Kolbászmorzsás sertésszűz lecsókrémmel

Fekete Melinda
Kolbászmorzsás sertésszűz lecsókrémmel
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A kolbászmorzsához

A lecsókrémhez

A sertésszűzhöz

A kolbászmorzsához

A lecsókrémhez

A sertésszűzhöz

  • 76% Víz

Összesen 125 kcal

Elkészítés

A kolbászmorzsához

  1. A kolbász héját húzzuk le, ezután karikázzuk fel és alacsony lángon kezdjük el zsírjára pirítani. Mikor kisült a kolbász összes zsírja, szedjük ki konyhai papírtörlőre és várjuk meg míg kihűl, majd aprítógépben daráljuk morzsává. A serpenyőt és a benne maradt zsírt tegyük félre.
  2. Érdemes olyan serpenyőt választani, amit be lehet tenni a sőtőbe, mert később szükség lesz rá.

A lecsókrémhez

  1. A zöldségeket tisztítsuk meg és aprítsuk fel.
  2. A zsíron kezdjük el dinsztelni a hagymákat, majd adjuk hozzájuk a fűszereket. Miután belekerült a pirospaprika rögtön tegyük bele a paradicsomot, hogy ne égjen meg és ne keseredjen meg a pirospaprika. A paradicsom után beletehetjük a paprikát is és meglocsolhatjuk a félretett kolbászzsírral. Jól keverjük össze és fedő alatt főzzük puhára.
  3. Miután megfőtt a lecsó, egy botmixerrel pürésítsük le. Adhatunk hozzá vizet, ha hígabb mártást szeretnénk.
  4. A pürésítés után dobjunk hozzá egy kanál vajat, hogy selymes krémet kapjunk.

A sertésszűzhöz

  1. A húst hártyázzuk le, majd fűszerezzük be. Melegítsük elő a sütőt 160°C-ra.
  2. Forrosítsuk fel azt a serpenyőt, amiben a kolbászt pirítottuk és süssünk kérget benne a hús mindegyik oldalára.
  3. A lekérgezett húst tegyük az előmelegített sütőbe kb. 12 percre. Miután letelt a sütési idő, csomagoljuk alufóliába és hagyjuk állni kb. 8 percig.
  4. A 8 perc letelte után csomagoljuk ki a húst a fóliából, kenjük meg a lecsókrémmel és forgassuk bele a kolbászmorzsába. Szeleteljük fel a sertésszüzet és tálaljuk mellé a lecsókrémet és a tetszőlegesen választott köretet.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 160 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
A szűzpecsenye vitathatatlanul a sertés legnemesebb része. Sokan nem tudják, hogy nem igényli a hosszas sütést, bőven elég neki kérget adni forró serpenyőben, majd a sütőben méretétől fűggően 10-15 perc alatt befejezni a hőkezelést. Így érjük el, hogy ne száradjon ki, megtartsa halvány rózsaszín színét és mennyeien omlós és szaftos maradjon. Még izgalmasabbá tehetjük a sültünket, ha beleforgatjuk valamilyen ropogós morzsába: ez esetben kolbászmorzsát használtunk, ami a textúrája mellett extra ízt is kölcsönöz neki és remekül passzol a lecsókrémhez.

