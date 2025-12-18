Vegán frankfurti leves
Hozzávalók
-
3 ek olívaolaj
-
1 db vöröshagyma
-
5 db újhagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
majoranna ízlés szerint
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
fűszerpaprika ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 db burgonya
-
1 l víz
-
0.5 db kelkáposzta
-
1 ek étkezési keményítő
-
3 ek növényi tejföl (Dr. Oetker Creme Vega)
-
200 g vegán nuggets (4 szál vegán frankfurti)
-
300 g konzerv bab
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
4g olívaolaj35 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
77g újhagyma15 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
33g burgonya19 kcal
-
167g víz0 kcal
-
83g kelkáposzta18 kcal
-
10 kcal
-
10g növényi tejföl14 kcal
-
33g vegán nuggets0 kcal
-
50g konzerv bab57 kcal
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
24g olívaolaj212 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
460g újhagyma88 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g burgonya116 kcal
-
1000g víz0 kcal
-
500g kelkáposzta108 kcal
-
57 kcal
-
60g növényi tejföl83 kcal
-
200g vegán nuggets0 kcal
-
300g konzerv bab342 kcal
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
0.8g olívaolaj7 kcal
-
3.2g vöröshagyma1 kcal
-
16.1g újhagyma3 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
7g burgonya4 kcal
-
35g víz0 kcal
-
17.5g kelkáposzta4 kcal
-
0.5g étkezési keményítő2 kcal
-
2.1g növényi tejföl3 kcal
-
0 kcal
-
10.5g konzerv bab12 kcal
- 2% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 2% Zsír
Elkészítés
- A levest egy szuper hagymás alapon indítjuk: némi olívaolajon vörös-, fok- és újhagymát is lepirítunk.
- Az üvegesre párolt hagymákat aztán sózzuk, és ízlés szerint fűszerezzük: nálunk majoranna, fűszerkömény, pirospaprika és bors került rá. Ne spóroljunk vele, hiszen a hagymák és a fűszerek adják az "alaplevünket".
- A hagymás alaphoz hozzákeverjük a darabolt burgonyát, alaposan átforgatjuk, majd felöntjük vízzel. Hagyjuk főni 10 percet, ami alatt félig megpuhul a burgonya. A 10 perc letelte után hozzáadjuk a darabolt kelkáposztát és ezzel is főzzük 10 percet.
- Közben egy tálkába kimérünk pár evőkanál levest és elvégezzük a habarást - ehhez mi keményítőt és Dr. Oetker Creme Vegát használtunk.
- Hozzáadjuk a habarást a leveshez, és ezen a ponton keverjük hozzá a karikázott vegán frankfurtit és a lecsepegtetett konzervbabot is. Utóbbi elhagyható, de remekül passzol a magyaros-németes ízvilághoz és még tartalmasabb lesz tőle a leves.
- További 5 percig főzzük így, hogy összeérjenek az ízek, majd azon melegében tálaljuk is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 30 p
A frankfurti leves igazi gyerekkori klasszikus, amit azonban felnőttként is szívesen készítünk, pláne ha gyorsan főznénk valami egyszerűt és laktatót. Ráadásul könnyen vegánná varázsolhatjuk, ha a frankfurtit és a tejfölt növényi alapú alternatívákra cseréljük. Hogy még ízesebb legyen, mi most újhagymával készítettük, ezen kívül pedig főtt babot is csempésztünk bele, hogy tartalmasabb legyen.