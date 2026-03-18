Szaftos brassói aprópecsenye
Hozzávalók
-
60 dkg sertéslapocka
-
80 dkg burgonya
-
5 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 ek fűszerpaprika
-
0.5 közepes db hegyes erős paprika
-
2 közepes db paradicsom
-
10 dkg kolozsvári szalonna
-
10 dkg bacon
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 13% Zsír
-
100g sertéslapocka236 kcal
-
133g burgonya77 kcal
-
3g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2 kcal
-
1 kcal
-
33g paradicsom6 kcal
-
109 kcal
-
17g bacon66 kcal
-
600g sertéslapocka1416 kcal
-
800g burgonya462 kcal
-
15g fokhagyma20 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
11 kcal
-
6 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
100g kolozsvári szalonna655 kcal
-
100g bacon393 kcal
-
32.5g sertéslapocka77 kcal
-
43.3g burgonya25 kcal
-
0.8g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g fűszerpaprika1 kcal
-
1.5g hegyes erős paprika0 kcal
-
10.8g paradicsom2 kcal
-
5.4g kolozsvári szalonna35 kcal
-
5.4g bacon21 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
Likopin
Fehérje
-
Összesen 23.2 g
Zsír
-
Összesen 36.1 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 16 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 97 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 623 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 38 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 50 mg
-
Foszfor 296 mg
-
Nátrium 203 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.1 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 191 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 35 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 29 mg
-
D vitamin: 73 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 84 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 39 micro
-
β-karotin 332 micro
-
β-crypt 41 micro
-
Likopin 858 micro
-
Lut-zea 177 micro
Fehérje
-
Összesen 139 g
Zsír
-
Összesen 216.3 g
-
Telített zsírsav 76 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 97 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 26 g
-
Koleszterin 582 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3737.8 g
-
Cink 21 mg
-
Szelén 179 mg
-
Kálcium 229 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 298 mg
-
Foszfor 1774 mg
-
Nátrium 1220 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 120.5 g
-
Cukor 12 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 1146.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 212 micro
-
B6 vitamin: 5 mg
-
B12 Vitamin: 6 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 172 mg
-
D vitamin: 436 micro
-
K vitamin: 33 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 6 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 40 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 160 micro
-
Kolin: 504 mg
-
Retinol - A vitamin: 26 micro
-
α-karotin 234 micro
-
β-karotin 1992 micro
-
β-crypt 247 micro
-
Likopin 5146 micro
-
Lut-zea 1060 micro
Fehérje
-
Összesen 7.5 g
Zsír
-
Összesen 11.7 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 32 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 202.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 96 mg
-
Nátrium 66 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 62.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 11 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 24 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 27 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 13 micro
-
β-karotin 108 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 279 micro
-
Lut-zea 57 micro
Elkészítés
- A húst felkockázzuk, a kétfajta szalonnát szintén.
- A szalonnát zsírjára pirítjuk, a pörcöket kivesszük a serpenyőből, és a visszamaradt zsíron nagy lángon kicsit megpirítjuk a húskockákat. Ha már kis színt kaptak, akkor hozzáadjuk a fűszerpaprikát, elkeverjük, majd mehet hozzá a kis kockára vágott paradicsom és felkarikázott paprika.
- Hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát, és kis lángon, lefedve, időnként megkavarva kb. 90 percig főzzük. Ha szükséges lenne, időnként önthetünk alá egy pici vizet, de ne sokat, mert a sűrű szaft a lényeg.
- Mikor már majdnem készen van, forró olajban kisütjük a kis kockára vágott krumplikat, majd szűrőpapírra szedjük.
- Ha a hús megpuhult, visszaöntjük az edénybe a szalonnapörcöket, hozzáadjuk a forró krumplit, összekeverjük, és azonnal tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Főzés ideje: 90 p
A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.
Mi a brassói eredete?
A brassói aprópecsenye eredetéről több legenda is ismert: egyesek szerint a brassói gyorsvonaton készült először, mások Brassóhoz kötik. Az biztos, hogy már a 19. századi szakácskönyvekben is találhatók hozzá hasonló receptek.
A ma ismert változat elődjét legtöbben Papp Endréhez, a Mátyás Pince vezetőjéhez kapcsolják, aki az 1950-es években készítette el. A történet szerint kevés alapanyag állt rendelkezésre, ezért sertésfarokból dolgozott. Az ételt akkor még nem sült krumplival, hanem zsírban pirított burgonyával tálalták.
A recept azóta sokat változott: ma már a sült burgonyakocka és a fokhagymás ízvilág számít a brassói legfontosabb ismertetőjegyének.
Tudtad?
A köztudatban sincs egyetlen hivatalos „eredeti” recept
Az étel neve alapján a romániai Brassóhoz kötik
A brassói változatot sok helyen Magyarországon is ugyanígy készítik
Az elkészítés egyik vitatott pontja, hogy a végén összekeverjük-e a húst a burgonyával
Miből áll az igazi brassói?
A klasszikus brassói néhány alapvető összetevő köré épül, amelyek együtt adják meg a fogás jellegzetes karakterét. A leggyakrabban sertéshúsból készül, különösen szűzpecsenyéből, de sok receptben comb vagy karaj is előfordul. A hús mellé kockára vágott, ropogósra sült burgonya kerül, amely nemcsak köret, hanem az étel egyik fő eleme.
Az ízesítés alapját a só, a fokhagyma és a frissen őrölt bors adja, de sokan majoránnával, köménnyel vagy akár egy kevés fűszerpaprikával is gazdagítják az ízét. Ez a néhány egyszerű hozzávaló együtt adja azt a hamisítatlanul magyaros ízvilágot, amitől a brassói igazán szerethető. Ezek az összetevők adják azt a jellegzetes, magyaros ízvilágot, amitől a brassói az, ami.
Érdekességek a brassóiról
A brassói egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy rendkívül jól variálható. Léteznek gazdagabb változatok, amelyek szalonnával készülnek, más receptekben paprika vagy paradicsom is megjelenik, de az sem ritka, hogy valaki nem sertéshúsból, hanem csirkéből vagy pulykából készíti el.
A burgonya elkészítési módja is eltérhet: készülhet bő olajban sütve vagy akár sütőben pirítva is.
Röviden összefoglalva a brassói sokféleségét:
- nincs egyetlen „eredeti” recept
- az alap mindig hús és burgonya
- az ízesítés szabadon alakítható
- a tálalás módja is változó lehet