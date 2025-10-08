Klasszik lángos
Hozzávalók
-
500 g finomliszt
-
1 dl tej
-
220 ml víz
-
20 g friss élesztő
-
1 teáskanál cukor
-
9 g só
-
5 dl napraforgó olaj
- 34% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.3 g
Zsír
-
Összesen 22.7 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 935.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 34 mg
-
Kálcium 40 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 121 mg
-
Nátrium 713 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 78.8 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 58.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 57 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 18 micro
- 34% Víz
Fehérje
-
Összesen 56.3 g
Zsír
-
Összesen 113.5 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 41 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4679.6 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 171 mg
-
Kálcium 202 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 120 mg
-
Foszfor 607 mg
-
Nátrium 3563 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 394.2 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 293.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 44 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 287 micro
-
Kolin: 58 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 90 micro
- 34% Víz
Fehérje
-
Összesen 4.4 g
Zsír
-
Összesen 8.9 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 365.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 16 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 47 mg
-
Nátrium 279 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.8 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 22.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 7 micro
Elkészítés
- Az élesztőt elkeverjük a cukorral, egy teáskanál liszttel, és felöntjük langyos tejjel. Tíz perc alatt felfut. Egy tálba beleszitáljuk a lisztet, hozzáöntjük a sót, a felfutott élesztőt és a vizet. Alaposan kidagasztjuk, amíg sima és fényes lesz a tészta. Fontos, mert nyújtásnál így nem fog szakadni.
- Letakarjuk, és duplájára kelesztjük, nagyjából egy óra alatt.
- Szedjük egyenlő darabokra a tésztát, formázzuk ki, majd pihentessük 10 percig. Tegyük fel melegedni az olajat, és mikor már forró, kezdjük el olajos kézzel nyújtani a tésztát, hogy ne ragadjon a kezünkhöz. Süssük meg mindkét oldalát aranybarnára, majd csepegtessük le.
- Ízlés szerint tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 30 p
A lángos egy hamisítatlan magyar találmány, amit elsősorban a nyári időszakhoz kötünk, azonban az év bármely időszakában elkészíthetjük. Ropogós szélek, puha belső és légies textúra: ilyen egy igazán jó lángos!
A lángos a balatoni nyarak, a nagymamánál való vakációzás megtestesítője, ami egyben a kerékpártúrák megmentője és a strandos büfék kötelező eleme. Nehéz elképzelni a nyarat nélküle, azonban nemcsak ebben az időszakban fogyaszthatjuk, hanem tulajdonképpen az év 365 (vagy éppen 366) napján, amikor kedvünk szottyan hozzá. Szerencsére az alaptészta pofonegyszerű, csupán egy kis kitartás kell ahhoz, hogy a tésztát begyúrjuk, és egy kis türelem, amíg megkel. Ezután már csak az olajjal szembeni ellenérzéseinket kell leküzdeni, ha egyáltalán van ilyen, és pár perc után már készen is állnak az aranybarnára sült korongok, hogy elmajszoljuk őket.
Feltétje ezerféleképp variálható, amit viszont valószínűleg már mindenki legalább egyszer megízlelt életében, az nem más mint a sajtos-tejfölös lángos, jó sok fokhagymával. Akinek viszont már túl sok lenne az olajban sült élesztős tészta, a nem kevésbé zsíros feltéteivel, annak ajánljuk a lángos üres verzióját sóval, esetleg fokhagymával, hiszen ez is hasonlóan jóféle ízélményeket hagy maga után.
Manapság egyre többféle, fantázianévvel felvértezett lángossal találkozhatunk akár a strandokon, akár eseményekre kitelepült food truckok kínálatának böngészésekor, de ha magunk veselkedünk neki elkészítésének, akkor is csak a képzeletünk szab határt a feltétvariációt illetően.
A legnépszerűbb lángosfeltétek:
- tejföl,
- sajt, akár füstölt,
- lilahagyma,
- sonka,
- kolbász,
- szalonna.
Már az édesre hangolt lángos sem idegen számunkra, hiszen nutellás, csokikrémes, lekváros, porcukros és fahéjas változattal is egyre gyakrabban találkozni, amit persze mi magunk is elkészíthetünk desszert gyanánt.
Ma már, pláne, ha házilag készítjük, mentesen is sülhet lángos, hiszen gluténmentes liszttel begyúrva, laktózmentes vagy növényi tejjel kiegészítve (utóbbihoz nézzünk egy konkrét receptet, mert más arányok vannak érvényben, mint a klasszikusnál) már is kapunk egy mindenmentes lángost, aminek feltétjét is mi magunk állíthatjuk össze. Ha pedig valami igazán különlegesre vágyunk, akkor töltött lángost is készíthetünk!
Tipp:
A lángos története röviden
A lángos eredete a kenyérsütéshez nyúlik vissza. A háziasszonyok a kenyértésztából egy kisebb darabot letéptek, ellapították, majd a kemence szájánál, a lángok előtt sütötték meg gyorsan. Ez volt a korai, “parasztkonyhai” változat, amit gyakran fokhagymával vagy tejföllel ettek.
A 20. században, amikor az otthoni kemencék háttérbe szorultak, a lángos az olajban sült változatával a strandok, piacok és vásárok elengedhetetlen eleme lett.