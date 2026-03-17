palacsinta palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

428
Kalória
12.6g
Fehérje
56g
Szénhidrát
15.9g
Zsír
97.2g
Víz
135g
Koleszterin
1.6g
Élelmi rost
10.3g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 428 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 1714 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 174 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    12.6 g

Zsír

  • Összesen
    15.9 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    135 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    378.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    32 mg
  • Kálcium
    103 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    137 mg
  • Nátrium
    87 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    56 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    97.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    58 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    30 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    33 micro
  • Kolin:
    113 mg
  • Retinol - A vitamin:
    58 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    193 micro
Összesen 428 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    50.5 g

Zsír

  • Összesen
    63.7 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    540 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1513 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    126 mg
  • Kálcium
    410 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    73 mg
  • Foszfor
    547 mg
  • Nátrium
    346 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    224.2 g
  • Cukor
    41 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    388.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    232 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    19 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    119 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    131 micro
  • Kolin:
    452 mg
  • Retinol - A vitamin:
    232 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    774 micro
Összesen 1714 kcal
  • 7% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.2 g

Zsír

  • Összesen
    6.5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    55 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    154.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    42 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    56 mg
  • Nátrium
    35 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    22.9 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    39.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    24 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    13 micro
  • Kolin:
    46 mg
  • Retinol - A vitamin:
    24 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    79 micro
Összesen 174 kcal

Elkészítés

  1. Egy tálba ütjük a tojásokat, majd a cukrokkal együtt kikeverjük.
  2. Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tojásos keverékhez a lisztet, majd a tejet és a szódát, végül az olajat, és csomómentesre keverjük.
  3. Egy serpenyőt vagy palacsintasütőt egy ecsettel vékonyan megkenünk olajjal, majd megsütjük a palacsintákat.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 15 p
További kipróbált receptek

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan nem fogsz csalódni!

Palacsinta, mellette sötét tálban különböző töltelékek
A palacsinta alaprecept, amivel garantált a siker

A palacsinta eredettörténete

A palacsintát nem csak mi vagy a nagyszüleink generációja élvezte. Bizony már több ezer éve süti az emberiség a kerek és lapos tésztakorongokat.

A palacsinta ősi eredetét bizonyítja, hogy a Vezúv által 79-ben elpusztított Pompei városában a régészek palacsintához hasonló, elszenesedett süteményeket találtak. Afrikában a kutatók több ezer éves őrlőköveket és malomszerszámokat tártak fel, amelyek palacsinta-szerű tészták elkészítésére utalnak. Skandináviában ősi sziklarajzok ábrázolnak embereket, akik nyílt tűzön sütnek és forgatnak palacsintára emlékeztető ételeket, ami arra utal, hogy a palacsintaszerű ételek a korai skandináv konyha részét képezték. 

Az étel eredetével kapcsolatban számos elmélet látott napvilágot

Az egyik szerint a palacsinta a neolitikumban keletkezett, amikor az emberek elkezdtek gabonaféléket termeszteni és lisztté őrölni őket. A liszt, víz és egyéb rendelkezésre álló alapanyagok keverékét forró köveken vagy primitív serpenyőkben sütötték meg, így jöttek létre a korai palacsinták.

Akárhogy is legyen, az bizonyos, hogy világszerte számtalan verzióban létezik ez az egyszerű, de nagyszerű étel.

Palacsinták a világ körül

Ahány nemzet, annyiféle palacsinta. Az Amerikában népszerű kis kerek és dundi palacsintákat valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, ahogy a franciák által kedvelt crêpes-et sem. Talán sokaknak ismerős a Kelet-Európában elterjedt blini, na de hallottál már az indiai dosáról, a japán okonomiyakiról, vagy a Venezuelában és Kolumbiában készülő cachpáról?

palacsinták egymáson, tányéron, közelről
Ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan nem fogsz csalódni
Nosalty

Tippek a tökéletes palacsintatésztához

  • Ne legyen túl híg a tészta: ha túl folyós lesz a tészta, akkor a belőle kisülő palacsinták nem tudják majd tartani magukat, és könnyen elszakadnak.
  • Pihentesd elegendő ideig: érdemes sütés előtt legalább 30 percet, de akár egy órát is pihentetni a tésztát, lehetőleg a hűtőben, hogy kissé összeálljon.
  • Forrósítsd fel a serpenyőt: forrósítsd fel a serpenyőt, majd vedd vissza a lángot. Ha a belekanalazott masszának sercegő hangja van, akkor már elég forró volt az edény.
  • Csak csomómentesen: akár a kézi, akár a gépi habverőt hívod segítségül, keverd csomómentesre a palacsintatésztát!

Tipp: így nem lesz csomós a tészta

A csomók ellen a legjobb, amit bevethetsz, az egy gép ereje, és itt nem a megszokott kézi keverőre gondolunk. A turmixgépben a lisztnek esélye sem lesz csomókat alkotni, ugyanis a késekkel teljesen sima tésztát hozunk létre.

Mentesen is élvezheted!

A palacsinta alapreceptjét mindössze néhány egyszerű cserével mentessé varázsolhatod, így senkinek sem kell lemondania róla:

  • Tojás: az alapreceptben a tojás az, ami összefogja a tésztát, így elengedhetetlen, hogy megfelelő helyettest alkalmazz. A kívánt állagot legkönnyebben némi keményítő hozzáadásával érheted el: csodák csodájára, pont úgy működik majd, mint a tojás.
  • Tej: a sima tejet cseréld növényire (érdemes valamilyen semleges ízű, tartalmasabb tejet használni, például zabot, mandulát), illetve mindenképp önts némi plusz olajat is a masszába, hogy az kellően zsíros legyen.
  • Liszt: ha gluténmentes palacsintát szeretnél, egyszerűen helyettesítsd a lisztet rizs- és kukoricaliszt 1-1 arányú keverékével.
  • Cukor: míg a sima palacsinta tésztájába nem érdemes cukrot keverni (mert úgy könnyebben odakap, leragad), a vegán recept esetében azért van szükség pár evőkanálnyira, hogy a masszában lévő cukor szép, karamellizált foltokat adjon a kisütött palacsintáknak.

Palacsintavariációk:

