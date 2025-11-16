r
Florentin csirkemell krémes, spenótos-fehérboros mártással

Hering András
Szeletelt, aranybarnára sütött csirkemell krémes, tejszínes–fehérboros spenótos mártásban, friss petrezselyemmel és citromcikkekkel tálalva egy öntöttvas serpenyőben.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

670
Kalória
54.9g
Fehérje
20.9g
Szénhidrát
35.4g
Zsír
303.3g
Víz
249.7g
Koleszterin
1.6g
Élelmi rost
4.3g
Cukor
Elkészítés

  1. A csirkemell elősütéséhez forrósítsuk fel az olívaolajat egy nagy serpenyőben. A csirkét sózzuk, borsozzuk, majd forgassuk meg lisztben, és rázzuk le róla a felesleget. Tegyük a serpenyőbe (ha szükséges, több körben), és süssük aranybarnára mindkét oldalát - oldalanként nagyjából 7–8 perc elég. Ha kész, vegyük ki a tányérra és tegyük félre.
  2. A krémes alap elkészítéséhez a serpenyőben olvasszuk meg a vajat, adjuk hozzá a salottát és a fokhagymát, és pároljuk üvegesre. Öntsük fel a fehérborral, és főzzük kb. a felére, hogy koncentrált, illatos alapot kapjunk. Ezután mehet bele a tejszín, amit addig forraljunk, amíg a mártás szépen besűrűsödik és bevonja a kanál hátát.
  3. Vegyük le a lángról, adjuk hozzá a bébispenótot, és kevergessük, amíg összeesik. Sóval korrigáljuk, ha szükséges.
  4. Vágjuk a csirkét vastagabb csíkokra, és tegyük vissza a mártásba. Szórjuk meg petrezselyemmel, és már tálalhatjuk is. A cikkely citrom kifejezetten jót tesz neki, facsarj rá egy keveset evés előtt!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 30 p
A florentin csirkemell olasz eredetű, Firenze spenótos–krémes fogásait idézi, de a ma ismert változat már az olasz–amerikai konyha kedvence. Egyetlen serpenyőben elkészül, selymes fehérboros-tejszínes mártással és rengeteg friss spenóttal. Tálald tésztával vagy vajas rizssel, hogy tökéletesen magába szívja a krémes szószt, így lesz igazán ellenállhatatlan.

