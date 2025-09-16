r
Nosalty Logó
szendvics tortilla

Krémsajtos-sonkás tortilla

Nosalty
Krémsajtos-sonkás tortilla
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tortillatekercshez

574
Kalória
22.6g
Fehérje
58.4g
Szénhidrát
25.9g
Zsír
235.2g
Víz
-
Koleszterin
5.1g
Élelmi rost
2.8g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A tortillatekercshez

Összesen 574 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A tortillatekercshez

Összesen 1146 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A tortillatekercshez

Összesen 131 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    22.6 g

Zsír

  • Összesen
    25.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1247 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    69 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    51 mg
  • Foszfor
    162 mg
  • Nátrium
    941 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    58.4 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    235.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    77 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    225 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    154 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    101 micro
  • β-karotin
    865 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    2573 micro
  • Lut-zea
    294 micro
Összesen 574 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    45.2 g

Zsír

  • Összesen
    51.8 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2494.1 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    39 mg
  • Kálcium
    137 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    102 mg
  • Foszfor
    323 mg
  • Nátrium
    1881 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    116.9 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    470.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    153 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    450 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    44 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    309 micro
  • Kolin:
    16 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    202 micro
  • β-karotin
    1730 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    5146 micro
  • Lut-zea
    588 micro
Összesen 1146 kcal
  • 7% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 69% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    5.2 g

Zsír

  • Összesen
    6 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    286.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    16 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    37 mg
  • Nátrium
    216 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    54.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    18 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    52 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    36 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    23 micro
  • β-karotin
    199 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    591 micro
  • Lut-zea
    68 micro
Összesen 131 kcal

Elkészítés

A tortillatekercshez

  1. A tortillalapot megkenjük ARLA natúr sajtkrémmel, rátesszük a sonkát és a zöldségeket, meghintjük egy kevés sóval és friss snidlinggel majd szorosan feltekerjük. Természetesen használhatunk bármilyen felvágottat és zöldséget tetszőlegesen.
  2. Feltekerés után rögtön fogyaszthatjuk, ha szépen szeretnénk tálalni, akkor vágjuk fel a tekercset kb 1,5 cm széles darabokra és ezeket a kis tekercseket fektetve húzzuk fel egy hurkapálcára, majd díszítsük szezámmagszórással.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Mikor már unod a sima szendvicset vagy vendégeket vársz és szeretnél valami gyorssal de ütőssel előrukkolni, akkor próbáld ki ezt a tortillatekercset, megkenve az ARLA lágy, selymes és friss krémsajtjával, telepakolva minden jóval.

Hasonló receptek

Összes tortilla
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Egy férfi mérlegre áll
Család

Már nemcsak a nőket érinti ez a veszélyes betegség, hanem...

Bár az anorexia és a különféle evészavarok inkább női problémaként ismertek, világszerte egyre több férfit érint, akiknél a betegség még súlyosabb következményekkel járhat. A szakértők szerint a korai felismerés és a célzott kezelés kulcsfontosságú a felépüléshez, és a férfiak speciális igényeit figyelembe vevő támogatás javíthatja az esélyeket.

ételek a Costes Downtown sajtóeseményéről
Család

10 éves a Costes Downtown: A kortárs művészet szó szerint...

A Costes Downtown tízéves jubileumát formabontó módon ünnepli: a belvárosi étterem a rá jellemző laza hangulatú fine dining élményt a kortárs képzőművészettel ötvözi, amely nemcsak a falakon jelenik meg, hanem Hack Barnabás séf tányérjain is életre kel. A vendégek így egyszerre ízlelhetik és szemlélhetik Barakonyi Zsombor vibráló, grafitti stílusú városképeit. Az étterem Urban Jungle hangulatú oázisként kínál új nézőpontot a gasztronómiára.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept