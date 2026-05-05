Könnyű és selymes zöldborsókrémleves
Hozzávalók
-
40 g vaj
-
1 nagy fej fehér hagyma
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 közepes db burgonya
-
1 l zöldség alaplé
-
1 kg zöldborsó
-
1 csokor petrezselyem
-
1 csokor menta
-
2.5 dl habtejszín
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
7g vaj48 kcal
-
28g fehér hagyma10 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
17g burgonya10 kcal
-
167g zöldség alaplé12 kcal
-
167g zöldborsó135 kcal
-
8g petrezselyem3 kcal
-
30g menta21 kcal
-
42g habtejszín122 kcal
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
40g vaj287 kcal
-
170g fehér hagyma62 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g burgonya58 kcal
-
1000g zöldség alaplé70 kcal
-
1000g zöldborsó810 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
180g menta126 kcal
-
250g habtejszín730 kcal
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 7% Zsír
-
1.4g vaj10 kcal
-
6.1g fehér hagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3.6g burgonya2 kcal
-
35.9g zöldség alaplé3 kcal
-
35.9g zöldborsó29 kcal
-
1.6g petrezselyem1 kcal
-
6.5g menta5 kcal
-
9g habtejszín26 kcal
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 11.9 g
Zsír
-
Összesen 19.3 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 61 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1085.9 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 163 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 91 mg
-
Foszfor 248 mg
-
Nátrium 572 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.9 g
-
Cukor 12 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 222 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 320 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 91 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 166 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 163 micro
-
Kolin: 60 mg
-
Retinol - A vitamin: 159 micro
-
α-karotin 35 micro
-
β-karotin 1163 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4548 micro
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 71.3 g
Zsír
-
Összesen 116 g
-
Telített zsírsav 70 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 33 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 364 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6515.6 g
-
Cink 16 mg
-
Szelén 21 mg
-
Kálcium 976 mg
-
Vas 28 mg
-
Magnézium 548 mg
-
Foszfor 1487 mg
-
Nátrium 3431 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 209.1 g
-
Cukor 72 mg
-
Élelmi rost 77 mg
Víz
-
Összesen 1332.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1922 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 545 mg
-
D vitamin: 58 micro
-
K vitamin: 998 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 26 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 975 micro
-
Kolin: 358 mg
-
Retinol - A vitamin: 953 micro
-
α-karotin 210 micro
-
β-karotin 6980 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 27285 micro
- 4% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 7% Zsír
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 2.6 g
Zsír
-
Összesen 4.2 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 13 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 234 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 35 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 53 mg
-
Nátrium 123 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.5 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 47.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 69 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 36 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 35 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 34 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 251 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 980 micro
Elkészítés
- A hagymát a vajon elkezdjük üvegesre párolni. Érdemes már ekkor megsózni (és akár borsozni), mert úgy enged egy kis vizet, gyorsabban puhul, sőt, picit karamellizálódik is.
- Jöhet rá az egy darab aprított burgonya, majd egy gyors keverés után éppen annyi az alapléből, amennyi pont ellepi a burgonyát. Lefedve kb. 15 percet főzzük, ennyi idő alatt a burgonya nagyjából megpuhul.
- Hozzáadjuk a zölsborsót, felöntjük az alaplé maradékával, és így főzzük lefedve puhulásig. Azért fontos lefedni, mert a borsó így gyorsabban puhul (nemcsak fő, de párolódik is), viszont nem vesztünk el sok folyadékot, így nem kell vízzel hígítanunk.
- Amikor már minden puha, botmixerrel krémesre turmixoljuk. Mindenképpen kóstoljuk meg ekkor, és ha kell, ízlés szerint még sózzuk-borsozzuk. Vegyük figyelembe azt is, hogy az általunk használt alaplé sós-e.
- Végül keverjük hozzá a habtejszínt, és 1-2 perc alatt melegítsük össze. Ha szükséges, ekkor még hígíthatjuk - korábban nem érdemes, nehogy túl sok folyadékot adjunk hozzá.
- A kész krémlevest tejszínnel, pár friss borsószemmel és aprított zöldfűszerrel díszíthetjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 35 p
Talán a legkedvesebb zöldségkrémleves számunkra a borsó - imádjuk, hogy olyan gyönyörű élénkzöld, hogy kevés alapanyagból is remekül elkészíthető, és hogy friss zöldfűszerekkel mennyire üdévé varázsolható. Most a hagyományos petrezselyem mellett egy csokor mentát is belecsempésztünk, amitől kicsattanóan friss, nyárias fogás lett belőle. Sűrítésképpen egy darab burgonyát is belefőztünk, így semmi szükség lisztre, a tejszínnel együtt pedig fantasztikusan krémessé teszik a levest.