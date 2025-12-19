r
Nosalty Logó
levesek bableves

Fűszeres vegán bableves tofuval

Nosalty vegán
Fűszeres vegán bableves tofuval
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

305
Kalória
17.5g
Fehérje
40.7g
Szénhidrát
9.3g
Zsír
439.2g
Víz
-
Koleszterin
9.9g
Élelmi rost
5.1g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 305 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 1834 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 53 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.5 g

Zsír

  • Összesen
    9.3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1129.8 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    316 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    120 mg
  • Foszfor
    234 mg
  • Nátrium
    438 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40.7 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    439.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    212 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    42 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    196 micro
  • Kolin:
    44 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    827 micro
  • β-karotin
    2128 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1534 micro
  • Lut-zea
    181 micro
Összesen 305 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    104.9 g

Zsír

  • Összesen
    55.9 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6778.6 g
  • Cink
    15 mg
  • Szelén
    68 mg
  • Kálcium
    1899 mg
  • Vas
    36 mg
  • Magnézium
    718 mg
  • Foszfor
    1402 mg
  • Nátrium
    2630 mg
  • Réz
    4 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    244.3 g
  • Cukor
    31 mg
  • Élelmi rost
    59 mg

Víz

  • Összesen
    2635.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1269 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    79 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    254 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1173 micro
  • Kolin:
    265 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    4961 micro
  • β-karotin
    12767 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    9206 micro
  • Lut-zea
    1085 micro
Összesen 1834 kcal
  • 3% Fehérje
  • 8% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.1 g

Zsír

  • Összesen
    1.7 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    202.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    57 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    42 mg
  • Nátrium
    79 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    78.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    38 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    35 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    148 micro
  • β-karotin
    381 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    275 micro
  • Lut-zea
    32 micro
Összesen 53 kcal

Elkészítés

  1. A babot érdemes előző éjszaka szódabikarbónás vízbe beáztatni, hogy könnyen puhuljon és ne legyen annyira puffasztó.
  2. A babot ezután a babérlevél és a fokhagyma felével feltesszük főni egy liter vízben, így mire a zöldséges alapja a levesnek elkészül, a bab is puha lesz, amivel rengeteg időt megspórolhatunk.
  3. Közben egy nagy lábosban felhevítjük az olívaolajat, majd üvegesre pároljuk rajta a hagymát és a szárzellert. Ha használunk gabonarudat (azaz hamis kolbász), akkor azt is érdemes ezen a ponton hozzámorzsolni vagy karikázni.
  4. Amikor már kezd áttetsző lenni a hagyma, hozzáadjuk a fűszereket (paprika, kömény, babér), a fokhagymát, és ízlés szerint tovább ízesítjük a balzsamecettel, sűrített paradicsommal és a misopasztával.
  5. Erre a fűszeres alapra jöhetnek aztán rá a darabolt-kockázott gyökérzöldségek, ezt kicsit forgassuk át a hagymás alappal, majd az egészet öntsük fel egy liter vízzel. Lefedve, közepes lángon főzzük addig, amíg minden zöldség megpuhul. Közben a kockázott tofut futtassuk meg egy kevés olajon, majd adjuk ezt is a leveshez.
  6. Amikor már a bab is puha, öntsük hozzá a zöldségekhez, méghozzá főzővizestül, abban vannak ugyanis a jó kis babos ízek.
  7. Végül nincs más tennivalónk, mint krémesíteni a levest: ehhez használjunk pár kanállal a Dr. Oetker Creme vegából. Ezt érdemes pár kanál forró levessel és némi petrezselyemmel kikeverni egy külön tálban, és csak azután önteni vissza a lábasba.
  8. Tálaljuk azon melegében, egy kanálka növényi krémmel és petrezselyemmel díszítve.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 45 p
  • Sütés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha laktató és magyaros fogásról álmodoztok, akkor próbáljátok ki ezt az illatos és tartalmas, vegán bablevest!

Hasonló receptek

Összes bableves
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Vegán krumplileves: magyaros burgonyaleves zöldségekkel, pirított tofuval, növényi tejföllel és friss kenyérrel tálalva
krumplileves

Vegán krumplileves

Senkinek nem kell lemondania a magyaros ízekről: még azoknak sem, akik vegán étrend szerint étkeznek. Ebben a burgonyalevesben egy szemernyi állati eredetű alapanyag sincs, mégis hozza azt a ...

Lakos Benedek

Címlapról ajánljuk

Kávéfőző
Gasztro

Nagy kávéfőzőteszt: úgy látszik, nem pénz kérdése, hogy jó kávéval...

Egy silány kávéfőző könnyen elronthatja a reggelt, míg egy jól működő gép szinte észrevétlenül végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi összefogásban 145 kávéfőzőt tesztelt, és azt vizsgálta, mi számít igazán a hétköznapokban: az eszpresszó és a cappuccino minősége, a zajszint, a tisztíthatóság, az energiafogyasztás, valamint az a bizonyos első korty. A tesztből kiderült, melyik készülék lesz megbízható társunk, és melyik válik csupán felesleges dísztárggyá a konyhapulton.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept