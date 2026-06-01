Szemfüles olvasó fotózta – Itthon 1439 Ft, egy olasz üzletben 316 Ft ugyanaz a csomagolt száraztészta

Úgy tűnik, a durva élelmiszer-árkülönbségek a mai napig fennállnak egyes magyar és külföldi termékek között. Lássuk, hol fotóztak negyedannyiért olasz tésztát, mint amennyibe nálunk kerül.

A Pénzcentrum lett figyelmes egy posztra, mely az edzettebbeket már lehet, hogy meg sem lepi, de sokunkat még mindig: a Vakmajom nevezetű Facebook-csoport egyik olvasójának fotója szerint ugyanis a magyar boltokban több mint négyszer annyiba kerül egy csomag olasz száraztészta, mint Olaszországban.

Ugyanaz a jobbfajta De Cecco tészta, ami a magyar Lidl-ben 1439 Ft, egy olasz üzletben akciósan 316, anélkül 420 Ft - írja a poszt.

Miért ennyivel drágábbak nálunk egyes élelmiszerek?

A drasztikus árkülönbségeknek több oka is lehet:

egyrészt a hazai kiskereskedelmet sújtó különadók (például az árbevétel-arányos, 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó)

(például az árbevétel-arányos, 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadó) emellett a hatósági árak miatti veszteség - a boltok ugyanis kénytelenek ezeket a többletköltségeket áthárítani, majd más termékek árába beépíteni

A De Cecco tészta nálunk 1439 Ft, egy olasz üzletben akciósan 316 Ft

A legnagyobb mumus viszont az összes tényező közül a 27%-os, igen magas magyar ÁFA.

Érdekesség, hogy a jelenlegi, 356 forint körüli erős forintárfolyam még jobban kiemeli a hazai és a külföldi árak közötti különbségeket.

Forrásunk volt.