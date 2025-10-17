Közel-keleties sült sütőtök
Hozzávalók
sütőtök
édeskömény-saláta
-
1 db édeskömény
-
1 ek olívaolaj
-
0.5 citromból nyert citromlé
-
1 evőkanál agávé szirup (vagy méz)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
tálalás
-
8 ek tahini
-
4 teáskanál fűszerkeverék (dukkah)
-
4 tk balzsamecet (balzsamecetkrém)
-
1 evőkanál agávé szirup
- 4% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 11% Zsír
Elkészítés
sütőtök
- A sütőtöknek elsősorban az alsó felét érdemes használni ebben a receptben, mert magozás után ebből tudunk szép karéjokat vágni. Persze ha épp nem csinálnánk mást a sütőtök feleső részéből, akkor az egészet is megsüthetjük.
- A sütőtökszeleteket sütőtökpapíros tepsire fektetjük és mindkét oldalukat meglocsoljuk olívaolajjal és sózzuk-borsozzuk. Ezután 220 fokos sütőben kb. 20-25 perc alatt megsütjük - akkor lesz jó, ha a teteje már szépen pirul.
édeskömény-saláta
- Az édesköményt mandolinon lereszeljük (vagy ha nincs mandolinunk, akkor késsel nagyon vékonyan felszeleteljük).
- A szeletelt zöldséget meglocsoljuk olívaolajjal, citromlével, agavésziruppal sózzuk-borsozzuk, majd az egészet átfogatjuk.
tálalás
- Jöhet a tálalás: ehhez először a tányérok alján szétoszlatunk 2-2 tahinit, majd erre halmozzuk a sült sütőtökszeleteket, tányéronként nagyjából 3-3 darabot.
- Mellétálaljuk az édesköménysalátát, majd az egész tetejét megszórjuk dukkah-val és meglocsoljuk balzsamecetkrémmel és agavésziruppal vagy mézzel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 220 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát is, aminek a savassága remekül passzol az édes sütőtökhöz, miközben a kicsit ánizsos íze még izgalmasabb ízkombinációt alkot a többi fűszerrel. Próbáljátok ki ti is, ha van otthon elfekvőben egy sütőtök, nem fogjátok megbánni!