ismét papírtörlőn csepegtessük le. Ez a második sütés biztosítja, hogy a karaage még tálalás után is extra ropogós maradjon.
  8. A karaage-t melegen vagy szobahőmérsékleten tálaljuk citromgerezdekkel. Kínálhatunk mellé salátaleveleket és uborkaszeleteket is, amelyek friss kontrasztot adnak a ropogós csirkének.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A karaage a japán konyha egyik legnépszerűbb street foodja: kívül ropogós, belül szaftos csirkefalatok, amelyeket szójaszósszal, gyömbérrel és fokhagymával pácolnak. A titok a burgonyakeményítőben (katakuriko) rejlik, amely sokkal könnyedebb és ropogósabb kérget ad, mint a hagyományos lisztes panír. Japánban gyakran kerül bentó dobozokba, izakayákban sör mellé kínálják, vagy egyszerűen friss citrommal és aprított káposztával tálalják.

Fém tányéron tálalt ropogós karaage csirkefalatok citromgerezdekkel, a tányér mellett uborkaszeletek és pálcikák láthatók egy világos asztalon.
Ropogós japán karaage csirkefalatok citromgerezdekkel tálalva – kívül aranybarna bunda, belül szaftos hús.
Hering András

A karaage a japán konyha egyik legismertebb és legszeretettebb fogása. Első ránézésre talán egy egyszerű rántott csirkének tűnik, de a technika és az ízesítés miatt egészen más élményt ad. A csirkét szójaszósszal, gyömbérrel és fokhagymával pácolják, majd burgonyakeményítőbe forgatva sütik ki forró olajban. Az eredmény: könnyű, ropogós kéreg és szaftos hús – pont ezért olyan népszerű Japánban street foodként, bentó dobozokban vagy izakayákban egy hideg sör mellé.

Mit jelent a karaage?

A „karaage” szó japánul nagyjából annyit tesz: olajban sütött falatok. A technika nem csak csirkére használható – készülhet így hal, tofu vagy zöldség is –, de a legismertebb változat kétségkívül a csirkés karaage (tori karaage).

A módszer lényege, hogy az alapanyagot először ízes pácban érlelik, majd liszt helyett keményítővel vonják be. Ez a különbség adja a karaage könnyed, ropogós állagát.

Miért más, mint a rántott csirke?

Bár elsőre hasonlíthat a klasszikus rántott csirkére, a karaage több ponton is eltér:

  • Nincs hagyományos panír – tojás és zsemlemorzsa helyett keményítő kerül a húsra.
  • Erős pác adja az íz alapját (szójaszósz, gyömbér, fokhagyma, gyakran szaké).
  • Kisebb, rusztikus darabokban sütik a csirkét.
  • Gyakran kétszer sütik, hogy még ropogósabb legyen.

A japánok legtöbbször csirkecombfilét használnak, mert zsírosabb és szaftosabb, mint a mell.

Pálcikával felemelt ropogós karaage csirkefalat egy fém tányér fölött, a tányéron citromgerezdekkel tálalt sült csirkedarabok láthatók.
Pálcikával felemelt ropogós karaage csirkefalat citrommal – a japán street food egyik legismertebb fogása.
Hering András

A karaage története

A technika gyökerei a 17. századi japán konyháig vezetnek vissza. A „karaage” szó eredetileg olyan ételekre utalt, amelyeket liszt vagy keményítő bevonattal sütöttek olajban, és kínai hatásokat is hordozott. A modern csirkés változat a 20. században terjedt el igazán Japánban.

A második világháború után, amikor a csirkehús egyre elérhetőbbé vált, a karaage gyorsan a hétköznapi japán konyha alapfogásává vált. Ma már mindenhol megtalálható:

  • street food standokon,
  • szupermarketek készételei között,
  • vagy otthoni bentó dobozokban.

A tökéletes karaage titkai

Ha otthon készítjük, néhány apró trükk sokat számít:

1. A pác
A klasszikus kombináció: szójaszósz, fokhagyma, gyömbér és szaké. A csirkét legalább fél óráig, de akár egy éjszakán át is pácolhatjuk.

