Kutatók szerint ebben a két életkorban gyorsul fel kritikusan az öregedés folyamata

Egy új kutatás szerint két biológiai csúcspont létezik az öregedésben.

Az öregedés lassú, fokozatos folyamatnak tűnhet, de a kutatások szerint ez nem teljesen így van, a képlet nem ennyire egyszerű. Valójában, ha egyik reggel felébredsz, belenézel a tükörbe, és azon tűnődsz, hogy valahogy felgyorsult az öregedés, úgy tűnik, hogy nem képzelődsz.

Egy 2024-es tanulmány szerint, amely az öregedéssel kapcsolatos molekuláris változásokat vizsgálta, az emberek két hirtelen “ugrást” élnek át: az egyik átlagosan 44 éves korban történik, a másik pedig körülbelül 60 éves korban ér el.

Az emberi öregedés 44 és 60 éves korban gyorsul fel

„Nem csupán fokozatosan változunk az idő múlásával, vannak valóban drámai változások is” – magyarázta Michael Snyder, a Stanford Egyetem genetikai szakértője 2024 augusztusában, amikor a kutatást közzétették.

Kiderült, hogy a 40-es évek közepe és a 60-as évek eleje a drámai változások ideje.

Az öregedés egy összetett folyamat, amely számos betegség kockázatának növekedésével jár. Snyder és kollégái az öregedés biológiáját vizsgálták, hogy mélyebb megértést kapjanak arról, milyen változások történnek a szervezetben, ezáltal jobban tudják kezelni, enyhíteni ezeket a betegségeket.

A kutatás

Egy 108 felnőttből álló csoportot követtek nyomon, akik több éven keresztül adtak biológiai mintákat. A kutatók észrevették, hogy bizonyos állapotoknál, például az Alzheimer-kórnál és a szív- és érrendszeri betegségeknél a kockázat nem fokozatosan nő az idő múlásával, egy bizonyos életkor után hirtelen emelkedik. Ezért közelebbről szerették volna megvizsgálni az öregedés biomarkereit, hogy kiderítsék, azonosíthatóak-e a hozzájuk kapcsolódó változások.

A kutatók a kohorszukból származó minták felhasználásával különféle biomolekulákat követtek nyomon. A vizsgált molekulák közé tartozik az RNS, a fehérjék, a lipidek, valamint a bélből, bőrből, orrüregből és szájüregből származó mikrobiom-taxonok, összesen 135 239 biológiai jellemzővel.

Az egyes résztvevők átlagosan 47 mintát adtak 626 nap alatt, a legtovább részt vevő alany pedig 367 mintát szolgáltatott. Ez az adatmennyiség több mint 246 milliárd adatpontot eredményezett, amelyeket a kutatók feldolgoztak, és a változások mintázatait keresték.

Számos korábbi tanulmány kimutatta, hogy a molekuláris mennyiségek nem lineáris változásai összekapcsolhatók az öregedéssel patkányoknál és embereknél egyaránt.

A gyümölcslegyek, egerek és zebradániók vizsgálatai szintén arra utalnak, hogy ezeknél a fajoknál az öregedés lépcsőzetes folyamatként zajlik.

Az öregedés fokozatos folyamatnak tűnhet, de a kutatások szerint ez nem teljesen így van

Két életszakasz vizsgálata az öregedés szempontjából

Snyder és kollégái két jól elkülöníthető életszakaszban figyeltek meg jelentős változásokat a különböző molekulák mennyiségében az emberi testben.

A vizsgált molekulák körülbelül 81 százaléka mutatott változást az egyik vagy mindkét szakaszban. A változások a 40-es évek közepén, majd újra a 60-as évek elején érték el a csúcspontjukat, kissé eltérő profilokkal.

A 40-es évek közepi csúcs során a változások a lipid-, koffein- és alkoholfolyamatokhoz kapcsolódó molekulákban, a szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggő molekulákban, valamint a bőr és az izom működésében jelentkeztek.

A 60-as évek eleji csúcs a szénhidrát- és koffein-anyagcseréhez, a szív- és érrendszeri betegségekhez, a bőr és az izom állapotához, az immunszabályozáshoz és a vese működéséhez kapcsolódott.

Az első csúcs, a 40-es évek közepe, általában az az időszak, amikor a nők menopauzába vagy perimenopauzába lépnek, ám a kutatók ezt kizárták fő tényezőként: a férfiak is jelentős molekuláris változásokon mentek keresztül ugyanebben az életkorban.

A kutatók megjegyzik, hogy mintájuk viszonylag kicsi volt, és korlátozott számú biológiai mintát vizsgáltak, 25 és 70 év közötti személyektől.

A jövőbeni kutatások ennél mélyebben is feltárhatják ezt a jelenséget, részletesebben vizsgálva, szélesebb alanycsoporton keresztül, hogy jobban megértsük, miként változik az emberi test az idő előrehaladtával.

Forrásunk volt.