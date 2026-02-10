Otthon

Főzés, sütés, párolás – A Lidl egy örök klasszikus konyhai edényt kínál potom pénzért

A héten sem hagyjuk ki az akciókat, most a Lidl akciós újságjában szúrtunk ki egy örök klasszikus edényt, amiben szinte bármit elkészíthetünk a pörköltöktől az egytálételekig. Lássuk a részleteket!

A Lidl nonfood kínálatában a konyhai tevékenységekhez mégis szorosan kapcsolódó akciót találtunk, ami mindenkinek hasznára válhat.

A legtökéletesebb kakaspörkölt
A Lidlben február 12-től egészen a készlet erejéig Silvercrest öntöttvas sütőtálat vásárolhatunk, méghozzá akciósan.

A sütőtál 14 999 forint, robusztus, hosszú élettartamú zománcbevonattal ellátott, és 3 év garanciával érkezik.

Az eszköz droprendszerű, vagyis „a sütőlé speciális kialakítású fedélen cseppekben gyűlik össze, folyamatosan és egyenletesen csepegve az ételre. A sültek szaftosabbak maradnak, és igen ízletesek lesznek." Az eszköz minden főző felületen használható, és mérete kb. 29x22x11 cm., így körülbelül 4,2 liter az űrtartalma.

Miért jó az öntöttvas edény?

Korábban már írtunk arról, miért különösen praktikus egy öntöttvas edény. Mivel egyszerre több edényt is képes kiváltani, így helyet és pénzt is spórolhatunk vele.

Ezeket az edényeket a mindennapi főzésre tervezték. Épp ezért az egyik leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy úgy tekintenek rájuk, mint a legszebb étkészletünkre vagy az ezüst evőeszközökre, és azt hiszik, csak különleges alkalmakra lehet bennük ételt készíteni. Pedig nyugodtan használhatod a hétköznapok során is az öntöttvas edényt levesekhez, pörköltekhez, párolt ételekhez és még sok máshoz.

Akár kenyeret is süthetsz benne, de ehhez elő kell melegíteni az edényt, majd belehelyezve a kenyértésztát szorosan rárakni a fedőt.

