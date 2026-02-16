r
egytálételek rizses hús

Egyedényes kókuszos csirkés rizs

Hankusz Sára
Serpenyőben tálalt egyedényes kókuszos csirkés rizs aranybarnára sült csirkecombdarabokkal, krémes állagú rizzsel, friss újhagymával és zöldfűszerekkel megszórva, rusztikus konyhai háttéren
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Csirke

Rizs

884
Kalória
26.6g
Fehérje
86.5g
Szénhidrát
48.3g
Zsír
152.3g
Víz
96.7g
Koleszterin
5.2g
Élelmi rost
857.4mg
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Csirke

Rizs

Összesen 884 kcal
  • 9% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Csirke

Rizs

Összesen 2649 kcal
  • 9% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Csirke

Rizs

Összesen 202 kcal
  • 9% Fehérje
  • 27% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 49% Víz

Összesen 202 kcal

Elkészítés

Csirke

  1. A csirkecombfiléket vágjuk kisebb darabokra, fűszerezzük és adjuk hozzá az olívaolajat. Alaposan masszírozzuk bele a fűszereket és hagyjuk picit állni.
  2. Ezután olajozott serpenyőben mindkét oldalát megpirítjuk.
  3. Szedjük ki egy tálra a csirkecombokat, és indulhat a rizses rész.

Rizs

  1. A serpenyő, amiben a csirke sült, abba öntsük a rizst és pirítsuk 1-2 percig. Majd öntsük fel 2-3x-os mennyiségű folyadékkal, aminek egy részét képezi a kókuszkrém.
  2. Vágjunk bele fokhagymaszeleteket, gyömbérszeleteket és sózzuk.
  3. Helyezzük vissza bele a csirkecombokat és főzzük készre.
  4. Tálaljuk korianderrel és újhagymával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 10 p
Ez az egyedényes kókuszos csirkés rizs igazi megmentő a rohanós napokon, amikor valami finomat ennél, de nincs kedved órákig a konyhában állni. Egyetlen lábasban készül, mégis gazdag, krémes és tele van illatos fűszerekkel, amelyek tökéletesen passzolnak a selymes kókusztejhez. A csirkehús szaftos marad, a rizs pedig magába szívja az összes ízt, így minden falat telt és harmonikus lesz. Könnyed, mégis laktató fogás, ami pár alapanyagból is különleges vacsorává varázsolja a hétköznapokat. Ha egyszer kipróbálod, garantáltan visszatérő recept lesz nálad.

