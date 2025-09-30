Kolbászmorzsás sertésszűz lecsókrémmel

A szűzpecsenye vitathatatlanul a sertés legnemesebb része. Sokan nem tudják, hogy nem igényli a hosszas sütést, bőven elég neki kérget adni forró serpenyőben, majd a sütőben méretétől fűggően 10-15 perc alatt befejezni a hőkezelést. Így érjük el, hogy ne száradjon ki, megtartsa halvány rózsaszín színét és mennyeien omlós és szaftos maradjon. Még izgalmasabbá tehetjük a sültünket, ha beleforgatjuk valamilyen ropogós morzsába: ez esetben kolbászmorzsát használtunk, ami a textúrája mellett extra ízt is kölcsönöz neki és remekül passzol a lecsókrémhez.