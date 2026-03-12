Klasszikus majonézes krumplisaláta
Hozzávalók
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 1% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 85% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 11.4 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 18 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 613.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 82 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 42 mg
-
Foszfor 105 mg
-
Nátrium 380 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35.2 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 277.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 112 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 42 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 143 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 53 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 38 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 882 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 398 micro
Fehérje
-
Összesen 32.6 g
Zsír
-
Összesen 90.9 g
-
Telített zsírsav 30 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 148 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4908.8 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 656 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 339 mg
-
Foszfor 837 mg
-
Nátrium 3037 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 281.4 g
-
Cukor 128 mg
-
Élelmi rost 26 mg
Víz
-
Összesen 2220.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 892 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 336 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1141 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 424 micro
-
Kolin: 172 mg
-
Retinol - A vitamin: 303 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 7053 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3184 micro
Fehérje
-
Összesen 1.1 g
Zsír
-
Összesen 3.1 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 5 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 170 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 29 mg
-
Nátrium 105 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9.7 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 76.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 31 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 40 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 10 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 244 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 110 micro
Elkészítés
- A burgonyákat megpucoljuk, és sós vízben feltesszük főni. (Ne főzzük szét őket teljesen, maradjon meg a tartásuk.)
- Amíg fő a burgonya, készítsük el az ecetes-cukros pácot és a majonézes mártást.
- A krumplipáchoz egy mély tálban keverjük el a langyos vizet a cukorral, a sóval és az ecettel. Ha szükséges, adjunk hozzá még plusz ecetet vagy cukrot. A végeredménynek savanykás-édesnek kell lennie.
- Vágjuk finomra a lilahagymát, a snidlinget és a petrezselymet. Az öntethez egy tálban keverjük el a majonézt a tejföllel, mustárral, cukorral, ízlés szerint sóval, borssal és a finomra aprított hagymával és fűszernövényekkel. Kóstoljuk meg, hogy kellően harmonizálnak-e az ízek.
- A megfőtt burgonyát szűrjük le, és öntsük fel hideg vízzel, majd hagyjuk hűlni kb. negyed órát (nem kell teljesen kihűlnie, csak annyira, hogy ne legyen forró, és szeletelhető legyen). Ezt követően karikázzuk fel, és tegyük bele a páclébe. Ebben hagyjuk állni 1-2 órát, amíg teljesen kihűl (hűtőben).
- Szűrjük le a burgonyát, és tegyük át a majonézes keverékbe. Forgassuk át jó alaposan, és rakjuk a hűtőbe 1-2 órára, hogy összeérjenek az ízek.
- Finomra vágott snidlinggel és lila hagymával (vagy akár sült hagymával) megszórva tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Főzés ideje: 20 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Ez a krumplisaláta hagyományosan és egyszerűen ecetes páccal és majonézes alappal készül. Leginkább a téli, kora tavaszi időszakban népszerű, de az év bármelyik szakában szuper választás. Remek kísérője rántott húsnak vagy hidegtálaknak, de önmagában is megállja a helyét. Kiváló vendégváró, amit egy nappal a tálalás előtt bekeverhetünk nagy mennyiségben. Érdemes állni hagyni, mivel minél jobban összeérnek a hozzávalók, annál gazdagabb lesz az íze, amikor elfogyasztásra kerül. Hajlamosak vagyunk gyakran többféle (felesleges) fűszert belekeverni, pedig nem szükséges. Majonéz, hagyma, mustár. Ez a lelke. Nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, úgyhogy mutatjuk, hogyan lesz igazán finom.
Miért szeretjük annyira krumplisalátát?
A majonézes krumplisaláta az egyik legismertebb és legszeretettebb klasszikus a magyar konyhában. Egyszerű alapanyagokból készül, mégis igazi komfortétel: krémes, enyhén savanykás és laktató.
Sok családban a hidegtálak állandó szereplője, és szinte minden ünnepen előkerül, különösen húsvétkor és karácsonykor, amikor a sültek és sonkák mellé tökéletes köretként kerül az asztalra.
A saláta népszerűségének egyik oka az egyszerűségében rejlik. A burgonya semleges íze tökéletes alapot ad a krémes majonézes öntetnek, amelyet általában tejföl, mustár és fűszerek tesznek harmonikussá. Az enyhén édeskés-savas ízvilágot gyakran ecetes pác adja meg, amelyben a burgonya egy ideig áll, mielőtt a majonézes krémmel összeforgatják. Ez a módszer segít abban, hogy a saláta karakteresebb és frissebb ízű legyen.
Nem véletlen, hogy a majonézes krumplisaláta igazi retró kedvencnek számít. A hetvenes–nyolcvanas évek hidegtálas vendégvárásának szinte elengedhetetlen része volt, és ma is ugyanazzal a nosztalgikus hangulattal kerül az asztalra. Krémessége és kiadós jellege miatt sokan akár önmagában is szívesen fogyasztják, de igazán akkor érvényesül, ha sültek vagy rántott húsok mellé kerül köretként.
Az ünnepi asztal elmaradhatatlan része
Az ünnepi asztalon különösen jól működik. Húsvétkor például a sonka, a főtt tojás vagy a hideg húsételek mellé tökéletes kísérő. Karácsonykor pedig gyakran a rántott hal vagy rántott hús mellett kap helyet.
A krumplisaláta előnye az is, hogy nagyobb adagban is könnyen elkészíthető, és akár előző nap is bekeverhető, ami nagy segítség vendégváráskor.
Receptajánló:
A tálalásnál sokat számít a frissesség és az egyszerű dekoráció. A majonézes krumplisalátát gyakran megszórják aprított snidlinggel vagy petrezselyemmel, ami nemcsak színt ad az ételnek, hanem friss aromát is.
Egy szép üvegtálban vagy salátástálban kínálva igazán étvágygerjesztő látványt nyújt, különösen akkor, ha a tetején lilahagyma-karikák vagy zöldfűszerek díszítik.
Tippek, trükkök, amiket érdemes megfogadni, ha krumplisalátát készítesz
Néhány apró trükk segíthet abban, hogy igazán finom legyen. Fontos például, hogy a burgonyát ne főzzük túl, mert akkor szétesik a salátában. Az is jó ötlet, ha a salátát tálalás előtt néhány órával elkészítjük, mert így az ízek jobban összeérnek.
A klasszikus változatnál pedig nem érdemes túl sok fűszert használni: a majonéz, a hagyma és egy kevés mustár már önmagában is elegendő ahhoz, hogy harmonikus ízt kapjunk.
A majonézes krumplisaláta tehát egy igazi időtálló klasszikus. Nem túl bonyolult, mégis rendkívül ízletes, és szinte minden alkalomhoz illik. Talán éppen ezért maradt évtizedek óta az egyik legkedveltebb hideg saláta a magyar konyhában: egyszerre otthonos, nosztalgikus és ünnepi.