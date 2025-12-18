Vegán krumplifőzelék sokhagymásan
Hozzávalók
-
3 ek olívaolaj
-
1 db fehér hagyma
-
5 db újhagyma (1 csokor)
-
4 gerezd fokhagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál őrölt fűszerkömény
-
1 teáskanál majoranna
-
2 teáskanál füstölt pirospaprika
-
1 kg burgonya
-
3 db babérlevél
-
1 l víz
-
3 ek étkezési keményítő
-
5 ek növényi tejföl (100g Dr. Oetker Creme Vega)
-
snidling ízlés szerint
-
25 g sült hagyma (tálaláshoz)
-
25 g tökmag (tálaláshoz)
-
4g olívaolaj35 kcal
-
15g fehér hagyma5 kcal
-
77g újhagyma15 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
167g burgonya96 kcal
-
0 kcal
-
167g víz0 kcal
-
29 kcal
-
17g növényi tejföl23 kcal
-
0 kcal
-
4g sült hagyma23 kcal
-
4g tökmag19 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
90g fehér hagyma33 kcal
-
460g újhagyma88 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1000g burgonya578 kcal
-
0 kcal
-
1000g víz0 kcal
-
171 kcal
-
100g növényi tejföl138 kcal
-
0 kcal
-
25g sült hagyma141 kcal
-
25g tökmag112 kcal
-
0.9g olívaolaj8 kcal
-
3.2g fehér hagyma1 kcal
-
16.5g újhagyma3 kcal
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
36g burgonya21 kcal
-
0 kcal
-
36g víz0 kcal
-
1.6g étkezési keményítő6 kcal
-
3.6g növényi tejföl5 kcal
-
0 kcal
-
0.9g sült hagyma5 kcal
-
0.9g tökmag4 kcal
Fehérje
-
Összesen 32.3 g
Zsír
-
Összesen 53 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 19 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1883.8 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 372 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 315 mg
-
Foszfor 599 mg
-
Nátrium 568 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 228.7 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 30 mg
Víz
-
Összesen 1925.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 139 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 209 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 601 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 307 micro
-
Kolin: 114 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1659 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3211 micro
Fehérje
-
Összesen 1.2 g
Zsír
-
Összesen 1.9 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 67.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 13 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 22 mg
-
Nátrium 20 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 69.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 5 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 22 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 60 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 115 micro
Elkészítés
- Olívaolajon alaposan megpároljuk a finomra aprított hagymát, a karikázott újhagymát és a reszelt fokhagymát. Sózzuk-borsozzuk, majd amikor már picit megpirult, hozzáadjuk a fűszereket, és azzal is alaposan elkeverjük.
- Ekkor jöhet bele a darabolt burgonya, valamint a babérlevél, és ezzel is átforgatjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi kb. centi vastagon ellepi a burgonyát (nagyjából egy liter), majd lefedve puhulásig főzzük.
- Amikor a krumpli már puha, a főzőléből kiszedünk és egy tálkában kikeverjük a keményítővel és a Dr. Oetker Creme Vega-val.
- A habarást ezután visszaöntjük a lábasba, alaposan elkeverjük és egyet forralunk még rajta. Végül hozzákeverjük az aprított snidlinget, majd készen is áll a főzelék a fogyasztásra.
- A burgonyafőzeléket tálaljuk pirított hagymával és aprított snidlinggel megszórva, de kevés pirított tökmag és egy kanálka Creme Vega is mehet a tetejére.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 45 p
Ezt a fantasztikusan finom főzeléket mindenkinek ajánljuk, aki gyorsan főzne valami laktatót, ráadásul kevés hozzávalóból. Hagymás, fűszeres, ízletes, tartalmas - kell ennél több?