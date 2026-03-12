r
saláta krumplisaláta

Klasszikus majonézes krumplisaláta

Klasszikus majonézes krumplisaláta
Gerzsenyi Flóra
Klasszikus majonézes krumplisaláta
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

251
Kalória
4.1g
Fehérje
35.2g
Szénhidrát
11.4g
Zsír
277.5g
Víz
18.4g
Koleszterin
3.2g
Élelmi rost
16g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 251 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 2002 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 69 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    11.4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    613.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    82 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    42 mg
  • Foszfor
    105 mg
  • Nátrium
    380 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    35.2 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    277.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    112 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    42 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    143 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    53 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    38 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    882 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    398 micro
Összesen 251 kcal
  • 1% Fehérje
  • 11% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 85% Víz

Elkészítés

  1. A burgonyákat megpucoljuk, és sós vízben feltesszük főni. (Ne főzzük szét őket teljesen, maradjon meg a tartásuk.)
  2. Amíg fő a burgonya, készítsük el az ecetes-cukros pácot és a majonézes mártást.
  3. A krumplipáchoz egy mély tálban keverjük el a langyos vizet a cukorral, a sóval és az ecettel. Ha szükséges, adjunk hozzá még plusz ecetet vagy cukrot. A végeredménynek savanykás-édesnek kell lennie.
  4. Vágjuk finomra a lilahagymát, a snidlinget és a petrezselymet. Az öntethez egy tálban keverjük el a majonézt a tejföllel, mustárral, cukorral, ízlés szerint sóval, borssal és a finomra aprított hagymával és fűszernövényekkel. Kóstoljuk meg, hogy kellően harmonizálnak-e az ízek.
  5. A megfőtt burgonyát szűrjük le, és öntsük fel hideg vízzel, majd hagyjuk hűlni kb. negyed órát (nem kell teljesen kihűlnie, csak annyira, hogy ne legyen forró, és szeletelhető legyen). Ezt követően karikázzuk fel, és tegyük bele a páclébe. Ebben hagyjuk állni 1-2 órát, amíg teljesen kihűl (hűtőben).
  6. Szűrjük le a burgonyát, és tegyük át a majonézes keverékbe. Forgassuk át jó alaposan, és rakjuk a hűtőbe 1-2 órára, hogy összeérjenek az ízek.
  7. Finomra vágott snidlinggel és lila hagymával (vagy akár sült hagymával) megszórva tálaljuk.

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Főzés módja: hidegkonyha

Ez a krumplisaláta hagyományosan és egyszerűen ecetes páccal és majonézes alappal készül. Leginkább a téli, kora tavaszi időszakban népszerű, de az év bármelyik szakában szuper választás. Remek kísérője rántott húsnak vagy hidegtálaknak, de önmagában is megállja a helyét. Kiváló vendégváró, amit egy nappal a tálalás előtt bekeverhetünk nagy mennyiségben. Érdemes állni hagyni, mivel minél jobban összeérnek a hozzávalók, annál gazdagabb lesz az íze, amikor elfogyasztásra kerül. Hajlamosak vagyunk gyakran többféle (felesleges) fűszert belekeverni, pedig nem szükséges. Majonéz, hagyma, mustár. Ez a lelke. Nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, úgyhogy mutatjuk, hogyan lesz igazán finom.

Miért szeretjük annyira krumplisalátát?

A majonézes krumplisaláta az egyik legismertebb és legszeretettebb klasszikus a magyar konyhában. Egyszerű alapanyagokból készül, mégis igazi komfortétel: krémes, enyhén savanykás és laktató.

Sok családban a hidegtálak állandó szereplője, és szinte minden ünnepen előkerül, különösen húsvétkor és karácsonykor, amikor a sültek és sonkák mellé tökéletes köretként kerül az asztalra.

A saláta népszerűségének egyik oka az egyszerűségében rejlik. A burgonya semleges íze tökéletes alapot ad a krémes majonézes öntetnek, amelyet általában tejföl, mustár és fűszerek tesznek harmonikussá. Az enyhén édeskés-savas ízvilágot gyakran ecetes pác adja meg, amelyben a burgonya egy ideig áll, mielőtt a majonézes krémmel összeforgatják. Ez a módszer segít abban, hogy a saláta karakteresebb és frissebb ízű legyen.

A majonézes krumplisaláta az egyik legismertebb és legszeretettebb klasszikus a magyar konyhában

Nem véletlen, hogy a majonézes krumplisaláta igazi retró kedvencnek számít. A hetvenes–nyolcvanas évek hidegtálas vendégvárásának szinte elengedhetetlen része volt, és ma is ugyanazzal a nosztalgikus hangulattal kerül az asztalra. Krémessége és kiadós jellege miatt sokan akár önmagában is szívesen fogyasztják, de igazán akkor érvényesül, ha sültek vagy rántott húsok mellé kerül köretként.

Az ünnepi asztal elmaradhatatlan része

Az ünnepi asztalon különösen jól működik. Húsvétkor például a sonka, a főtt tojás vagy a hideg húsételek mellé tökéletes kísérő. Karácsonykor pedig gyakran a rántott hal vagy rántott hús mellett kap helyet.

A krumplisaláta előnye az is, hogy nagyobb adagban is könnyen elkészíthető, és akár előző nap is bekeverhető, ami nagy segítség vendégváráskor.

Receptajánló:

A tálalásnál sokat számít a frissesség és az egyszerű dekoráció. A majonézes krumplisalátát gyakran megszórják aprított snidlinggel vagy petrezselyemmel, ami nemcsak színt ad az ételnek, hanem friss aromát is.

Egy szép üvegtálban vagy salátástálban kínálva igazán étvágygerjesztő látványt nyújt, különösen akkor, ha a tetején lilahagyma-karikák vagy zöldfűszerek díszítik.

Tippek, trükkök, amiket érdemes megfogadni, ha krumplisalátát készítesz

Néhány apró trükk segíthet abban, hogy igazán finom legyen. Fontos például, hogy a burgonyát ne főzzük túl, mert akkor szétesik a salátában. Az is jó ötlet, ha a salátát tálalás előtt néhány órával elkészítjük, mert így az ízek jobban összeérnek.

A klasszikus változatnál pedig nem érdemes túl sok fűszert használni: a majonéz, a hagyma és egy kevés mustár már önmagában is elegendő ahhoz, hogy harmonikus ízt kapjunk.

A majonézes krumplisaláta tehát egy igazi időtálló klasszikus. Nem túl bonyolult, mégis rendkívül ízletes, és szinte minden alkalomhoz illik. Talán éppen ezért maradt évtizedek óta az egyik legkedveltebb hideg saláta a magyar konyhában: egyszerre otthonos, nosztalgikus és ünnepi.

