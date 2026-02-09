7 nap, 7 étel – Minden napra csirkemell más és más formában, max. egy óra alatt

A csirkemell a húsfélék között is dobogós, ez nem újdonság: ezen a héten csak vele sütünk-főzünk, lesz itt leves, főzelékfeltét, szaftos egytálétel, kínai, de olasz főétel, no meg rántott verzió is.

A csirkemellfilé a világ talán legkedveltebb hústípusa, több okból is: egyrészt gyorsan elkészül, nem zsíros, nem inas, nem mócsingos, nem hizlal, tele van fehérjével, bárhol elérhető, szinte minden nemzet konyhája jól áll neki, és - jobb esetben - nem annyira húzós az ára sem. Emiatt (is) döntöttünk úgy, hogy e heti 7 nap 7 étel epizódunkban minden nap egy-egy csirkemelles finomságot készítünk a levestől a feltéten át a szaftos vagy rántott főételig.

A csirkemellfil előnyei:

Magas fehérjetartalom, alacsony zsírtartalom: segít az izomépítésben, ezért is fogyókúrázók, sportolók kedvence.

Kiváló fogyókúrás alapanyag: alacsony kalóriatartalma (~113-137 kcal/100g) miatt hatékonyan támogatja a kalóriadeficitet.

Könnyű emészthetőség: gyorsabban és könnyebben emésztődik, nem terheli úgy a gyomrot, mint például a marhahús.

Univerzális: süthető, főzhető, grillezhető, párolható, köretek, levesek, főételek, rakottasok, saláták alapanyaga is lehet.

Alacsony koleszterin- és telítettzsír-tartalom jellemzi.

Tipp: Fontos, hogy ha tehetjük, háztáji csirkehúst válasszunk, hazai termelőtől!

