Selymes, sült édesburgonya-krémleves

Hering András
Krémes édesburgonya-krémleves tálalva: tetején kókusztej-csíkok, pirított tökmag, chilipehely és friss zöldhagymakarikák.
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Fehérje

  • Összesen
    0.6 g

Zsír

  • Összesen
    1.5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    218.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    20 mg
  • Nátrium
    176 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    6.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    31.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    209 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    124 micro
  • β-karotin
    2452 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    22 micro
Összesen 42 kcal

Elkészítés

  1. Megtisztítjuk a zöldségeket, az édesburgonyát meghámozzuk majd felkockázzuk. Ha nem sietünk, érdemes a répával együtt tepsibe rakni, olívaolajjal meglocsolni, majd sütőben, lefedve, 200 fokon puhára sütni: sokkal intenzívebb, mélyebb ízeket kapunk az elősütéstől. Ha nincs időnk rá, ezt a lépést kihagyva is tökéletes krémlevesünk lesz.
  2. A megtisztított, finomra vágott hagymát az olajon vagy vajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a gyömbért, és 1 percig együtt pirítjuk, amíg illatos nem lesz.
  3. Rászórjuk a curry fűszert (ha használunk), átkeverjük, és hagyjuk egy kicsit megpirulni, hogy kiadja az aromáit.
  4. Hozzáadjuk a sült édesburgonyát és a répát, majd felöntjük az alaplével. Sóval, borssal ízesítjük.
  5. A levest felforraljuk, majd közepes lángon kb. 5-10 perc (ha nem sütöttük elő a zöldségeket, 20-30 perc) alatt puhára főzzük a zöldségeket.
  6. Botmixerrel simára turmixoljuk, hozzáöntjük a kókusztejet vagy tejszínt, és még 2–3 percig összefőzzük.
  7. Tálaláskor megszórhatjuk pirított magokkal, csípős chilivel, újhagyma zöldjével, vagy csurgathatunk rá egy kis tejszínt vagy kókusztejet.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 25 p
A sütőben karamellizálódó édesburgonya mély, édeskés íze még krémesebbé és gazdagabbá teszi ezt a levesklasszikust. Ha szeretnél egy igazán melengető, illatos fogást, ami egyszerre egyszerű és különleges, a sült édesburgonya-krémleves tökéletes választás lesz a hideg napokra.

