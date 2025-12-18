r
levesek frankfurti leves

Vegán frankfurti leves

Nosalty vegán
Vegán frankfurti leves
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

174
Kalória
6.9g
Fehérje
26.5g
Szénhidrát
5.5g
Zsír
336.2g
Víz
-
Koleszterin
6.5g
Élelmi rost
3.6g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 174 kcal
  • 2% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 1047 kcal
  • 2% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 36 kcal
  • 2% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 90% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    6.9 g

Zsír

  • Összesen
    5.5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    495.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    106 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    62 mg
  • Foszfor
    110 mg
  • Nátrium
    210 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.5 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    336.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    56 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    36 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    146 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    122 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    676 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    577 micro
Összesen 174 kcal
  • 2% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 90% Víz

Elkészítés

  1. A levest egy szuper hagymás alapon indítjuk: némi olívaolajon vörös-, fok- és újhagymát is lepirítunk.
  2. Az üvegesre párolt hagymákat aztán sózzuk, és ízlés szerint fűszerezzük: nálunk majoranna, fűszerkömény, pirospaprika és bors került rá. Ne spóroljunk vele, hiszen a hagymák és a fűszerek adják az "alaplevünket".
  3. A hagymás alaphoz hozzákeverjük a darabolt burgonyát, alaposan átforgatjuk, majd felöntjük vízzel. Hagyjuk főni 10 percet, ami alatt félig megpuhul a burgonya. A 10 perc letelte után hozzáadjuk a darabolt kelkáposztát és ezzel is főzzük 10 percet.
  4. Közben egy tálkába kimérünk pár evőkanál levest és elvégezzük a habarást - ehhez mi keményítőt és Dr. Oetker Creme Vegát használtunk.
  5. Hozzáadjuk a habarást a leveshez, és ezen a ponton keverjük hozzá a karikázott vegán frankfurtit és a lecsepegtetett konzervbabot is. Utóbbi elhagyható, de remekül passzol a magyaros-németes ízvilághoz és még tartalmasabb lesz tőle a leves.
  6. További 5 percig főzzük így, hogy összeérjenek az ízek, majd azon melegében tálaljuk is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 30 p
A frankfurti leves igazi gyerekkori klasszikus, amit azonban felnőttként is szívesen készítünk, pláne ha gyorsan főznénk valami egyszerűt és laktatót. Ráadásul könnyen vegánná varázsolhatjuk, ha a frankfurtit és a tejfölt növényi alapú alternatívákra cseréljük. Hogy még ízesebb legyen, mi most újhagymával készítettük, ezen kívül pedig főtt babot is csempésztünk bele, hogy tartalmasabb legyen.

