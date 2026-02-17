Sokan akkor is élénkítő hatást éreznek egy csésze kávé után, ha koffeinmentes változatot isznak. De vajon valóban képes hatni a decaf kávé, vagy csupán az agyunk játéka az egész? A szakértők szerint a válasz összetettebb, mint gondolnánk.

Sokan reggelük elengedhetetlen részének tartják a kávézást. Nem csupán az élénkítő hatás miatt, hanem mert a rituálé maga is hozzátartozik a napindításhoz. De mi történik akkor, ha a megszokott koffeines csésze helyett koffeinmentes változatot választunk? Tényleg érezhetünk energiát, még akkor is, ha a koffein szinte teljesen hiányzik belőle? Ez a kérdés egyre több kutatás fókuszába kerül, és a tudósok szerint a válasz meglepő lehet.

Meglepő igazság: van-e valójában placebohatása a koffeinmentes kávénak? Getty Images

A koffeinmentes kávé valójában mindig tartalmaz egy kevés koffeint

Egy átlagos csésze decaf kávé (kb. 240 ml) mindössze 2–15 milligramm koffeint rejthet, szemben a hagyományos kávé akár 60–120 milligrammjával.

Ez a mennyiség önmagában általában nem elegendő ahhoz, hogy a közismert élénkítő hatást kiváltsa — és mégis sokak számára az ital elfogyasztása után úgy tűnik, mintha éberebbek lennének. Ennek hátterében részben a placebohatás állhat.

Mi is az a placebohatás? A placebohatás azt jelenti, hogy a test és az elme olyan reakciókat produkál, amelyek nem feltétlenül közvetlenül a hatóanyagtól, hanem a várakozásoktól és a rituáléktól függenek.

A rendszeres kávéfogyasztók számára a kávézás megszokott folyamata önmagában is ébrenlétet sugallhat. Egy 2025-ös kutatás például arra utal, hogy a tested és az elméd a megszokott kávézási szertartást érzékelve már előre felkészíti magát az energiára, mielőtt a koffein bármiféle élettani hatást kifejtene.

Több kutatás szerint a koffeines kávé növelheti bizonyos szívritmus-eltérések előfordulását

Minden attól függ, hiszünk-e benne?

További vizsgálatok azt is feltárják, hogy olyan résztvevők, akik koffeinmentes kávét ittak, néha hasonló agyi aktivitást mutattak, mint azok, akik hagyományos kávét fogyasztottak, feltéve, hogy elég erősen hitték, hogy koffeint fogyasztanak.

Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyan hatást él át, de azt igen, hogy a placebomechanizmus komolyan befolyásolhatja a közérzetet.

Mire is jó a koffeinmentes kávé?

A döntés, hogy valaki koffeinmentes kávét választ, sokszor nem csak arról szól, hogy nem akarják felébreszteni magukat. Sokan azért döntenek a decaf mellett, mert a koffein valóban fiziológiai hatásokat is kifejt: több kutatás szerint a koffeines kávé növelheti bizonyos szívritmus-eltérések, például az úgynevezett korai kamrai összehúzódások előfordulását.

Mások azért választják a koffeinmentes változatot, mert csökkenteni szeretnék a koffein által okozott mellékhatásokat — például szorongást, gyomorégést vagy alvási problémákat —, vagy olyan egészségügyi okok miatt, mint terhesség vagy gyógyszerkölcsönhatások.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a koffein tényleges élettani hatásokkal bír:

fokozhatja éberséget,

javíthatja koncentrációt és reakcióidőt,

valamint antioxidánsokkal is segíthet a szervezet működésében.

A koffeinmentes kávé ezt a stimuláló hatást nem adja át ugyanilyen erősséggel, de ahogy láttuk, a rituálé és a várakozás önmagában is képes rásegíteni az élményre.

Próbáld ki, te érzed-e a placebohatást!

Ha szeretnél saját magadon kísérletet végezni, a szakértők szerint érdemes egy tudatos, akár többhetes próbaidőszakot tartani: alkoss egy rendszert arra, hogy mikor iszol koffeinmentes, és mikor hagyományos kávét, és figyeld meg, hogyan változik a közérzeted. Ez segíthet megtalálni azt a megoldást, amely számodra valóban működik.

Forrásunk volt.