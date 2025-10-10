Krémes erdélyi fehérbabfőzelék
Hozzávalók
-
50 dkg fehérbab
-
1 kis fej vöröshagyma (nagyon apróra vágva)
-
4 gerezd fokhagyma (zúzva)
-
3 db babérlevél
-
1 kávéskanál borsikafű (csombor)
-
3 szál lestyán (friss vagy szárított is lehet)
-
2 dl habtejszín (vagy tejföl)
-
1 csapott ek finomliszt
-
1 ek napraforgó olaj (vagy kevés vaj)
-
1 teáskanál almaecet
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
1 teáskanál fűszerpaprika (opcionális)
- 16% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
125g fehérbab416 kcal
-
13g vöröshagyma5 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g habtejszín146 kcal
-
3g finomliszt9 kcal
-
18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 16% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
500g fehérbab1665 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
200g habtejszín584 kcal
-
10g finomliszt36 kcal
-
71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 16% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
64.1g fehérbab213 kcal
-
6.4g vöröshagyma2 kcal
-
1.5g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
25.6g habtejszín75 kcal
-
1.3g finomliszt5 kcal
-
9 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 16% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 31% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 30.8 g
Zsír
-
Összesen 18.6 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 56 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1079.6 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 18 mg
-
Kálcium 342 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 243 mg
-
Foszfor 417 mg
-
Nátrium 38 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 80.7 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 19 mg
Víz
-
Összesen 57.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 140 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 12 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 490 micro
-
Kolin: 93 mg
-
Retinol - A vitamin: 137 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 30 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
- 16% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 31% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 123.4 g
Zsír
-
Összesen 74.3 g
-
Telített zsírsav 41 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 222 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4318.6 g
-
Cink 19 mg
-
Szelén 70 mg
-
Kálcium 1370 mg
-
Vas 53 mg
-
Magnézium 973 mg
-
Foszfor 1668 mg
-
Nátrium 152 mg
-
Réz 5 mg
-
Mangán 9 mg
Szénhidrát
-
Összesen 322.7 g
-
Cukor 19 mg
-
Élelmi rost 77 mg
Víz
-
Összesen 231.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 558 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 46 micro
-
K vitamin: 34 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1960 micro
-
Kolin: 371 mg
-
Retinol - A vitamin: 548 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 121 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 5 micro
- 16% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 10% Zsír
- 31% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 15.8 g
Zsír
-
Összesen 9.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 28 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 553.7 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 176 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 125 mg
-
Foszfor 214 mg
-
Nátrium 19 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.4 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 29.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 72 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 251 micro
-
Kolin: 48 mg
-
Retinol - A vitamin: 70 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 16 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
- A száraz fehérbabot válogassuk át, majd áztassuk be egy éjszakára bőséges hideg vízbe. Másnap szűrjük le, és friss vízben tegyük fel főni a babérlevelekkel, a fokhagymával és egy kevés almaecettel. Adjuk hozzá a csombort és a lestyánt is: ezek adják meg az erdélyi ízvilág jellegzetes aromáját.
- Főzzük addig, amíg a babszemek megpuhulnak (fajtától függően kb. 60–70 perc). Mielőtt behabarnánk, vegyük ki a babérlevelet, a csombort és a lestyánt a főzelékből.
- Egy kis tálban keverjük csomómentesre a lisztet a tejszínnel, majd fokozatosan adjuk hozzá néhány kanállal a forró főzőléből, hogy a hőkiegyenlítés meglegyen. Ha egy pici színt is szeretnénk a főzeléknek, a habaráshoz adjunk 1 teáskanál pirospaprikát is, de az autentikus, erdélyi receptúrákban nem kívánják meg.
- A finomra vágott hagymát adjuk a puhára főtt babhoz, majd öntsük hozzá a tejszínes-lisztes keveréket. Folyamatos kevergetés mellett főzzük néhány percig, amíg szépen besűrűsödik. Sózzuk, borsozzuk, és ha szükséges, egy kevés ecettel állítsuk be az ízét.
- A krémes, illatos fehérbabfőzeléket tálalhatjuk sült virslivel, szafaládéval, tükörtojással, vagy erdélyi módra, füstölt kolbásszal és friss kenyérrel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 70 p
Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás selymessége és a puha bab együtt olyan ízharmóniát ad, amitől az egész konyha megtelik illattal. Egyszerű, kiadós, és minden kanala a nagymama főztjét idézi.
Van valami különösen megnyugtató abban, amikor egy tányér meleg főzelék gőzölög előttünk. A fehérbabfőzelék tipikusan ilyen: egyszerű, de időtlen étel, ami generációkat köt össze. És ha egy kevés tejszín, egy csipet csombor és pár szál lestyán is kerül bele, akkor már nem csupán egy klasszikus fogásról, hanem igazi erdélyi csodáról beszélünk.
A fehérbab: szerény, de nélkülözhetetlen alapanyag
A fehérbab nem véletlenül a magyar konyha egyik alappillére. Fehérjében gazdag, tápláló és hihetetlenül sokoldalú – ráadásul tökéletes húsmentes fehérjeforrás, így vegetáriánus és vegán étrendbe is remekül illeszthető.
A jó főzelék titka a bab minőségén és a türelmen múlik: nem szabad siettetni. A lassú, egyenletes főzés alatt a szemek megpuhulnak, a keményítőjük kioldódik, és természetes selymességet ad az ételnek.
Ha pedig még jobban szeretnénk elmélyíteni az ízeket, egy apró trükk: főzés közben adjunk a vízhez egy kevés almaecetet: nemcsak a babhéj marad tőle szebb, de az ízek is élénkebbek lesznek.
Erdély íze: csombor, lestyán és egy kanál tejszín
Az erdélyi változat abban különbözik a klasszikus magyar babfőzeléktől, hogy kevesebb paprikát, viszont több zöldfűszert használ:
A csombor (vagyis borsikafű) friss, enyhén borsos aromát ad, és segít abban is, hogy a bab ne legyen nehéz vagy puffasztó.
A lestyán pedig az az összetevő, amit ha egyszer megszeretsz, többé nem tudsz nélküle főzni: intenzív, zelleres illata olyan mélységet ad a főzeléknek, mintha egy falat Erdélyt kanalaznál.
A tejföl helyett főző- vagy habtejszínnel készített változat pedig még selymesebb, elegánsabb, könnyed, de mégis tartalmas, pont, ahogy egy modern főzeléknek lennie kell.
Kell bele fűszerpaprika?
Kifejezetten fontos, hogy ha autentikus erdélyi fehérbabfőzeléket szeretnél készíteni, abba nem kerül pirospaprika. Az erdélyi konyha ugyan gazdag fűszerezésű, de sok fogásában a zöldfűszerek (mint a csombor, lestyán, tárkony, kapor) játsszák a főszerepet, nem pedig a magyar alföldi konyhára jellemző paprikás alap. A főzelékeknél és leveseknél az erdélyi háziasszonyok inkább a világos, tejszínes vagy tejfölös habarást részesítik előnyben, ami kiemeli a zöldfűszerek természetes aromáit.
A pirospaprika inkább a magyar, alföldi stílusú babfőzelékekben jelenik meg, ott adja meg a jellegzetes narancsos színt és enyhén füstös ízt. Ezzel szemben az erdélyi verzió halványabb, tejszínes árnyalatú, és a csombor–lestyán–fokhagyma hármas adja meg az íz mélységét.
Tippek, hogy a főzeléked tökéletes legyen
- Áztatás nélkül ne kezdj bele! A bab legalább 8 órás áztatást igényel, így lesz egyenletesen puha, és könnyebben emészthető.
- Használj friss fűszereket! Ha van a kertedben vagy az erkélyen csombor és lestyán, ne spórolj velük, ezek adják a fő ízkaraktert.
- A tejfölt cseréld le tejszínre! Lágyabb, krémesebb végeredményt kapsz, amihez nem is kell külön rántás.
- Füsttel az igazi: egy kis füstölt kolbász, szalonna vagy akár füstölt paprika is csodát tesz vele, ha tartalmasabb ízekre vágysz.
- Ha marad, még jobb lesz: másnapra a főzelék csak sűrűbb és ízesebb lesz - melegítsd újra egy kevés vízzel vagy tejszínnel, és olyan lesz, mintha frissen főzted volna.
A főzelék, ami visszahozza az otthon ízét
Bár a főzelék sokáig „menzás” ételnek számított, ma újra reneszánszát éli. A tejszínes, fűszeres verziók pedig bebizonyítják, hogy ez az egyszerű magyar étel lehet elegáns, izgalmas és modern is. Az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék pedig pont ezt a határvonalat képviseli: múlt és jelen találkozik benne, egy tálban, gőzölögve. Nem kell hozzá sem különleges technika, sem ritka alapanyag, csak egy kis türelem, jó minőségű bab, és az a bizonyos házias szeretet, amitől az egész konyha illatozni kezd.
Tálalási tipp:
Recept és fotók: Hering András / @andrishering