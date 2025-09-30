Kolbászmorzsás sertésszűz lecsókrémmel
Hozzávalók
A kolbászmorzsához
-
150 g kolbász
-
20 g sertészsír
A lecsókrémhez
-
4 db paprika
-
2 közepes db paradicsom
-
1 közepes db vöröshagyma
-
1 ek sertészsír (és a félretett kolbászzsír)
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 tk fűszerpaprika
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 csipet őrölt fűszerkömény
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 ek vaj
A sertésszűzhöz
-
800 g sertés szűzpecsenye
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 8% Zsír
A kolbászmorzsához
-
38g kolbász170 kcal
-
5g sertészsír45 kcal
A lecsókrémhez
-
100g paprika16 kcal
-
50g paradicsom9 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
4g sertészsír34 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g vaj25 kcal
A sertésszűzhöz
-
200g sertés szűzpecsenye218 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 8% Zsír
A kolbászmorzsához
-
150g kolbász678 kcal
-
20g sertészsír180 kcal
A lecsókrémhez
-
400g paprika66 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
14g vaj100 kcal
A sertésszűzhöz
-
800g sertés szűzpecsenye872 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 8% Zsír
A kolbászmorzsához
-
8.9g kolbász40 kcal
-
1.2g sertészsír11 kcal
A lecsókrémhez
-
23.6g paprika4 kcal
-
11.8g paradicsom2 kcal
-
5.3g vöröshagyma2 kcal
-
0.9g sertészsír8 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g vaj6 kcal
A sertésszűzhöz
-
47.3g sertés szűzpecsenye52 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 51.6 g
Zsír
-
Összesen 31.2 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 146 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1448.8 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 62 mg
-
Kálcium 30 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 70 mg
-
Foszfor 530 mg
-
Nátrium 750 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.9 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 295.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 60 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 75 mg
-
D vitamin: 25 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 20 micro
-
Kolin: 176 mg
-
Retinol - A vitamin: 23 micro
-
α-karotin 68 micro
-
β-karotin 401 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 1287 micro
-
Lut-zea 342 micro
Elkészítés
A kolbászmorzsához
- A kolbász héját húzzuk le, ezután karikázzuk fel és alacsony lángon kezdjük el zsírjára pirítani. Mikor kisült a kolbász összes zsírja, szedjük ki konyhai papírtörlőre és várjuk meg míg kihűl, majd aprítógépben daráljuk morzsává. A serpenyőt és a benne maradt zsírt tegyük félre.
- Érdemes olyan serpenyőt választani, amit be lehet tenni a sőtőbe, mert később szükség lesz rá.
A lecsókrémhez
- A zöldségeket tisztítsuk meg és aprítsuk fel.
- A zsíron kezdjük el dinsztelni a hagymákat, majd adjuk hozzájuk a fűszereket. Miután belekerült a pirospaprika rögtön tegyük bele a paradicsomot, hogy ne égjen meg és ne keseredjen meg a pirospaprika. A paradicsom után beletehetjük a paprikát is és meglocsolhatjuk a félretett kolbászzsírral. Jól keverjük össze és fedő alatt főzzük puhára.
- Miután megfőtt a lecsó, egy botmixerrel pürésítsük le. Adhatunk hozzá vizet, ha hígabb mártást szeretnénk.
- A pürésítés után dobjunk hozzá egy kanál vajat, hogy selymes krémet kapjunk.
A sertésszűzhöz
- A húst hártyázzuk le, majd fűszerezzük be. Melegítsük elő a sütőt 160°C-ra.
- Forrosítsuk fel azt a serpenyőt, amiben a kolbászt pirítottuk és süssünk kérget benne a hús mindegyik oldalára.
- A lekérgezett húst tegyük az előmelegített sütőbe kb. 12 percre. Miután letelt a sütési idő, csomagoljuk alufóliába és hagyjuk állni kb. 8 percig.
- A 8 perc letelte után csomagoljuk ki a húst a fóliából, kenjük meg a lecsókrémmel és forgassuk bele a kolbászmorzsába. Szeleteljük fel a sertésszüzet és tálaljuk mellé a lecsókrémet és a tetszőlegesen választott köretet.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 160 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A szűzpecsenye vitathatatlanul a sertés legnemesebb része. Sokan nem tudják, hogy nem igényli a hosszas sütést, bőven elég neki kérget adni forró serpenyőben, majd a sütőben méretétől fűggően 10-15 perc alatt befejezni a hőkezelést. Így érjük el, hogy ne száradjon ki, megtartsa halvány rózsaszín színét és mennyeien omlós és szaftos maradjon. Még izgalmasabbá tehetjük a sültünket, ha beleforgatjuk valamilyen ropogós morzsába: ez esetben kolbászmorzsát használtunk, ami a textúrája mellett extra ízt is kölcsönöz neki és remekül passzol a lecsókrémhez.