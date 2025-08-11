r
Nosalty Logó
töltött zöldség töltött cukkini

Töltött cukkini kapormártással

Fekete Melinda
Töltött cukkini kapormártással
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A töltelékhez

A cukkinihez

A kapormártáshoz

585
Kalória
36.2g
Fehérje
26.5g
Szénhidrát
36.6g
Zsír
338.4g
Víz
161.4g
Koleszterin
3.6g
Élelmi rost
13.5g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A töltelékhez

A cukkinihez

A kapormártáshoz

Összesen 585 kcal
  • 8% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A töltelékhez

A cukkinihez

A kapormártáshoz

Összesen 2343 kcal
  • 8% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A töltelékhez

A cukkinihez

A kapormártáshoz

Összesen 101 kcal
  • 8% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    36.2 g

Zsír

  • Összesen
    36.6 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    161 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1123.4 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    312 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    92 mg
  • Foszfor
    423 mg
  • Nátrium
    254 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.5 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    338.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    344 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    76 mg
  • D vitamin:
    32 micro
  • K vitamin:
    23 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    132 micro
  • Kolin:
    147 mg
  • Retinol - A vitamin:
    143 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    294 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4142 micro
Összesen 585 kcal
  • 8% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    144.6 g

Zsír

  • Összesen
    146.4 g
  • Telített zsírsav
    63 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    52 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    646 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4493.6 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    129 mg
  • Kálcium
    1249 mg
  • Vas
    21 mg
  • Magnézium
    369 mg
  • Foszfor
    1691 mg
  • Nátrium
    1017 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    106.2 g
  • Cukor
    54 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    1353.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1376 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    303 mg
  • D vitamin:
    130 micro
  • K vitamin:
    94 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    36 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    529 micro
  • Kolin:
    587 mg
  • Retinol - A vitamin:
    572 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1175 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    16568 micro
Összesen 2343 kcal
  • 8% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 77% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.4 g

Zsír

  • Összesen
    6.4 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    28 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    197.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    55 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    74 mg
  • Nátrium
    45 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.7 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    59.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    60 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    25 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    52 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    728 micro
Összesen 101 kcal

Elkészítés

A töltelékhez

  1. A hagymákat apróra vágjuk és megdinszteljük az olajon.
  2. Egy keverőtálba tesszük a húst, az előzőleg megdinsztelt hagymákat, a tojást, fűszereket és zsemlemorzsát, majd jól összedolgozzuk.

A cukkinihez

  1. A cukkiniket megmossuk és hosszában kettévágjuk, majd egy kanál segítségével kikaparjuk a belsejüket, hogy elférjen bennük a töltelék.
  2. A kivájt cukkini feleket sózzuk, borsozzuk és meglocsoljuk olívaolajjal és megtöltjük a darált hússal. A tetejüket megszórjuk egy kevés zsemlemorzsával, majd újra lelocsoljuk olívaolajjal.
  3. Alufóliával lefedve kb. 30-35 percig sütjük, majd fólia nélkül további 10-15 percig, amíg megirul a teteje.

A kapormártáshoz

  1. A vajon megfuttatjuk a lisztet, teszünk hozzá egy tk. mustárt és felöntjük a tejjel, miközben habverővel keverjük. Hozzátesszük a fűszereket és folyamatos kevergetés mellett hagyjuk, hogy besűrűsödjön. Mikor elértük a kívánt állagot, levesszük a tűzről és hozzáöntjük az ecetet is. A cukkinire öntve tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 45 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Zsenge cukkini, puha szaftos darált hús nyakon öntve az illatos, selymes kapormártással. Akár ebédre, akár vacsorára választjuk garantáltan elhozza a kert friss ízeit az asztalra.

Hasonló receptek

Összes töltött cukkini
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept