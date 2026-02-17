Család

Ezt a teát válaszd, ha több energiára és vidámabb hangulatra vágysz

Nem minden élénkítő hat azonnali koffeinlöketként. Létezik egy tea, amely finoman, mégis érezhetően segíthet több energiához jutni és jobb közérzetet teremteni, így nem véletlen, hogy egyre többen esküsznek rá.

Ha reggelente a kávé helyett valami mást innál, ami nemcsak felébreszt, hanem egyenletes energiát és jobb közérzetet is adhat, akkor érdemes megismerkedni a yerba mate nevű dél-amerikai teával. Ez az ital nem egyszerűen egy új trend a piacon: valójában valódi bioaktív vegyületeket tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az energiaszintre, a fókuszra és az általános közérzetre.

Yerba Mate
Yerba Mate teát fogyassz, ha több energiára és jobb hangulatra vágysz
Getty Images

Mi is az a yerba mate?

A yerba mate egy dél-amerikai származású növény szárított leveleiből készült infúzió, amelyet hagyományosan Argentínában, Uruguayban, Paraguayban és Brazília egyes részein fogyasztanak. Bár külsőre hasonlíthat egy zöld teára, valójában több koffeint tartalmaz, mint a legtöbb tea, és összetétele miatt más hatásprofil jellemzi.

  • A benne lévő koffein serkentő hatású,
  • így csökkentheti a fáradságérzetet,
  • fokozhatja az éberséget,
  • javíthatja a reakcióidőt is, ezért egyre több sportoló és aktív életmódot követő ember választja edzés vagy intenzívebb fizikai tevékenység előtt.

Emellett a mate polifenolokat és antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek sejtvédő és gyulladáscsökkentő hatással bírhatnak, bár ezek klinikai jelentősége további vizsgálatokat igényel.

A yerba mate hatása nemcsak testileg, hanem mentálisan is érezhető lehet

A koffein blokkolja az agyban az adenosin receptorokat, ami csökkenti a fáradtságérzetet, nagyobb éberséget és koncentrációt eredményezhet. Emellett olyan vegyületeket is tartalmaz, mint a theobromin, ami egy sima, egyenletes energiahullámot eredményezhet, ellentétben a kávé hirtelen löketével.

Egy férfi yerba mate teát iszik
A yerba mate hatása nemcsak testileg, hanem mentálisan is érezhető lehet
Getty Images

Nem csodaszer, de élénkít

A yerba mate tehát nem csodaszer, de a benne lévő koffein és antioxidánsok kombinációja miatt ténylegesen támogathatja a napindítást, az éberséget és a közérzetet. Ezért sokan — akár sportolók, akár irodai munkát végzők — napi rutinjuk részévé teszik, akár kávé helyett, akár azzal váltva.

Mint minden koffeintartalmú italnál, a fogyasztásnál itt is érdemes odafigyelni az egyéni toleranciára: egyesek érzékenyebben reagálhatnak rá, és mellékhatások — például ingerlékenység vagy álmatlanság — előfordulhatnak túladagolás esetén.

Forrásunk volt.

