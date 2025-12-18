r
Nosalty Logó
főzelékek krumplifőzelék

Vegán krumplifőzelék sokhagymásan

Nosalty vegán
Vegán burgonyafőzelék zöld tálban
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

248
Kalória
5.4g
Fehérje
38.1g
Szénhidrát
8.8g
Zsír
320.9g
Víz
-
Koleszterin
4.9g
Élelmi rost
3.3g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 248 kcal
  • 1% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 1489 kcal
  • 1% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 54 kcal
  • 1% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 86% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    8.8 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    314 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    62 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    53 mg
  • Foszfor
    100 mg
  • Nátrium
    95 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    38.1 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    320.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    23 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    35 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    100 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    51 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    277 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    535 micro
Összesen 248 kcal
  • 1% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 86% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    32.3 g

Zsír

  • Összesen
    53 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    19 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1883.8 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    372 mg
  • Vas
    12 mg
  • Magnézium
    315 mg
  • Foszfor
    599 mg
  • Nátrium
    568 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    228.7 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    30 mg

Víz

  • Összesen
    1925.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    139 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    209 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    601 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    307 micro
  • Kolin:
    114 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1659 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3211 micro
Összesen 1489 kcal
  • 1% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 86% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    1.2 g

Zsír

  • Összesen
    1.9 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    67.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    13 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    22 mg
  • Nátrium
    20 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    69.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    22 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    60 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    115 micro
Összesen 54 kcal

Elkészítés

  1. Olívaolajon alaposan megpároljuk a finomra aprított hagymát, a karikázott újhagymát és a reszelt fokhagymát. Sózzuk-borsozzuk, majd amikor már picit megpirult, hozzáadjuk a fűszereket, és azzal is alaposan elkeverjük.
  2. Ekkor jöhet bele a darabolt burgonya, valamint a babérlevél, és ezzel is átforgatjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi kb. centi vastagon ellepi a burgonyát (nagyjából egy liter), majd lefedve puhulásig főzzük.
  3. Amikor a krumpli már puha, a főzőléből kiszedünk és egy tálkában kikeverjük a keményítővel és a Dr. Oetker Creme Vega-val.
  4. A habarást ezután visszaöntjük a lábasba, alaposan elkeverjük és egyet forralunk még rajta. Végül hozzákeverjük az aprított snidlinget, majd készen is áll a főzelék a fogyasztásra.
  5. A burgonyafőzeléket tálaljuk pirított hagymával és aprított snidlinggel megszórva, de kevés pirított tökmag és egy kanálka Creme Vega is mehet a tetejére.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 45 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ezt a fantasztikusan finom főzeléket mindenkinek ajánljuk, aki gyorsan főzne valami laktatót, ráadásul kevés hozzávalóból. Hagymás, fűszeres, ízletes, tartalmas - kell ennél több?

Hasonló receptek

Összes krumplifőzelék
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept