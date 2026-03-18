Frankfurti leves egyszerűen
Hozzávalók
-
1 ek sertészsír
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 ek fűszerpaprika
-
1 teáskanál köménymag
-
4 db burgonya
-
1 közepes db kelkáposzta
-
10 dkg frankfurti virsli (2 pár)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
175 g tejföl
-
1 púpozott ek finomliszt
-
2 l víz
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
2g sertészsír17 kcal
-
11g vöröshagyma4 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
1 kcal
-
0 kcal
-
50g burgonya29 kcal
-
125g kelkáposzta27 kcal
-
34 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
22g tejföl43 kcal
-
3g finomliszt9 kcal
-
250g víz0 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
11 kcal
-
0 kcal
-
400g burgonya231 kcal
-
1000g kelkáposzta216 kcal
-
100g frankfurti virsli269 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
175g tejföl347 kcal
-
20g finomliszt73 kcal
-
2000g víz0 kcal
-
0.4g sertészsír4 kcal
-
2.4g vöröshagyma1 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0.1g fűszerpaprika0 kcal
-
0 kcal
-
10.5g burgonya6 kcal
-
26.2g kelkáposzta6 kcal
-
2.6g frankfurti virsli7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4.6g tejföl9 kcal
-
0.5g finomliszt2 kcal
-
52.5g víz0 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 9.3 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 23 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 421.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 108 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 46 mg
-
Foszfor 110 mg
-
Nátrium 150 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 17.1 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 403.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 99 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 40 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 70 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 90 micro
-
Kolin: 23 mg
-
Retinol - A vitamin: 36 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 737 micro
-
β-crypt 31 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 177 micro
Fehérje
-
Összesen 43.1 g
Zsír
-
Összesen 74.4 g
-
Telített zsírsav 33 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 26 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 184 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3375.6 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 51 mg
-
Kálcium 861 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 367 mg
-
Foszfor 877 mg
-
Nátrium 1200 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 136.5 g
-
Cukor 31 mg
-
Élelmi rost 35 mg
Víz
-
Összesen 3230.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 795 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 318 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 563 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 721 micro
-
Kolin: 186 mg
-
Retinol - A vitamin: 291 micro
-
α-karotin 24 micro
-
β-karotin 5894 micro
-
β-crypt 249 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1416 micro
Fehérje
-
Összesen 1.1 g
Zsír
-
Összesen 2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 5 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 88.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 23 mg
-
Nátrium 31 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.6 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 84.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 21 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 19 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 8 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 155 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 37 micro
Elkészítés
- A hagymát apróra vágjuk. A krumplit megpucoljuk és felkockázzuk, a káposzta leveleit megmossuk és felcsíkozzuk.
- A zsírt megolvasztjuk, és rádobjuk a finomra vágott hagymát. Kettőt keverünk rajta, nem kell sokáig, nem pörköltet készítünk. Mehet rá a paprika, szintén egy keverésig, majd a kömény, utána pedig a krumpli. 1 percig kevergetjük, majd felöntjük 2 liter vízzel.
- Belereszeljük a fokhagymát, és fedő alatt 5 percig főzzük.
- Utána hozzáadjuk a felcsíkozott káposztát, sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt főzzük fél órán át.
- Ha a zöldségek megpuhultak (ízlés kérdése, hogy harsanósan vagy szétfőzve szeretjük), hozzáadjuk a felkarikázott virslit, és még 5 percig főzzük.
- Közben a lisztet elkeverjük a tejföllel, majd ha csomómentes, merünk bele egy merőkanálnyit a forró levesből, és azzal is kikeverjük. Visszacsurgatjuk a levesbe, jól elkeverjük, és még 2 percig főzzük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 30 p
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Egy igazi klasszikus
Ha van leves, ami tényleg a „jóleső, otthonos” kategória csúcsa, akkor az a frankfurti leves. Nem hivalkodó, nem bonyolult, mégis minden benne van, amitől egy tartalmas, igazi magyar fogás lesz: kelkáposzta, burgonya, virsli és az a bizonyos selymes, tejfölös alap.
Ez az a leves, amit legtöbben gyerekkorból ismerünk, és amit valahogy mindig pont úgy szeretünk, „ahogy anya csinálta”.
További frankfurtivariációk:
Miért szeretjük ennyire?
Mert egyszerre egyszerű, és mégis nagyon szerethető. A roppanós virsli, a puha krumpli és a kissé édeskés, karakteres kelkáposzta együtt egy igazán harmonikus ízvilágot ad. A fűszerkömény, majoránna, paprika, bors, pedig pont azt a klasszikus magyaros vonalat hozzák, amitől otthon íze lesz.
Ráadásul:
- laktató, mégsem nehéz
- gyorsan elkészül
- pénztárcabarát
- és hideg napokon igazi „lelket melengető” fogás
Tippek, trükkök, hogy még jobb legyen
1. Piríts rá a virslire!
Ha egy kicsit előpirítod a karikázott virslit, sokkal intenzívebb, füstösebb ízt kapsz.
2. A krumpli egy részét főzd szét
Ettől természetesen sűrűbb lesz a leves, kevesebb liszt is elég a habaráshoz.
3. Ne sajnáld a fűszereket
A kömény és a majoránna a legtöbb családban alap, ezektől lesz igazán „frankfurti”, de persze bármelyiket elhagyhatod vagy helyettesítheted, ha nem szereted.
4. Tejföl: a végén, óvatosan
Mindig hőkiegyenlítéssel add hozzá, hogy ne csapódjon ki – így lesz szép krémes.
5. Kelkáposztatitok
Ha túl intenzívnek érzed az ízét, egy gyors forrázás vagy alapos főzés lágyítja.
Variációk, ha feldobnád
További tippek:
- füstölt hússal vagy tarjával még tartalmasabb
- tejszínnel lágyabb, „modernebb” verzió
- csípős paprikával pikánsabb
- vegetáriánus verzióban virsli nélkül is működik
A frankfurti leves pont az a fogás, ami nem akar többnek látszani annál, mint ami.