Klasszik lángos

Légies tésztájú lángos

A lángos a balatoni nyarak, a nagymamánál való vakációzás megtestesítője, ami egyben a kerékpártúrák megmentője és a strandos büfék kötelező eleme. Nehéz elképzelni a nyarat nélküle, azonban nemcsak ebben az időszakban fogyaszthatjuk, hanem tulajdonképpen az év 365 (vagy éppen 366) napján, amikor kedvünk szottyan hozzá. Szerencsére az alaptészta pofonegyszerű, csupán egy kis kitartás kell ahhoz, hogy a tésztát begyúrjuk, és egy kis türelem, amíg megkel. Ezután már csak az olajjal szembeni ellenérzéseinket kell leküzdeni, ha egyáltalán van ilyen, és pár perc után már készen is állnak az aranybarnára sült korongok, hogy elmajszoljuk őket.

A lángos fokhagymával az igazi

Feltétje ezerféleképp variálható, amit viszont valószínűleg már mindenki legalább egyszer megízlelt életében, az nem más mint a sajtos-tejfölös lángos, jó sok fokhagymával. Akinek viszont már túl sok lenne az olajban sült élesztős tészta, a nem kevésbé zsíros feltéteivel, annak ajánljuk a lángos üres verzióját sóval, esetleg fokhagymával, hiszen ez is hasonlóan jóféle ízélményeket hagy maga után.

Manapság egyre többféle, fantázianévvel felvértezett lángossal találkozhatunk akár a strandokon, akár eseményekre kitelepült food truckok kínálatának böngészésekor, de ha magunk veselkedünk neki elkészítésének, akkor is csak a képzeletünk szab határt a feltétvariációt illetően.

A legnépszerűbb lángosfeltétek:

tejföl,

sajt, akár füstölt,

lilahagyma,

sonka,

kolbász,

szalonna.

Már az édesre hangolt lángos sem idegen számunkra, hiszen nutellás, csokikrémes, lekváros, porcukros és fahéjas változattal is egyre gyakrabban találkozni, amit persze mi magunk is elkészíthetünk desszert gyanánt.

A lángost bő olajban sütjük készre

Ma már, pláne, ha házilag készítjük, mentesen is sülhet lángos, hiszen gluténmentes liszttel begyúrva, laktózmentes vagy növényi tejjel kiegészítve (utóbbihoz nézzünk egy konkrét receptet, mert más arányok vannak érvényben, mint a klasszikusnál) már is kapunk egy mindenmentes lángost, aminek feltétjét is mi magunk állíthatjuk össze. Ha pedig valami igazán különlegesre vágyunk, akkor töltött lángost is készíthetünk!

Tipp: Ha szeretnénk igazán légies tésztájú , könnyű lángost, akkor tegyünk kefirt a tésztájába!

A lángos története röviden

A lángos eredete a kenyérsütéshez nyúlik vissza. A háziasszonyok a kenyértésztából egy kisebb darabot letéptek, ellapították, majd a kemence szájánál, a lángok előtt sütötték meg gyorsan. Ez volt a korai, “parasztkonyhai” változat, amit gyakran fokhagymával vagy tejföllel ettek.

A 20. században, amikor az otthoni kemencék háttérbe szorultak, a lángos az olajban sült változatával a strandok, piacok és vásárok elengedhetetlen eleme lett.