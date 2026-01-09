Húsmentes töltött cukkini

r
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

87
Kalória
4.2g
Fehérje
12g
Szénhidrát
3.3g
Zsír
144.5g
Víz
-
Koleszterin
3.4g
Élelmi rost
4.6g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.2 g

Zsír

  • Összesen
    3.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    243.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    36 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    30 mg
  • Foszfor
    88 mg
  • Nátrium
    84 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    144.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    13 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    20 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    45 micro
  • Kolin:
    14 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    156 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2061 micro
Fehérje

  • Összesen
    16.9 g

Zsír

  • Összesen
    13.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    972.7 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    144 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    118 mg
  • Foszfor
    352 mg
  • Nátrium
    335 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    48 g
  • Cukor
    18 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    578.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    52 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    81 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    75 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    179 micro
  • Kolin:
    57 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    625 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    8245 micro
Fehérje

  • Összesen
    2.5 g

Zsír

  • Összesen
    1.9 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    141.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    21 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    17 mg
  • Foszfor
    51 mg
  • Nátrium
    49 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    84 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    8 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    11 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    26 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    91 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1198 micro
Elkészítés

  1. A két cukkinit megmossuk, a végüket levágjuk, egyenlően kettészeljük, majd kikaparjuk a belsejüket.
  2. Egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, megpirítjuk rajta a vöröshagymát és a fokhagymát. Ezután jöhet a cukkinik kikapart belseje, a szeletelt gomba és a csicseriborsó.
  3. Sóval, borssal, koriandermaggal, római köménnyel és friss petrezselyemmel ízesítjük. Amikor a töltelék már jól összefőtt, meglocsoljuk egy kis citromlével.
  4. A négy cukkinifelet egy nagy tepsibe tesszük, majd egyenként belekanalazzuk a csónakokba a tölteléket.
  5. 180°C fokos, előmelegített sütőben 40 percig sütjük.
  6. Tálaláskor díszíthetjük fetával és petrezselyemmel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses

Ezek a húsmentes, töltött cukkinicsónakok igazán feldobják majd a kedved egy nehéz napon. A gombával, csicseriborsóval és fetával megpakolt zöldség kiváló könnyed fogás bármilyen napszakra és évszakra.

Húsmentes töltött cukkini jénaiban
Gombával, csicseriborsóval és fetával megpakolt húsmentes töltött cukkini
Kristyán Fanni

A töltött zöldségeket sokan kizárólag darált hússal képzeljük el, pedig ez egy rossz beidegződés. Tudjuk, hogy a húsimádók most felhördülnek, de fogadjuk el: egyes zöldségek, illetve főként a gomba és a hüvelyesek rendkívül laktató, tápanyag- és fehérjedús alapanyagok, így a húst rengetegszer kiválthatják, legalább annyi ízt csempészve az adott fogásba. Lássuk, mit kell tudni erről a húsmentes töltött cukkiniről!

A két fő töltelék-alapanyagunk:

A darált húst ezúttal konzerves csicseriborsóval és csiperkegombával helyettesítjük, melyek mindegyike kifejezetten magas fehérjetartalommal bír, így a tápanyagbevitelre sem lesz panaszunk.

Tudtad?

100 gramm konzerves, azaz főzést már nem igénylő csicseriborsóban kb. 7-9 g fehérje van, ezen kívül pedig jelentős forrása az élelmi rostoknak, vitaminoknak (B1, B6, folsav) és ásványi anyagoknak (vas, cink, magnézium).
A csiperkegomba fehérjetartalma pedig 100 grammonként átlagosan 2,5-3,1 gramm között mozog.
Húsmentes töltött cukkini jénaiban
Mi római köményt, koriandermagot, citromlevet, borsot és sót használtunk a fűszerezéshez
Kristyán Fanni

A cukkinihajókhoz semmi másra nincs szükségünk, csak egy kanálra, amivel kikaparhatjuk a felezett cukkinik belsejét, amit semmiképp se dobjunk ki: a zöldség "húsa" a töltelék egyik fontos összetevője lesz, és felel az étel nedvességtartalmáért is. A hevített olajra kerül a fokhagyma, a hagyma, a csicseriborsó és a szeletelt gomba, no meg a fűszerek, melyet csak össze kell rottyantanunk, és mehet is a cukkinicsónakokba, majd a sütőbe.

A fűszerezésről, ízesítésről

Mi most római köményt, koriandermagot, citromlevet, borsot és sót használtunk, ezáltal kicsit közel-keleti irányt adva a töltött cukkininknak. Természetesen csak a kreativitásodon múlik, hogyan fűszerezed, mi a következőket tudjuk még elképzelni:

  • Zöldfűszerek: a gomba és csicseri duójához remekül passzolhat az oregánó kakukkfű, rozmaring, lestyán, bazsalikom vagy petrezselyem is, utóbbi három lehetőség szerint frissen menjen bele!
  • Paradicsompüré: a fenti zöldfűszerekhez szinte kínálja magát a paradicsompüré vagy -sűrítmény, melyből keveset használjunk csak, nehogy túl híg legyen a töltelék!
  • Szójaszósz, halszósz: ha esetleg ázsiai irányba vinnénk az ízeket, a fenti két tippet és a római kömény felejtsük el, és ízesítsük a gomba-csicseri-cukkinibél trióját kevés halszósszal és szójaszósszal, esetleg némi chilivel. Isteni lesz!

A csónakokba kapart töltelékkel együtt körülbelül 40-60 perc alatt sül készre a töltött cukkinink, melyre még forrón sajtot, vegán sajtot is olvaszthatunk, ízlés szerint.

Köretajánló a töltött cukkini mellé:

Van, aki magában eszi, de a körethez ragaszkodók krumpli-, sütőtök- vagy batátapürét, párolt rizst vagy egy jó adag friss salátát fogyasszanak mellé!

