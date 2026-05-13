Így hat az alvásunkra, ha a magnéziumot és a melatonint egyszerre vesszük be

Több cikkünk is született már arról, hogyan segíti a melatonin és a magnézium az elalvást, illetve a nyugodt éjszaka meglétét. Kérdés, hogy mi történik akkor, ha ezeket egyszerre vesszük be lefekvés előtt? Ártalmas, haszontalan, vagy még hatékonyabb, ha kombináljuk őket?
Táplálékkiegészítők az elalvásért
Az alvás létfontosságú az emberi szervezet számára, és súlyos szövődményekkel járhat, ha nem tudjuk magunknak garantálni a pihentető és megfelelő mennyiségű alvást. Rengetegen küzdenek alvási problémákkal, melyekre sok esetben a melatonin és/ vagy a magnézium szedése jelent megoldást. Mindkettő támogatja az alvást, de más módon.
Felmerülhet azonban a kérdés, hogy mi történik, ha ezeket egyszerre vesszük be elalvás előtt?
Melatonin
A melatonin segít az elalvásban, míg a magnézium nyugodtabbá tesz, hiszen jótékonyan hat az idegrendszerre és az izmokra is, így segít ellazulni.
Magnézium
A magnézium a sejtek biológiai órájára és a cirkadiánritmusra is jótékony hatással van. A melatonin pedig egy olyan hormon, ami az alvás-ébrenlét ciklusát szabályozza. Emellett a magnézium a melatonin termelésében is részt vesz, ezzel segítve a természetes hormon szintjének növelését.
Sötétedéskor az agy melatonint szabadít fel, ami egy jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni.
A természetes melatoninfelszabadulás jelentősen csökken az életkorral, és az exogén melatonin-kiegészítés előnyös lehet a középkorú és idősebb felnőttek számára– mondja a szakértő.
A melatonin a testhőmérséklet csökkentésével, a cirkadián szabályozásával és az alvás időtartamának meghosszabbításával támogatja a pihenést. A melatonin erős antioxidánsként is működik, ami azért is jó, mert az oxidatív stresszt az alvásminőséggel is összefüggésbe hozták már kutatások.
Mi történik, ha melatonint és magnéziumot egyszerre veszünk be?
- lelassítanak, és felkészítenek az elalváshoz, megnyugtatják az idegrendszered,
- gyorsabban elaltatnak,
- javítják az alvásminőséget,
- csökkentik a stresszt.
Együtt szedésük általában biztonságos, de megfontolandó várandós és szoptató kismamák esetében, valamint vesebetegek és vérhígítót szedők számára. Minden esetben konzultáljunk kezelőorvosunkkal.