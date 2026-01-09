Húsmentes töltött cukkini
Hozzávalók
-
2 db cukkini
-
1 ek olívaolaj
-
0.5 db vöröshagyma
-
1 gerezd fokhagyma
-
100 g csiperkegomba (szeletelt)
-
120 g csicseriborsó (konzerv)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
0.5 tk koriandermag
-
1.5 tk római kömény
-
1 ek petrezselyem
-
1 ek citromlé
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
100g cukkini16 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
11g vöröshagyma4 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
25g csiperkegomba5 kcal
-
42 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g koriandermag1 kcal
-
0 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
2g citromlé0 kcal
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
400g cukkini65 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
45g vöröshagyma16 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
100g csiperkegomba21 kcal
-
167 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g koriandermag3 kcal
-
0 kcal
-
3g petrezselyem1 kcal
-
8g citromlé2 kcal
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
58.1g cukkini9 kcal
-
1.2g olívaolaj10 kcal
-
6.5g vöröshagyma2 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
14.5g csiperkegomba3 kcal
-
17.4g csicseriborsó (konzerv)24 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g koriandermag0 kcal
-
0 kcal
-
0.4g petrezselyem0 kcal
-
1.2g citromlé0 kcal
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.2 g
Zsír
-
Összesen 3.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 243.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 36 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 88 mg
-
Nátrium 84 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 144.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 13 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 45 micro
-
Kolin: 14 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 156 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2061 micro
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 16.9 g
Zsír
-
Összesen 13.1 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 972.7 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 144 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 118 mg
-
Foszfor 352 mg
-
Nátrium 335 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 48 g
-
Cukor 18 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 578.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 52 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 81 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 75 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 179 micro
-
Kolin: 57 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 625 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 8245 micro
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 88% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.5 g
Zsír
-
Összesen 1.9 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 141.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 21 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 17 mg
-
Foszfor 51 mg
-
Nátrium 49 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 84 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 8 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 12 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 11 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 26 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 91 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1198 micro
Elkészítés
- A két cukkinit megmossuk, a végüket levágjuk, egyenlően kettészeljük, majd kikaparjuk a belsejüket.
- Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, megpirítjuk rajta a vöröshagymát és a fokhagymát. Ezután jöhet a cukkinik kikapart belseje, a szeletelt gomba és a csicseriborsó.
- Sóval, borssal, koriandermaggal, római köménnyel és friss petrezselyemmel ízesítjük. Amikor a töltelék már jól összefőtt, meglocsoljuk egy kis citromlével.
- A négy cukkinifelet egy nagy tepsibe tesszük, majd egyenként belekanalazzuk a csónakokba a tölteléket.
- 180°C fokos, előmelegített sütőben 40 percig sütjük.
- Tálaláskor díszíthetjük fetával és petrezselyemmel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ezek a húsmentes, töltött cukkinicsónakok igazán feldobják majd a kedved egy nehéz napon. A gombával, csicseriborsóval és fetával megpakolt zöldség kiváló könnyed fogás bármilyen napszakra és évszakra.
A töltött zöldségeket sokan kizárólag darált hússal képzeljük el, pedig ez egy rossz beidegződés. Tudjuk, hogy a húsimádók most felhördülnek, de fogadjuk el: egyes zöldségek, illetve főként a gomba és a hüvelyesek rendkívül laktató, tápanyag- és fehérjedús alapanyagok, így a húst rengetegszer kiválthatják, legalább annyi ízt csempészve az adott fogásba. Lássuk, mit kell tudni erről a húsmentes töltött cukkiniről!
A két fő töltelék-alapanyagunk:
A darált húst ezúttal konzerves csicseriborsóval és csiperkegombával helyettesítjük, melyek mindegyike kifejezetten magas fehérjetartalommal bír, így a tápanyagbevitelre sem lesz panaszunk.
Tudtad?
A csiperkegomba fehérjetartalma pedig 100 grammonként átlagosan 2,5-3,1 gramm között mozog.
A cukkinihajókhoz semmi másra nincs szükségünk, csak egy kanálra, amivel kikaparhatjuk a felezett cukkinik belsejét, amit semmiképp se dobjunk ki: a zöldség "húsa" a töltelék egyik fontos összetevője lesz, és felel az étel nedvességtartalmáért is. A hevített olajra kerül a fokhagyma, a hagyma, a csicseriborsó és a szeletelt gomba, no meg a fűszerek, melyet csak össze kell rottyantanunk, és mehet is a cukkinicsónakokba, majd a sütőbe.
A fűszerezésről, ízesítésről
Mi most római köményt, koriandermagot, citromlevet, borsot és sót használtunk, ezáltal kicsit közel-keleti irányt adva a töltött cukkininknak. Természetesen csak a kreativitásodon múlik, hogyan fűszerezed, mi a következőket tudjuk még elképzelni:
- Zöldfűszerek: a gomba és csicseri duójához remekül passzolhat az oregánó kakukkfű, rozmaring, lestyán, bazsalikom vagy petrezselyem is, utóbbi három lehetőség szerint frissen menjen bele!
- Paradicsompüré: a fenti zöldfűszerekhez szinte kínálja magát a paradicsompüré vagy -sűrítmény, melyből keveset használjunk csak, nehogy túl híg legyen a töltelék!
- Szójaszósz, halszósz: ha esetleg ázsiai irányba vinnénk az ízeket, a fenti két tippet és a római kömény felejtsük el, és ízesítsük a gomba-csicseri-cukkinibél trióját kevés halszósszal és szójaszósszal, esetleg némi chilivel. Isteni lesz!
A csónakokba kapart töltelékkel együtt körülbelül 40-60 perc alatt sül készre a töltött cukkinink, melyre még forrón sajtot, vegán sajtot is olvaszthatunk, ízlés szerint.
Köretajánló a töltött cukkini mellé:
Van, aki magában eszi, de a körethez ragaszkodók krumpli-, sütőtök- vagy batátapürét, párolt rizst vagy egy jó adag friss salátát fogyasszanak mellé!