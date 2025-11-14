r
Legegyszerűbb brokkolikrémleves

Legegyszerűbb brokkolikrémleves
Gerzsenyi Flóra
Brokkolikrémleves
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

170
Kalória
4.1g
Fehérje
9.8g
Szénhidrát
12.1g
Zsír
127.8g
Víz
17.5g
Koleszterin
2.4g
Élelmi rost
4.2g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
Összesen 170 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
Összesen 679 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
Összesen 41 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    12.1 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    930.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    98 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    107 mg
  • Nátrium
    697 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    9.8 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    127.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    72 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    71 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    82 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    53 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    48 micro
  • α-karotin
    19 micro
  • β-karotin
    287 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1071 micro
Összesen 170 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.3 g

Zsír

  • Összesen
    48.3 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    24 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    70 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3722.3 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    16 mg
  • Kálcium
    391 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    94 mg
  • Foszfor
    427 mg
  • Nátrium
    2788 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    39.2 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    511.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    289 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    282 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    327 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    214 micro
  • Kolin:
    101 mg
  • Retinol - A vitamin:
    190 micro
  • α-karotin
    76 micro
  • β-karotin
    1146 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4284 micro
Összesen 679 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1 g

Zsír

  • Összesen
    3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    4 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    229.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    24 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    26 mg
  • Nátrium
    172 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    31.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    18 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    13 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    12 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    71 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    264 micro
Összesen 41 kcal

Elkészítés

  1. A brokkolit rózsáira bontjuk, a hagymákat megpucoljuk, és finomra aprítjuk.
  2. Olívaolajat hevítünk egy lábosban, a hagymákat megdinszteljük, majd sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Erre az alapra mehetnek a brokkolirózsák, melyeket enyhén lepirítunk.
  3. Felöntjük az egészet meleg alaplével, és puhára főzzük. Utána botmixerrel simára pürésítjük, hozzáöntjük a tejszínt, és fűszerezzük szerecsendióval.
  4. Visszatesszük a tűzre, hogy egyszer újra felforrjon, majd tálaljuk is. Megszórjuk pirított magvakkal, és sajtchipsszel vagy krutonnal kínáljuk.

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
Ez a brokkolileves egyszerű, finom és gyorsan elkészíthető. Tökéletes egy borús, esős napra, de kellemes nyári ebédnek is pazar. Krémes és sűrű, ugyanakkor könnyű és tápláló. Remek kísérője egy sajtos melegszendvicsnek, de ajánljuk egy kiadós saláta mellé, előételnek is.

Egy tányér brokkolikrémleves közelről, sült brokkolival és magokkal a tetején
A brokkolikrémleves egyszerű és egészen gyors fogás, amit még a gyerekek is szívesen kanalaznak
Nosalty

A sütőtök-, zeller-, karfiol-, répa-, burgonya- vagy a brokkolikrémleves a favoritod? A krémlevesekért rajongóknak nem kell ecsetelünk, miért is annyira szerethető és hasznos ez a műfaj: tökéletesen hozza a hagyományos levesek atmoszféráját és textúráját, csak krémesebb formában, miközben sokszor órákkal előbb elkészül, mint egy hagyományos gulyás, húsleves vagy raguleves. A krémleves másik lényeges előnye, hogy gyakorlatilag a legszerényebb és legolcsóbb (maradék) zöldségből is elkészíthetjük, így hibátlan választás akkor is, ha nem jutottunk el vásárolni, és abból szeretnénk főzni, ami van, szó szerint.

Miért is szeretjük még a krémleveseket?

  • egy krémleves univerzálisan alakítható, ízesíthető, fűszerezhető,
  • egyszerre többféle zöldséggel is kombózható,
  • sűríthető tejtermékkel (tejszín, tej, joghurt, stb.),
  • vegán pótlótermékekkel (pl. zab-, rizs, kókusz- vagy kesukrémmel),
  • de simán vízzel és készíthetjük, önmagával vagy például pépesített főtt krumplival sűrítve.
Brokkolikrémleves felülnézetből, sajtropogóssal
A brokkolikrémleves mellé sajtropogóst is kínálhatunk!
Nosalty

A brokkolikrémleves készítésének legfontosabb pontjai

  • Ha tehetjük, friss, zsenge brokkolit válasszunk, ne mirelitet,
  • a rózsáira szedett, megmosott brokkolit pirítsuk le a főzés-krémesítés előtt - ez történhet lábosban is, némi hagyma és zsiradék társaságában.,
  • de akár sütőben is elősüthetjük a brokkolirózsákat - ha picit lepirulnak, még finomabb lesz a végeredmény!
  • A lepirult brokkolit alaplével, és ne sima vízzel öntsük fel, sokkal mélyebb, ízesebb lesz a brokkolikrémlevesünk (tetszés szerint zöldség- vagy csirkealaplé is lehet)!
  • Ha puhára főtt a brokkoli, krémesítsük botmixerrel, és selymesítsük, habarjuk-sűrítsük kedvünkre!

Miért egészséges a brokkoli?

A brokkoli sok béta-karotint (pro-A), folsavat (B9) és aszkorbinsavat (C) tartalmaz, de jelentős a tiamin- (B1), riboflavin- (B2), niacin- (B3), kalcium- és vastartalma is. Fontos szerepe van a rákmegelőző étrendben (is).

A brokkolikrémleves legfinomabb feltétei

  • Bolti levesgyöngy helyett készítsünk házi krutont (szikkadt) kenyérkockákból, melyeket fűszerezhetünk is: pl. zúzott fokhagymával, zöldfűszerekkel olíván átforgatva isteni ízt kapnak!
  • Olajos magvakat és hüvelyeseket is piríthatunk a tetejére: a tökmag, a diófélék, a mandula és a szotyi is jól áll neki, de többek közt a fűszeres csicseriborsó is!
  • Ha húsra vágyunk, szórhatunk némi pirult szalonna- vagy baconkockát, de kolbászmorzsát is a tetejére!

További receptvariánsok:

Nosalty-tipp: készítsünk a brokkolikrémleves mellé sajtropogóst, isteni választás vegáknak és húsevőknek is, de sütőben sült házi zöldségcsipsszel is megszórhatjuk, ezt a vegánok is értékelik majd!

