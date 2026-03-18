Szaftos brassói aprópecsenye

Mi a brassói eredete?

A brassói aprópecsenye eredetéről több legenda is ismert: egyesek szerint a brassói gyorsvonaton készült először, mások Brassóhoz kötik. Az biztos, hogy már a 19. századi szakácskönyvekben is találhatók hozzá hasonló receptek.

A ma ismert változat elődjét legtöbben Papp Endréhez, a Mátyás Pince vezetőjéhez kapcsolják, aki az 1950-es években készítette el. A történet szerint kevés alapanyag állt rendelkezésre, ezért sertésfarokból dolgozott. Az ételt akkor még nem sült krumplival, hanem zsírban pirított burgonyával tálalták.

A recept azóta sokat változott: ma már a sült burgonyakocka és a fokhagymás ízvilág számít a brassói legfontosabb ismertetőjegyének.

Tudtad? A brassói aprópecsenyével kapcsolatban több érdekesség is ismert:

A köztudatban sincs egyetlen hivatalos „eredeti” recept

Az étel neve alapján a romániai Brassóhoz kötik

A brassói változatot sok helyen Magyarországon is ugyanígy készítik

Az elkészítés egyik vitatott pontja, hogy a végén összekeverjük-e a húst a burgonyával

Miből áll az igazi brassói?

A klasszikus brassói néhány alapvető összetevő köré épül, amelyek együtt adják meg a fogás jellegzetes karakterét. A leggyakrabban sertéshúsból készül, különösen szűzpecsenyéből, de sok receptben comb vagy karaj is előfordul. A hús mellé kockára vágott, ropogósra sült burgonya kerül, amely nemcsak köret, hanem az étel egyik fő eleme.

Az ízesítés alapját a só, a fokhagyma és a frissen őrölt bors adja, de sokan majoránnával, köménnyel vagy akár egy kevés fűszerpaprikával is gazdagítják az ízét. Ez a néhány egyszerű hozzávaló együtt adja azt a hamisítatlanul magyaros ízvilágot, amitől a brassói igazán szerethető.

Érdekességek a brassóiról

A brassói egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy rendkívül jól variálható. Léteznek gazdagabb változatok, amelyek szalonnával készülnek, más receptekben paprika vagy paradicsom is megjelenik, de az sem ritka, hogy valaki nem sertéshúsból, hanem csirkéből vagy pulykából készíti el.

A burgonya elkészítési módja is eltérhet: készülhet bő olajban sütve vagy akár sütőben pirítva is.

Röviden összefoglalva a brassói sokféleségét: