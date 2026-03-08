Japán karaage csirke - ropogós, pácolt csirkefalatok
Hozzávalók
-
4 db csirkecomb (kb. 70–90 dkg, kicsontozva, kb. 5 cm-es darabokra vágva)
-
1.5 ek gyömbér (frissen reszelt gyömbér, a levével együtt)
-
3 gerezd fokhagyma (2 teáskanál reszelt vagy zúzott)
-
30 ml szaké (vagy 2 evőkanál mirin)
-
3 ek szójaszósz
-
2 teáskanál nádcukor
-
120 ml író (opcionális, de így még zsengébb lesz a hús)
-
1 ek szezámolaj
-
500 g burgonyakeményítő
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 db citrom
-
10 dl napraforgó olaj (a sütéshez)
- 5% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 45% Zsír
-
250g csirkecomb278 kcal
-
2g gyömbér2 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
8g szaké10 kcal
-
8g szójaszósz5 kcal
-
3g nádcukor10 kcal
-
30g író12 kcal
-
3g szezámolaj22 kcal
-
125g burgonyakeményítő421 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
43g citrom7 kcal
-
213g napraforgó olaj1879 kcal
- 5% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 45% Zsír
-
1000g csirkecomb1113 kcal
-
9g gyömbér7 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
30g szaké40 kcal
-
30g szójaszósz18 kcal
-
10g nádcukor38 kcal
-
120g író48 kcal
-
10g szezámolaj88 kcal
-
500g burgonyakeményítő1685 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
170g citrom26 kcal
-
850g napraforgó olaj7514 kcal
- 5% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 45% Zsír
-
36.5g csirkecomb41 kcal
-
0.3g gyömbér0 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
1.1g szaké1 kcal
-
1.1g szójaszósz1 kcal
-
0.4g nádcukor1 kcal
-
4.4g író2 kcal
-
0.4g szezámolaj3 kcal
-
18.3g burgonyakeményítő62 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6.2g citrom1 kcal
-
31g napraforgó olaj274 kcal
- 5% Fehérje
- 21% Szénhidrát
- 45% Zsír
- 28% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 24.8 g
Zsír
-
Összesen 236.2 g
-
Telített zsírsav 34 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 108 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 83 g
-
Koleszterin 122 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 944 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 25 mg
-
Kálcium 60 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 35 mg
-
Foszfor 246 mg
-
Nátrium 574 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 111.8 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 148.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 41 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 88 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 65 mg
-
Retinol - A vitamin: 40 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 121 micro
Elkészítés
- A csirkecombfilét vágjuk nagyobb, 4-5 cm-es falatnyi darabokra.
- Egy keverőtálban vagy tepsiben (amelyben kényelmesen elfér a csirke) keverjük össze a reszelt gyömbért, a fokhagymát, a szakét, a szójaszószt és a cukrot.
- Forgassuk bele a csirkedarabokat, hogy mindenhol bevonja a pác. Fedjük le, majd tegyük hűtőbe 24–48 órára pácolódni (ha sietünk, minimum 60 percig legyen a hűtőben).
- Egy magas falú, vastag aljú lábasba vagy wokba öntsünk kb. 7–8 cm olajat (mogyoróolajat vagy semleges ízű növényi olajat). Melegítsük fel kb. 175 °C-ra. Egy tepsit béleljünk ki több réteg papírtörlővel.
- Amíg az olaj melegszik, egy másik tepsire helyezzünk rácsot. Egy tálban keverjük össze a burgonyakeményítőt, a sót és a borsot. A csirkedarabokat egyenként vegyük ki a pácból, igazítsuk el rajtuk a bőrt és a hús széleit, majd forgassuk bele a keményítős keverékbe. Tegyük őket a rácsra. Ismételjük meg a keményítőbe forgatást (tehát összesen kétszer kapjon bundát)!
- A csirkedarabokról óvatosan rázzuk le a felesleges keményítőt. Egyszerre 3–4 darabot süssünk az olajban. Az olaj hőmérséklete a csirke hozzáadásakor csökkenni fog, ezért tartsuk kb. 160–170 °C között. Süssük kb. 3 percig, amíg halvány aranyszínű lesz. Szűrőkanállal vagy hosszú csipesszel emeljük ki, majd tegyük papírtörlőre lecsepegni. Ha túl sok darabot sütünk egyszerre, az olaj hőmérséklete hirtelen leesik, és a csirke inkább párolódni kezd, mint sülni, az eredménye olajos, puha bunda lesz, ezért mindig kis adagokban süssünk.
- Miután minden csirkedarabot egyszer kisütöttünk, emeljük az olaj hőmérsékletét 180–190 °C-ra. A csirkét másodszor is süssük ki kb. 1 percig, amíg a bunda mély aranybarna és ropogós lesz. Ismét papírtörlőn csepegtessük le. Ez a második sütés biztosítja, hogy a karaage még tálalás után is extra ropogós maradjon.
- A karaage-t melegen vagy szobahőmérsékleten tálaljuk citromgerezdekkel. Kínálhatunk mellé salátaleveleket és uborkaszeleteket is, amelyek friss kontrasztot adnak a ropogós csirkének.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 15 p
A karaage a japán konyha egyik legnépszerűbb street foodja: kívül ropogós, belül szaftos csirkefalatok, amelyeket szójaszósszal, gyömbérrel és fokhagymával pácolnak. A titok a burgonyakeményítőben (katakuriko) rejlik, amely sokkal könnyedebb és ropogósabb kérget ad, mint a hagyományos lisztes panír. Japánban gyakran kerül bentó dobozokba, izakayákban sör mellé kínálják, vagy egyszerűen friss citrommal és aprított káposztával tálalják.
A karaage a japán konyha egyik legismertebb és legszeretettebb fogása. Első ránézésre talán egy egyszerű rántott csirkének tűnik, de a technika és az ízesítés miatt egészen más élményt ad. A csirkét szójaszósszal, gyömbérrel és fokhagymával pácolják, majd burgonyakeményítőbe forgatva sütik ki forró olajban. Az eredmény: könnyű, ropogós kéreg és szaftos hús – pont ezért olyan népszerű Japánban street foodként, bentó dobozokban vagy izakayákban egy hideg sör mellé.
Mit jelent a karaage?
A „karaage” szó japánul nagyjából annyit tesz: olajban sütött falatok. A technika nem csak csirkére használható – készülhet így hal, tofu vagy zöldség is –, de a legismertebb változat kétségkívül a csirkés karaage (tori karaage).
A módszer lényege, hogy az alapanyagot először ízes pácban érlelik, majd liszt helyett keményítővel vonják be. Ez a különbség adja a karaage könnyed, ropogós állagát.
Miért más, mint a rántott csirke?
Bár elsőre hasonlíthat a klasszikus rántott csirkére, a karaage több ponton is eltér:
- Nincs hagyományos panír – tojás és zsemlemorzsa helyett keményítő kerül a húsra.
- Erős pác adja az íz alapját (szójaszósz, gyömbér, fokhagyma, gyakran szaké).
- Kisebb, rusztikus darabokban sütik a csirkét.
- Gyakran kétszer sütik, hogy még ropogósabb legyen.
A japánok legtöbbször csirkecombfilét használnak, mert zsírosabb és szaftosabb, mint a mell.
A karaage története
A technika gyökerei a 17. századi japán konyháig vezetnek vissza. A „karaage” szó eredetileg olyan ételekre utalt, amelyeket liszt vagy keményítő bevonattal sütöttek olajban, és kínai hatásokat is hordozott. A modern csirkés változat a 20. században terjedt el igazán Japánban.
A második világháború után, amikor a csirkehús egyre elérhetőbbé vált, a karaage gyorsan a hétköznapi japán konyha alapfogásává vált. Ma már mindenhol megtalálható:
- street food standokon,
- szupermarketek készételei között,
- vagy otthoni bentó dobozokban.
A tökéletes karaage titkai
Ha otthon készítjük, néhány apró trükk sokat számít:
1. A pác
A klasszikus kombináció: szójaszósz, fokhagyma, gyömbér és szaké. A csirkét legalább fél óráig, de akár egy éjszakán át is pácolhatjuk.
2. Burgonyakeményítő
A japán konyhában katakuriko néven ismert burgonyakeményítő adja a jellegzetes ropogós kérget.
3. Kétszeri sütés
Sok séf két lépésben süt:
- először alacsonyabb hőmérsékleten átsüti a húst,
- majd röviden magasabb hőfokon újra megsüti.
Ez a módszer garantálja a hosszan ropogós bundát.
5 hiba, amit mindenki elkövet karaage sütéskor
A karaage elsőre egyszerűnek tűnik, de néhány apró részleten könnyen elcsúszhat az ember. Ha a csirke nem elég ropogós, túl olajos vagy ízetlen lesz, általában ezek valamelyike áll a háttérben.
1. Csirkemellből készíted
A karaage hagyományosan csirkecombfiléből készül, nem mellből. A comb szaftosabb, zsírosabb hús, ezért sütés után sem szárad ki. Mellből is működhet, de az eredmény sokkal szárazabb lesz.
2. Túl rövid a pácolás
A karaage íze a szójaszószos–gyömbéres pácból jön. Ha csak gyorsan összeforgatjuk a csirkét, a hús belseje ízetlen maradhat. Legalább 30–60 perc pácolás ajánlott, de akár egy éjszaka is jót tesz neki.
3. Lisztet használsz keményítő helyett
Sokan reflexből lisztbe forgatják a csirkét, pedig a karaage titka a burgonyakeményítő (katakuriko). Ez adja azt a könnyű, ropogós textúrát, amitől a karaage nem nehéz, hanem levegős és pattogós lesz.
4. Túl sok csirkét teszel az olajba egyszerre
Ha túl sok darabot sütünk egyszerre, az olaj hőmérséklete hirtelen leesik, és a csirke inkább párolódni kezd, mint sülni. Az eredmény: olajos, puha bunda. Mindig kis adagokban süssünk.
5. Kihagyod a második sütést
A japán konyhában gyakori trükk a dupla sütés. Az első körben a hús átsül, a második rövid sütés pedig ropogós kérget ad. Ha ezt kihagyjuk, a karaage gyorsan elveszíti a ropogósságát.
Hogyan tálalják Japánban?
A karaage legtöbbször egyszerű, friss köretekkel kerül az asztalra:
- citromgerezd
- aprított káposzta
- uborka vagy saláta
- rizs
- japán majonéz
Izakayákban – a japán kocsmákban – gyakran hideg sörrel vagy highball koktéllal kínálják.
Miért lett világszerte népszerű?
A karaage az utóbbi években világszerte a japán street food egyik ikonikus fogásává vált. Ennek oka egyszerű: egyszerre komfortkaja és izgalmas ízélmény. A szójaszósz és a gyömbér umamis íze, a ropogós kéreg és a szaftos hús kombinációja szinte minden konyhában működik.
Nem véletlen, hogy ma már ramenbárokban, street food fesztiválokon és modern éttermekben is gyakran találkozni vele – és egyre többen készítik el otthon is.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering