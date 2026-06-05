Bodzaszörp egyszerűen
Hozzávalók
-
30 db bodzavirág
-
2 l víz
-
1 kg cukor
-
25 g citromsav
-
2 db citrom
-
3 db borsmentalevél (ízlés szerint, elhagyható)
- 0% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 0% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 0% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 0% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Foszfor
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.2 g
Zsír
-
Összesen 0 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 23.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 3 mg
-
Foszfor 2 mg
-
Nátrium 8 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 84.7 g
-
Cukor 84 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 179.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 2 micro
-
Kolin: 1 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
- 0% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Foszfor
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2 g
Zsír
-
Összesen 0.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 282.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 117 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 29 mg
-
Nátrium 94 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1016.6 g
-
Cukor 1003 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 2158.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 96 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 20 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 36 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 20 micro
- 0% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 68% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Foszfor
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.1 g
Zsír
-
Összesen 0 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 3 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 1 mg
-
Foszfor 1 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.2 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 64.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1 micro
-
Kolin: 0 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
- Először is, elmegyünk bodzát szedni: csakis a forgalmas utaktól távol eső, védett helyekről szedjünk bodzavirágot. Lehetőleg a már teljesen kinyílt virágzatokat arassuk le, és figyeljünk rá, hogy egyenletesen csupaszítsunk meg több bokrot.
- Egy lábasban forrásig melegítjük a vizet, majd épp mikor felforrna, elzárjuk alatta a lángot. Beleöntjük a cukrot, és addig kevergetjük fakanállal, amíg teljesen elolvad. Ezután hagyjuk kézmelegre hűlni - ha túl forrón öntjük a bodzára, az bebarnul tőle.
- A középlangyosra hűlt cukorsziruphoz hozzákeverjük a citromsavat - ez a kellő savanyúság beállítása miatt elengedhetetlen, Tipp: ha hosszabb időre szeretnénk eltenni a bodzaszörpöt, akkor a citromsavval együtt keverjünk hozzá egy kevéske (késhegynyi) szalicilt is.
- A kezeletlen citrom héját zöldséghámozóval vékonyan leszedjük, majd a csupasz citromot felkarikázzuk, és a mentával egyetemben mindkettőt a kézmelegre hűlt cukorsziruphoz adjuk. Ezután jöhet bele a sok szép bodzavirágzat is - kicsit nyomkodjuk is bele, hogy mindenhol elfedje a lé.
- A bodzás edényt lefedjük - ehhez egy tiszta konyharuha éppúgy megfelel mint a folpack, utóbbira azonban fogpiszkálóval szúrjunk egy pár lyukat, hogy a szörp tudjon "lélegezni".
- 2-3 napig így áztatjuk a bodzavirágokat, reggelente keverve rajta egyet-egyet. Közben kóstolgassuk: nálam most 3 nap alatt csodás íze lett, de szükség szerint hamarabb és később is késznek nyilváníthatjuk. Vigyázzunk, túl ne érleljük!
- Kiszedjük a bodzavirágokat és a citromokat a szörpből, mindenből jól kinyomkodva a nedvességet, hadd gazdagítsa inkább a szörpünk ízét. A bodzavirágokat ezután akár még egy gyors limonádéhoz is felhasználhatjuk ízesítőnek.
- A szörpöt sűrű szövésű szitán vagy szűrőn átfolyatva szűrjük le és öntsük steril üvegekbe. Tároljuk hűtőben, ahol pár hónapig biztosan eláll - na de az első adag főzetnek úgyis napokon belül lába kél. :)
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 10 p
A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!
Mert bodzából szörpöt készíteni minden évben kötelező, de legalábbis kár lenne kihagyni, annyira egyszerű, ám hálás történet. Az isteni édes-savanykás szörpöt ugyanis egész nyáron át élvezhetjük aztán, sőt, akár télire is eltehetjük. Használjátok hát ki ezt a pár hetet és szüreteljétek le a bodzabokrokat!
Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ennél finomabb változatot.
Ráadásul alig van vele munka, a legnehezebb része az, hogy győzzük kivárni, amíg kioldódik a bodza csodás íze, aztán gyárthatjuk is literszámra a bodzafröccsöt és bodzás limonádét.