Krémsajtos-sonkás tortilla
Hozzávalók
A tortillatekercshez
-
4 db tortilla lap
-
150 g krémsajt (ARLA krémsajt natúr 200g)
-
100 g sonka
-
4 db salátalevél
-
2 közepes db paradicsom
-
-
só ízlés szerint
-
2 teáskanál snidling
-
1 teáskanál szezámmag
A tortillatekercshez
-
80g tortilla lap260 kcal
-
75g krémsajt188 kcal
-
50g sonka69 kcal
-
14g salátalevél2 kcal
-
100g paradicsom18 kcal
-
31 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g szezámmag6 kcal
A tortillatekercshez
-
160g tortilla lap520 kcal
-
150g krémsajt375 kcal
-
100g sonka138 kcal
-
28g salátalevél4 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
62 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g szezámmag11 kcal
A tortillatekercshez
-
18.4g tortilla lap60 kcal
-
17.2g krémsajt43 kcal
-
11.5g sonka16 kcal
-
3.2g salátalevél0 kcal
-
23g paradicsom4 kcal
-
7 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g szezámmag1 kcal
- 69% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 22.6 g
Zsír
-
Összesen 25.9 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1247 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 69 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 51 mg
-
Foszfor 162 mg
-
Nátrium 941 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 58.4 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 235.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 77 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 225 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 154 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 101 micro
-
β-karotin 865 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 2573 micro
-
Lut-zea 294 micro
Elkészítés
A tortillatekercshez
- A tortillalapot megkenjük ARLA natúr sajtkrémmel, rátesszük a sonkát és a zöldségeket, meghintjük egy kevés sóval és friss snidlinggel majd szorosan feltekerjük. Természetesen használhatunk bármilyen felvágottat és zöldséget tetszőlegesen.
- Feltekerés után rögtön fogyaszthatjuk, ha szépen szeretnénk tálalni, akkor vágjuk fel a tekercset kb 1,5 cm széles darabokra és ezeket a kis tekercseket fektetve húzzuk fel egy hurkapálcára, majd díszítsük szezámmagszórással.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
Mikor már unod a sima szendvicset vagy vendégeket vársz és szeretnél valami gyorssal de ütőssel előrukkolni, akkor próbáld ki ezt a tortillatekercset, megkenve az ARLA lágy, selymes és friss krémsajtjával, telepakolva minden jóval.