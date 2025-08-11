Töltött cukkini kapormártással

Töltött cukkini kapormártássalFekete Melinda
Hozzávalók
A töltelékhez
-
500 g darált sertéshús
-
1 db tojás
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 ek napraforgó olaj
-
1 ek petrezselyem
-
1 ek kapor
-
-
-
1 csipet fűszerpaprika
-
2 ek zsemlemorzsa
A cukkinihez
A kapormártáshoz
-
70 g vaj
-
2 csapott ek finomliszt
-
1 teáskanál dijoni mustár
-
500 ml tej
-
-
-
1 csapott ek cukor
-
1 csokor kapor
-
1 tk ecet
- 8% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 8% Zsír
A töltelékhez
-
125g darált sertéshús228 kcal
-
14g tojás17 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
18 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
1g kapor0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g zsemlemorzsa20 kcal
A cukkinihez
A kapormártáshoz
- 77% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 36.2 g
Zsír
-
Összesen 36.6 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 161 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1123.4 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 312 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 92 mg
-
Foszfor 423 mg
-
Nátrium 254 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.5 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 338.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 344 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 76 mg
-
D vitamin: 32 micro
-
K vitamin: 23 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 132 micro
-
Kolin: 147 mg
-
Retinol - A vitamin: 143 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 294 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4142 micro
Elkészítés
A töltelékhez
- A hagymákat apróra vágjuk és megdinszteljük az olajon.
- Egy keverőtálba tesszük a húst, az előzőleg megdinsztelt hagymákat, a tojást, fűszereket és zsemlemorzsát, majd jól összedolgozzuk.
A cukkinihez
- A cukkiniket megmossuk és hosszában kettévágjuk, majd egy kanál segítségével kikaparjuk a belsejüket, hogy elférjen bennük a töltelék.
- A kivájt cukkini feleket sózzuk, borsozzuk és meglocsoljuk olívaolajjal és megtöltjük a darált hússal. A tetejüket megszórjuk egy kevés zsemlemorzsával, majd újra lelocsoljuk olívaolajjal.
- Alufóliával lefedve kb. 30-35 percig sütjük, majd fólia nélkül további 10-15 percig, amíg megirul a teteje.
A kapormártáshoz
- A vajon megfuttatjuk a lisztet, teszünk hozzá egy tk. mustárt és felöntjük a tejjel, miközben habverővel keverjük. Hozzátesszük a fűszereket és folyamatos kevergetés mellett hagyjuk, hogy besűrűsödjön. Mikor elértük a kívánt állagot, levesszük a tűzről és hozzáöntjük az ecetet is. A cukkinire öntve tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Zsenge cukkini, puha szaftos darált hús nyakon öntve az illatos, selymes kapormártással. Akár ebédre, akár vacsorára választjuk garantáltan elhozza a kert friss ízeit az asztalra.