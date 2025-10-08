r
Klasszik lángos

Klasszik lángos
Simon Gábor
Lángos
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

571
Kalória
11.3g
Fehérje
78.8g
Szénhidrát
22.7g
Zsír
58.6g
Víz
-
Koleszterin
3g
Élelmi rost
2.1g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.3 g

Zsír

  • Összesen
    22.7 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    935.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    40 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    121 mg
  • Nátrium
    713 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    78.8 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    58.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    57 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    18 micro
Fehérje

  • Összesen
    56.3 g

Zsír

  • Összesen
    113.5 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    41 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4679.6 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    171 mg
  • Kálcium
    202 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    120 mg
  • Foszfor
    607 mg
  • Nátrium
    3563 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    394.2 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    15 mg

Víz

  • Összesen
    293.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    44 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    287 micro
  • Kolin:
    58 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    90 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.4 g

Zsír

  • Összesen
    8.9 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    365.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    47 mg
  • Nátrium
    279 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.8 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    22.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    7 micro
Elkészítés

  1. Az élesztőt elkeverjük a cukorral, egy teáskanál liszttel, és felöntjük langyos tejjel. Tíz perc alatt felfut. Egy tálba beleszitáljuk a lisztet, hozzáöntjük a sót, a felfutott élesztőt és a vizet. Alaposan kidagasztjuk, amíg sima és fényes lesz a tészta. Fontos, mert nyújtásnál így nem fog szakadni.
  2. Letakarjuk, és duplájára kelesztjük, nagyjából egy óra alatt.
  3. Szedjük egyenlő darabokra a tésztát, formázzuk ki, majd pihentessük 10 percig. Tegyük fel melegedni az olajat, és mikor már forró, kezdjük el olajos kézzel nyújtani a tésztát, hogy ne ragadjon a kezünkhöz. Süssük meg mindkét oldalát aranybarnára, majd csepegtessük le.
  4. Ízlés szerint tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 30 p
A lángos egy hamisítatlan magyar találmány, amit elsősorban a nyári időszakhoz kötünk, azonban az év bármely időszakában elkészíthetjük. Ropogós szélek, puha belső és légies textúra: ilyen egy igazán jó lángos!

Klasszik lángos
Légies tésztájú lángos

A lángos a balatoni nyarak, a nagymamánál való vakációzás megtestesítője, ami egyben a kerékpártúrák megmentője és a strandos büfék kötelező eleme. Nehéz elképzelni a nyarat nélküle, azonban nemcsak ebben az időszakban fogyaszthatjuk, hanem tulajdonképpen az év 365 (vagy éppen 366) napján, amikor kedvünk szottyan hozzá. Szerencsére az alaptészta pofonegyszerű, csupán egy kis kitartás kell ahhoz, hogy a tésztát begyúrjuk, és egy kis türelem, amíg megkel. Ezután már csak az olajjal szembeni ellenérzéseinket kell leküzdeni, ha egyáltalán van ilyen, és pár perc után már készen is állnak az aranybarnára sült korongok, hogy elmajszoljuk őket.

Fokhagymás-joghurtos lángos
A lángos fokhagymával az igazi

Feltétje ezerféleképp variálható, amit viszont valószínűleg már mindenki legalább egyszer megízlelt életében, az nem más mint a sajtos-tejfölös lángos, jó sok fokhagymával. Akinek viszont már túl sok lenne az olajban sült élesztős tészta, a nem kevésbé zsíros feltéteivel, annak ajánljuk a lángos üres verzióját sóval, esetleg fokhagymával, hiszen ez is hasonlóan jóféle ízélményeket hagy maga után.

Manapság egyre többféle, fantázianévvel felvértezett lángossal találkozhatunk akár a strandokon, akár eseményekre kitelepült food truckok kínálatának böngészésekor, de ha magunk veselkedünk neki elkészítésének, akkor is csak a képzeletünk szab határt a feltétvariációt illetően.

A legnépszerűbb lángosfeltétek:

Már az édesre hangolt lángos sem idegen számunkra, hiszen nutellás, csokikrémes, lekváros, porcukros és fahéjas változattal is egyre gyakrabban találkozni, amit persze mi magunk is elkészíthetünk desszert gyanánt.

Olajban sülő lángos
A lángost bő olajban sütjük készre

Ma már, pláne, ha házilag készítjük, mentesen is sülhet lángos, hiszen gluténmentes liszttel begyúrva, laktózmentes vagy növényi tejjel kiegészítve (utóbbihoz nézzünk egy konkrét receptet, mert más arányok vannak érvényben, mint a klasszikusnál) már is kapunk egy mindenmentes lángost, aminek feltétjét is mi magunk állíthatjuk össze. Ha pedig valami igazán különlegesre vágyunk, akkor töltött lángost is készíthetünk!

Tipp:

Ha szeretnénk igazán légies tésztájú, könnyű lángost, akkor tegyünk kefirt a tésztájába!

A lángos története röviden

A lángos eredete a kenyérsütéshez nyúlik vissza. A háziasszonyok a kenyértésztából egy kisebb darabot letéptek, ellapították, majd a kemence szájánál, a lángok előtt sütötték meg gyorsan. Ez volt a korai, “parasztkonyhai” változat, amit gyakran fokhagymával vagy tejföllel ettek.

A 20. században, amikor az otthoni kemencék háttérbe szorultak, a lángos az olajban sült változatával a strandok, piacok és vásárok elengedhetetlen eleme lett.

