Otthon

2026.02.07.

Ha ilyen olajat vettél, ne használd fel – Rákkeltő anyag került bele

Nosalty profilképe Nosalty

Finomított rizskorpaolajban rákkeltő anyagot vizsgáltak be, és az Indiából származó termékből holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Ha ilyet vettél, ne fogyaszd el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Rizskorpaolaj
Ha ilyen olajat vettél, ne használd fel – Rákkeltő anyag került bele
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Finomított rizskorpaolaj

• Márka: Alesie

• Kiszerelés: 1l

• MMI: 01/06/2027

• Gyártási dátum: 2025-05-05

• Gyártó: AWL Agri Business (India)

• Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)

• Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bundázott zöldség

Vegán fish and chips

A rántott hal nem éppen az a műfaj, amit egyszerű lenne vegánná tenni, de az articsókával meglepően jó eredményt érhetünk el. A halszerű, pelyhes-réteges állagról az articsóka ...

majonéz

Vegán majonéz

Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés ...

kakaós csiga

Legfinomabb kakaós csiga

A házi kakaós csiga puha, foszlós kelt tésztából készül, gazdag kakaós töltelékkel. Frissen sütve illatos, kívül ropogós, belül foszlós és puha. Egyszerű, mégis időtálló ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

mosás
Otthon

A szerelő szerint ezt a mosási módot semmiképp ne használd,...

Gyors, kényelmes és energiatakarékos megoldás, de ez csak elsőre igaz. A mosógépek különféle programjai közül nem mindegy, mikor melyiket nyomod be. Egy rosszul megválasztott mosási program nemcsak a ruhák tisztaságán ront, hanem hosszú távon az anyagot és a mosógépet is megviselheti. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valóban tiszta, tartós ruhákat szeretnél.

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept