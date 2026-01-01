31 izgalmas vega és vegán étel az év leghosszabb hónapjára, januárra

Elképesztő ízek, színek, tápanyagok, ötletek, és kimagasló kreativitás - ezeket ígéri a következő 31 recept, és mind-mind zöldséges, húsmentes, vega vagy vegán. Tartsatok velünk januárban is, próbáljunk meg jóval kevesebb húst illetve állati eredetű alapanyagot enni!
Következzen a 31 húsmentes vega vagy vegán recept januárra:
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1320Kalória55.5gFehérje197.1gSzénhidrát36.2gZsír
Január elsején mindenki vigye be a kellő lencseadagot, hogy sok pénze legyen! Igen, a vegánok is!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű576Kalória13.7gFehérje51.8gSzénhidrát39.3gZsír
A sütőtökszezon még jó ideig velünk marad, mi pedig kitartunk mellette, és még a közel-keleti konyha felé is kikacsintunk.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes378Kalória7.5gFehérje39.2gSzénhidrát21.9gZsír
Jöjjön most egy tepsi vegán pogácsa, mert sós nassolnivalóból sosem elég. Burgonyás, puha, és semmi állati eredetű nincs benne!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes299Kalória6.2gFehérje41.3gSzénhidrát12.3gZsír
Az indiai konyha tele van szuper húsmentes, zöldséges recepttel, melyek változatosak, fűszeresek, és nem kicsit dobják fel a januári napokat.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű239Kalória7.2gFehérje40.8gSzénhidrát6.4gZsír
Tarhonya salátában? Igen, mert nem csak pörkölt mellett működik, lássunk túl a megszokásokon! Könnyedebb ebéd vagy vacsora.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1145Kalória26.7gFehérje130.5gSzénhidrát65.8gZsír
Tiramisu azoknak, akik nem akarnak vagy nem tudnak tejterméket enni. Finom, és hiányérzeted sem marad utána.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű305Kalória16.7gFehérje23.3gSzénhidrát17.7gZsír
Zöldbabfőzelék ezúttal nem friss, hanem mirelit vagy üveges zöldbabból, tejes vagy tejfölös habarás nélkül. Nyami!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű313Kalória6.2gFehérje51.2gSzénhidrát10.8gZsír
Gersli salátában, sok-sok zöldséggel, langyosan fogyasztva? Nagyon finom, egészséges, különleges, izgalmas ízeket ígér!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű174Kalória6.9gFehérje26.5gSzénhidrát5.5gZsír
Frankfurti leves azoknak, akik odáig vannak a klasszikus ízéért, de nem esznek vagy nem ehetnek tejterméket, húst. Próba szerencse!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű83Kalória2.2gFehérje2.2gSzénhidrát7.9gZsír
A napraforgómag egy méltatlanul elhanyagolt olajos mag, pedig olcsó, finom, tápláló, és még szendvicskence is készülhet belőle.
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű248Kalória5.4gFehérje38.1gSzénhidrát8.8gZsír
A krumplifőzelék tejföl és tej nélkül is pazar lehet: mutatjuk, hogyan főzd meg, ha most ismerkedsz a vegánsággal.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű305Kalória17.5gFehérje40.7gSzénhidrát9.3gZsír
Bableves hús és tejföl nélkül, tofuval, füstösen, tápláló, fehérjében dúskáló babbal. Tudjuk, hogy sokan sikítanak, ha nincs benne kolbász és csülök, de megéri kipróbálni, ha így döntesz.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes903Kalória38.8gFehérje94.7gSzénhidrát41.5gZsír
Lasagne darált hús nélkül, vegán receptúra alapján. spenóttal. Mert annak is szüksége van a komfortkajákra, aki nem eszik vagy nem ehet tejterméket vagy húst.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű126Kalória1.1gFehérje7.2gSzénhidrát10.5gZsír
Az eredeti körözött ugyan túróból vagy juhtúróból készül, nálunk most kölesből állt össze a megszokott magyaros fűszerekkel, és lett belőle szuper szendvicskence!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű218Kalória3.3gFehérje31.2gSzénhidrát7.7gZsír
Édesburgonya télen, mert imádjuk, szezonális, gyorsan megfő, tele van tápanyaggal, és finom, édes. Krémlevesben próbáltad már?
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes275Kalória4.9gFehérje45.5gSzénhidrát9gZsír
A vegán kakaóscsiga-rajongóknak kedvezünk eme csinosra tekert, ropogósan puha kakaós csigákkal.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű609Kalória31.9gFehérje92gSzénhidrát14.8gZsír
Répa és bab egy kencében? Igen, ráadásul télvíz idején külön jól jön, mert mindkettő alapanyag könnyen elérhető.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű450Kalória15.3gFehérje78.3gSzénhidrát9.8gZsír
A zabpalacsinta nagy kedvencünk, hiszen gyors, egészségtudatosabb, no meg a gyerekek is imádják. Hát még, ha banános!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű266Kalória8.6gFehérje29.9gSzénhidrát12.9gZsír
Pásztorpite a vega pásztoroknak. Higgyétek el, nem minden a hús, zöldségekkel, fűszerekkel, házilag főzött mártással csodás lesz!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű265Kalória8.3gFehérje37.6gSzénhidrát7.8gZsír
A vaníliapudingok királynője az igazi vaníliával, házilag főzött puding, mely alig igényel valami kis munkát.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes327Kalória5.7gFehérje15.1gSzénhidrát22.4gZsír
Egy-két tál melengető gombaleves nem csak ősszel csodás ötlet. Készítsétek el franciásan, kakukkfűvel, sok tejszínnel!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes668Kalória11gFehérje96.7gSzénhidrát25.9gZsír
A fahéjas csigába bizony sütőtök is kerülhet, krémes, édes ízével cseppet sem ront majd rajta, sőőőőőt....
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű285Kalória8.1gFehérje45.6gSzénhidrát7.8gZsír
A főzelék és a burgonyapüré új kedvenc kísérője lesz ez a vegán céklafasírt, ha kipróbálod!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű629Kalória12.3gFehérje71gSzénhidrát35.7gZsír
Almás pite golyóbis formájában, lustább, lassabb, édességre éhező napokra.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű598Kalória30.8gFehérje80.7gSzénhidrát18.6gZsírA hüvelyesek a fő növényifehérje-forrásaink, készítsük el például ezt a krémes, laktató fehérbabfőzeléket!
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű38Kalória0.7gFehérje7.3gSzénhidrát0.1gZsír
Immunerősítés januárban? Ez az a szókapcsolat, amit magyaráznunk sem kell.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű285Kalória12gFehérje11.4gSzénhidrát21.6gZsír
Indiait januárban, hús nélkül? Mutatjuk is, hogyan állj neki! Isteni, fűszeres, krémes, szaftos, laktató.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű157Kalória4.7gFehérje31.8gSzénhidrát2.3gZsír
A paszternák egy elhanyagolt gyökérzöldség, pedig érdemes bevetni a konyhában, különleges, édeskés, fás íze van!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1367Kalória61.1gFehérje171.3gSzénhidrát55gZsír
A cézársalátában eredetileg nincs csirke, de ebben más állati eredetű hozzávaló sincs!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű154Kalória9.1gFehérje7.8gSzénhidrát7.5gZsír
A megfázós-inlfuenzás időszak elengedhetetlen levesreceptje. Hatperces tojás, gyömbér, pak choi. Nyamm.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű520Kalória10gFehérje59gSzénhidrát27.6gZsír
Finom, különleges, elegáns vegán palacsinta sósan, őszies-télies kivitelben!