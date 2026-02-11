r
Nosalty Logó
halételek sushi

Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs

Fekete Melinda
Koreai kimbap rizstekercsek szeletelve, színes züldségekkel, tonhallal és omlettel töltve, szezámmaggal megszórva, zöld tányéron tálalva, mellette evőpálcika.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A kimbaphoz

1349
Kalória
34g
Fehérje
166.4g
Szénhidrát
60g
Zsír
230.8g
Víz
187.2g
Koleszterin
7.8g
Élelmi rost
3.1g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A kimbaphoz

Összesen 1349 kcal
  • 7% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A kimbaphoz

Összesen 2702 kcal
  • 7% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír

A kimbaphoz

Összesen 259 kcal
  • 7% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    34 g

Zsír

  • Összesen
    60 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    22 g
  • Koleszterin
    187 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1114.8 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    77 mg
  • Kálcium
    119 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    99 mg
  • Foszfor
    474 mg
  • Nátrium
    328 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    166.4 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    230.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    390 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    24 mg
  • D vitamin:
    147 micro
  • K vitamin:
    123 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    580 micro
  • Kolin:
    168 mg
  • Retinol - A vitamin:
    87 micro
  • α-karotin
    624 micro
  • β-karotin
    3323 micro
  • β-crypt
    17 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2500 micro
Összesen 1349 kcal
  • 7% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    67.9 g

Zsír

  • Összesen
    120 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    45 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    44 g
  • Koleszterin
    374 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2229.6 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    154 mg
  • Kálcium
    237 mg
  • Vas
    23 mg
  • Magnézium
    198 mg
  • Foszfor
    947 mg
  • Nátrium
    656 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    332.7 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    461.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    779 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    49 mg
  • D vitamin:
    295 micro
  • K vitamin:
    245 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    28 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1159 micro
  • Kolin:
    336 mg
  • Retinol - A vitamin:
    173 micro
  • α-karotin
    1248 micro
  • β-karotin
    6645 micro
  • β-crypt
    34 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5001 micro
Összesen 2702 kcal
  • 7% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    6.5 g

Zsír

  • Összesen
    11.5 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    36 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    214.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    91 mg
  • Nátrium
    63 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    32 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    44.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    75 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    28 micro
  • K vitamin:
    24 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    111 micro
  • Kolin:
    32 mg
  • Retinol - A vitamin:
    17 micro
  • α-karotin
    120 micro
  • β-karotin
    639 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    481 micro
Összesen 259 kcal

Elkészítés

A kimbaphoz

  1. Készítsük elő a feltéteket. Süssünk omlettet két tojásból, majd csíkozzuk fel. A répát is csíkozzuk fel, majd dinszteljük meg a serpenyőben, amiben a tojás sült. Az uborka magjait kaparjuk ki, majd azt is vágjuk csíkokra. A savanyított retket szintén csíkokra vágjuk.
  2. A spenótot tegyük egy szűrőbe, majd forrázzuk le, hagyjuk lecsöpögni és tegyük egy kis tálba. Ízesítsük egy kk. szezámolajjal és szórjuk meg szezámmaggal esetleg sóval.
  3. A tonhalat tegyük egy tálba, rakjunk hozzá egy ek. majonézt, egy kk. szezámolajat és egy csipet koreai chilit (gochugaru), vagy koreai chilipasztát (gochujang) és jól keverjük el.
  4. A főtt rizst ízesítsük sóval és szezámolajjal, majd jól keverjük át.
  5. A nori lapot terítsük le, majd egy nagy maréknyi rizst egyenletesen osszunk szét rajta, úgy hogy a szemközti végén hagyjunk ki egy kb. 2 cm-es sávot.
  6. Kezdjük el a rizses nori lap közepére pakolni a töltelékeket, a csíkozott uborkát, a répát, a retket, az omlettet, majd ezekre rá a spenótot és a tonhalat. Miután mindent beletettünk szorosan tekerjük fel.
  7. A tekercset kenjük le egy csepp szezámolajjal és szórjuk meg szezámmaggal. Ha szeretnénk akár haraphatjuk is, vagy felvághatjuk kb. 2 cm-es darabokra.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 5 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való töltelék kerülhet bele. Mi egy zöldséges, tonhalas változatot készítettünk.

Hasonló receptek

Összes sushi
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Ünnepi mediterrán halragu
halragu

Ünnepi mediterrán halragu

Ha ti is szoktatok karácsonyra halat készíteni, akkor most itt egy remek receptötlet, egy egyszerű halragu, amit tetszőleges tengeri halfiléből készíthettek. A vibráló, mediterrán ízek ...

Fekete Melinda

Címlapról ajánljuk

Alma és banán
Otthon

Banán vagy alma? Itt a válasz, melyik gyümölcs jobb a...

A banán és az alma is azon gyümölcsök közé tartozik, melyeket majdnem mindenki szeret, sok helyen hozzájuk juthatunk, és könnyű őket magunkkal vinni, ha útravaló kell. Na de vajon melyik jobb a vércukorszintnek? Dietetikus válaszol erre a kérdésre.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept