Krémes-csípős mogyoróvajas udon csirkével
Hozzávalók
-
2 csomag udon tészta (vagy friss ramen-tészta)
-
2 db csirkemellfilé (felezve - nagyjából 400g)
-
3 ek mogyoróvaj
-
2 ek curry paszta
-
400 ml kókusztej
-
2 ek szójaszósz
-
2 gerezd fokhagyma
-
300 ml csirkealaplé
-
1 csokor koriander
-
1 db lime
-
2 teáskanál chiliolaj
-
2 teáskanál szezámmag
-
10 dkg zöldborsó (mangetout, másnéven cukorborsó/hóborsó)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
2 ek szezámolaj (vagy olívaolaj)
- 12% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
450g udon tészta1602 kcal
-
225g csirkemellfilé270 kcal
-
24g mogyoróvaj144 kcal
-
0 kcal
-
200g kókusztej394 kcal
-
10g szójaszósz6 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
150g csirkealaplé11 kcal
-
15g koriander3 kcal
-
43g lime11 kcal
-
4g chiliolaj35 kcal
-
2g szezámmag11 kcal
-
50g zöldborsó41 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g szezámolaj88 kcal
- 12% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
900g udon tészta3204 kcal
-
450g csirkemellfilé540 kcal
-
48g mogyoróvaj287 kcal
-
0 kcal
-
400g kókusztej788 kcal
-
20g szójaszósz12 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
300g csirkealaplé21 kcal
-
30g koriander7 kcal
-
85g lime21 kcal
-
8g chiliolaj71 kcal
-
4g szezámmag23 kcal
-
100g zöldborsó81 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
20g szezámolaj177 kcal
- 12% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 8% Zsír
-
38g udon tészta135 kcal
-
19g csirkemellfilé23 kcal
-
2g mogyoróvaj12 kcal
-
0 kcal
-
16.9g kókusztej33 kcal
-
0.8g szójaszósz1 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
12.7g csirkealaplé1 kcal
-
1.3g koriander0 kcal
-
3.6g lime1 kcal
-
0.3g chiliolaj3 kcal
-
0.2g szezámmag1 kcal
-
4.2g zöldborsó3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g szezámolaj7 kcal
- 12% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 45% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 115.9 g
Zsír
-
Összesen 79.9 g
-
Telített zsírsav 44 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 16 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 12 g
-
Koleszterin 164 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 11368.3 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 92 mg
-
Kálcium 223 mg
-
Vas 16 mg
-
Magnézium 356 mg
-
Foszfor 1209 mg
-
Nátrium 9461 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 357.9 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 25 mg
Víz
-
Összesen 446.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 91 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 37 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 61 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 32 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 181 micro
-
Kolin: 240 mg
-
Retinol - A vitamin: 20 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 825 micro
-
β-crypt 30 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1369 micro
Elkészítés
- A felezett csirkemellet sózzuk, borsozzuk, majd egy nagyobb és mélyebb serpenyőben vagy főzőedényben kevés (szezám-vagy olíva)olajon, mindkét oldalát aranybarnára sütjük. Kivesszük a melleket, félretesszük.
- A maradék olajon megforgatjuk az apróra vágott fokhagymát, hozzáadunk egy nagy evőkanál currypasztát, 2 nagy evőkanál ropogós mogyoróvajat, egy konzerv kókusztejet, majd felöntjük fél liter csirkealaplével. Miközben összeforraljuk, egy habverő segítségével simára keverjük. Akkor jó a sűrűsége, ha kissé leveses, de krémes lesz az állaga. Keverd simára, forrald fel, majd vedd le alacsony lángra.
- Ha kellően összeforrt és az állaga is krémes, helyezzük vissza a leveses szószba a megsütött csirkemelleket és pár percig főzzük össze őket, hogy a fűszeres alapkrém átjárja a húst is (nagyjából 10-15 perc alatt). Ezután vegyük ki a csirkét és szeleteljük fel.
- Kóstoljuk meg a szószt, és ízlés szerint fűszerezzük tovább. Adjuk hozzá az udon vagy ramen tésztát, majd főzzük a csomagolás utasításai szerint, 2-3 perc alatt melegítsük össze a leveses, krémes szószban.
- Ezután tálalhatjuk is: merjünk ki egy-egy adag tésztát, kanalazzunk rá a krémes-leveses szószból ízlés szerint, helyezzük rá a felszeletelt csirkemellet, szórjuk meg fehér- és/vagy feketeszezámmaggal, ízlés szerint kanalazzunk rá ropogós chiliolajat, rakjuk hozzá friss korianderleveleket, 4-5 darab mangetoutot (másnéven cukorborsót/hóborsót), és egy-két gerezd lime-ot. Nyugodtan locsoljuk meg vele, és még forrón fogyasszuk el.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
Csípős és krémes mogyoróvajas tészta, sült csirkével, lime-gerezdekkel, korianderrel, ropogós chiliolajjal és mangetout-tal (cukorborsóval) tálalva. Tökéletes választás egy gyors hétköznapi vacsorához - ez a ramen szuper krémes, szaftos és elképesztően finom. A recept alapját thai vörös currypaszta, mogyoróvaj, szójaszósz, csirkealaplé és kókusztej adja. Ehhez jön az udon tészta – vagy friss ramen-tészta, amit szeretsz –, és már kész is a gyors és brutálisan finom thai ihletésű mogyoróvajas tészta.
Az elmúlt években rengeteg ázsiai ihletésű tésztaétel tarolta le a TikTokot, de kevés lett annyira népszerű, mint a csípős mogyoróvajas udon. Nem is csoda: egyszerre krémes, sós, csípős és enyhén édeskés, ráadásul úgy néz ki, mintha egy menő ramenbárból rendelted volna.
A recept alapja elsőre talán szokatlannak tűnhet, hiszen mogyoróvaj kerül a tésztára, de pontosan ettől lesz az egész elképesztően selymes és telt ízű. A thai vörös currypaszta hozza a karakteres csípősséget, a szójaszósz a mélységet, a kókusztej pedig összefogja az egészet egy gazdag, krémes szósszá.
A legjobb benne pedig az, hogy mindez nagyjából fél óra alatt elkészül.
Egyserpenyős vacsora, ami után alig lesz mosogatnivaló
Ez a recept nemcsak finom, hanem praktikus is. Az egész étel egyetlen serpenyőben készül: először a csirkét pirítjuk meg, majd ugyanabban az edényben készül el a szósz és maga a tészta is. Ha nincs kedved órákig főzni és utána hegyekben álló edényeket mosogatni, ez a recept tökéletes választás lehet.
A csirkét akár ki is hagyhatod, ha húsmentes verziót készítenél. Tofuval, tempeh-vel vagy akár sült padlizsánnal is fantasztikusan működik.
Mitől lesz ennyire finom?
A recept titka az ízek egyensúlyában rejlik. A fokhagyma és a koriander frissességet ad, a chiliolaj és a thai currypaszta kellemesen csípőssé teszi, a mogyoróvaj és a kókusztej pedig elképesztően krémes állagot biztosít.
Érdemes jó minőségű thai vörös currypasztát használni, mert sokkal intenzívebb és összetettebb ízt ad az ételnek.
A mogyoróvajból a ropogós változat különösen jó választás, mert textúrát ad az ételnek, de a sima verzióval is tökéletes lesz.
Milyen tésztát használjunk hozzá?
A klasszikus verzió udon tésztával készül, ami vastagabb, puhább állagú és nagyon jól magába szívja a szószt. Természetesen ramen tésztával is működik, de rizstészta vagy teljes kiőrlésű verzió is jó választás lehet.
Ha extra tartalmasra készítenéd, mehet rá lágy tojás, edamamebab, pak choi vagy pirított mogyoró is.
A feltétek teszik igazán izgalmassá
A krémes tészta egyik legjobb része, hogy mindenki a saját ízlése szerint turbózhatja fel. A lime-gerezdek friss savasságot adnak az ételnek, a chiliolaj extra csípősséget, a mangetout vagy cukorborsó pedig roppanósságot visz bele.
A friss koriandertől még üdébb lesz az egész, de ha nem szereted, újhagymával vagy petrezselyemmel is helyettesítheted.
Miért lett ekkora kedvenc?
Mert pontosan azt tudja, amit egy jó internetes receptnek tudnia kell: gyors, látványos, nagyon krémes, és minimális energiabefektetéssel is olyan végeredményt ad, mintha egy étteremben készült volna. A selymes, gőzölgő mogyoróvajas szósz, a fényes udon-tészta és a színes feltétek elképesztően jól mutatnak.
És ami talán még fontosabb: tényleg finom. Olyan komfortkaja, amit egy hosszú nap után újra és újra el akarsz majd készíteni.