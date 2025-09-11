Egyszerű banános zabpalacsinta
Hozzávalók
A palacsintához
-
120 g zabpehely
-
2 db banán
-
2 db tojás
-
2 kk sütőpor
-
2 dl növényi tej (1,5-2 dl)
-
2 kk fahéj
-
2 teáskanál méz
-
1 csipet só
-
5 csepp kókuszzsír (1 tk)
- 5% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 3% Zsír
A palacsintához
- 5% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 3% Zsír
A palacsintához
- 5% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 3% Zsír
A palacsintához
- 5% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 15.3 g
Zsír
-
Összesen 9.8 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 180 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1389 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 35 mg
-
Kálcium 329 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 126 mg
-
Foszfor 618 mg
-
Nátrium 270 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 78.3 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 205.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 143 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 82 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 63 micro
-
Kolin: 178 mg
-
Retinol - A vitamin: 140 micro
-
α-karotin 24 micro
-
β-karotin 25 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 373 micro
- 5% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 30.6 g
Zsír
-
Összesen 19.6 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 360 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2778 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 71 mg
-
Kálcium 658 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 253 mg
-
Foszfor 1235 mg
-
Nátrium 541 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 156.6 g
-
Cukor 47 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 411.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 287 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 163 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 127 micro
-
Kolin: 356 mg
-
Retinol - A vitamin: 281 micro
-
α-karotin 48 micro
-
β-karotin 50 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 745 micro
- 5% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 2.6 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 48 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 371.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 88 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 165 mg
-
Nátrium 72 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.9 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 55 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 38 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 22 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 17 micro
-
Kolin: 48 mg
-
Retinol - A vitamin: 38 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 100 micro
Elkészítés
A palacsintához
- A palacsinta elkészítésének legegyszerűbb módja, ha minden hozzávalót egy turmixgépbe dobálunk és teljesen krémesre, homogénre turmixoljuk. A tésztát átöntjük a turmixgépből egy csőrös szájú edénybe.
- A serpenyőnket felforrósítjuk és teszünk bele egy teáskanál kókuszzsírt. A csőrös szájú edényből könnyedén a serpenyőbe öntjük a tésztát, kb 10-12 cm átmérőjű palacsintákat készítünk. Alacsony fokozaton, lassan sütjük mindkét oldalukat aranybarnára. Ebből a mennyiségből kb. 10-12 palacsintát kapunk.
- Tálaláskor locsoljuk meg mézzel és díszítsük friss gyümölcsökkel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 15 p
Ez a banános zabpalacsinta tökéletes az olyan reggelekre, amelyeken kicsit szeretnénk kényeztetni magunkat, de ahhoz lusták vagyunk, hogy valami túl bonyolultba fogjunk bele. Tejterméket és glutént sem tartalmaz, így akár speciális étrendbe is beilleszthető. Gyors, olcsó, látványos és isteni finom.