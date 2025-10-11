Gofri édesen
Hozzávalók
-
280 g finomliszt
-
3 ek cukor
-
1 tk szódabikarbóna
-
2 tk sütőpor
-
só ízlés szerint
-
450 ml író
-
80 g vaj (olvasztott)
-
2 db tojás
-
1 tk fahéj
-
1 csomag vaníliás cukor
-
1 tk vaníliaaroma
- 56% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.4 g
Zsír
-
Összesen 13.6 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 92 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 699.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 155 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 21 mg
-
Foszfor 218 mg
-
Nátrium 280 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 46.2 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 87.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 128 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 24 micro
-
Kolin: 68 mg
-
Retinol - A vitamin: 125 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 90 micro
Fehérje
-
Összesen 56.7 g
Zsír
-
Összesen 81.7 g
-
Telített zsírsav 47 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 24 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 550 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4197.9 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 135 mg
-
Kálcium 932 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 126 mg
-
Foszfor 1310 mg
-
Nátrium 1681 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 276.9 g
-
Cukor 65 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 525.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 765 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 84 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 143 micro
-
Kolin: 408 mg
-
Retinol - A vitamin: 750 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 131 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 537 micro
Fehérje
-
Összesen 5.8 g
Zsír
-
Összesen 8.4 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 57 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 432.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 96 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 135 mg
-
Nátrium 173 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 28.5 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 54.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 79 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 42 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 13 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 55 micro
Elkészítés
- A száraz hozzávalókat (liszt, cukor, vaníliás cukor, szódabikarbóna, sütőpor, fahéj) keverjük össze egy edényben, majd rakjuk félre.
- A felolvasztott, de már kihűlt vajat és az írót botmixer segítségével keverjük el, majd adjuk hozzá a tojásokat, és keverjük tovább.
- A két tál tartalmát vegyítsük össze, adjunk hozzá egy kevés sót és vaníliakivonatot, majd keverjük sűrű, csomómentes masszává. Ha elkészült, pár percre rakjuk félre pihenni.
- A gofrisütőt ecset segítségével kenjük ki olajjal, majd merjünk bele annyi tésztát, hogy az sütéskor ne folyjon ki a sütőből.
- Ismételjük addig a folyamatot, amíg az összes tészta el nem fogy. A sütőt minden újabb gofrinál kenjük át olajjal.
- Az elkészült gofrikat még melegen tálaljuk. Szórjuk meg porcukorral, kenjünk rá nutellát, lekvárt, tejszínhabot, gyümölcsöket, vagy egyszerűen csak öntsük jól nyakon juharsziruppal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 20 p
Kinek van kedve egy puha tésztájú, mégis roppanós külsejű, édes, gofrihoz? Legnagyobb szerencsénkre semmi extra dolgot nem kell felkutatnunk azért, hogy az asztalra kerüljön, mégis van pár apró változtatás, ami igazán finommá varázsolja. Titkos összetevőjének hála mindig ezt a receptet húzod majd elő, ha édes tésztát kívánsz!
A gofri egy igazi klasszikus, nosztalgikus édesség, amit már nagyanyáink is ismertek és szerettek, sőt, sokunk emlékeiben ott lehet a közös gofrikészítés öröme is. Szerencsére ma már egyáltalán nem kell messzire menni ahhoz, hogy beszerezzünk egy gofrisütőt: a legtöbb szupermarketben is kapni bizonyos időszakokban, de egy háztartási/ elektronikai boltban biztosan felkutathatjuk.
Egy kis történelem
A gofrihoz hasonló küllemű édesség már a 13–14. század Európájában is létezett. Ezeket a különleges ostyákat speciális, kovácsoltvasból készült sütővasakkal állították elő. A vaslapokba gyakran díszes mintákat véstek (például családi címert, keresztény motívumokat), így a kisült tészta sok esetben egyedi mintázattal büszkélkedhetett. A mai értelemben vett elektromos gofrisütőt az Egyesült Államokban találták fel a 20. század elején. 1911-ben a General Electric mutatta be az egyik első elektromos változatot.
Miért szeretjük a gofrit?
Ha van egy jó gofrisütőnk, akkor gyerekjáték az elkészítése, ráadásul kisgyerekekkel, unokákkal is belevághatunk, mert remek időtöltés egy borongós hétvégén. Ráérős hétvégi reggelinek, könnyű ebéd utáni desszertnek, de még uzsonnának is remekül szuperál.
A feltétek sora végtelen, hiszen édesen és sósan is tálalhatjuk, sőt, a tésztával is játszhatunk: hangolhatjuk édeskésebbre is, de a sósnak is épp ugyanannyi létjogosultsága van. A különböző nemzeteknek is meg van a maga receptje, például a gaufre de Liége (francia), luikse wafel (flamand) vagy a Lütticher waffel (német). Van, amelyik könnyebb tésztájú, van amelyik tömörebb és téglalapalakú és olyan is, ahol egy extra összetevőtől válik különlegessé a tészta, mint a citrom, vanília vagy éppen fahéj.
Lehet mentes is
A gofri mindenkié. Nem kell csak azért lemondanunk erről az édes, puha tésztáról, mert valamilyen ételintoleranciánk van. Kis csavarral elkészíthetjük tej-tojás- és gluténmentesen is, és persze a cukor sem kivétel ez alól.
Édes feltétnek ajánljuk:
- klasszikusok: porcukor, juharszirup, méz
- gyümölcsök: eper, málna, áfonya, banán, mangó, barack
- krémesek: tejszínhab, mascarpone, vaníliakrém, joghurt, puding
- csokoládés: Nutella, olvasztott csoki, csokiszósz, fehércsoki-reszelék
- magvak, ropogósok: mandula, dió, mogyoró, granola
- extra különlegességek: karamellszósz, sóskaramell, fagylalt
Tipp:
Receptajánló:
Sós feltétek:
- sajtos: reszelt cheddar, mozzarella, feta, parmezán
- húsos: sonka, bacon, füstölt lazac, csirke
- zöldséges: avokádó, spenót, paradicsom, sült gomba, rukola
- szószok: pesto, guacamole, tejföl, fokhagymás joghurt, hollandi mártás