Finomított rizskorpaolajban rákkeltő anyagot vizsgáltak be, és az Indiából származó termékből holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Ha ilyet vettél, ne fogyaszd el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Discovery Bliss Trade Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Ha ilyen olajat vettél, ne használd fel – Rákkeltő anyag került bele forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Finomított rizskorpaolaj

• Márka: Alesie

• Kiszerelés: 1l

• MMI: 01/06/2027

• Gyártási dátum: 2025-05-05

• Gyártó: AWL Agri Business (India)

• Importőr: Caribecom Trading BV (Hollandia)

• Forgalmazó: Discovery Bliss Trade Kft.

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó glicidil-észterek

Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.