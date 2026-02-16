Egyedényes kókuszos csirkés rizs
Hozzávalók
Csirke
-
600 g csirkecomb (filé)
-
-
3 ek olívaolaj
-
1 teáskanál kurkuma
-
1 teáskanál fokhagymapor (vöröshagymapor)
-
1 teáskanál fokhagymapor
-
-
bors ízlés szerint
Rizs
- 9% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 49% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 26.6 g
Zsír
-
Összesen 48.3 g
-
Telített zsírsav 26 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 97 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 610.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 34 mg
-
Kálcium 46 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 69 mg
-
Foszfor 351 mg
-
Nátrium 97 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 86.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 152.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 83 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 274 micro
-
Kolin: 45 mg
-
Retinol - A vitamin: 29 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 220 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 513 micro
Fehérje
-
Összesen 79.9 g
Zsír
-
Összesen 144.9 g
-
Telített zsírsav 79 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 42 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 14 g
-
Koleszterin 290 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1831 g
-
Cink 10 mg
-
Szelén 102 mg
-
Kálcium 139 mg
-
Vas 21 mg
-
Magnézium 206 mg
-
Foszfor 1053 mg
-
Nátrium 291 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 259.4 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 456.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 143 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 27 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 250 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 29 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 822 micro
-
Kolin: 136 mg
-
Retinol - A vitamin: 87 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 660 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1539 micro
Fehérje
-
Összesen 6.1 g
Zsír
-
Összesen 11.1 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 22 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 140 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 11 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 81 mg
-
Nátrium 22 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 19.8 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 34.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 11 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 63 micro
-
Kolin: 10 mg
-
Retinol - A vitamin: 7 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 50 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 118 micro
Elkészítés
Csirke
- A csirkecombfiléket vágjuk kisebb darabokra, fűszerezzük és adjuk hozzá az olívaolajat. Alaposan masszírozzuk bele a fűszereket és hagyjuk picit állni.
- Ezután olajozott serpenyőben mindkét oldalát megpirítjuk.
- Szedjük ki egy tálra a csirkecombokat, és indulhat a rizses rész.
Rizs
- A serpenyő, amiben a csirke sült, abba öntsük a rizst és pirítsuk 1-2 percig. Majd öntsük fel 2-3x-os mennyiségű folyadékkal, aminek egy részét képezi a kókuszkrém.
- Vágjunk bele fokhagymaszeleteket, gyömbérszeleteket és sózzuk.
- Helyezzük vissza bele a csirkecombokat és főzzük készre.
- Tálaljuk korianderrel és újhagymával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 10 p
Ez az egyedényes kókuszos csirkés rizs igazi megmentő a rohanós napokon, amikor valami finomat ennél, de nincs kedved órákig a konyhában állni. Egyetlen lábasban készül, mégis gazdag, krémes és tele van illatos fűszerekkel, amelyek tökéletesen passzolnak a selymes kókusztejhez. A csirkehús szaftos marad, a rizs pedig magába szívja az összes ízt, így minden falat telt és harmonikus lesz. Könnyed, mégis laktató fogás, ami pár alapanyagból is különleges vacsorává varázsolja a hétköznapokat. Ha egyszer kipróbálod, garantáltan visszatérő recept lesz nálad.