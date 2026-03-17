Palacsinta alaprecept
Hozzávalók
-
3 db tojás
-
2 ek cukor
-
1 csomag vaníliás cukor
-
240 g finomliszt
-
2.5 dl tej
-
2.5 dl szódavíz
-
0.5 dl napraforgó olaj
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 9% Zsír
-
41g tojás52 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
10 kcal
-
60g finomliszt218 kcal
-
63g tej35 kcal
-
63g szódavíz0 kcal
-
11g napraforgó olaj94 kcal
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 9% Zsír
-
165g tojás208 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
10g vaníliás cukor39 kcal
-
240g finomliszt874 kcal
-
250g tej140 kcal
-
250g szódavíz0 kcal
-
43g napraforgó olaj376 kcal
- 7% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 9% Zsír
-
16.9g tojás21 kcal
-
2g cukor8 kcal
-
4 kcal
-
24.6g finomliszt89 kcal
-
25.6g tej14 kcal
-
25.6g szódavíz0 kcal
-
4.3g napraforgó olaj38 kcal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fehérje
-
Összesen 12.6 g
Zsír
-
Összesen 15.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 135 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 378.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 103 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 137 mg
-
Nátrium 87 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 56 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 97.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 58 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 30 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 33 micro
-
Kolin: 113 mg
-
Retinol - A vitamin: 58 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 193 micro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fehérje
-
Összesen 50.5 g
Zsír
-
Összesen 63.7 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 19 g
-
Koleszterin 540 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1513 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 126 mg
-
Kálcium 410 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 73 mg
-
Foszfor 547 mg
-
Nátrium 346 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 224.2 g
-
Cukor 41 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 388.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 232 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 19 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 119 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 131 micro
-
Kolin: 452 mg
-
Retinol - A vitamin: 232 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 774 micro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fehérje
-
Összesen 5.2 g
Zsír
-
Összesen 6.5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 55 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 154.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 42 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 56 mg
-
Nátrium 35 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 22.9 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 39.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 24 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 12 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 13 micro
-
Kolin: 46 mg
-
Retinol - A vitamin: 24 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 79 micro
Elkészítés
- Egy tálba ütjük a tojásokat, majd a cukrokkal együtt kikeverjük.
- Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojásos keverékhez a lisztet, majd a tejet és a szódát, végül az olajat, és csomómentesre keverjük.
- Egy serpenyőt vagy palacsintasütőt egy ecsettel vékonyan megkenünk olajjal, majd megsütjük a palacsintákat.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 15 p
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan nem fogsz csalódni!
A palacsinta eredettörténete
A palacsintát nem csak mi vagy a nagyszüleink generációja élvezte. Bizony már több ezer éve süti az emberiség a kerek és lapos tésztakorongokat.
A palacsinta ősi eredetét bizonyítja, hogy a Vezúv által 79-ben elpusztított Pompei városában a régészek palacsintához hasonló, elszenesedett süteményeket találtak. Afrikában a kutatók több ezer éves őrlőköveket és malomszerszámokat tártak fel, amelyek palacsinta-szerű tészták elkészítésére utalnak. Skandináviában ősi sziklarajzok ábrázolnak embereket, akik nyílt tűzön sütnek és forgatnak palacsintára emlékeztető ételeket, ami arra utal, hogy a palacsintaszerű ételek a korai skandináv konyha részét képezték.
Az étel eredetével kapcsolatban számos elmélet látott napvilágot
Az egyik szerint a palacsinta a neolitikumban keletkezett, amikor az emberek elkezdtek gabonaféléket termeszteni és lisztté őrölni őket. A liszt, víz és egyéb rendelkezésre álló alapanyagok keverékét forró köveken vagy primitív serpenyőkben sütötték meg, így jöttek létre a korai palacsinták.
Akárhogy is legyen, az bizonyos, hogy világszerte számtalan verzióban létezik ez az egyszerű, de nagyszerű étel.
Palacsinták a világ körül
Ahány nemzet, annyiféle palacsinta. Az Amerikában népszerű kis kerek és dundi palacsintákat valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, ahogy a franciák által kedvelt crêpes-et sem. Talán sokaknak ismerős a Kelet-Európában elterjedt blini, na de hallottál már az indiai dosáról, a japán okonomiyakiról, vagy a Venezuelában és Kolumbiában készülő cachpáról?
Tippek a tökéletes palacsintatésztához
- Ne legyen túl híg a tészta: ha túl folyós lesz a tészta, akkor a belőle kisülő palacsinták nem tudják majd tartani magukat, és könnyen elszakadnak.
- Pihentesd elegendő ideig: érdemes sütés előtt legalább 30 percet, de akár egy órát is pihentetni a tésztát, lehetőleg a hűtőben, hogy kissé összeálljon.
- Forrósítsd fel a serpenyőt: forrósítsd fel a serpenyőt, majd vedd vissza a lángot. Ha a belekanalazott masszának sercegő hangja van, akkor már elég forró volt az edény.
- Csak csomómentesen: akár a kézi, akár a gépi habverőt hívod segítségül, keverd csomómentesre a palacsintatésztát!
Tipp: így nem lesz csomós a tészta
Mentesen is élvezheted!
A palacsinta alapreceptjét mindössze néhány egyszerű cserével mentessé varázsolhatod, így senkinek sem kell lemondania róla:
- Tojás: az alapreceptben a tojás az, ami összefogja a tésztát, így elengedhetetlen, hogy megfelelő helyettest alkalmazz. A kívánt állagot legkönnyebben némi keményítő hozzáadásával érheted el: csodák csodájára, pont úgy működik majd, mint a tojás.
- Tej: a sima tejet cseréld növényire (érdemes valamilyen semleges ízű, tartalmasabb tejet használni, például zabot, mandulát), illetve mindenképp önts némi plusz olajat is a masszába, hogy az kellően zsíros legyen.
- Liszt: ha gluténmentes palacsintát szeretnél, egyszerűen helyettesítsd a lisztet rizs- és kukoricaliszt 1-1 arányú keverékével.
- Cukor: míg a sima palacsinta tésztájába nem érdemes cukrot keverni (mert úgy könnyebben odakap, leragad), a vegán recept esetében azért van szükség pár evőkanálnyira, hogy a masszában lévő cukor szép, karamellizált foltokat adjon a kisütött palacsintáknak.
Palacsintavariációk: