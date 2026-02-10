5 hely vidéken, ahol isteni, foszlós és puha házi buktát sütnek

A bukta egyike azoknak a tradicionális, nagyon házias péksüteményeknek, amikkel a pékségláncok tömeggyártása meglehetősen mostoha módon bánt el. Hiszen ki akarna fojtós, nehéz tésztát majszolni, amiben egy csipetnyi lekvár szomorkodik csupán, az viszont olyan gránitszilárdságú, hogy a szánk is összeragad tőle?! Pedig a bukta csodás dolog, a gazdag, laktató kelt tészta és a kissé savanykás lekvár, vagy épp a cukorral kikevert túrókrém mesébe illő találkozása. A legjobbak persze gondos nagymamák konyháiban sülnek, de most mutatunk néhány pékséget, ahol a fekete öves buktázók sem fognak csalódni. Vidékiek előnyben!

Vidék csücske

A Vidék csücske egy igazi, klasszikus manufaktúra, heti kétszer tartanak nyitva, és többek között az Instagram-oldalukon tájékozódhattok arról, hogy milyen kenyerekkel, péksütikkel várnak benneteket. Előre tudtok rendelni náluk, aztán már csak annyi a dolgotok, hogy elhozzátok és élvezzétek a vadkovásszal, hosszú érleléssel készült finomságokat.

A kínálatukban rendszeresen felbukkan a lekváros bukta, nyugodjatok meg, a lekvár is az az ízes, házi lekvár, amit a mamánál is megszoktatok, semmi köze a tömbösödött, tömeggyártott vackokhoz.

Szerinem tökéletesen indítja a reggelt egy jó kávé mellé, de egy tartalmas leves után másodikfélének is perfekt az ebédhez.

Vidék csücske

Sarród

Nyitvatartás: kedd és csütörtök 15.30-17.30

Termelői piacok

Miközben igyekeztem felidézni, hogy hol találtam olyan buktát, ami nem a nagy pékségláncok egyenterméke, arra kellett rájöjjek, hogy ezt a fantasztikus, laktató, ízes, telt kelttésztás süteményt egyre kevesebb helyen készítik.

A francia péksütik, a croissant és más pékáruk hibridjei, a pisztáciával töltött mindenfélék kiszorították ezt az egyszerű klasszikust, és ha már nincs nagymama a családban, aki megsüti, akkor otthon sem találni.

És én még szerencsés vagyok, mert a legjobb barátnőm, Kata, időről időre süt buktát. A termelői piacok világában viszont még van helye, járjatok bár a Városmajornál, a Komjádi uszoda előtt, a Sáfránykertben, a Balaton környékén kicsi, családi, kézműves sütödék, pékségek kínálják a finomabbnál finomabb portékáikat. Mivel a tradicionális, házias ízeket részesítik előnyben, szinte biztos, hogy találtok náluk lekváros vagy akár túrós buktát is. Keressétek meg a kedvenceteket, hogy ne járjatok úgy, mint én, és mindig legyen tutibiztos beszerzési helyetek.

Desedai Pékség

Desedai Pékség

Kaposvár, Kemping utca 7.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 5.00-13.00, szombat 5.00-12.00, vasárnap 5.00-11.00

Erhardt pékség

A soproni Erhardt pékség kínálatában a pékszakma nagyágyúi sorakoznak, kakaós csiga, császárzsemle, túrósbatyu, hogy csak a legszebbeket említsük.

Az Erhardt bukta pedig úgy púpozódik a tepsiben, hogy ember legyen a talpán, aki képes megvárni, ameddig kihűl, és lehet enni.

Van barack és van szilvalekvárral töltött is, a közös bennük, hogy isteni finomak. Tökéletes példa arra, hogy az ízletes, finom falatokhoz nem kell nagy felhajtás. Jó alapanyagok kellenek, odafigyelés kell, és némi rutin. Onnan már csak arra van szükség, hogy legyen elég lelkes jelentkező elfogyasztani a finomságokat. De erre talán nem lesz panasz.

Erhardt pékség

Sopron, Balfi út 8.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 6.30-15.00, szombat 6.30-12.00

Pallag Spájz

Ebben a debreceni pékségben a zseniális sós és édes péksütemények, kenyerek, szendvicsek mellett közösségi programok és jó hangulat is vár, illetve időről időre bukta is kerül a pultba, hogy az se keressen hiába, aki a régi iskola híve, és a klasszikus ízek rajongója. Mivel a Pallag Spájz kínálata folyamatosan frissül és változik, érdemes előre tájékozódni róla, hogy van-e épp bukta készleten, de a jó hír az, hogyha e-mailen vagy telefonon felveszitek velük a kapcsolatot, előzetes egyeztetés alapján rendelni is lehet. Én aggódnék magam miatt, hogy mindjárt kérek egy egész tepsivel, de aki nálam nagyobb önfegyelemmel van megáldva, az ne fogja vissza magát.

Pallag Spájz

Debrecen, Mezőgazdász utca 18.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-19.00, szombat 8.00-19.00, vasárnap 8.00-15.00

Csendülő

A noszvaji Csendülőben tulajdonképpen egy pohár vizet is elkortyolgatnánk a csend, a szép kilátás és az otthonos légkör mellett, de szerencsére ennél többet kínálnak a vendégeiknek. A konyháról egyre-másra jönnek ki a finomabbnál finomabb fogások, de a délelőtt érkező, kávézós vendégeknek is mindig készülnek valami isteni, helyben sütött finomsággal.

Croissant, klasszikus meggyes pite vagy épp egy dús, kelt tésztás bukta.

Utóbbi tényleg olyan, amilyet csak a legjobb vendégségben kap az ember, és a rossz hír az, hogy szerencse is kell hozzá, hogy épp szerepeljen a napi ajánlatban. De, ha van, akkor érdemes lecsapni rá, mert ilyet máshol nem esztek.

Csendülő

Noszvaj, Deák Ferenc út 46.

Nyitvatartás: csütörtök-péntek 11.00-20.00, szombat 11.00-21.00, vasárnap 11.00-19.00

Címlapkép: Getty