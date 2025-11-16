Selymes, sült édesburgonya-krémleves
Hozzávalók
-
700 g édesburgonya
-
1 közepes db sárgarépa (opcionális, de szuper alapízt ad)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 ek olívaolaj (vagy vaj)
-
1 teáskanál gyömbér (friss vagy őrölt)
-
1 teáskanál curry paszta (elhagyható, de isteni hozzá)
-
1 l zöldség alaplé
-
1 dl kókusztej (vagy habtejszín)
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 csipet chilipehely (a tálaláshoz)
-
1 db újhagyma zöldje (a tálaláshoz)
-
1 teáskanál tökmag (a tálaláshoz)
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
175g édesburgonya108 kcal
-
20g sárgarépa7 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
2g olívaolaj18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
250g zöldség alaplé18 kcal
-
25g kókusztej49 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2 kcal
-
1g tökmag6 kcal
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
700g édesburgonya433 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1000g zöldség alaplé70 kcal
-
100g kókusztej197 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
30g újhagyma zöldje8 kcal
-
5g tökmag22 kcal
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
34.7g édesburgonya21 kcal
-
4g sárgarépa1 kcal
-
4.5g vöröshagyma2 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
0.4g olívaolaj4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
49.5g zöldség alaplé3 kcal
-
5g kókusztej10 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.5g újhagyma zöldje0 kcal
-
0.2g tökmag1 kcal
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
β-karotin
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 3.3 g
Zsír
-
Összesen 7.7 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1104.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 60 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 52 mg
-
Foszfor 100 mg
-
Nátrium 887 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 31.2 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 157.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1057 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 18 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 21 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 628 micro
-
β-karotin 12376 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 111 micro
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
β-karotin
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 13.1 g
Zsír
-
Összesen 31 g
-
Telített zsírsav 20 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4416.9 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 240 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 208 mg
-
Foszfor 402 mg
-
Nátrium 3549 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 124.9 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 20 mg
Víz
-
Összesen 629.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 4228 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 29 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 71 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 108 micro
-
Kolin: 84 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2511 micro
-
β-karotin 49505 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 444 micro
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 79% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
β-karotin
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 0.6 g
Zsír
-
Összesen 1.5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 218.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 20 mg
-
Nátrium 176 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 31.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 209 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 5 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 124 micro
-
β-karotin 2452 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 22 micro
Elkészítés
- Megtisztítjuk a zöldségeket, az édesburgonyát meghámozzuk majd felkockázzuk. Ha nem sietünk, érdemes a répával együtt tepsibe rakni, olívaolajjal meglocsolni, majd sütőben, lefedve, 200 fokon puhára sütni: sokkal intenzívebb, mélyebb ízeket kapunk az elősütéstől. Ha nincs időnk rá, ezt a lépést kihagyva is tökéletes krémlevesünk lesz.
- A megtisztított, finomra vágott hagymát az olajon vagy vajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a gyömbért, és 1 percig együtt pirítjuk, amíg illatos nem lesz.
- Rászórjuk a curry fűszert (ha használunk), átkeverjük, és hagyjuk egy kicsit megpirulni, hogy kiadja az aromáit.
- Hozzáadjuk a sült édesburgonyát és a répát, majd felöntjük az alaplével. Sóval, borssal ízesítjük.
- A levest felforraljuk, majd közepes lángon kb. 5-10 perc (ha nem sütöttük elő a zöldségeket, 20-30 perc) alatt puhára főzzük a zöldségeket.
- Botmixerrel simára turmixoljuk, hozzáöntjük a kókusztejet vagy tejszínt, és még 2–3 percig összefőzzük.
- Tálaláskor megszórhatjuk pirított magokkal, csípős chilivel, újhagyma zöldjével, vagy csurgathatunk rá egy kis tejszínt vagy kókusztejet.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 25 p
A sütőben karamellizálódó édesburgonya mély, édeskés íze még krémesebbé és gazdagabbá teszi ezt a levesklasszikust. Ha szeretnél egy igazán melengető, illatos fogást, ami egyszerre egyszerű és különleges, a sült édesburgonya-krémleves tökéletes választás lesz a hideg napokra.