Lusta kertészek kedvencei – 5 önvető virág, amely magát szaporítja

Ezek az önvető növények nemcsak időt és pénzt takarítanak meg, hanem természetesebb, változatosabb kertképet is teremtenek, miközben a beporzó rovarokat is vonzzák.

Az önvető egynyári növények egyik legnagyobb előnye, hogy a természetre bízhatjuk a szaporodásukat. A virágzás végén magokat érlelnek, amelyek a talajra hullva áttelelnek, majd tavasszal új növényekként kelnek ki. Így a kert minden évben újra megtelik virágokkal anélkül, hogy újra kellene vetni vagy palántázni.

Körömvirág
A módszer különösen azok számára vonzó, akik kevés időt szeretnének kertészkedésre fordítani, mégis látványos virágágyásokra vágynak. Az ilyen növények ráadásul gyakran jobban alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz, ezért ellenállóbbak lehetnek a szárazsággal, a hőingadozásokkal vagy a talaj sajátosságaival szemben.

Egy szabályt azonban be kell tartani

Bár az önvető virágok kevés gondozást igényelnek, van egy fontos feltétel: hagyni kell, hogy a magok beérjenek. Sok kertész azonnal eltávolítja az elnyílt virágokat, pedig ilyenkor kezdődik a növény következő generációjának kialakulása.

Ha azt szeretnénk, hogy a virágok maguktól visszatérjenek, az elvirágzott szárakat csak akkor érdemes levágni, amikor a magok már teljesen beértek és elszóródtak.

Kevesebb munka, több virág

Az önvető növények ideális választást jelentenek azoknak, akik természetesebb, fenntarthatóbb kertet szeretnének kialakítani. Ha egyszer helyet kapnak a kertben, a következő években is gondoskodnak a színpompás virágzásról, miközben jelentősen csökkentik a vetéssel és palántázással járó munkát. Egy kis türelem és néhány jól megválasztott fajta elegendő ahhoz, hogy a kert szinte saját magát díszítse évről évre.

