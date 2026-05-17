Krémes-csípős mogyoróvajas udon csirkével

Krémes-csípős mogyoróvajas udon csirkével
Hering András
Krémes, csípős mogyoróvajas udontészta szeletelt csirkemellel egy mély tányérban, lime-gerezdekkel, korianderrel, cukorborsóval, szezámmaggal és chiliolajjal tálalva.
Hozzávalók

2620
Kalória
115.9g
Fehérje
357.9g
Szénhidrát
79.9g
Zsír
446.8g
Víz
164.3g
Koleszterin
25.2g
Élelmi rost
6.3g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 8% Zsír
Összesen 2620 kcal
  • 12% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 8% Zsír
Összesen 5240 kcal
  • 12% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 8% Zsír
Összesen 220 kcal
  • 12% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 45% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    115.9 g

Zsír

  • Összesen
    79.9 g
  • Telített zsírsav
    44 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    12 g
  • Koleszterin
    164 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    11368.3 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    92 mg
  • Kálcium
    223 mg
  • Vas
    16 mg
  • Magnézium
    356 mg
  • Foszfor
    1209 mg
  • Nátrium
    9461 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    357.9 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    25 mg

Víz

  • Összesen
    446.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    91 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    37 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    61 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    32 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    181 micro
  • Kolin:
    240 mg
  • Retinol - A vitamin:
    20 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    825 micro
  • β-crypt
    30 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1369 micro
Elkészítés

  1. A felezett csirkemellet sózzuk, borsozzuk, majd egy nagyobb és mélyebb serpenyőben vagy főzőedényben kevés (szezám-vagy olíva)olajon, mindkét oldalát aranybarnára sütjük. Kivesszük a melleket, félretesszük.
  2. A maradék olajon megforgatjuk az apróra vágott fokhagymát, hozzáadunk egy nagy evőkanál currypasztát, 2 nagy evőkanál ropogós mogyoróvajat, egy konzerv kókusztejet, majd felöntjük fél liter csirkealaplével. Miközben összeforraljuk, egy habverő segítségével simára keverjük. Akkor jó a sűrűsége, ha kissé leveses, de krémes lesz az állaga. Keverd simára, forrald fel, majd vedd le alacsony lángra.
  3. Ha kellően összeforrt és az állaga is krémes, helyezzük vissza a leveses szószba a megsütött csirkemelleket és pár percig főzzük össze őket, hogy a fűszeres alapkrém átjárja a húst is (nagyjából 10-15 perc alatt). Ezután vegyük ki a csirkét és szeleteljük fel.
  4. Kóstoljuk meg a szószt, és ízlés szerint fűszerezzük tovább. Adjuk hozzá az udon vagy ramen tésztát, majd főzzük a csomagolás utasításai szerint, 2-3 perc alatt melegítsük össze a leveses, krémes szószban.
  5. Ezután tálalhatjuk is: merjünk ki egy-egy adag tésztát, kanalazzunk rá a krémes-leveses szószból ízlés szerint, helyezzük rá a felszeletelt csirkemellet, szórjuk meg fehér- és/vagy feketeszezámmaggal, ízlés szerint kanalazzunk rá ropogós chiliolajat, rakjuk hozzá friss korianderleveleket, 4-5 darab mangetoutot (másnéven cukorborsót/hóborsót), és egy-két gerezd lime-ot. Nyugodtan locsoljuk meg vele, és még forrón fogyasszuk el.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
Csípős és krémes mogyoróvajas tészta, sült csirkével, lime-gerezdekkel, korianderrel, ropogós chiliolajjal és mangetout-tal (cukorborsóval) tálalva. Tökéletes választás egy gyors hétköznapi vacsorához - ez a ramen szuper krémes, szaftos és elképesztően finom. A recept alapját thai vörös currypaszta, mogyoróvaj, szójaszósz, csirkealaplé és kókusztej adja. Ehhez jön az udon tészta – vagy friss ramen-tészta, amit szeretsz –, és már kész is a gyors és brutálisan finom thai ihletésű mogyoróvajas tészta.

Az elmúlt években rengeteg ázsiai ihletésű tésztaétel tarolta le a TikTokot, de kevés lett annyira népszerű, mint a csípős mogyoróvajas udon. Nem is csoda: egyszerre krémes, sós, csípős és enyhén édeskés, ráadásul úgy néz ki, mintha egy menő ramenbárból rendelted volna.

A recept alapja elsőre talán szokatlannak tűnhet, hiszen mogyoróvaj kerül a tésztára, de pontosan ettől lesz az egész elképesztően selymes és telt ízű. A thai vörös currypaszta hozza a karakteres csípősséget, a szójaszósz a mélységet, a kókusztej pedig összefogja az egészet egy gazdag, krémes szósszá.

A legjobb benne pedig az, hogy mindez nagyjából fél óra alatt elkészül.

Egyserpenyős vacsora, ami után alig lesz mosogatnivaló

Ez a recept nemcsak finom, hanem praktikus is. Az egész étel egyetlen serpenyőben készül: először a csirkét pirítjuk meg, majd ugyanabban az edényben készül el a szósz és maga a tészta is. Ha nincs kedved órákig főzni és utána hegyekben álló edényeket mosogatni, ez a recept tökéletes választás lehet.

A csirkét akár ki is hagyhatod, ha húsmentes verziót készítenél. Tofuval, tempeh-vel vagy akár sült padlizsánnal is fantasztikusan működik.

Mitől lesz ennyire finom?

A recept titka az ízek egyensúlyában rejlik. A fokhagyma és a koriander frissességet ad, a chiliolaj és a thai currypaszta kellemesen csípőssé teszi, a mogyoróvaj és a kókusztej pedig elképesztően krémes állagot biztosít.

Érdemes jó minőségű thai vörös currypasztát használni, mert sokkal intenzívebb és összetettebb ízt ad az ételnek.

A mogyoróvajból a ropogós változat különösen jó választás, mert textúrát ad az ételnek, de a sima verzióval is tökéletes lesz.

Milyen tésztát használjunk hozzá?

A klasszikus verzió udon tésztával készül, ami vastagabb, puhább állagú és nagyon jól magába szívja a szószt. Természetesen ramen tésztával is működik, de rizstészta vagy teljes kiőrlésű verzió is jó választás lehet.

Ha extra tartalmasra készítenéd, mehet rá lágy tojás, edamamebab, pak choi vagy pirított mogyoró is.

A feltétek teszik igazán izgalmassá

A krémes tészta egyik legjobb része, hogy mindenki a saját ízlése szerint turbózhatja fel. A lime-gerezdek friss savasságot adnak az ételnek, a chiliolaj extra csípősséget, a mangetout vagy cukorborsó pedig roppanósságot visz bele.

A friss koriandertől még üdébb lesz az egész, de ha nem szereted, újhagymával vagy petrezselyemmel is helyettesítheted.

Miért lett ekkora kedvenc?

Mert pontosan azt tudja, amit egy jó internetes receptnek tudnia kell: gyors, látványos, nagyon krémes, és minimális energiabefektetéssel is olyan végeredményt ad, mintha egy étteremben készült volna. A selymes, gőzölgő mogyoróvajas szósz, a fényes udon-tészta és a színes feltétek elképesztően jól mutatnak.

És ami talán még fontosabb: tényleg finom. Olyan komfortkaja, amit egy hosszú nap után újra és újra el akarsz majd készíteni.

