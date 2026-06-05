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Bodzaszörp egyszerűen

Bodzaszörp egyszerűen
Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

326
Kalória
0.2g
Fehérje
84.7g
Szénhidrát
0g
Zsír
179.9g
Víz
-
Koleszterin
420.5mg
Élelmi rost
83.5g
Cukor
  • 0% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 326 kcal
  • 0% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 3922 kcal
  • 0% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 117 kcal
  • 0% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Foszfor
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.2 g

Zsír

  • Összesen
    0 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    23.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    3 mg
  • Foszfor
    2 mg
  • Nátrium
    8 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    84.7 g
  • Cukor
    84 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    179.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    2 micro
  • Kolin:
    1 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 326 kcal
  • 0% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Foszfor
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2 g

Zsír

  • Összesen
    0.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    282.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    117 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    29 mg
  • Nátrium
    94 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1016.6 g
  • Cukor
    1003 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    2158.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    96 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    5 micro
  • β-crypt
    36 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    20 micro
Összesen 3922 kcal
  • 0% Fehérje
  • 32% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 68% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Foszfor
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.1 g

Zsír

  • Összesen
    0 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    3 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    1 mg
  • Foszfor
    1 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.2 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    64.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1 micro
  • Kolin:
    0 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 117 kcal

Elkészítés

  1. Először is, elmegyünk bodzát szedni: csakis a forgalmas utaktól távol eső, védett helyekről szedjünk bodzavirágot. Lehetőleg a már teljesen kinyílt virágzatokat arassuk le, és figyeljünk rá, hogy egyenletesen csupaszítsunk meg több bokrot.
  2. Egy lábasban forrásig melegítjük a vizet, majd épp mikor felforrna, elzárjuk alatta a lángot. Beleöntjük a cukrot, és addig kevergetjük fakanállal, amíg teljesen elolvad. Ezután hagyjuk kézmelegre hűlni - ha túl forrón öntjük a bodzára, az bebarnul tőle.
  3. A középlangyosra hűlt cukorsziruphoz hozzákeverjük a citromsavat - ez a kellő savanyúság beállítása miatt elengedhetetlen, Tipp: ha hosszabb időre szeretnénk eltenni a bodzaszörpöt, akkor a citromsavval együtt keverjünk hozzá egy kevéske (késhegynyi) szalicilt is.
  4. A kezeletlen citrom héját zöldséghámozóval vékonyan leszedjük, majd a csupasz citromot felkarikázzuk, és a mentával egyetemben mindkettőt a kézmelegre hűlt cukorsziruphoz adjuk. Ezután jöhet bele a sok szép bodzavirágzat is - kicsit nyomkodjuk is bele, hogy mindenhol elfedje a lé.
  5. A bodzás edényt lefedjük - ehhez egy tiszta konyharuha éppúgy megfelel mint a folpack, utóbbira azonban fogpiszkálóval szúrjunk egy pár lyukat, hogy a szörp tudjon "lélegezni".
  6. 2-3 napig így áztatjuk a bodzavirágokat, reggelente keverve rajta egyet-egyet. Közben kóstolgassuk: nálam most 3 nap alatt csodás íze lett, de szükség szerint hamarabb és később is késznek nyilváníthatjuk. Vigyázzunk, túl ne érleljük!
  7. Kiszedjük a bodzavirágokat és a citromokat a szörpből, mindenből jól kinyomkodva a nedvességet, hadd gazdagítsa inkább a szörpünk ízét. A bodzavirágokat ezután akár még egy gyors limonádéhoz is felhasználhatjuk ízesítőnek.
  8. A szörpöt sűrű szövésű szitán vagy szűrőn átfolyatva szűrjük le és öntsük steril üvegekbe. Tároljuk hűtőben, ahol pár hónapig biztosan eláll - na de az első adag főzetnek úgyis napokon belül lába kél. :)

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 10 p
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A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!

Mert bodzából szörpöt készíteni minden évben kötelező, de legalábbis kár lenne kihagyni, annyira egyszerű, ám hálás történet. Az isteni édes-savanykás szörpöt ugyanis egész nyáron át élvezhetjük aztán, sőt, akár télire is eltehetjük. Használjátok hát ki ezt a pár hetet és szüreteljétek le a bodzabokrokat!

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ennél finomabb változatot.

Ráadásul alig van vele munka, a legnehezebb része az, hogy győzzük kivárni, amíg kioldódik a bodza csodás íze, aztán gyárthatjuk is literszámra a bodzafröccsöt és bodzás limonádét.

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