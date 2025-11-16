Florentin csirkemell krémes, spenótos-fehérboros mártással
Hozzávalók
-
4 db csirkemellfilé (csont és bőr nélküli csirkemellfilé)
-
65 g finomliszt (a panírozáshoz)
-
2 ek olívaolaj
-
2 ek vaj
-
2 közepes db salottahagyma (finomra aprítva)
-
3 gerezd fokhagyma (apróra vágva)
-
2.5 dl fehérbor (száraz)
-
250 ml habtejszín
-
80 g bébispenót
-
1 ek petrezselyem (aprított)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
0.5 db citrom (cikkekre vágva a tálaláshoz)
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
225g csirkemellfilé270 kcal
-
16g finomliszt59 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
7g vaj50 kcal
-
14g salottahagyma9 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
63g fehérbor51 kcal
-
63g habtejszín183 kcal
-
20g bébispenót7 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
21g citrom3 kcal
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
900g csirkemellfilé1080 kcal
-
65g finomliszt237 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
28g vaj201 kcal
-
56g salottahagyma37 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
250g fehérbor205 kcal
-
250g habtejszín730 kcal
-
80g bébispenót30 kcal
-
3g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
85g citrom13 kcal
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
51.7g csirkemellfilé62 kcal
-
3.7g finomliszt14 kcal
-
0.9g olívaolaj8 kcal
-
1.6g vaj12 kcal
-
3.2g salottahagyma2 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
14.4g fehérbor12 kcal
-
14.4g habtejszín42 kcal
-
4.6g bébispenót2 kcal
-
0.2g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4.9g citrom1 kcal
- 13% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 54.9 g
Zsír
-
Összesen 35.4 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 250 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 960.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 58 mg
-
Kálcium 94 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 93 mg
-
Foszfor 572 mg
-
Nátrium 139 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.9 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 303.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 291 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 57 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 22 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 47 micro
-
Kolin: 207 mg
-
Retinol - A vitamin: 243 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 578 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 948 micro
Elkészítés
- A csirkemell elősütéséhez forrósítsuk fel az olívaolajat egy nagy serpenyőben. A csirkét sózzuk, borsozzuk, majd forgassuk meg lisztben, és rázzuk le róla a felesleget. Tegyük a serpenyőbe (ha szükséges, több körben), és süssük aranybarnára mindkét oldalát - oldalanként nagyjából 7–8 perc elég. Ha kész, vegyük ki a tányérra és tegyük félre.
- A krémes alap elkészítéséhez a serpenyőben olvasszuk meg a vajat, adjuk hozzá a salottát és a fokhagymát, és pároljuk üvegesre. Öntsük fel a fehérborral, és főzzük kb. a felére, hogy koncentrált, illatos alapot kapjunk. Ezután mehet bele a tejszín, amit addig forraljunk, amíg a mártás szépen besűrűsödik és bevonja a kanál hátát.
- Vegyük le a lángról, adjuk hozzá a bébispenótot, és kevergessük, amíg összeesik. Sóval korrigáljuk, ha szükséges.
- Vágjuk a csirkét vastagabb csíkokra, és tegyük vissza a mártásba. Szórjuk meg petrezselyemmel, és már tálalhatjuk is. A cikkely citrom kifejezetten jót tesz neki, facsarj rá egy keveset evés előtt!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 30 p
A florentin csirkemell olasz eredetű, Firenze spenótos–krémes fogásait idézi, de a ma ismert változat már az olasz–amerikai konyha kedvence. Egyetlen serpenyőben elkészül, selymes fehérboros-tejszínes mártással és rengeteg friss spenóttal. Tálald tésztával vagy vajas rizssel, hogy tökéletesen magába szívja a krémes szószt, így lesz igazán ellenállhatatlan.