Gasztro

2026.02.09.

7 nap, 7 étel – Minden napra csirkemell más és más formában, max. egy óra alatt

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A csirkemell a húsfélék között is dobogós, ez nem újdonság: ezen a héten csak vele sütünk-főzünk, lesz itt leves, főzelékfeltét, szaftos egytálétel, kínai, de olasz főétel, no meg rántott verzió is.

A csirkemellfilé a világ talán legkedveltebb hústípusa, több okból is: egyrészt gyorsan elkészül, nem zsíros, nem inas, nem mócsingos, nem hizlal, tele van fehérjével, bárhol elérhető, szinte minden nemzet konyhája jól áll neki, és - jobb esetben - nem annyira húzós az ára sem. Emiatt (is) döntöttünk úgy, hogy e heti 7 nap 7 étel epizódunkban minden nap egy-egy csirkemelles finomságot készítünk a levestől a feltéten át a szaftos vagy rántott főételig.

A csirkemellfil előnyei:

  • Magas fehérjetartalom, alacsony zsírtartalom: segít az izomépítésben, ezért is fogyókúrázók, sportolók kedvence.
  • Kiváló fogyókúrás alapanyag: alacsony kalóriatartalma (~113-137 kcal/100g) miatt hatékonyan támogatja a kalóriadeficitet.
  • Könnyű emészthetőség: gyorsabban és könnyebben emésztődik, nem terheli úgy a gyomrot, mint például a marhahús.
  • Univerzális: süthető, főzhető, grillezhető, párolható, köretek, levesek, főételek, rakottasok, saláták alapanyaga is lehet.
  • Alacsony koleszterin- és telítettzsír-tartalom jellemzi.

Tipp: Fontos, hogy ha tehetjük, háztáji csirkehúst válasszunk, hazai termelőtől!

Krémes, mézes-mustáros csirkemell
Krémes, mézes-mustáros csirkemell, receptért katt a képre!
Nosalty

Ha tűkön ülsz, hogy megtudd, milyen csirkemelles recepteket válogattunk a hétre, katt a kisképre a galériáért!

7 fotó

Ha pedig édességre is pályáznál...

Ajánlott videó

Legújabb receptek

tartármártás

Remulád mindenmentesen

Pár alap hozzávaló és 5 perc alatt el is készül ez a krémes, savanykás remulád, ami a mentessége ellenére pont olyan, mint a klasszikus. Fish and chips mellé kötelező, de szendvicsben, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bubos-hus
sült hús

Búbos hús

Ez az étel egy régi Horvát Ilonás recept, amit nagyon szeretünk. Olyan különleges az íze, amit nem lehet leírni, eteti magát:).

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept