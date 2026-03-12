r
Stefánia-vagdalt, ahogy a nagyi is sütötte

Stefánia-vagdalt, ahogy a nagyi is sütötte
Hering András
Stefánia-vagdalt, ahogy a nagyi is sütötte
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

589
Kalória
52.7g
Fehérje
13.2g
Szénhidrát
34.9g
Zsír
227.7g
Víz
414.1g
Koleszterin
1.5g
Élelmi rost
1.4g
Cukor
  • 16% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 11% Zsír
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    52.7 g

Zsír

  • Összesen
    34.9 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    15 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    414 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1269 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    71 mg
  • Kálcium
    128 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    621 mg
  • Nátrium
    375 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    227.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    173 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    100 micro
  • K vitamin:
    150 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    67 micro
  • Kolin:
    373 mg
  • Retinol - A vitamin:
    134 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    465 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    909 micro
Fehérje

  • Összesen
    263.5 g

Zsír

  • Összesen
    174.5 g
  • Telített zsírsav
    52 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    73 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    39 g
  • Koleszterin
    2070 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6345.2 g
  • Cink
    24 mg
  • Szelén
    353 mg
  • Kálcium
    642 mg
  • Vas
    21 mg
  • Magnézium
    322 mg
  • Foszfor
    3104 mg
  • Nátrium
    1876 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    66.2 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    1138.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    863 micro
  • B6 vitamin:
    6 mg
  • B12 Vitamin:
    7 micro
  • E vitamin:
    17 mg
  • C vitamin:
    69 mg
  • D vitamin:
    498 micro
  • K vitamin:
    750 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    6 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    5 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    62 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    334 micro
  • Kolin:
    1867 mg
  • Retinol - A vitamin:
    670 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2324 micro
  • β-crypt
    36 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4544 micro
Fehérje

  • Összesen
    15.3 g

Zsír

  • Összesen
    10.2 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    121 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    369.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    21 mg
  • Kálcium
    37 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    181 mg
  • Nátrium
    109 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.9 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    66.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    50 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    29 micro
  • K vitamin:
    44 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    19 micro
  • Kolin:
    109 mg
  • Retinol - A vitamin:
    39 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    135 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    265 micro
Elkészítés

  1. A zsemléket áztassuk langyos vízbe, majd pár perce hagyjuk őket alaposan átázni, hogy megszívják magukat nedvességgel. Nyomkodjuk ki belőlük vizet, majd tegyük egy nagyobb keverőtálba.
  2. Vágjuk finomra a vöröshagymát, majd két evőkanál olajon dinszteljük üvegesre. Öntsük a keverőtálba, majd adjuk hozzá a darált húst is, a finomra vágott petrezselymet, két darab tojást, a zúzott fokhagymát, sót, fekete borsot, pirospaprikát és a majorannát. Dolgozzuk össze az alapanyagokat egy masszávvá.
  3. Ha van időnk, a bekevert és begyúrt fasírtot fedjük le, és tegyük hűtőbe 1 órát pihenni: az ízek így érnek össze a legtökéletesebben.
  4. Amíg pihen a massza, a maradék 6 darab tojást főzzük keményre, nagyjából 10-12 perc alatt. A tojásokat a főzés után hűtsük le, majd pucoljuk meg.
  5. A vagdaltat süthetjük tepsiben vagy őzgerinc formában (esetleg más kenyér-vagy desszertsütő formában), bár nagyanyáink egészen biztosan csak egy tepsit használtak, amit kibéleltek alufóliával (vagy csak egyszerűen megkenték zsírral).
  6. Tegyük a húsmasszát a tepsire, majd lapítsuk ki a felét nagyjából 10 cm széles sávban. Sorakoztassuk rá, egymás mögé a főtt tojásokat, majd a húskeverék másik felét egyenletesen halmozzuk rá, szinte betapasztva vele a tojásokat. Nedves kézzel finoman, de alaposan nyomkodjuk össze, hogy a tojások összetapadjanak a masszával és ne essen szét. A tapasztás és formázás után egy henger alakú „húskenyeret" kell hogy kapjunk.
  7. A tetejét megkenjük olajjal, megszórjuk egy kevés zsemlemorzsával, majd egy hústűvel (esetleg villával) megszúrkodjuk a vagdaltat, hogy sülés közben ne repedjen szét.
  8. A húsroládot 180 fokos sütő tesszük: 40 percig sütjük, majd 200 fokra emelve a sütő hőfokát még 15-20 percig pirosas barnára sütjük.
  9. Sütés után hagyjuk teljesen kihűlni, másnap még finomabb lesz, így akár egy éjszakára a hűtőbe is tehetjük.
  10. Óvatosan vágjuk szeletekre a vagdaltat, szórjuk meg friss petrezselyemmel, tálaljuk vajas krumplipürével és savanyúsággal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 80 p
  • Sütés ideje: 60 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
További kipróbált receptek

A Stefánia-vagdalt (vagy más, ismertebb nevén Stefánia-szelet, töltött fasírt) népszerűsége a nyolcvanas években tört be a magyar gasztronómiába és konyhákba, innentől nem volt megállás (a viszonylag egyszerűen elkészíthető) tojással töltött fasírtrolád begyúrásában ha családi ünnepségről, ballagásról, szilveszteri buliról vagy egy ünnepi hidegtál megtervezéséről volt szó. Igazi klasszikus, amit nagymamáink hoztak divatba, hidegen és melegen is nagyszerű fogás. Ha már nagyon régen etted, akkor azért, ha pedig nemrég, akkor újra el kell készítened ezt a retró töltött fasírtot.

Szeletelt Stefánia vagdalt főtt tojással a közepén, világos kerámia tányéron, petrezselyemmel megszórva.
Klasszikus Stefánia vagdalt: omlós darált hús, a közepén főtt tojással – igazi vasárnapi kedvenc.
Hering András

A Stefánia-vagdalt, más néven Stefánia-szelet vagy tojással töltött fasírt igazi retró klasszikus a magyar konyhában. Kevés olyan fogás van, amely ennyire összeforrt volna a családi ünnepekkel, hidegtálakkal és nagyobb összejövetelekkel. Sokaknál a ballagások, névnapok, szilveszteri bulik vagy vasárnapi ebédek kihagyhatatlan szereplője volt és valószínűleg még ma is sok nagymama receptfüzetében ott lapul.

A Stefánia-vagdalt népszerűsége igazán a nyolcvanas években robbant be a magyar konyhákba. Ennek egyszerű oka volt: látványos, kiadós, és viszonylag olcsó alapanyagokból elkészíthető ételről van szó. A darált húsból gyúrt masszába főtt tojások kerülnek, az egészet vekni vagy rolád formában megsütik, majd szeletelve kínálják. Amikor felvágjuk, a tojás sárgája és fehérje szép koncentrikus mintát rajzol a hússzelet közepén – ez az a látvány, amitől azonnal mindenki felismeri.

Sok családban külön kis „konyhai rituálé” tartozott hozzá.

A gyerekek például gyakran segítettek meghámozni a főtt tojásokat, miközben a konyhában már sült a hagyma és illatozott a darált húsos massza. Másoknál az volt a hagyomány, hogy a húsmasszát sütőpapíron vagy fólián terítették szét, a közepére sorakoztatták a tojásokat, majd óvatosan feltekerték, mintha egy hatalmas hústekercs készülne.

Az egyik legjobb tulajdonsága a Stefánia-vagdaltnek, hogy melegen és hidegen is tökéletes. Frissen a sütőből kivéve krumplipürével, főzelékkel vagy savanyúsággal igazi házias ebéd. Ha viszont teljesen kihűl, akkor hidegtálakon is kiváló – ezért volt annyira népszerű családi rendezvényeken. Sőt, sokan kifejezetten másnap szeretik, amikor a szeletek már szépen összeállnak.

Stefánia vagdalt szelet főtt tojással a közepén, krémes burgonyapürével és kovászos uborkával egy tányéron.
Stefánia vagdalt krémes burgonyapürével és friss kovászos uborkával – igazi klasszikus magyar ebéd.
Hering András

Tippek a tökéletes Stefánia-vagdalthoz

1. Ne legyen túl tömör a hús
A klasszikus receptben a darált hús mellé áztatott zsemle vagy zsemlemorzsa kerül. Ez nemcsak kiadósabbá teszi, hanem segít abban is, hogy a vagdalt szaftos maradjon.

2. Fűszerezd bátran
A hagyma, fokhagyma, só, bors és pirospaprika alap, de sokan egy kevés mustárt, majoránnát vagy petrezselymet is adnak hozzá. Ettől még karakteresebb lesz az íze.

3. Egy trükk a szép szeletekhez
Ha azt szeretnéd, hogy a tojás pontosan középen maradjon, érdemes a húsmasszát sütőpapíron kilapítani, a tojásokat egymás mögé sorakoztatni, majd a papír segítségével feltekerni.

4. Ne száradjon ki
Sütés közben érdemes néha meglocsolni egy kevés zsiradékkal vagy szafttal, így kívül szép kérget kap, belül viszont szaftos marad.

5. Hagyd pihenni szeletelés előtt
Ha frissen vágod fel, könnyen széteshet. Érdemes pár percet várni, hogy a vagdalt kissé összeálljon.

Szeletelt Stefánia vagdalt főtt tojással a közepén, világos tányéron, petrezselyemmel megszórva.
Szaftos Stefánia vagdalt, a közepén főtt tojással – klasszikus magyar comfort food.
Hering András

Variációk, ha feldobnád a klasszikust

Bár a hagyományos Stefánia-vagdalt sertéshúsból készül, ma már rengeteg változata létezik.

Tipp:

Készítheted csirkéből vagy pulykából, ha könnyebb verziót szeretnél, de kerülhet a húsmasszába reszelt sajt, bacon, zöldfűszerek vagy akár aprított zöldségek is.

Akárhogy készíted, egy dolog biztos: a Stefánia-vagdalt az a fogás, amely egyszerre praktikus, laktató és nosztalgikus. Egy szelet belőle sokaknak rögtön felidézi a régi családi ebédeket és talán éppen ezért nem megy ki a divatból soha.

Stefánia vagdalt főtt tojással a közepén, mellette krémes burgonyapüré petrezselyemmel megszórva egy tányéron.
Stefánia vagdalt krémes burgonyapürével – egyszerű, mégis örök klasszikus a magyar konyhából.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

Nosalty stories

