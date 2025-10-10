r
főzelékek babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék
Hering András
Erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék tálalva, friss zöldfűszerekkel és sült kolbásszal.
Hozzávalók

Elkészítés

  1. A száraz fehérbabot válogassuk át, majd áztassuk be egy éjszakára bőséges hideg vízbe. Másnap szűrjük le, és friss vízben tegyük fel főni a babérlevelekkel, a fokhagymával és egy kevés almaecettel. Adjuk hozzá a csombort és a lestyánt is: ezek adják meg az erdélyi ízvilág jellegzetes aromáját.
  2. Főzzük addig, amíg a babszemek megpuhulnak (fajtától függően kb. 60–70 perc). Mielőtt behabarnánk, vegyük ki a babérlevelet, a csombort és a lestyánt a főzelékből.
  3. Egy kis tálban keverjük csomómentesre a lisztet a tejszínnel, majd fokozatosan adjuk hozzá néhány kanállal a forró főzőléből, hogy a hőkiegyenlítés meglegyen. Ha egy pici színt is szeretnénk a főzeléknek, a habaráshoz adjunk 1 teáskanál pirospaprikát is, de az autentikus, erdélyi receptúrákban nem kívánják meg.
  4. A finomra vágott hagymát adjuk a puhára főtt babhoz, majd öntsük hozzá a tejszínes-lisztes keveréket. Folyamatos kevergetés mellett főzzük néhány percig, amíg szépen besűrűsödik. Sózzuk, borsozzuk, és ha szükséges, egy kevés ecettel állítsuk be az ízét.
  5. A krémes, illatos fehérbabfőzeléket tálalhatjuk sült virslivel, szafaládéval, tükörtojással, vagy erdélyi módra, füstölt kolbásszal és friss kenyérrel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 70 p
Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás selymessége és a puha bab együtt olyan ízharmóniát ad, amitől az egész konyha megtelik illattal. Egyszerű, kiadós, és minden kanala a nagymama főztjét idézi.

Krémes, csomborral és lestyánnal fűszerezett fehérbabfőzelék fehér tányérban, lilahagymával megszórva
Krémes fehérbabfőzelék tejszínnel és fűszerekkel, ahogy Erdélyben készítik
Hering András

Van valami különösen megnyugtató abban, amikor egy tányér meleg főzelék gőzölög előttünk. A fehérbabfőzelék tipikusan ilyen: egyszerű, de időtlen étel, ami generációkat köt össze. És ha egy kevés tejszín, egy csipet csombor és pár szál lestyán is kerül bele, akkor már nem csupán egy klasszikus fogásról, hanem igazi erdélyi csodáról beszélünk.

A fehérbab: szerény, de nélkülözhetetlen alapanyag

A fehérbab nem véletlenül a magyar konyha egyik alappillére. Fehérjében gazdag, tápláló és hihetetlenül sokoldalú – ráadásul tökéletes húsmentes fehérjeforrás, így vegetáriánus és vegán étrendbe is remekül illeszthető.
A jó főzelék titka a bab minőségén és a türelmen múlik: nem szabad siettetni. A lassú, egyenletes főzés alatt a szemek megpuhulnak, a keményítőjük kioldódik, és természetes selymességet ad az ételnek.

Ha pedig még jobban szeretnénk elmélyíteni az ízeket, egy apró trükk: főzés közben adjunk a vízhez egy kevés almaecetet: nemcsak a babhéj marad tőle szebb, de az ízek is élénkebbek lesznek.

Erdély íze: csombor, lestyán és egy kanál tejszín

Az erdélyi változat abban különbözik a klasszikus magyar babfőzeléktől, hogy kevesebb paprikát, viszont több zöldfűszert használ:

A csombor (vagyis borsikafű) friss, enyhén borsos aromát ad, és segít abban is, hogy a bab ne legyen nehéz vagy puffasztó.

A lestyán pedig az az összetevő, amit ha egyszer megszeretsz, többé nem tudsz nélküle főzni: intenzív, zelleres illata olyan mélységet ad a főzeléknek, mintha egy falat Erdélyt kanalaznál.

A tejföl helyett főző- vagy habtejszínnel készített változat pedig még selymesebb, elegánsabb, könnyed, de mégis tartalmas, pont, ahogy egy modern főzeléknek lennie kell.

Kell bele fűszerpaprika?

Kifejezetten fontos, hogy ha autentikus erdélyi fehérbabfőzeléket szeretnél készíteni, abba nem kerül pirospaprika. Az erdélyi konyha ugyan gazdag fűszerezésű, de sok fogásában a zöldfűszerek (mint a csombor, lestyán, tárkony, kapor) játsszák a főszerepet, nem pedig a magyar alföldi konyhára jellemző paprikás alap. A főzelékeknél és leveseknél az erdélyi háziasszonyok inkább a világos, tejszínes vagy tejfölös habarást részesítik előnyben, ami kiemeli a zöldfűszerek természetes aromáit.

A pirospaprika inkább a magyar, alföldi stílusú babfőzelékekben jelenik meg, ott adja meg a jellegzetes narancsos színt és enyhén füstös ízt. Ezzel szemben az erdélyi verzió halványabb, tejszínes árnyalatú, és a csombor–lestyán–fokhagyma hármas adja meg az íz mélységét.

<em>Krémes fehérbabfőzelék lilahagymával és zöldfűszerrel, mellette sült kolbász a tányéron</em>.
Csomboros-lestyános fehérbabfőzelék - az igazi erdélyi ízvilág
Hering András

Tippek, hogy a főzeléked tökéletes legyen

  • Áztatás nélkül ne kezdj bele! A bab legalább 8 órás áztatást igényel, így lesz egyenletesen puha, és könnyebben emészthető.
  • Használj friss fűszereket! Ha van a kertedben vagy az erkélyen csombor és lestyán, ne spórolj velük, ezek adják a fő ízkaraktert.
  • A tejfölt cseréld le tejszínre! Lágyabb, krémesebb végeredményt kapsz, amihez nem is kell külön rántás.
  • Füsttel az igazi: egy kis füstölt kolbász, szalonna vagy akár füstölt paprika is csodát tesz vele, ha tartalmasabb ízekre vágysz.
  • Ha marad, még jobb lesz: másnapra a főzelék csak sűrűbb és ízesebb lesz - melegítsd újra egy kevés vízzel vagy tejszínnel, és olyan lesz, mintha frissen főzted volna.

A főzelék, ami visszahozza az otthon ízét

Bár a főzelék sokáig „menzás” ételnek számított, ma újra reneszánszát éli. A tejszínes, fűszeres verziók pedig bebizonyítják, hogy ez az egyszerű magyar étel lehet elegáns, izgalmas és modern is. Az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék pedig pont ezt a határvonalat képviseli: múlt és jelen találkozik benne, egy tálban, gőzölögve. Nem kell hozzá sem különleges technika, sem ritka alapanyag, csak egy kis türelem, jó minőségű bab, és az a bizonyos házias szeretet, amitől az egész konyha illatozni kezd.

Tálalási tipp:

Szórd meg frissen aprított lilahagymával és petrezselyemmel, mellé pedig süss egy pár kolbászt vagy egy szelet füstölt tarját. Egy falat kenyérrel már maga a boldogság.
<em>Erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék tálalva, friss zöldfűszerekkel és sült kolbásszal</em>.<br>
Babfőzelék újragondolva: selymes, fűszeres, házias finomság
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

