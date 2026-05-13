A magnézium és a melatonin is azon táplálékkiegészítők közé tartozik, amik segítik az elalvást és a minőségi pihenést. Na de mi történik akkor, ha ezt a kettőt egyszerre vesszük be?

Több cikkünk is született már arról, hogyan segíti a melatonin és a magnézium az elalvást, illetve a nyugodt éjszaka meglétét. Kérdés, hogy mi történik akkor, ha ezeket egyszerre vesszük be lefekvés előtt? Ártalmas, haszontalan, vagy még hatékonyabb, ha kombináljuk őket?

Így hat az alvásunkra, ha a magnéziumot és a melatonint egyszerre vesszük be

Táplálékkiegészítők az elalvásért

Az alvás létfontosságú az emberi szervezet számára, és súlyos szövődményekkel járhat, ha nem tudjuk magunknak garantálni a pihentető és megfelelő mennyiségű alvást. Rengetegen küzdenek alvási problémákkal, melyekre sok esetben a melatonin és/ vagy a magnézium szedése jelent megoldást. Mindkettő támogatja az alvást, de más módon.

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy mi történik, ha ezeket egyszerre vesszük be elalvás előtt?

Melatonin

A melatonin segít az elalvásban, míg a magnézium nyugodtabbá tesz, hiszen jótékonyan hat az idegrendszerre és az izmokra is, így segít ellazulni.

Magnézium

A magnézium a sejtek biológiai órájára és a cirkadiánritmusra is jótékony hatással van. A melatonin pedig egy olyan hormon, ami az alvás-ébrenlét ciklusát szabályozza. Emellett a magnézium a melatonin termelésében is részt vesz, ezzel segítve a természetes hormon szintjének növelését.

Sötétedéskor az agy melatonint szabadít fel, ami egy jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni.

A természetes melatoninfelszabadulás jelentősen csökken az életkorral, és az exogén melatonin-kiegészítés előnyös lehet a középkorú és idősebb felnőttek számára – mondja a szakértő.

A melatonin a testhőmérséklet csökkentésével, a cirkadián szabályozásával és az alvás időtartamának meghosszabbításával támogatja a pihenést. A melatonin erős antioxidánsként is működik, ami azért is jó, mert az oxidatív stresszt az alvásminőséggel is összefüggésbe hozták már kutatások.

Mi történik, ha melatonint és magnéziumot egyszerre veszünk be? A melatonin és a magnézium szinergikusan dolgoznak együtt, vagyis együttesen fejtik ki hatásukat, így javítva az alvásminőségét.

Mi történik ilyenkor?

lelassítanak, és felkészítenek az elalváshoz, megnyugtatják az idegrendszered,

gyorsabban elaltatnak,

javítják az alvásminőséget,

csökkentik a stresszt.

Együtt szedésük általában biztonságos, de megfontolandó várandós és szoptató kismamák esetében, valamint vesebetegek és vérhígítót szedők számára. Minden esetben konzultáljunk kezelőorvosunkkal.

Forrásunk volt.