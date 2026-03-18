Frankfurti leves egyszerűen

Egy igazi klasszikus

Ha van leves, ami tényleg a „jóleső, otthonos” kategória csúcsa, akkor az a frankfurti leves. Nem hivalkodó, nem bonyolult, mégis minden benne van, amitől egy tartalmas, igazi magyar fogás lesz: kelkáposzta, burgonya, virsli és az a bizonyos selymes, tejfölös alap.

Ez az a leves, amit legtöbben gyerekkorból ismerünk, és amit valahogy mindig pont úgy szeretünk, „ahogy anya csinálta”.

További frankfurtivariációk:

Miért szeretjük ennyire?

Mert egyszerre egyszerű, és mégis nagyon szerethető. A roppanós virsli, a puha krumpli és a kissé édeskés, karakteres kelkáposzta együtt egy igazán harmonikus ízvilágot ad. A fűszerkömény, majoránna, paprika, bors, pedig pont azt a klasszikus magyaros vonalat hozzák, amitől otthon íze lesz.

Ráadásul:

laktató, mégsem nehéz

gyorsan elkészül

pénztárcabarát

és hideg napokon igazi „lelket melengető” fogás

Tippek, trükkök, hogy még jobb legyen

1. Piríts rá a virslire!

Ha egy kicsit előpirítod a karikázott virslit, sokkal intenzívebb, füstösebb ízt kapsz.

2. A krumpli egy részét főzd szét

Ettől természetesen sűrűbb lesz a leves, kevesebb liszt is elég a habaráshoz.

3. Ne sajnáld a fűszereket

A kömény és a majoránna a legtöbb családban alap, ezektől lesz igazán „frankfurti”, de persze bármelyiket elhagyhatod vagy helyettesítheted, ha nem szereted.

4. Tejföl: a végén, óvatosan

Mindig hőkiegyenlítéssel add hozzá, hogy ne csapódjon ki – így lesz szép krémes.

5. Kelkáposztatitok

Ha túl intenzívnek érzed az ízét, egy gyors forrázás vagy alapos főzés lágyítja.

Variációk, ha feldobnád

Ha egy kicsit előpirítod a karikázott virslit, sokkal intenzívebb, füstösebb ízt kapsz. Nosalty

További tippek:

füstölt hússal vagy tarjával még tartalmasabb

tejszínnel lágyabb, „modernebb” verzió

csípős paprikával pikánsabb

vegetáriánus verzióban virsli nélkül is működik

A frankfurti leves pont az a fogás, ami nem akar többnek látszani annál, mint ami.