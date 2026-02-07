Ha ilyen olajat vettél, ne használd fel – Rákkeltő anyag került bele

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Finomított rizskorpaolaj
• Márka: Alesie
• Kiszerelés: 1l
• MMI: 01/06/2027
• Gyártási dátum: 2025-05-05
• Gyártó: AWL Agri Business (India)
• Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)
• Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.
Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek
Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, ne fogyaszd el!