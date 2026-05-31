Csípős misós carbonara udon
Hozzávalók
1 db salottahagyma (apróra vágva)
6 gerezd fokhagyma (apróra vágva)
3 db shiitake gomba (szeletelve)
200 g pancetta (vagy guanciale, esetleg bacon apró kockákra vágva)
1 db tojás
3 db tojássárgája
3 ek miso (paszta)
2 ek chilipaszta (koreai gochujang)
75 g parmezán sajt (reszelve)
só ízlés szerint
fekete bors ízlés szerint
600 g udon tészta (3 csomag)
1 ek metélőhagyma (finomra vágva a tálaláshoz)
1 db tojássárgája (a tálaláshoz)
5 dkg parmezán sajt (reszelve a tálaláshoz)
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 15% Zsír
14g salottahagyma9 kcal
9g fokhagyma12 kcal
30g shiitake gomba10 kcal
100g pancetta536 kcal
28g tojás35 kcal
30g tojássárgája97 kcal
45g miso89 kcal
0 kcal
38g parmezán sajt147 kcal
0 kcal
0 kcal
300g udon tészta1068 kcal
2g metélőhagyma0 kcal
10g tojássárgája32 kcal
25g parmezán sajt98 kcal
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 15% Zsír
28g salottahagyma18 kcal
18g fokhagyma24 kcal
60g shiitake gomba20 kcal
200g pancetta1072 kcal
55g tojás69 kcal
60g tojássárgája193 kcal
90g miso178 kcal
0 kcal
75g parmezán sajt294 kcal
0 kcal
0 kcal
600g udon tészta2136 kcal
3g metélőhagyma1 kcal
20g tojássárgája64 kcal
50g parmezán sajt196 kcal
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 15% Zsír
2.2g salottahagyma1 kcal
1.4g fokhagyma2 kcal
4.8g shiitake gomba2 kcal
15.9g pancetta85 kcal
4.4g tojás5 kcal
4.8g tojássárgája15 kcal
7.1g miso14 kcal
0 kcal
23 kcal
0 kcal
0 kcal
47.7g udon tészta170 kcal
0.2g metélőhagyma0 kcal
1.6g tojássárgája5 kcal
16 kcal
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 26% Víz
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Foszfor
Kálcium
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
Niacin - B3 vitamin:
C vitamin:
E vitamin:
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
Összesen 87.1 g
Zsír
Összesen 83.9 g
Telített zsírsav 32 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
Koleszterin 638 mg
Ásványi anyagok
Összesen 11299.7 g
Cink 6 mg
Szelén 75 mg
Kálcium 921 mg
Vas 8 mg
Magnézium 149 mg
Foszfor 1004 mg
Nátrium 9134 mg
Réz 1 mg
Mangán 2 mg
Szénhidrát
Összesen 244.3 g
Cukor 5 mg
Élelmi rost 17 mg
Víz
Összesen 148.3 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 326 micro
B6 vitamin: 1 mg
B12 Vitamin: 2 micro
E vitamin: 1 mg
C vitamin: 4 mg
D vitamin: 124 micro
K vitamin: 18 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 135 micro
Kolin: 445 mg
Retinol - A vitamin: 313 micro
α-karotin 15 micro
β-karotin 140 micro
β-crypt 15 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 566 micro
Elkészítés
- A salottahagymát finomra vágjuk, a fokhagymát felaprítjuk, a shiitake gombát vékony szeletekre vágjuk. A pancettát felkockázzuk.
- Egy tálban összekeverjük a tojást, a tojássárgájákat, a misopasztát, a gochujangot, a reszelt parmezánt és a fekete borsot. Félretesszük.
- A pancettát hideg serpenyőbe tesszük, majd közepesen alacsony lángon 5-6 perc alatt ropogósra sütjük. Kiszedjük a serpenyőből, a kisült zsiradékot pedig benne hagyjuk.
- A zsiradékon megdinszteljük a salottahagymát és a fokhagymát 3-4 perc alatt, amíg illatosak nem lesznek.
- Hozzáadjuk a shiitake gombát, majd további 5-6 percig pirítjuk.
- Közben az udont a csomagoláson található utasítás szerint kifőzzük. A főzővízből félreteszünk körülbelül 120 ml-t.
- A serpenyő lángját a legalacsonyabb fokozatra állítjuk, hozzáadjuk a vajat, majd az udont és a tojásos-misós szószt.
- Folyamatosan keverjük, közben fokozatosan adagoljuk hozzá a félretett főzővizet, amíg selymesen krémes állagot kapunk.
- Beleforgatjuk a ropogós pancetta felét.
- Tányérokra szedjük, a tetejére tesszük a maradék pancettát, egy tojássárgáját, megszórjuk extra parmezánnal, metélőhagymával és frissen őrölt borssal.
- Tipp: Ha igazán autentikus ízre vágysz, használj fehér misót és guancialét. A gochujang csípőssége márkánként eltérő lehet, ezért érdemes először kevesebbet hozzáadni, majd kóstolás után igazítani az ízlésedhez.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 25 p
A klasszikus olasz carbonara és az ázsiai ízek találkozásából született ez a krémes, pikáns tésztaétel. A sós miso, a csípős gochujang és a ropogós pancetta együtt olyan gazdag ízvilágot adnak az udonnak, hogy garantáltan a kedvenceid közé kerül.