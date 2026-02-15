Életmód

2026.02.15.

4 dolog, amit még februárban meg kell tenned a hortenziáddal

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A hortenzia nyáron bőséges virágzással hálálja meg a törődést. Február az a hónap, amikor néhány tudatos lépéssel megalapozhatod, hogy növényed egész nyáron virágozzon!

A hortenzia rügyei lassan duzzadni kezdenek, a gyökérzet pedig felkészül a tavaszi növekedésre. Ha most odafigyelsz néhány kulcsfontosságú teendőre, megelőzheted a hortenzia gyenge virágzását. A tudatos tél végi gondozás nemcsak esztétikai kérdés: a növény egész éves vitalitása múlik rajta.

A hortenzia egy olyan díszcserje, amely nagy, gömb vagy tányér alakú virágzatáról ismert, és gyakran kertek, parkok kedvelt növénye. Virágainak színe: kék, rózsaszín, fehér vagy lila, ami részben a talaj kémhatásától függ: savanyú talajban inkább kékes, lúgosabb közegben rózsaszínes árnyalatú lesz. Félárnyékos helyen érzi magát a legjobban, és sok vizet igényel, különösen nyáron. Megfelelő gondozással hosszú ideig, akár egész nyáron át virágzik.

Hortenzia
A hortenzia a kert csodás díszítőeleme lehet

