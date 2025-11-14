Legegyszerűbb brokkolikrémleves

A brokkolikrémleves egyszerű és egészen gyors fogás, amit még a gyerekek is szívesen kanalaznak Nosalty

A sütőtök-, zeller-, karfiol-, répa-, burgonya- vagy a brokkolikrémleves a favoritod? A krémlevesekért rajongóknak nem kell ecsetelünk, miért is annyira szerethető és hasznos ez a műfaj: tökéletesen hozza a hagyományos levesek atmoszféráját és textúráját, csak krémesebb formában, miközben sokszor órákkal előbb elkészül, mint egy hagyományos gulyás, húsleves vagy raguleves. A krémleves másik lényeges előnye, hogy gyakorlatilag a legszerényebb és legolcsóbb (maradék) zöldségből is elkészíthetjük, így hibátlan választás akkor is, ha nem jutottunk el vásárolni, és abból szeretnénk főzni, ami van, szó szerint.

Miért is szeretjük még a krémleveseket?

egy krémleves univerzálisan alakítható, ízesíthető, fűszerezhető,

egyszerre többféle zöldséggel is kombózható,

sűríthető tejtermékkel (tejszín, tej, joghurt, stb.),

vegán pótlótermékekkel (pl. zab-, rizs, kókusz- vagy kesukrémmel),

de simán vízzel és készíthetjük, önmagával vagy például pépesített főtt krumplival sűrítve.

A brokkolikrémleves mellé sajtropogóst is kínálhatunk! Nosalty

A brokkolikrémleves készítésének legfontosabb pontjai

Ha tehetjük, friss, zsenge brokkolit válasszunk, ne mirelitet,

a rózsáira szedett, megmosott brokkolit pirítsuk le a főzés-krémesítés előtt - ez történhet lábosban is, némi hagyma és zsiradék társaságában.,

a főzés-krémesítés előtt - ez történhet lábosban is, némi hagyma és zsiradék társaságában., de akár sütőben is elősüthetjük a brokkolirózsákat - ha picit lepirulnak, még finomabb lesz a végeredmény!

is elősüthetjük a brokkolirózsákat - ha picit lepirulnak, még finomabb lesz a végeredmény! A lepirult brokkolit alaplével , és ne sima vízzel öntsük fel, sokkal mélyebb, ízesebb lesz a brokkolikrémlevesünk (tetszés szerint zöldség- vagy csirkealaplé is lehet)!

, és ne sima vízzel öntsük fel, sokkal mélyebb, ízesebb lesz a brokkolikrémlevesünk (tetszés szerint zöldség- vagy csirkealaplé is lehet)! Ha puhára főtt a brokkoli, krémesítsük botmixerrel, és selymesítsük, habarjuk-sűrítsük kedvünkre!

Miért egészséges a brokkoli? brokkoli sok béta-karotint (pro-A), folsavat (B9) és aszkorbinsavat (C) tartalmaz, de jelentős a tiamin- (B1), riboflavin- (B2), niacin- (B3), kalcium- és vastartalma is. Fontos szerepe van a rákmegelőző étrendben (is).

A brokkolikrémleves legfinomabb feltétei

Bolti levesgyöngy helyett készítsünk házi krutont (szikkadt) kenyérkockákból, melyeket fűszerezhetünk is: pl. zúzott fokhagymával, zöldfűszerekkel olíván átforgatva isteni ízt kapnak!

Olajos magvakat és hüvelyeseket is piríthatunk a tetejére: a tökmag, a diófélék , a mandula és a szotyi is jól áll neki, de többek közt a fűszeres csicseriborsó is!

, a mandula és a szotyi is jól áll neki, de többek közt a fűszeres is! Ha húsra vágyunk, szórhatunk némi pirult szalonna- vagy baconkockát, de kolbászmorzsát is a tetejére!

További receptvariánsok:

Nosalty-tipp: készítsünk a brokkolikrémleves mellé sajtropogóst, isteni választás vegáknak és húsevőknek is, de sütőben sült házi zöldségcsipsszel is megszórhatjuk, ezt a vegánok is értékelik majd!