Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs
Hozzávalók
A kimbaphoz
-
400 g rizs (megfőzve)
-
2 db nori lap
-
2 db tojás
-
1 kis db sárgarépa
-
50 g spenót
-
100 g retek (savanyított daikon)
-
100 g kígyóuborka
-
80 g tonhalkonzerv (1 doboz)
-
1 ek majonéz
-
1 csipet chili (gochugaru chili, opcionális)
-
1 dl szezámolaj
-
2 teáskanál szezámmag
-
1 ek napraforgó olaj (az omletthez)
-
1 csipet só
- 7% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 12% Zsír
Elkészítés
A kimbaphoz
- Készítsük elő a feltéteket. Süssünk omlettet két tojásból, majd csíkozzuk fel. A répát is csíkozzuk fel, majd dinszteljük meg a serpenyőben, amiben a tojás sült. Az uborka magjait kaparjuk ki, majd azt is vágjuk csíkokra. A savanyított retket szintén csíkokra vágjuk.
- A spenótot tegyük egy szűrőbe, majd forrázzuk le, hagyjuk lecsöpögni és tegyük egy kis tálba. Ízesítsük egy kk. szezámolajjal és szórjuk meg szezámmaggal esetleg sóval.
- A tonhalat tegyük egy tálba, rakjunk hozzá egy ek. majonézt, egy kk. szezámolajat és egy csipet koreai chilit (gochugaru), vagy koreai chilipasztát (gochujang) és jól keverjük el.
- A főtt rizst ízesítsük sóval és szezámolajjal, majd jól keverjük át.
- A nori lapot terítsük le, majd egy nagy maréknyi rizst egyenletesen osszunk szét rajta, úgy hogy a szemközti végén hagyjunk ki egy kb. 2 cm-es sávot.
- Kezdjük el a rizses nori lap közepére pakolni a töltelékeket, a csíkozott uborkát, a répát, a retket, az omlettet, majd ezekre rá a spenótot és a tonhalat. Miután mindent beletettünk szorosan tekerjük fel.
- A tekercset kenjük le egy csepp szezámolajjal és szórjuk meg szezámmaggal. Ha szeretnénk akár haraphatjuk is, vagy felvághatjuk kb. 2 cm-es darabokra.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 5 p
A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való töltelék kerülhet bele. Mi egy zöldséges, tonhalas változatot készítettünk.