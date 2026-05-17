Krémes-csípős mogyoróvajas udon csirkével

Az elmúlt években rengeteg ázsiai ihletésű tésztaétel tarolta le a TikTokot, de kevés lett annyira népszerű, mint a csípős mogyoróvajas udon. Nem is csoda: egyszerre krémes, sós, csípős és enyhén édeskés, ráadásul úgy néz ki, mintha egy menő ramenbárból rendelted volna.

A recept alapja elsőre talán szokatlannak tűnhet, hiszen mogyoróvaj kerül a tésztára, de pontosan ettől lesz az egész elképesztően selymes és telt ízű. A thai vörös currypaszta hozza a karakteres csípősséget, a szójaszósz a mélységet, a kókusztej pedig összefogja az egészet egy gazdag, krémes szósszá.

A legjobb benne pedig az, hogy mindez nagyjából fél óra alatt elkészül.

Egyserpenyős vacsora, ami után alig lesz mosogatnivaló

Ez a recept nemcsak finom, hanem praktikus is. Az egész étel egyetlen serpenyőben készül: először a csirkét pirítjuk meg, majd ugyanabban az edényben készül el a szósz és maga a tészta is. Ha nincs kedved órákig főzni és utána hegyekben álló edényeket mosogatni, ez a recept tökéletes választás lehet.

A csirkét akár ki is hagyhatod, ha húsmentes verziót készítenél. Tofuval, tempeh-vel vagy akár sült padlizsánnal is fantasztikusan működik.

Mitől lesz ennyire finom?

A recept titka az ízek egyensúlyában rejlik. A fokhagyma és a koriander frissességet ad, a chiliolaj és a thai currypaszta kellemesen csípőssé teszi, a mogyoróvaj és a kókusztej pedig elképesztően krémes állagot biztosít.

Érdemes jó minőségű thai vörös currypasztát használni, mert sokkal intenzívebb és összetettebb ízt ad az ételnek.

A mogyoróvajból a ropogós változat különösen jó választás, mert textúrát ad az ételnek, de a sima verzióval is tökéletes lesz.

Milyen tésztát használjunk hozzá?

A klasszikus verzió udon tésztával készül, ami vastagabb, puhább állagú és nagyon jól magába szívja a szószt. Természetesen ramen tésztával is működik, de rizstészta vagy teljes kiőrlésű verzió is jó választás lehet.

Ha extra tartalmasra készítenéd, mehet rá lágy tojás, edamamebab, pak choi vagy pirított mogyoró is.

A feltétek teszik igazán izgalmassá

A krémes tészta egyik legjobb része, hogy mindenki a saját ízlése szerint turbózhatja fel. A lime-gerezdek friss savasságot adnak az ételnek, a chiliolaj extra csípősséget, a mangetout vagy cukorborsó pedig roppanósságot visz bele.

A friss koriandertől még üdébb lesz az egész, de ha nem szereted, újhagymával vagy petrezselyemmel is helyettesítheted.

Miért lett ekkora kedvenc?

Mert pontosan azt tudja, amit egy jó internetes receptnek tudnia kell: gyors, látványos, nagyon krémes, és minimális energiabefektetéssel is olyan végeredményt ad, mintha egy étteremben készült volna. A selymes, gőzölgő mogyoróvajas szósz, a fényes udon-tészta és a színes feltétek elképesztően jól mutatnak.

És ami talán még fontosabb: tényleg finom. Olyan komfortkaja, amit egy hosszú nap után újra és újra el akarsz majd készíteni.