Mustáros csirkecomb zöldségekkel
Hozzávalók
A csirkéhez
-
2 db csirkecomb (egész)
-
2 ek mustár
-
4 ek napraforgó olaj
-
1 tk fokhagymapor (és vöröshagymapor)
-
babérlevél ízlés szerint (őrölt)
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
1 kk oregánó
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 teáskanál méz
-
1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
A sütéshez
-
1 közepes db cukkini
-
1 db édesburgonya
-
2 közepes db sárgarépa
-
2 db újhagyma
-
5 közepes szár halványító zeller (szárzeller)
-
2 gerezd fokhagyma
-
3 ek olívaolaj
-
só ízlés szerint
-
1 kk kakukkfű
A csirkéhez
-
250g csirkecomb278 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
16g napraforgó olaj141 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g oregánó1 kcal
-
0 kcal
-
4g méz11 kcal
-
0 kcal
A sütéshez
-
100g cukkini16 kcal
-
90g édesburgonya56 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
92g újhagyma18 kcal
-
100g halványító zeller12 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
12g olívaolaj106 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
A csirkéhez
-
500g csirkecomb556 kcal
-
20g mustár12 kcal
-
32g napraforgó olaj283 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g oregánó3 kcal
-
0 kcal
-
7g méz21 kcal
-
0 kcal
A sütéshez
-
200g cukkini32 kcal
-
180g édesburgonya111 kcal
-
160g sárgarépa58 kcal
-
184g újhagyma35 kcal
-
200g halványító zeller25 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
0 kcal
-
1g kakukkfű1 kcal
A csirkéhez
-
33g csirkecomb37 kcal
-
1.3g mustár1 kcal
-
2.1g napraforgó olaj19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g oregánó0 kcal
-
0 kcal
-
0.5g méz1 kcal
-
0 kcal
A sütéshez
-
13.2g cukkini2 kcal
-
11.9g édesburgonya7 kcal
-
10.6g sárgarépa4 kcal
-
12.1g újhagyma2 kcal
-
13.2g halványító zeller2 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
1.6g olívaolaj14 kcal
-
0 kcal
-
0.1g kakukkfű0 kcal
Fehérje
-
Összesen 26.4 g
Zsír
-
Összesen 49.9 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 121 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1042 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 29 mg
-
Kálcium 167 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 95 mg
-
Foszfor 351 mg
-
Nátrium 393 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.6 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 435.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1149 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 38 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 169 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 118 micro
-
Kolin: 89 mg
-
Retinol - A vitamin: 36 micro
-
α-karotin 2480 micro
-
β-karotin 12122 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 3220 micro
Fehérje
-
Összesen 52.7 g
Zsír
-
Összesen 99.8 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 24 g
-
Koleszterin 242 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2083.9 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 57 mg
-
Kálcium 333 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 190 mg
-
Foszfor 702 mg
-
Nátrium 786 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 69.1 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 871.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2298 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 20 mg
-
C vitamin: 76 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 339 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 17 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 237 micro
-
Kolin: 178 mg
-
Retinol - A vitamin: 73 micro
-
α-karotin 4961 micro
-
β-karotin 24243 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 6440 micro
Fehérje
-
Összesen 3.5 g
Zsír
-
Összesen 6.6 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 16 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 137.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 22 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 46 mg
-
Nátrium 52 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4.6 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 57.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 152 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 5 micro
-
α-karotin 327 micro
-
β-karotin 1600 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 425 micro
Elkészítés
A csirkéhez
- Ha egész csirkecombokat vásároltunk akkor szétvágjuk őket alsó és felső részre.
- Egy nagyobb keverőtálba öntjük az olajat és hozzátesszük az összes fűszert, majd jól elkeverjük.
- A kész pácba helyezzük a húsokat. A fűszereket belemasszírozzuk a combokba, majd letakarjuk a tálat és minimum 1 órára hűtőbe tesszük, de akár egy napon keresztül is pácolhatjuk.
A sütéshez
- A zöldségeket megmossuk, megpucoljuk és nagyobb daragokra vágjuk.
- Mindent egy sütőpapírral bélelt tepsibe pakolunk, majd meglocsoljuk olívaolajjal, megszúrjuk sóval és kakukkfűvel majd alaposan összeforgatjuk és elrendezzük őket a tepsiben.
- A zöldségek tetejére tesszük a csirkecombokat, majd előmelegített sütőben kb. 35-40 perc alatt készre sürjük.
- A hús és a zöldség ízes levet fog engedni, amive meglocsolhatjuk a tányérunkra szedett ételt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 35 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ez a mustáros csirkecomb vele sült zöldségekkel igazán könnyű ebéd vagy vacsora, és az elkészítéséhez nem kell a konyhában állni órákat. A csirkét akár egy nappal a sütés előtt is be lehet pácolni, úgy még intenzívebb lesz az íze, a zöldségeket pedig, kedvünkre válogassuk össze.