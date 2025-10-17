Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát is, aminek a savassága remekül passzol az édes sütőtökhöz, miközben a kicsit ánizsos íze még izgalmasabb ízkombinációt alkot a többi fűszerrel. Próbáljátok ki ti is, ha van otthon elfekvőben egy sütőtök, nem fogjátok megbánni!