Bodzaszörp egyszerűen

Mert bodzából szörpöt készíteni minden évben kötelező, de legalábbis kár lenne kihagyni, annyira egyszerű, ám hálás történet. Az isteni édes-savanykás szörpöt ugyanis egész nyáron át élvezhetjük aztán, sőt, akár télire is eltehetjük. Használjátok hát ki ezt a pár hetet és szüreteljétek le a bodzabokrokat!

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ennél finomabb változatot.

Ráadásul alig van vele munka, a legnehezebb része az, hogy győzzük kivárni, amíg kioldódik a bodza csodás íze, aztán gyárthatjuk is literszámra a bodzafröccsöt és bodzás limonádét.