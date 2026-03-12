Stefánia-vagdalt, ahogy a nagyi is sütötte
Hozzávalók
-
1 kg darált sertéshús
-
2 db zsemle
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
8 db tojás
-
1 csokor petrezselyem
-
2 tk fűszerpaprika
-
1 tk majoranna
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
3 ek napraforgó olaj
- 16% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
200g darált sertéshús364 kcal
-
22g zsemle59 kcal
-
18g vöröshagyma7 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
88g tojás111 kcal
-
9g petrezselyem3 kcal
-
0 kcal
-
0g majoranna1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
42 kcal
- 16% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
1000g darált sertéshús1820 kcal
-
108g zsemle295 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
440g tojás554 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
0 kcal
-
1g majoranna3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
24g napraforgó olaj212 kcal
- 16% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
-
58.2g darált sertéshús106 kcal
-
6.3g zsemle17 kcal
-
5.2g vöröshagyma2 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
25.6g tojás32 kcal
-
2.6g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0.1g majoranna0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.4g napraforgó olaj12 kcal
- 16% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 52.7 g
Zsír
-
Összesen 34.9 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 15 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 414 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1269 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 71 mg
-
Kálcium 128 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 64 mg
-
Foszfor 621 mg
-
Nátrium 375 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 13.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 227.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 173 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 100 micro
-
K vitamin: 150 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 67 micro
-
Kolin: 373 mg
-
Retinol - A vitamin: 134 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 465 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 909 micro
- 16% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 11% Zsír
- 69% Víz
Elkészítés
- A zsemléket áztassuk langyos vízbe, majd pár perce hagyjuk őket alaposan átázni, hogy megszívják magukat nedvességgel. Nyomkodjuk ki belőlük vizet, majd tegyük egy nagyobb keverőtálba.
- Vágjuk finomra a vöröshagymát, majd két evőkanál olajon dinszteljük üvegesre. Öntsük a keverőtálba, majd adjuk hozzá a darált húst is, a finomra vágott petrezselymet, két darab tojást, a zúzott fokhagymát, sót, fekete borsot, pirospaprikát és a majorannát. Dolgozzuk össze az alapanyagokat egy masszávvá.
- Ha van időnk, a bekevert és begyúrt fasírtot fedjük le, és tegyük hűtőbe 1 órát pihenni: az ízek így érnek össze a legtökéletesebben.
- Amíg pihen a massza, a maradék 6 darab tojást főzzük keményre, nagyjából 10-12 perc alatt. A tojásokat a főzés után hűtsük le, majd pucoljuk meg.
- A vagdaltat süthetjük tepsiben vagy őzgerinc formában (esetleg más kenyér-vagy desszertsütő formában), bár nagyanyáink egészen biztosan csak egy tepsit használtak, amit kibéleltek alufóliával (vagy csak egyszerűen megkenték zsírral).
- Tegyük a húsmasszát a tepsire, majd lapítsuk ki a felét nagyjából 10 cm széles sávban. Sorakoztassuk rá, egymás mögé a főtt tojásokat, majd a húskeverék másik felét egyenletesen halmozzuk rá, szinte betapasztva vele a tojásokat. Nedves kézzel finoman, de alaposan nyomkodjuk össze, hogy a tojások összetapadjanak a masszával és ne essen szét. A tapasztás és formázás után egy henger alakú „húskenyeret" kell hogy kapjunk.
- A tetejét megkenjük olajjal, megszórjuk egy kevés zsemlemorzsával, majd egy hústűvel (esetleg villával) megszúrkodjuk a vagdaltat, hogy sülés közben ne repedjen szét.
- A húsroládot 180 fokos sütő tesszük: 40 percig sütjük, majd 200 fokra emelve a sütő hőfokát még 15-20 percig pirosas barnára sütjük.
- Sütés után hagyjuk teljesen kihűlni, másnap még finomabb lesz, így akár egy éjszakára a hűtőbe is tehetjük.
- Óvatosan vágjuk szeletekre a vagdaltat, szórjuk meg friss petrezselyemmel, tálaljuk vajas krumplipürével és savanyúsággal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 80 p
- Sütés ideje: 60 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A Stefánia-vagdalt (vagy más, ismertebb nevén Stefánia-szelet, töltött fasírt) népszerűsége a nyolcvanas években tört be a magyar gasztronómiába és konyhákba, innentől nem volt megállás (a viszonylag egyszerűen elkészíthető) tojással töltött fasírtrolád begyúrásában ha családi ünnepségről, ballagásról, szilveszteri buliról vagy egy ünnepi hidegtál megtervezéséről volt szó. Igazi klasszikus, amit nagymamáink hoztak divatba, hidegen és melegen is nagyszerű fogás. Ha már nagyon régen etted, akkor azért, ha pedig nemrég, akkor újra el kell készítened ezt a retró töltött fasírtot.
A Stefánia-vagdalt, más néven Stefánia-szelet vagy tojással töltött fasírt igazi retró klasszikus a magyar konyhában. Kevés olyan fogás van, amely ennyire összeforrt volna a családi ünnepekkel, hidegtálakkal és nagyobb összejövetelekkel. Sokaknál a ballagások, névnapok, szilveszteri bulik vagy vasárnapi ebédek kihagyhatatlan szereplője volt és valószínűleg még ma is sok nagymama receptfüzetében ott lapul.
A Stefánia-vagdalt népszerűsége igazán a nyolcvanas években robbant be a magyar konyhákba. Ennek egyszerű oka volt: látványos, kiadós, és viszonylag olcsó alapanyagokból elkészíthető ételről van szó. A darált húsból gyúrt masszába főtt tojások kerülnek, az egészet vekni vagy rolád formában megsütik, majd szeletelve kínálják. Amikor felvágjuk, a tojás sárgája és fehérje szép koncentrikus mintát rajzol a hússzelet közepén – ez az a látvány, amitől azonnal mindenki felismeri.
Sok családban külön kis „konyhai rituálé” tartozott hozzá.
A gyerekek például gyakran segítettek meghámozni a főtt tojásokat, miközben a konyhában már sült a hagyma és illatozott a darált húsos massza. Másoknál az volt a hagyomány, hogy a húsmasszát sütőpapíron vagy fólián terítették szét, a közepére sorakoztatták a tojásokat, majd óvatosan feltekerték, mintha egy hatalmas hústekercs készülne.
Az egyik legjobb tulajdonsága a Stefánia-vagdaltnek, hogy melegen és hidegen is tökéletes. Frissen a sütőből kivéve krumplipürével, főzelékkel vagy savanyúsággal igazi házias ebéd. Ha viszont teljesen kihűl, akkor hidegtálakon is kiváló – ezért volt annyira népszerű családi rendezvényeken. Sőt, sokan kifejezetten másnap szeretik, amikor a szeletek már szépen összeállnak.
Tippek a tökéletes Stefánia-vagdalthoz
1. Ne legyen túl tömör a hús
A klasszikus receptben a darált hús mellé áztatott zsemle vagy zsemlemorzsa kerül. Ez nemcsak kiadósabbá teszi, hanem segít abban is, hogy a vagdalt szaftos maradjon.
2. Fűszerezd bátran
A hagyma, fokhagyma, só, bors és pirospaprika alap, de sokan egy kevés mustárt, majoránnát vagy petrezselymet is adnak hozzá. Ettől még karakteresebb lesz az íze.
3. Egy trükk a szép szeletekhez
Ha azt szeretnéd, hogy a tojás pontosan középen maradjon, érdemes a húsmasszát sütőpapíron kilapítani, a tojásokat egymás mögé sorakoztatni, majd a papír segítségével feltekerni.
4. Ne száradjon ki
Sütés közben érdemes néha meglocsolni egy kevés zsiradékkal vagy szafttal, így kívül szép kérget kap, belül viszont szaftos marad.
5. Hagyd pihenni szeletelés előtt
Ha frissen vágod fel, könnyen széteshet. Érdemes pár percet várni, hogy a vagdalt kissé összeálljon.
Variációk, ha feldobnád a klasszikust
Bár a hagyományos Stefánia-vagdalt sertéshúsból készül, ma már rengeteg változata létezik.
Tipp:
Akárhogy készíted, egy dolog biztos: a Stefánia-vagdalt az a fogás, amely egyszerre praktikus, laktató és nosztalgikus. Egy szelet belőle sokaknak rögtön felidézi a régi családi ebédeket és talán éppen ezért nem megy ki a divatból soha.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering