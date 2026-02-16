Család

2026.02.16.

Kutatók szerint ebben a két életkorban gyorsul fel kritikusan az öregedés folyamata

Egy új kutatás szerint két biológiai csúcspont létezik az öregedésben.

Az öregedés lassú, fokozatos folyamatnak tűnhet, de a kutatások szerint ez nem teljesen így van, a képlet nem ennyire egyszerű. Valójában, ha egyik reggel felébredsz, belenézel a tükörbe, és azon tűnődsz, hogy valahogy felgyorsult az öregedés, úgy tűnik, hogy nem képzelődsz.

Egy 2024-es tanulmány szerint, amely az öregedéssel kapcsolatos molekuláris változásokat vizsgálta, az emberek két hirtelen “ugrást” élnek át: az egyik átlagosan 44 éves korban történik, a másik pedig körülbelül 60 éves korban ér el.

idősödő férfi is nő
Az emberi öregedés 44 és 60 éves korban gyorsul fel

„Nem csupán fokozatosan változunk az idő múlásával, vannak valóban drámai változások is” – magyarázta Michael Snyder, a Stanford Egyetem genetikai szakértője 2024 augusztusában, amikor a kutatást közzétették.

Kiderült, hogy a 40-es évek közepe és a 60-as évek eleje a drámai változások ideje.

Az öregedés egy összetett folyamat, amely számos betegség kockázatának növekedésével jár. Snyder és kollégái az öregedés biológiáját vizsgálták, hogy mélyebb megértést kapjanak arról, milyen változások történnek a szervezetben, ezáltal jobban tudják kezelni, enyhíteni ezeket a betegségeket.

A kutatás

Egy 108 felnőttből álló csoportot követtek nyomon, akik több éven keresztül adtak biológiai mintákat. A kutatók észrevették, hogy bizonyos állapotoknál, például az Alzheimer-kórnál és a szív- és érrendszeri betegségeknél a kockázat nem fokozatosan nő az idő múlásával, egy bizonyos életkor után hirtelen emelkedik. Ezért közelebbről szerették volna megvizsgálni az öregedés biomarkereit, hogy kiderítsék, azonosíthatóak-e a hozzájuk kapcsolódó változások.

A kutatók

a kohorszukból származó minták felhasználásával különféle biomolekulákat követtek nyomon. A vizsgált molekulák közé tartozik az RNS, a fehérjék, a lipidek, valamint a bélből, bőrből, orrüregből és szájüregből származó mikrobiom-taxonok, összesen 135 239 biológiai jellemzővel.

Az egyes résztvevők átlagosan 47 mintát adtak 626 nap alatt, a legtovább részt vevő alany pedig 367 mintát szolgáltatott. Ez az adatmennyiség több mint 246 milliárd adatpontot eredményezett, amelyeket a kutatók feldolgoztak, és a változások mintázatait keresték.

Számos korábbi tanulmány kimutatta, hogy a molekuláris mennyiségek nem lineáris változásai összekapcsolhatók az öregedéssel patkányoknál és embereknél egyaránt.

A gyümölcslegyek, egerek és zebradániók vizsgálatai szintén arra utalnak, hogy ezeknél a fajoknál az öregedés lépcsőzetes folyamatként zajlik.

olvasó középkorú pár
Az öregedés fokozatos folyamatnak tűnhet, de a kutatások szerint ez nem teljesen így van

Két életszakasz vizsgálata az öregedés szempontjából

Snyder és kollégái két jól elkülöníthető életszakaszban figyeltek meg jelentős változásokat a különböző molekulák mennyiségében az emberi testben.

A vizsgált molekulák körülbelül 81 százaléka mutatott változást az egyik vagy mindkét szakaszban. A változások a 40-es évek közepén, majd újra a 60-as évek elején érték el a csúcspontjukat, kissé eltérő profilokkal.

  • A 40-es évek közepi csúcs során a változások a lipid-, koffein- és alkoholfolyamatokhoz kapcsolódó molekulákban, a szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggő molekulákban, valamint a bőr és az izom működésében jelentkeztek.
  • A 60-as évek eleji csúcs a szénhidrát- és koffein-anyagcseréhez, a szív- és érrendszeri betegségekhez, a bőr és az izom állapotához, az immunszabályozáshoz és a vese működéséhez kapcsolódott.

Az első csúcs, a 40-es évek közepe, általában az az időszak, amikor a nők menopauzába vagy perimenopauzába lépnek, ám a kutatók ezt kizárták fő tényezőként: a férfiak is jelentős molekuláris változásokon mentek keresztül ugyanebben az életkorban.

A kutatók megjegyzik, hogy mintájuk viszonylag kicsi volt, és korlátozott számú biológiai mintát vizsgáltak, 25 és 70 év közötti személyektől.

A jövőbeni kutatások ennél mélyebben is feltárhatják ezt a jelenséget, részletesebben vizsgálva, szélesebb alanycsoporton keresztül, hogy jobban megértsük, miként változik az emberi test az idő előrehaladtával.

Forrásunk volt.

