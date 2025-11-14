Legegyszerűbb brokkolikrémleves
Hozzávalók
-
1 közepes fej brokkoli (kb. fél kiló)
-
1 közepes fej fehér hagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
szerecsendió ízlés szerint
-
800 ml zöldség alaplé (vagy picivel több)
-
200 ml főzőtejszín
-
3 ek olívaolaj
-
petrezselyem ízlés szerint
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 12.1 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 18 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 930.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 98 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 107 mg
-
Nátrium 697 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 9.8 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 127.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 72 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 71 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 82 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 53 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 48 micro
-
α-karotin 19 micro
-
β-karotin 287 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1071 micro
- 3% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 83% Víz
Elkészítés
- A brokkolit rózsáira bontjuk, a hagymákat megpucoljuk, és finomra aprítjuk.
- Olívaolajat hevítünk egy lábosban, a hagymákat megdinszteljük, majd sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Erre az alapra mehetnek a brokkolirózsák, melyeket enyhén lepirítunk.
- Felöntjük az egészet meleg alaplével, és puhára főzzük. Utána botmixerrel simára pürésítjük, hozzáöntjük a tejszínt, és fűszerezzük szerecsendióval.
- Visszatesszük a tűzre, hogy egyszer újra felforrjon, majd tálaljuk is. Megszórjuk pirított magvakkal, és sajtchipsszel vagy krutonnal kínáljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
Ez a brokkolileves egyszerű, finom és gyorsan elkészíthető. Tökéletes egy borús, esős napra, de kellemes nyári ebédnek is pazar. Krémes és sűrű, ugyanakkor könnyű és tápláló. Remek kísérője egy sajtos melegszendvicsnek, de ajánljuk egy kiadós saláta mellé, előételnek is.
A sütőtök-, zeller-, karfiol-, répa-, burgonya- vagy a brokkolikrémleves a favoritod? A krémlevesekért rajongóknak nem kell ecsetelünk, miért is annyira szerethető és hasznos ez a műfaj: tökéletesen hozza a hagyományos levesek atmoszféráját és textúráját, csak krémesebb formában, miközben sokszor órákkal előbb elkészül, mint egy hagyományos gulyás, húsleves vagy raguleves. A krémleves másik lényeges előnye, hogy gyakorlatilag a legszerényebb és legolcsóbb (maradék) zöldségből is elkészíthetjük, így hibátlan választás akkor is, ha nem jutottunk el vásárolni, és abból szeretnénk főzni, ami van, szó szerint.
Miért is szeretjük még a krémleveseket?
- egy krémleves univerzálisan alakítható, ízesíthető, fűszerezhető,
- egyszerre többféle zöldséggel is kombózható,
- sűríthető tejtermékkel (tejszín, tej, joghurt, stb.),
- vegán pótlótermékekkel (pl. zab-, rizs, kókusz- vagy kesukrémmel),
- de simán vízzel és készíthetjük, önmagával vagy például pépesített főtt krumplival sűrítve.
A brokkolikrémleves készítésének legfontosabb pontjai
- Ha tehetjük, friss, zsenge brokkolit válasszunk, ne mirelitet,
- a rózsáira szedett, megmosott brokkolit pirítsuk le a főzés-krémesítés előtt - ez történhet lábosban is, némi hagyma és zsiradék társaságában.,
- de akár sütőben is elősüthetjük a brokkolirózsákat - ha picit lepirulnak, még finomabb lesz a végeredmény!
- A lepirult brokkolit alaplével, és ne sima vízzel öntsük fel, sokkal mélyebb, ízesebb lesz a brokkolikrémlevesünk (tetszés szerint zöldség- vagy csirkealaplé is lehet)!
- Ha puhára főtt a brokkoli, krémesítsük botmixerrel, és selymesítsük, habarjuk-sűrítsük kedvünkre!
Miért egészséges a brokkoli?
A brokkolikrémleves legfinomabb feltétei
- Bolti levesgyöngy helyett készítsünk házi krutont (szikkadt) kenyérkockákból, melyeket fűszerezhetünk is: pl. zúzott fokhagymával, zöldfűszerekkel olíván átforgatva isteni ízt kapnak!
- Olajos magvakat és hüvelyeseket is piríthatunk a tetejére: a tökmag, a diófélék, a mandula és a szotyi is jól áll neki, de többek közt a fűszeres csicseriborsó is!
- Ha húsra vágyunk, szórhatunk némi pirult szalonna- vagy baconkockát, de kolbászmorzsát is a tetejére!
További receptvariánsok:
Nosalty-tipp: készítsünk a brokkolikrémleves mellé sajtropogóst, isteni választás vegáknak és húsevőknek is, de sütőben sült házi zöldségcsipsszel is megszórhatjuk, ezt a vegánok is értékelik majd!