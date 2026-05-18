Rakott karfiol háziasan
Hozzávalók
A rakott karfiolhoz
-
1 nagy fej karfiol
-
500 g darált sertéshús
-
200 g rizs (főzve)
-
330 g tejföl
-
2 ek olívaolaj
-
1 közepes db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 kk fűszerpaprika
-
majoranna ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
szerecsendió ízlés szerint
-
1 db babérlevél
-
1 csokor petrezselyem
-
1 tk vaj
- 8% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 9% Zsír
A rakott karfiolhoz
-
195g karfiol20 kcal
-
83g darált sertéshús152 kcal
-
33g rizs119 kcal
-
55g tejföl109 kcal
-
3g olívaolaj24 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g petrezselyem3 kcal
-
1g vaj8 kcal
- 8% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 9% Zsír
A rakott karfiolhoz
-
1170g karfiol117 kcal
-
500g darált sertéshús910 kcal
-
200g rizs716 kcal
-
330g tejföl653 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
7g vaj50 kcal
- 8% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 9% Zsír
A rakott karfiolhoz
-
49.6g karfiol5 kcal
-
21.2g darált sertéshús39 kcal
-
8.5g rizs30 kcal
-
14g tejföl28 kcal
-
0.7g olívaolaj6 kcal
-
3.8g vöröshagyma1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.9g petrezselyem1 kcal
-
0.3g vaj2 kcal
- 8% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 22.3 g
Zsír
-
Összesen 23.6 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 87 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 578.7 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 24 mg
-
Kálcium 98 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 47 mg
-
Foszfor 297 mg
-
Nátrium 107 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.7 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 192.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 112 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 49 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 138 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 139 micro
-
Kolin: 105 mg
-
Retinol - A vitamin: 79 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 395 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 421 micro
Elkészítés
A rakott karfiolhoz
- A karfiolt rózsáira szedjük, megmossuk és feltesszük sós vízben főzni. Kb. félig főzzük meg őket, hogy ne essenek teljesen szét.
- Elkészítjük a 200 g főtt rizst, amihez használhatjuk a karfiol főzőlevét, ettől még ízesebb lesz az étel.
- Miután a karfiollal és a rizzsel készen vagyunk, jöhet a darált húsos ragu. Ehez hagymát aprítunk, olívaolajon vagy zsíron lepirítjuk, hozzányomjuk a fokhagymát, majd jöhetnek a fűszerek. Miután a fűszerpaprika is belekerült az alapba, rögtön hozzátesszük a darált húst is és elkeverjük.
- Miután kifehéredett a darált hús, felöntjük 1-2 dl vízzel és kb. 20 percig főzzük. Ha nagyon elfő a leve, akkor pótoljuk.
- A 20 perc leteltével lezárjuk a hús alatt a tűzhelyet, kivesszük a raguból a babérlevelet, a főtt rizst és az apróra vágott petrezselymet pedig belekeverjük.
- A sütőedényt kivajazzuk, majd kitöltjük a karfiol felével. Utána mehet a rizses, húsos keverék, majd egy nagy adag tejfölt kenünk rá és megsózzuk. Jöhet rá a karfiol másik fele, amit szintén megkenünk tejföllel.
- Előmelegített sütőben kb. 30-35 perc alatt készre sütjük.
- Mikor már egy kissé kihűlt szépen lehet szeletelni. Tálaljunk mellé tejfölt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 35 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Vannak olyan ételek, amiket az ember 3-4 napig is szívesen elfogyaszt és az idő nem ront az ízükön, sőt még jót is tesz nekik. Pont ilyen fogások a zöldséges rakottasok. A nagyadag tejföltől és a darált húsos ragutól lesznek igazán szaftosak, a zöldségtől és rizstől pedig laktatóak. Ezt a rakott karfiolt az év bármely szakában el lehet készíteni, akár friss, akár fagyasztott karfiolból.