2. Burgonyakeményítő
A japán konyhában katakuriko néven ismert burgonyakeményítő adja a jellegzetes ropogós kérget.

3. Kétszeri sütés
Sok séf két lépésben süt:

  • először alacsonyabb hőmérsékleten átsüti a húst,
  • majd röviden magasabb hőfokon újra megsüti.

Ez a módszer garantálja a hosszan ropogós bundát.

Fém tányéron tálalt ropogós karaage csirkefalatok citromgerezdekkel, a tányér szélén pálcikákkal, felülnézetből fotózva.
Aranybarnára sült japán karaage csirkefalatok citromgerezdekkel és pálcikákkal tálalva.
Hering András

5 hiba, amit mindenki elkövet karaage sütéskor

A karaage elsőre egyszerűnek tűnik, de néhány apró részleten könnyen elcsúszhat az ember. Ha a csirke nem elég ropogós, túl olajos vagy ízetlen lesz, általában ezek valamelyike áll a háttérben.

1. Csirkemellből készíted

A karaage hagyományosan csirkecombfiléből készül, nem mellből. A comb szaftosabb, zsírosabb hús, ezért sütés után sem szárad ki. Mellből is működhet, de az eredmény sokkal szárazabb lesz.

2. Túl rövid a pácolás

A karaage íze a szójaszószos–gyömbéres pácból jön. Ha csak gyorsan összeforgatjuk a csirkét, a hús belseje ízetlen maradhat. Legalább 30–60 perc pácolás ajánlott, de akár egy éjszaka is jót tesz neki.

3. Lisztet használsz keményítő helyett

Sokan reflexből lisztbe forgatják a csirkét, pedig a karaage titka a burgonyakeményítő (katakuriko). Ez adja azt a könnyű, ropogós textúrát, amitől a karaage nem nehéz, hanem levegős és pattogós lesz.

4. Túl sok csirkét teszel az olajba egyszerre

Ha túl sok darabot sütünk egyszerre, az olaj hőmérséklete hirtelen leesik, és a csirke inkább párolódni kezd, mint sülni. Az eredmény: olajos, puha bunda. Mindig kis adagokban süssünk.

5. Kihagyod a második sütést

A japán konyhában gyakori trükk a dupla sütés. Az első körben a hús átsül, a második rövid sütés pedig ropogós kérget ad. Ha ezt kihagyjuk, a karaage gyorsan elveszíti a ropogósságát.

Pálcikával tartott ropogós karaage csirkefalat krémes szószba mártva, mellette tányérokon citrommal tálalt sült csirkedarabok láthatók.
Ropogós karaage csirkefalat pálcikával krémes, csípős-majonézes mártogatósba mártva.
Hering András

Hogyan tálalják Japánban?

A karaage legtöbbször egyszerű, friss köretekkel kerül az asztalra:

  • citromgerezd
  • aprított káposzta
  • uborka vagy saláta
  • rizs
  • japán majonéz

Izakayákban – a japán kocsmákban – gyakran hideg sörrel vagy highball koktéllal kínálják.

Miért lett világszerte népszerű?

A karaage az utóbbi években világszerte a japán street food egyik ikonikus fogásává vált. Ennek oka egyszerű: egyszerre komfortkaja és izgalmas ízélmény. A szójaszósz és a gyömbér umamis íze, a ropogós kéreg és a szaftos hús kombinációja szinte minden konyhában működik.

Nem véletlen, hogy ma már ramenbárokban, street food fesztiválokon és modern éttermekben is gyakran találkozni vele – és egyre többen készítik el otthon is.

Papírral bélelt tányéron tálalt ropogós karaage csirkefalatok, mellettük egy kis tál krémes mártogatós látható az asztalon.
Papírra halmozott ropogós karaage csirkefalatok – a japán konyha ikonikus street foodja.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

Hasonló receptek

Összes bundás hús
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept