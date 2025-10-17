r
Nosalty Logó
tapas sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Rosanics Petra
Közel-keleties sült sütőtök tahinivel, dukkah-val, édesköménnyel
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

sütőtök

édeskömény-saláta

tálalás

576
Kalória
13.7g
Fehérje
51.8g
Szénhidrát
39.3g
Zsír
248.1g
Víz
-
Koleszterin
12.1g
Élelmi rost
12.7g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 11% Zsír

sütőtök

édeskömény-saláta

tálalás

Összesen 576 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 11% Zsír

sütőtök

édeskömény-saláta

tálalás

Összesen 2294 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 11% Zsír

sütőtök

édeskömény-saláta

tálalás

Összesen 136 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • β-crypt
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.7 g

Zsír

  • Összesen
    39.3 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    18 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    14 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1183.6 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    387 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    142 mg
  • Foszfor
    556 mg
  • Nátrium
    87 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    51.8 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    248.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1174 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    55 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    50 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    136 micro
  • Kolin:
    10 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1757 micro
  • β-karotin
    9507 micro
  • β-crypt
    7351 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    573 micro
Összesen 576 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • β-crypt
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    55 g

Zsír

  • Összesen
    157.2 g
  • Telített zsírsav
    22 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    73 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    56 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4734.5 g
  • Cink
    13 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    1548 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    568 mg
  • Foszfor
    2224 mg
  • Nátrium
    349 mg
  • Réz
    5 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    207.3 g
  • Cukor
    51 mg
  • Élelmi rost
    48 mg

Víz

  • Összesen
    992.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4698 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    21 mg
  • C vitamin:
    220 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    202 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    27 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    545 micro
  • Kolin:
    40 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    7029 micro
  • β-karotin
    38030 micro
  • β-crypt
    29405 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2290 micro
Összesen 2294 kcal
  • 4% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • β-crypt
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.2 g

Zsír

  • Összesen
    9.3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    279.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    91 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    131 mg
  • Nátrium
    21 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.2 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    58.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    278 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    32 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    415 micro
  • β-karotin
    2248 micro
  • β-crypt
    1738 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    135 micro
Összesen 136 kcal

Elkészítés

sütőtök

  1. A sütőtöknek elsősorban az alsó felét érdemes használni ebben a receptben, mert magozás után ebből tudunk szép karéjokat vágni. Persze ha épp nem csinálnánk mást a sütőtök feleső részéből, akkor az egészet is megsüthetjük.
  2. A sütőtökszeleteket sütőtökpapíros tepsire fektetjük és mindkét oldalukat meglocsoljuk olívaolajjal és sózzuk-borsozzuk. Ezután 220 fokos sütőben kb. 20-25 perc alatt megsütjük - akkor lesz jó, ha a teteje már szépen pirul.

édeskömény-saláta

  1. Az édesköményt mandolinon lereszeljük (vagy ha nincs mandolinunk, akkor késsel nagyon vékonyan felszeleteljük).
  2. A szeletelt zöldséget meglocsoljuk olívaolajjal, citromlével, agavésziruppal sózzuk-borsozzuk, majd az egészet átfogatjuk.

tálalás

  1. Jöhet a tálalás: ehhez először a tányérok alján szétoszlatunk 2-2 tahinit, majd erre halmozzuk a sült sütőtökszeleteket, tányéronként nagyjából 3-3 darabot.
  2. Mellétálaljuk az édesköménysalátát, majd az egész tetejét megszórjuk dukkah-val és meglocsoljuk balzsamecetkrémmel és agavésziruppal vagy mézzel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 220 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát is, aminek a savassága remekül passzol az édes sütőtökhöz, miközben a kicsit ánizsos íze még izgalmasabb ízkombinációt alkot a többi fűszerrel. Próbáljátok ki ti is, ha van otthon elfekvőben egy sütőtök, nem fogjátok megbánni!

Hasonló receptek

Összes sült zöldség
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Fűszeres sajtgolyók
sajtos falatkák

Fűszeres sajtgolyók

Ezek a sajtgolyók ellenállhatatlanok, ráadásul könnyedén és változatosan elkészíthetőek. Hűtőben jó ideig elállnak, és nagy mennyiségben előre gyárthatók, sőt ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Cheddar sajtos őszi zöldségrakottas
Gasztro

Élet a sült krumplin túl: izgalmas zöldséges köretötletek

Az étkezések során a zöldségek általában csak satnya mellékszerepet kapnak, miközben pont ugyanolyan vagy még izgalmasabb köret készülhet belőlük, mint krumpliból vagy rizsből. Ez a válogatás megmutatja, hogy a zöldségekből első osztályú köretek készülhetnek, melyek még az egészségünket is támogatják.

Még több cikk

Top Receptek

sajtos-csirkemellpuffancs
fűszeres húsok

Sajtos csirkemellpuffancs

Sokan nem szeretik a csirkemellet, mert sütés után túl száraznak találják. Viszont, ha így készítjük el, a hús sütés közben nem szárad ki, finom ízletes, és jó szaftos maradt.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept