Könnyű és selymes zöldborsókrémleves

Talán a legkedvesebb zöldségkrémleves számunkra a borsó - imádjuk, hogy olyan gyönyörű élénkzöld, hogy kevés alapanyagból is remekül elkészíthető, és hogy friss zöldfűszerekkel mennyire üdévé varázsolható. Most a hagyományos petrezselyem mellett egy csokor mentát is belecsempésztünk, amitől kicsattanóan friss, nyárias fogás lett belőle. Sűrítésképpen egy darab burgonyát is belefőztünk, így semmi szükség lisztre, a tejszínnel együtt pedig fantasztikusan krémessé teszik a levest.