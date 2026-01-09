Gombával, csicseriborsóval és fetával megpakolt húsmentes töltött cukkini Kristyán Fanni

A töltött zöldségeket sokan kizárólag darált hússal képzeljük el, pedig ez egy rossz beidegződés. Tudjuk, hogy a húsimádók most felhördülnek, de fogadjuk el: egyes zöldségek, illetve főként a gomba és a hüvelyesek rendkívül laktató, tápanyag- és fehérjedús alapanyagok, így a húst rengetegszer kiválthatják, legalább annyi ízt csempészve az adott fogásba. Lássuk, mit kell tudni erről a húsmentes töltött cukkiniről!

A két fő töltelék-alapanyagunk:

A darált húst ezúttal konzerves csicseriborsóval és csiperkegombával helyettesítjük, melyek mindegyike kifejezetten magas fehérjetartalommal bír, így a tápanyagbevitelre sem lesz panaszunk.

Tudtad? 100 gramm konzerves, azaz főzést már nem igénylő csicseriborsóban kb. 7-9 g fehérje van, ezen kívül pedig jelentős forrása az élelmi rostoknak, vitaminoknak (B1, B6, folsav) és ásványi anyagoknak (vas, cink, magnézium).

A csiperkegomba fehérjetartalma pedig 100 grammonként átlagosan 2,5-3,1 gramm között mozog.

Mi római köményt, koriandermagot, citromlevet, borsot és sót használtunk a fűszerezéshez Kristyán Fanni

A cukkinihajókhoz semmi másra nincs szükségünk, csak egy kanálra, amivel kikaparhatjuk a felezett cukkinik belsejét, amit semmiképp se dobjunk ki: a zöldség "húsa" a töltelék egyik fontos összetevője lesz, és felel az étel nedvességtartalmáért is. A hevített olajra kerül a fokhagyma, a hagyma, a csicseriborsó és a szeletelt gomba, no meg a fűszerek, melyet csak össze kell rottyantanunk, és mehet is a cukkinicsónakokba, majd a sütőbe.

A fűszerezésről, ízesítésről

Mi most római köményt, koriandermagot, citromlevet, borsot és sót használtunk, ezáltal kicsit közel-keleti irányt adva a töltött cukkininknak. Természetesen csak a kreativitásodon múlik, hogyan fűszerezed, mi a következőket tudjuk még elképzelni:

Zöldfűszerek : a gomba és csicseri duójához remekül passzolhat az oregánó kakukkfű, rozmaring, lestyán, bazsalikom vagy petrezselyem is, utóbbi három lehetőség szerint frissen menjen bele!

: a gomba és csicseri duójához remekül passzolhat az oregánó kakukkfű, rozmaring, lestyán, bazsalikom vagy petrezselyem is, utóbbi három lehetőség szerint frissen menjen bele! Paradicsompüré : a fenti zöldfűszerekhez szinte kínálja magát a paradicsompüré vagy -sűrítmény, melyből keveset használjunk csak, nehogy túl híg legyen a töltelék!

: a fenti zöldfűszerekhez szinte kínálja magát a paradicsompüré vagy -sűrítmény, melyből keveset használjunk csak, nehogy túl híg legyen a töltelék! Szójaszósz, halszósz: ha esetleg ázsiai irányba vinnénk az ízeket, a fenti két tippet és a római kömény felejtsük el, és ízesítsük a gomba-csicseri-cukkinibél trióját kevés halszósszal és szójaszósszal, esetleg némi chilivel. Isteni lesz!

A csónakokba kapart töltelékkel együtt körülbelül 40-60 perc alatt sül készre a töltött cukkinink, melyre még forrón sajtot, vegán sajtot is olvaszthatunk, ízlés szerint.

Köretajánló a töltött cukkini mellé:

Van, aki magában eszi, de a körethez ragaszkodók krumpli-, sütőtök- vagy batátapürét, párolt rizst vagy egy jó adag friss salátát fogyasszanak mellé!