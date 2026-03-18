levesek frankfurti leves

Frankfurti leves egyszerűen

adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

165
Kalória
5.4g
Fehérje
17.1g
Szénhidrát
9.3g
Zsír
403.8g
Víz
22.9g
Koleszterin
4.3g
Élelmi rost
3.8g
Cukor
  • 1% Fehérje
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    9.3 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    23 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    421.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    108 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    46 mg
  • Foszfor
    110 mg
  • Nátrium
    150 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.1 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    403.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    99 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    40 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    70 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    90 micro
  • Kolin:
    23 mg
  • Retinol - A vitamin:
    36 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    737 micro
  • β-crypt
    31 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    177 micro
Összesen 165 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 93% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    43.1 g

Zsír

  • Összesen
    74.4 g
  • Telített zsírsav
    33 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    26 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    184 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3375.6 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    51 mg
  • Kálcium
    861 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    367 mg
  • Foszfor
    877 mg
  • Nátrium
    1200 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    136.5 g
  • Cukor
    31 mg
  • Élelmi rost
    35 mg

Víz

  • Összesen
    3230.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    795 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    318 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    563 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    721 micro
  • Kolin:
    186 mg
  • Retinol - A vitamin:
    291 micro
  • α-karotin
    24 micro
  • β-karotin
    5894 micro
  • β-crypt
    249 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1416 micro
Összesen 1323 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 93% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.1 g

Zsír

  • Összesen
    2 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    5 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    88.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    23 mg
  • Nátrium
    31 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    84.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    21 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    8 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    155 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    37 micro
Összesen 35 kcal

Elkészítés

  1. A hagymát apróra vágjuk. A krumplit megpucoljuk és felkockázzuk, a káposzta leveleit megmossuk és felcsíkozzuk.
  2. A zsírt megolvasztjuk, és rádobjuk a finomra vágott hagymát. Kettőt keverünk rajta, nem kell sokáig, nem pörköltet készítünk. Mehet rá a paprika, szintén egy keverésig, majd a kömény, utána pedig a krumpli. 1 percig kevergetjük, majd felöntjük 2 liter vízzel.
  3. Belereszeljük a fokhagymát, és fedő alatt 5 percig főzzük.
  4. Utána hozzáadjuk a felcsíkozott káposztát, sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt főzzük fél órán át.
  5. Ha a zöldségek megpuhultak (ízlés kérdése, hogy harsanósan vagy szétfőzve szeretjük), hozzáadjuk a felkarikázott virslit, és még 5 percig főzzük.
  6. Közben a lisztet elkeverjük a tejföllel, majd ha csomómentes, merünk bele egy merőkanálnyit a forró levesből, és azzal is kikeverjük. Visszacsurgatjuk a levesbe, jól elkeverjük, és még 2 percig főzzük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 30 p

A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.

Egy igazi klasszikus

Ha van leves, ami tényleg a „jóleső, otthonos” kategória csúcsa, akkor az a frankfurti leves. Nem hivalkodó, nem bonyolult, mégis minden benne van, amitől egy tartalmas, igazi magyar fogás lesz: kelkáposzta, burgonya, virsli és az a bizonyos selymes, tejfölös alap.

Ez az a leves, amit legtöbben gyerekkorból ismerünk, és amit valahogy mindig pont úgy szeretünk, „ahogy anya csinálta”.

További frankfurtivariációk:

Miért szeretjük ennyire?

Mert egyszerre egyszerű, és mégis nagyon szerethető. A roppanós virsli, a puha krumpli és a kissé édeskés, karakteres kelkáposzta együtt egy igazán harmonikus ízvilágot ad. A fűszerkömény, majoránna, paprika, bors, pedig pont azt a klasszikus magyaros vonalat hozzák, amitől otthon íze lesz.

Ráadásul:

  • laktató, mégsem nehéz
  • gyorsan elkészül
  • pénztárcabarát
  • és hideg napokon igazi „lelket melengető” fogás

Tippek, trükkök, hogy még jobb legyen

1. Piríts rá a virslire!
Ha egy kicsit előpirítod a karikázott virslit, sokkal intenzívebb, füstösebb ízt kapsz.

2. A krumpli egy részét főzd szét
Ettől természetesen sűrűbb lesz a leves, kevesebb liszt is elég a habaráshoz.

3. Ne sajnáld a fűszereket
A kömény és a majoránna a legtöbb családban alap, ezektől lesz igazán „frankfurti”, de persze bármelyiket elhagyhatod vagy helyettesítheted, ha nem szereted.

4. Tejföl: a végén, óvatosan
Mindig hőkiegyenlítéssel add hozzá, hogy ne csapódjon ki – így lesz szép krémes.

5. Kelkáposztatitok
Ha túl intenzívnek érzed az ízét, egy gyors forrázás vagy alapos főzés lágyítja.

Variációk, ha feldobnád

További tippek:

  • füstölt hússal vagy tarjával még tartalmasabb
  • tejszínnel lágyabb, „modernebb” verzió
  • csípős paprikával pikánsabb
  • vegetáriánus verzióban virsli nélkül is működik

A frankfurti leves pont az a fogás, ami nem akar többnek látszani annál, mint ami.

