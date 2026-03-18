egytálételek brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

500
Kalória
23.2g
Fehérje
20.1g
Szénhidrát
36.1g
Zsír
191g
Víz
97g
Koleszterin
2.9g
Élelmi rost
1.9g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 13% Zsír
Összesen 500 kcal
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • Likopin

Fehérje

  • Összesen
    23.2 g

Zsír

  • Összesen
    36.1 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    16 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    97 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    623 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    30 mg
  • Kálcium
    38 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    50 mg
  • Foszfor
    296 mg
  • Nátrium
    203 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.1 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    191 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    35 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    29 mg
  • D vitamin:
    73 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    84 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    39 micro
  • β-karotin
    332 micro
  • β-crypt
    41 micro
  • Likopin
    858 micro
  • Lut-zea
    177 micro
Összesen 162 kcal

Elkészítés

  1. A húst felkockázzuk, a kétfajta szalonnát szintén.
  2. A szalonnát zsírjára pirítjuk, a pörcöket kivesszük a serpenyőből, és a visszamaradt zsíron nagy lángon kicsit megpirítjuk a húskockákat. Ha már kis színt kaptak, akkor hozzáadjuk a fűszerpaprikát, elkeverjük, majd mehet hozzá a kis kockára vágott paradicsom és felkarikázott paprika.
  3. Hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát, és kis lángon, lefedve, időnként megkavarva kb. 90 percig főzzük. Ha szükséges lenne, időnként önthetünk alá egy pici vizet, de ne sokat, mert a sűrű szaft a lényeg.
  4. Mikor már majdnem készen van, forró olajban kisütjük a kis kockára vágott krumplikat, majd szűrőpapírra szedjük.
  5. Ha a hús megpuhult, visszaöntjük az edénybe a szalonnapörcöket, hozzáadjuk a forró krumplit, összekeverjük, és azonnal tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Főzés ideje: 90 p

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Mi a brassói eredete?

A brassói aprópecsenye eredetéről több legenda is ismert: egyesek szerint a brassói gyorsvonaton készült először, mások Brassóhoz kötik. Az biztos, hogy már a 19. századi szakácskönyvekben is találhatók hozzá hasonló receptek.

A ma ismert változat elődjét legtöbben Papp Endréhez, a Mátyás Pince vezetőjéhez kapcsolják, aki az 1950-es években készítette el. A történet szerint kevés alapanyag állt rendelkezésre, ezért sertésfarokból dolgozott. Az ételt akkor még nem sült krumplival, hanem zsírban pirított burgonyával tálalták.

A recept azóta sokat változott: ma már a sült burgonyakocka és a fokhagymás ízvilág számít a brassói legfontosabb ismertetőjegyének.

Tudtad?

A brassói aprópecsenyével kapcsolatban több érdekesség is ismert:
A köztudatban sincs egyetlen hivatalos „eredeti” recept
Az étel neve alapján a romániai Brassóhoz kötik
A brassói változatot sok helyen Magyarországon is ugyanígy készítik
Az elkészítés egyik vitatott pontja, hogy a végén összekeverjük-e a húst a burgonyával

Miből áll az igazi brassói?

A klasszikus brassói néhány alapvető összetevő köré épül, amelyek együtt adják meg a fogás jellegzetes karakterét. A leggyakrabban sertéshúsból készül, különösen szűzpecsenyéből, de sok receptben comb vagy karaj is előfordul. A hús mellé kockára vágott, ropogósra sült burgonya kerül, amely nemcsak köret, hanem az étel egyik fő eleme.

Az ízesítés alapját a só, a fokhagyma és a frissen őrölt bors adja, de sokan majoránnával, köménnyel vagy akár egy kevés fűszerpaprikával is gazdagítják az ízét. Ez a néhány egyszerű hozzávaló együtt adja azt a hamisítatlanul magyaros ízvilágot, amitől a brassói igazán szerethető. Ezek az összetevők adják azt a jellegzetes, magyaros ízvilágot, amitől a brassói az, ami.

Érdekességek a brassóiról

A brassói egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy rendkívül jól variálható. Léteznek gazdagabb változatok, amelyek szalonnával készülnek, más receptekben paprika vagy paradicsom is megjelenik, de az sem ritka, hogy valaki nem sertéshúsból, hanem csirkéből vagy pulykából készíti el.

A burgonya elkészítési módja is eltérhet: készülhet bő olajban sütve vagy akár sütőben pirítva is.

Röviden összefoglalva a brassói sokféleségét:

  • nincs egyetlen „eredeti” recept
  • az alap mindig hús és burgonya
  • az ízesítés szabadon alakítható
  • a tálalás módja is változó lehet

Hasonló receptek

Összes brassói
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Brassói szűzpecsenye
brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

Simon Gábor

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Húsvéti kalács

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept