Fűszeres vegán bableves tofuval
Hozzávalók
-
250 g fejtett bab (tarkabab)
-
2 l víz
-
3 db babérlevél
-
4 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
3 ek olívaolaj
-
1 db fehér hagyma
-
2 közepes szár halványító zeller
-
füstölt pirospaprika ízlés szerint
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
100 g vegán nuggets (gabonarúd (hamis kolbász))
-
2 ek sűrített paradicsom
-
2 ek miso (ízlés szerint)
-
2 ek balzsamecet (ízlés szerint)
-
2 db sárgarépa
-
1 db pasztinák
-
2 db burgonya
-
bors ízlés szerint
-
150 g tofu
-
5 ek növényi tejföl (Dr. Oetker Creme Vega)
-
3 ek petrezselyem
- 3% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
42g fejtett bab139 kcal
-
333g víz0 kcal
-
0 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
15g fehér hagyma5 kcal
-
2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
17g vegán nuggets0 kcal
-
4 kcal
-
10g miso20 kcal
-
2g balzsamecet1 kcal
-
27g sárgarépa10 kcal
-
12g pasztinák7 kcal
-
33g burgonya19 kcal
-
0 kcal
-
25g tofu36 kcal
-
17g növényi tejföl23 kcal
-
2g petrezselyem1 kcal
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 17.5 g
Zsír
-
Összesen 9.3 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1129.8 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 316 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 120 mg
-
Foszfor 234 mg
-
Nátrium 438 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40.7 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 439.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 212 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 42 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 196 micro
-
Kolin: 44 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 827 micro
-
β-karotin 2128 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1534 micro
-
Lut-zea 181 micro
Elkészítés
- A babot érdemes előző éjszaka szódabikarbónás vízbe beáztatni, hogy könnyen puhuljon és ne legyen annyira puffasztó.
- A babot ezután a babérlevél és a fokhagyma felével feltesszük főni egy liter vízben, így mire a zöldséges alapja a levesnek elkészül, a bab is puha lesz, amivel rengeteg időt megspórolhatunk.
- Közben egy nagy lábosban felhevítjük az olívaolajat, majd üvegesre pároljuk rajta a hagymát és a szárzellert. Ha használunk gabonarudat (azaz hamis kolbász), akkor azt is érdemes ezen a ponton hozzámorzsolni vagy karikázni.
- Amikor már kezd áttetsző lenni a hagyma, hozzáadjuk a fűszereket (paprika, kömény, babér), a fokhagymát, és ízlés szerint tovább ízesítjük a balzsamecettel, sűrített paradicsommal és a misopasztával.
- Erre a fűszeres alapra jöhetnek aztán rá a darabolt-kockázott gyökérzöldségek, ezt kicsit forgassuk át a hagymás alappal, majd az egészet öntsük fel egy liter vízzel. Lefedve, közepes lángon főzzük addig, amíg minden zöldség megpuhul. Közben a kockázott tofut futtassuk meg egy kevés olajon, majd adjuk ezt is a leveshez.
- Amikor már a bab is puha, öntsük hozzá a zöldségekhez, méghozzá főzővizestül, abban vannak ugyanis a jó kis babos ízek.
- Végül nincs más tennivalónk, mint krémesíteni a levest: ehhez használjunk pár kanállal a Dr. Oetker Creme vegából. Ezt érdemes pár kanál forró levessel és némi petrezselyemmel kikeverni egy külön tálban, és csak azután önteni vissza a lábasba.
- Tálaljuk azon melegében, egy kanálka növényi krémmel és petrezselyemmel díszítve.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 45 p
- Sütés ideje: 5 p
Ha laktató és magyaros fogásról álmodoztok, akkor próbáljátok ki ezt az illatos és tartalmas, vegán bablevest!