31 izgalmas vega és vegán étel az év leghosszabb hónapjára, januárra

Finom, különleges, ötletes, ízes, sok zöldséget rejtő vega vagy vegán recepteket mutatunk nektek, melyek bizonyítják, hogy a hónap akár minden napján új és új ételeket prezentálhatsz, hús nélkül is. Jöjjön a január, állunk elébe!

Elképesztő ízek, színek, tápanyagok, ötletek, és kimagasló kreativitás - ezeket ígéri a következő 31 recept, és mind-mind zöldséges, húsmentes, vega vagy vegán. Tartsatok velünk januárban is, próbáljunk meg jóval kevesebb húst illetve állati eredetű alapanyagot enni!

Következzen a 31 húsmentes vega vagy vegán recept januárra:

  2. Közel-keleties sült sütőtök tahinivel, dukkah-val, édesköménnyel

    Közel-keleties sült sütőtök

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    576
    Kalória
    13.7g
    Fehérje
    51.8g
    Szénhidrát
    39.3g
    Zsír
    Még több sült zöldség

    A sütőtökszezon még jó ideig velünk marad, mi pedig kitartunk mellette, és még a közel-keleti konyha felé is kikacsintunk.
  3. Vegán burgonyás minipogácsa

    Vegán burgonyás minipogácsa

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    378
    Kalória
    7.5g
    Fehérje
    39.2g
    Szénhidrát
    21.9g
    Zsír
    Még több krumplis pogácsa

    Jöjjön most egy tepsi vegán pogácsa, mert sós nassolnivalóból sosem elég. Burgonyás, puha, és semmi állati eredetű nincs benne!
  4. Samosa: zöldségekkel töltött indiai tésztabatyu, zöld chutneyval tálalva

    Indiai zöldséges batyu (Samosa)

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    299
    Kalória
    6.2g
    Fehérje
    41.3g
    Szénhidrát
    12.3g
    Zsír
    Még több mártogatós tapas

    Az indiai konyha tele van szuper húsmentes, zöldséges recepttel, melyek változatosak, fűszeresek, és nem kicsit dobják fel a januári napokat.
  5. Zöldséges tarhonyasaláta

    Zöldséges tarhonyasaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    239
    Kalória
    7.2g
    Fehérje
    40.8g
    Szénhidrát
    6.4g
    Zsír
    Még több tésztasaláta

    Tarhonya salátában? Igen, mert nem csak pörkölt mellett működik, lássunk túl a megszokásokon! Könnyedebb ebéd vagy vacsora.
  7. Vegán tiramisu

    Vegán tiramisu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1145
    Kalória
    26.7g
    Fehérje
    130.5g
    Szénhidrát
    65.8g
    Zsír
    Még több tiramisu

    Tiramisu azoknak, akik nem akarnak vagy nem tudnak tejterméket enni. Finom, és hiányérzeted sem marad utána.
  9. Meleg zöldséges gerslisaláta

    Meleg zöldséges gerslisaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    313
    Kalória
    6.2g
    Fehérje
    51.2g
    Szénhidrát
    10.8g
    Zsír
    Még több meleg saláta

    Gersli salátában, sok-sok zöldséggel, langyosan fogyasztva? Nagyon finom, egészséges, különleges, izgalmas ízeket ígér!
  10. Vegán frankfurti leves

    Vegán frankfurti leves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    174
    Kalória
    6.9g
    Fehérje
    26.5g
    Szénhidrát
    5.5g
    Zsír
    Még több frankfurti leves

    Frankfurti leves azoknak, akik odáig vannak a klasszikus ízéért, de nem esznek vagy nem ehetnek tejterméket, húst. Próba szerencse!
  11. Szotyitepertő, a gyors és olcsó vegán tepertő

    Szotyitepertő

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    83
    Kalória
    2.2g
    Fehérje
    2.2g
    Szénhidrát
    7.9g
    Zsír
    Még több tepertőkrém

    A napraforgómag egy méltatlanul elhanyagolt olajos mag, pedig olcsó, finom, tápláló, és még szendvicskence is készülhet belőle.
  14. Fűszeres vegán bableves tofuval

    Fűszeres vegán bableves tofuval

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    305
    Kalória
    17.5g
    Fehérje
    40.7g
    Szénhidrát
    9.3g
    Zsír
    Még több bableves

    Bableves hús és tejföl nélkül, tofuval, füstösen, tápláló, fehérjében dúskáló babbal. Tudjuk, hogy sokan sikítanak, ha nincs benne kolbász és csülök, de megéri kipróbálni, ha így döntesz.
  15. Vegán lasagne

    Vegán spenótos lasagne

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    903
    Kalória
    38.8g
    Fehérje
    94.7g
    Szénhidrát
    41.5g
    Zsír
    Még több lasagne

    Lasagne darált hús nélkül, vegán receptúra alapján. spenóttal. Mert annak is szüksége van a komfortkajákra, aki nem eszik vagy nem ehet tejterméket vagy húst.
  16. Vegán körözött

    Köleskörözött

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    126
    Kalória
    1.1g
    Fehérje
    7.2g
    Szénhidrát
    10.5g
    Zsír
    Még több körözött

    Az eredeti körözött ugyan túróból vagy juhtúróból készül, nálunk most kölesből állt össze a megszokott magyaros fűszerekkel, és lett belőle szuper szendvicskence!
  17. Krémes édesburgonya-krémleves tálalva: tetején kókusztej-csíkok, pirított tökmag, chilipehely és friss zöldhagymakarikák.

    Selymes sültédesburgonya-krémleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    218
    Kalória
    3.3g
    Fehérje
    31.2g
    Szénhidrát
    7.7g
    Zsír
    Még több krémleves

    Édesburgonya télen, mert imádjuk, szezonális, gyorsan megfő, tele van tápanyaggal, és finom, édes. Krémlevesben próbáltad már?
  19. Vegán kakaós csiga

    Vegán mini kakaós csigák

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    275
    Kalória
    4.9g
    Fehérje
    45.5g
    Szénhidrát
    9g
    Zsír
    Még több kakaós csiga

    A vegán kakaóscsiga-rajongóknak kedvezünk eme csinosra tekert, ropogósan puha kakaós csigákkal.
  20. Répás-babos mártogatós

    Répás-babos mártogatós

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    609
    Kalória
    31.9g
    Fehérje
    92g
    Szénhidrát
    14.8g
    Zsír
    Még több mártogatós tapas

    Répa és bab egy kencében? Igen, ráadásul télvíz idején külön jól jön, mert mindkettő alapanyag könnyen elérhető.
  22. Vegetáriánus pásztorpite: zöldségragus egytálétel burgonyapürével

    Zöldséges pásztorpite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    266
    Kalória
    8.6g
    Fehérje
    29.9g
    Szénhidrát
    12.9g
    Zsír
    Még több zöldséges egytálétel

    Pásztorpite a vega pásztoroknak. Higgyétek el, nem minden a hús, zöldségekkel, fűszerekkel, házilag főzött mártással csodás lesz!
  23. Házi vaníliapuding friss naranccsal és áfonyával tálalva

    Házi vaníliapuding egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    265
    Kalória
    8.3g
    Fehérje
    37.6g
    Szénhidrát
    7.8g
    Zsír
    Még több puding

    A vaníliapudingok királynője az igazi vaníliával, házilag főzött puding, mely alig igényel valami kis munkát.
  25. Tejszínes-kakukkfüves gombaleves

    Tejszínes-kakukkfüves gombaleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    327
    Kalória
    5.7g
    Fehérje
    15.1g
    Szénhidrát
    22.4g
    Zsír
    Még több gombaleves

    Egy-két tál melengető gombaleves nem csak ősszel csodás ötlet. Készítsétek el franciásan, kakukkfűvel, sok tejszínnel!
  26. pumpkin spice cinnamon roll

    Fahéjas csiga sütőtökkel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    668
    Kalória
    11g
    Fehérje
    96.7g
    Szénhidrát
    25.9g
    Zsír
    Még több fahéjas csiga

    A fahéjas csigába bizony sütőtök is kerülhet, krémes, édes ízével cseppet sem ront majd rajta, sőőőőőt....
  27. Céklás vegán fasírt

    Céklás vegán fasírt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    285
    Kalória
    8.1g
    Fehérje
    45.6g
    Szénhidrát
    7.8g
    Zsír
    Még több zöldségfasírt

    A főzelék és a burgonyapüré új kedvenc kísérője lesz ez a vegán céklafasírt, ha kipróbálod!
  28. Házi almáspite-golyó

    Házi almáspite-golyó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    629
    Kalória
    12.3g
    Fehérje
    71g
    Szénhidrát
    35.7g
    Zsír
    Még több kekszgolyó

    Almás pite golyóbis formájában, lustább, lassabb, édességre éhező napokra.
  29. Erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék tálalva, friss zöldfűszerekkel és sült kolbásszal.

    Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    598
    Kalória
    30.8g
    Fehérje
    80.7g
    Szénhidrát
    18.6g
    Zsír
    Még több babfőzelék
    A hüvelyesek a fő növényifehérje-forrásaink, készítsük el például ezt a krémes, laktató fehérbabfőzeléket!
  31. Immunerősítő almaecet

    Immunerősítő almaecet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    38
    Kalória
    0.7g
    Fehérje
    7.3g
    Szénhidrát
    0.1g
    Zsír
    Még több szörp

    Immunerősítés januárban? Ez az a szókapcsolat, amit magyaráznunk sem kell.
  32. Vegán tikka masala

    Vegán tikka masala

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    285
    Kalória
    12g
    Fehérje
    11.4g
    Szénhidrát
    21.6g
    Zsír
    Még több indiai fogások

    Indiait januárban, hús nélkül? Mutatjuk is, hogyan állj neki! Isteni, fűszeres, krémes, szaftos, laktató.
  34. vegán cézársaláta

    Vegán cézársaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1367
    Kalória
    61.1g
    Fehérje
    171.3g
    Szénhidrát
    55g
    Zsír
    Még több cézár saláta

    A cézársalátában eredetileg nincs csirke, de ebben más állati eredetű hozzávaló sincs!

