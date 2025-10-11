r
Gofri édesen

Gofri édesen
Kristyán Fanni
Édes gofri
Elkészítés

  1. A száraz hozzávalókat (liszt, cukor, vaníliás cukor, szódabikarbóna, sütőpor, fahéj) keverjük össze egy edényben, majd rakjuk félre.
  2. A felolvasztott, de már kihűlt vajat és az írót botmixer segítségével keverjük el, majd adjuk hozzá a tojásokat, és keverjük tovább.
  3. A két tál tartalmát vegyítsük össze, adjunk hozzá egy kevés sót és vaníliakivonatot, majd keverjük sűrű, csomómentes masszává. Ha elkészült, pár percre rakjuk félre pihenni.
  4. A gofrisütőt ecset segítségével kenjük ki olajjal, majd merjünk bele annyi tésztát, hogy az sütéskor ne folyjon ki a sütőből.
  5. Ismételjük addig a folyamatot, amíg az összes tészta el nem fogy. A sütőt minden újabb gofrinál kenjük át olajjal.
  6. Az elkészült gofrikat még melegen tálaljuk. Szórjuk meg porcukorral, kenjünk rá nutellát, lekvárt, tejszínhabot, gyümölcsöket, vagy egyszerűen csak öntsük jól nyakon juharsziruppal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 20 p
Kinek van kedve egy puha tésztájú, mégis roppanós külsejű, édes, gofrihoz? Legnagyobb szerencsénkre semmi extra dolgot nem kell felkutatnunk azért, hogy az asztalra kerüljön, mégis van pár apró változtatás, ami igazán finommá varázsolja. Titkos összetevőjének hála mindig ezt a receptet húzod majd elő, ha édes tésztát kívánsz!

Gofri édesen
A gofri feltétjét kedvünk szerint variálhatjuk

A gofri egy igazi klasszikus, nosztalgikus édesség, amit már nagyanyáink is ismertek és szerettek, sőt, sokunk emlékeiben ott lehet a közös gofrikészítés öröme is. Szerencsére ma már egyáltalán nem kell messzire menni ahhoz, hogy beszerezzünk egy gofrisütőt: a legtöbb szupermarketben is kapni bizonyos időszakokban, de egy háztartási/ elektronikai boltban biztosan felkutathatjuk.

Egy kis történelem

A gofrihoz hasonló küllemű édesség már a 13–14. század Európájában is létezett. Ezeket a különleges ostyákat speciális, kovácsoltvasból készült sütővasakkal állították elő. A vaslapokba gyakran díszes mintákat véstek (például családi címert, keresztény motívumokat), így a kisült tészta sok esetben egyedi mintázattal büszkélkedhetett. A mai értelemben vett elektromos gofrisütőt az Egyesült Államokban találták fel a 20. század elején. 1911-ben a General Electric mutatta be az egyik első elektromos változatot.

Miért szeretjük a gofrit?

Ha van egy jó gofrisütőnk, akkor gyerekjáték az elkészítése, ráadásul kisgyerekekkel, unokákkal is belevághatunk, mert remek időtöltés egy borongós hétvégén. Ráérős hétvégi reggelinek, könnyű ebéd utáni desszertnek, de még uzsonnának is remekül szuperál.

A nap bármely időszakában szívesen fogyasztjuk

A feltétek sora végtelen, hiszen édesen és sósan is tálalhatjuk, sőt, a tésztával is játszhatunk: hangolhatjuk édeskésebbre is, de a sósnak is épp ugyanannyi létjogosultsága van. A különböző nemzeteknek is meg van a maga receptje, például a gaufre de Liége (francia), luikse wafel (flamand) vagy a Lütticher waffel (német). Van, amelyik könnyebb tésztájú, van amelyik tömörebb és téglalapalakú és olyan is, ahol egy extra összetevőtől válik különlegessé a tészta, mint a citrom, vanília vagy éppen fahéj.

Lehet mentes is

A gofri mindenkié. Nem kell csak azért lemondanunk erről az édes, puha tésztáról, mert valamilyen ételintoleranciánk van. Kis csavarral elkészíthetjük tej-tojás- és gluténmentesen is, és persze a cukor sem kivétel ez alól.

Édes feltétnek ajánljuk:

  • klasszikusok: porcukor, juharszirup, méz
  • gyümölcsök: eper, málna, áfonya, banán, mangó, barack
  • krémesek: tejszínhab, mascarpone, vaníliakrém, joghurt, puding
  • csokoládés: Nutella, olvasztott csoki, csokiszósz, fehércsoki-reszelék
  • magvak, ropogósok: mandula, dió, mogyoró, granola
  • extra különlegességek: karamellszósz, sóskaramell, fagylalt

Tipp:

A belga waffel néven is ismert változat szintén igazi klasszikusnak számít, ez a liége-i recept eredetileg gyöngycukorral készül, ezt keverik a tésztába sütés előtt, amitől egy kicsit karamellizáltabb, édesebb lesz a tészta (a nádcukor is tökéletes választás, ha karakteresebb tésztára vágyunk.

Receptajánló:

Sós feltétek:

  • sajtos: reszelt cheddar, mozzarella, feta, parmezán
  • húsos: sonka, bacon, füstölt lazac, csirke
  • zöldséges: avokádó, spenót, paradicsom, sült gomba, rukola
  • szószok: pesto, guacamole, tejföl, fokhagymás joghurt, hollandi mártás

