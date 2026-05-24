Egy olyan közismert keverékről van szó, amit bevetünk a lefolyódugulás ellen is, de még a serpenyő zsírfoltját is képes leszedni. A vegyészmérnök szerint azonban a mosógépnek sokat ártunk, ha ezzel a keverékkel tisztítjuk.

A szakértő szerint ez a közismert, házi praktika nem jó ötlet, ha a mosógépet szeretnénk kitisztítani, mert semmit sem ér, de még a fémszerkezetet is károsítja.

A vegyészmérnök szerint ezzel a házi módszerrel sose tisztítsd a mosógépet

Ez a két összetevős keverék kémiai reakció során veszít a hatékonyságából, így hiába látni nagy habot a mosógépben, valójában nem lesz tisztább a mosás lejárta után a gép.

Ez a keverék pedig nem más, mint az ecet és a szódabikarbóna párosa, ami olya sok mindenre ígér megoldást.

A szódabikarbóna önmagában nem képes eltávolítani a vízkövet és a szappanmaradványokat. Az ecet viszont segít a szagok és az ásványi maradványok megszüntetésében, amennyiben nagyon nagy mennyiséget használunk a folyamathoz.

Mit jelent ez? A valódi hatékonysághoz 2 liter ipari ecetre vagy 4 liter főzőecetre lenne szükség. Az ecet ilyen mennyiségű használata viszont inkább árt az egyes belső alkatrészeknek, mint használ.

A szódabikarbóna önmagában nem képes eltávolítani a vízkövet és a szappanmaradványokat

Mivel tisztítsuk a mosógépet, ha nem akarunk vegyszert használni?

A vegyészmérnök az ecetnél sokkal erősebb citromsavat javasolja, ami hatékonyan marja le a zsírt, az ásványi maradványokat és a mosószermaradványokat. A citromsav helyes használata ráadásul nem roncsolja a mosógépet és annak alkatrészeit.

Így csináld helyesen:

4 evőkanál citromsavport kell tenni a dobba

válasszunk egy hosszú mosási ciklust

Ez a módszer, tisztít, fertőtlenít és szagtalanít is. a szakértő szerint 3-4 havonta kell tisztítani a mosógépet.

Forrásunk volt.