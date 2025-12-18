Vegán frankfurti leves

A frankfurti leves igazi gyerekkori klasszikus, amit azonban felnőttként is szívesen készítünk, pláne ha gyorsan főznénk valami egyszerűt és laktatót. Ráadásul könnyen vegánná varázsolhatjuk, ha a frankfurtit és a tejfölt növényi alapú alternatívákra cseréljük. Hogy még ízesebb legyen, mi most újhagymával készítettük, ezen kívül pedig főtt babot is csempésztünk bele, hogy tartalmasabb legyen.