Egyszerű banános zabpalacsinta

Fekete Melinda
Egyszerű banános zabpalacsinta
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A palacsintához

450
Kalória
15.3g
Fehérje
78.3g
Szénhidrát
9.8g
Zsír
205.8g
Víz
180g
Koleszterin
8.9g
Élelmi rost
23.5g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 3% Zsír

A palacsintához

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    30.6 g

Zsír

  • Összesen
    19.6 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    360 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2778 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    71 mg
  • Kálcium
    658 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    253 mg
  • Foszfor
    1235 mg
  • Nátrium
    541 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    156.6 g
  • Cukor
    47 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    411.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    287 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    163 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    127 micro
  • Kolin:
    356 mg
  • Retinol - A vitamin:
    281 micro
  • α-karotin
    48 micro
  • β-karotin
    50 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    745 micro
Összesen 122 kcal

Elkészítés

A palacsintához

  1. A palacsinta elkészítésének legegyszerűbb módja, ha minden hozzávalót egy turmixgépbe dobálunk és teljesen krémesre, homogénre turmixoljuk. A tésztát átöntjük a turmixgépből egy csőrös szájú edénybe.
  2. A serpenyőnket felforrósítjuk és teszünk bele egy teáskanál kókuszzsírt. A csőrös szájú edényből könnyedén a serpenyőbe öntjük a tésztát, kb 10-12 cm átmérőjű palacsintákat készítünk. Alacsony fokozaton, lassan sütjük mindkét oldalukat aranybarnára. Ebből a mennyiségből kb. 10-12 palacsintát kapunk.
  3. Tálaláskor locsoljuk meg mézzel és díszítsük friss gyümölcsökkel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 15 p

Ez a banános zabpalacsinta tökéletes az olyan reggelekre, amelyeken kicsit szeretnénk kényeztetni magunkat, de ahhoz lusták vagyunk, hogy valami túl bonyolultba fogjunk bele. Tejterméket és glutént sem tartalmaz, így akár speciális étrendbe is beilleszthető. Gyors, olcsó, látványos és isteni finom.

Hozzávalók
Elkészítés

