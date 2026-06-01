Gasztro

2026.06.01.

Szemfüles olvasó fotózta – Itthon 1439 Ft, egy olasz üzletben 316 Ft ugyanaz a csomagolt száraztészta

Nosalty profilképe Nosalty

Úgy tűnik, a durva élelmiszer-árkülönbségek a mai napig fennállnak egyes magyar és külföldi termékek között. Lássuk, hol fotóztak negyedannyiért olasz tésztát, mint amennyibe nálunk kerül.

A Pénzcentrum lett figyelmes egy posztra, mely az edzettebbeket már lehet, hogy meg sem lepi, de sokunkat még mindig: a Vakmajom nevezetű Facebook-csoport egyik olvasójának fotója szerint ugyanis a magyar boltokban több mint négyszer annyiba kerül egy csomag olasz száraztészta, mint Olaszországban.

Ugyanaz a jobbfajta De Cecco tészta, ami a magyar Lidl-ben 1439 Ft, egy olasz üzletben akciósan 316, anélkül 420 Ft

- írja a poszt.

Miért ennyivel drágábbak nálunk egyes élelmiszerek?

A drasztikus árkülönbségeknek több oka is lehet:

  • egyrészt a hazai kiskereskedelmet sújtó különadók (például az árbevétel-arányos, 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó)
  • emellett a hatósági árak miatti veszteség - a boltok ugyanis kénytelenek ezeket a többletköltségeket áthárítani, majd más termékek árába beépíteni
A De Cecco tészta nálunk 1439 Ft, egy olasz üzletben akciósan 316 Ft

A legnagyobb mumus viszont az összes tényező közül a 27%-os, igen magas magyar ÁFA.

Érdekesség, hogy a jelenlegi, 356 forint körüli erős forintárfolyam még jobban kiemeli a hazai és a külföldi árak közötti különbségeket.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

carbonara

Csípős misós carbonara udon

A klasszikus olasz carbonara és az ázsiai ízek találkozásából született ez a krémes, pikáns tésztaétel. A sós miso, a csípős gochujang és a ropogós pancetta együtt olyan gazdag ...

sült csirke

Mustáros csirkecomb zöldségekkel

Ez a mustáros csirkecomb vele sült zöldségekkel igazán könnyű ebéd vagy vacsora, és az elkészítéséhez nem kell a konyhában állni órákat. A csirkét akár egy nappal a sütés előtt ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept