Gasztro

2026.05.24.

A vegyészmérnök szerint ezzel a házi módszerrel sose tisztítsd a mosógépet

Nosalty profilképe Nosalty

Egy olyan közismert keverékről van szó, amit bevetünk a lefolyódugulás ellen is, de még a serpenyő zsírfoltját is képes leszedni. A vegyészmérnök szerint azonban a mosógépnek sokat ártunk, ha ezzel a keverékkel tisztítjuk.

A szakértő szerint ez a közismert, házi praktika nem jó ötlet, ha a mosógépet szeretnénk kitisztítani, mert semmit sem ér, de még a fémszerkezetet is károsítja.

Mosógép
A vegyészmérnök szerint ezzel a házi módszerrel sose tisztítsd a mosógépet

Ez a két összetevős keverék kémiai reakció során veszít a hatékonyságából, így hiába látni nagy habot a mosógépben, valójában nem lesz tisztább a mosás lejárta után a gép.

Ez a keverék pedig nem más, mint az ecet és a szódabikarbóna párosa, ami olya sok mindenre ígér megoldást.

A szódabikarbóna önmagában nem képes eltávolítani a vízkövet és a szappanmaradványokat. Az ecet viszont segít a szagok és az ásványi maradványok megszüntetésében, amennyiben nagyon nagy mennyiséget használunk a folyamathoz.

Mit jelent ez?

A valódi hatékonysághoz 2 liter ipari ecetre vagy 4 liter főzőecetre lenne szükség. Az ecet ilyen mennyiségű használata viszont inkább árt az egyes belső alkatrészeknek, mint használ.
Mosógép adagoló rész
A szódabikarbóna önmagában nem képes eltávolítani a vízkövet és a szappanmaradványokat

Mivel tisztítsuk a mosógépet, ha nem akarunk vegyszert használni?

A vegyészmérnök az ecetnél sokkal erősebb citromsavat javasolja, ami hatékonyan marja le a zsírt, az ásványi maradványokat és a mosószermaradványokat. A citromsav helyes használata ráadásul nem roncsolja a mosógépet és annak alkatrészeit.

Így csináld helyesen:

  • 4 evőkanál citromsavport kell tenni a dobba
  • válasszunk egy hosszú mosási ciklust

Ez a módszer, tisztít, fertőtlenít és szagtalanít is. a szakértő szerint 3-4 havonta kell tisztítani a mosógépet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

gyümölcsös pite

Rebarbarapite

Igazán alulhasznált zöldség/gyümölcs a rebarbara, pedig számos finomság készíthető belőle. Nekünk az idei szezon sztárja ez a rebarbarapite lett, amit vaníliakrémmel és porhanyós ...

galuska

Käsespätzle, az alpesi sajtos nokedli

A Käsespätzle, vagyis az osztrák sajtos galuska az egyik legtutibb komfortkaja: nyugati szomszédaink bizony nagyon ráéreztek, milyen ellenállhatatlan a házi nokedli és az olvadó sajt ...

nokedli

Nokedli egyszerűen

A nokedli az egyik leggyorsabb és legolcsóbb köret, amit gyakorlatilag bármikor összedobhatunk, ha van egy szabad félóránk. Tojással turbózva, pörköltek mellé, paprikás csirke alá vagy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept