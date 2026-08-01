31 szezonális augusztusi recept, amitől sokkal szebb lesz a nyár utolsó hónapja

Ne higgyétek, hogy augusztusban havi receptgyűjtés nélkül maradtok! Csodaszép szezonális fogásokat válogattunk nektek, melyek méltón zárják a nyarat, vagy legalábbis az augusztust.

Augusztus a magyar konyha egyik leggazdagabb hónapja, hiszen ilyenkor szinte roskadoznak a piacok a friss, hazai alapanyagoktól. A nyár vége a dinnyefélék, az őszibarack, szilva és füge igazi szezonja, de a zöldségespultokon is bőven válogathatunk: ekkor a legízletesebb a paradicsom, a paprika, a cukkini, a padlizsán, a csemegekukorica és a különféle friss fűszernövények. Ezek az alapanyagok nemcsak finomabbak és zamatosabbak ilyenkor, hanem tápanyagtartalmuk szempontjából is ekkor a legkedvezőbbek.

Színpompás paradicsomsaláta - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Augusztusban (is) érdemes a hazai termelőket keresni

A szezonalitás egyik legnagyobb előnye, hogy a helyben, természetes időszakukban termesztett zöldségek és gyümölcsök általában rövidebb utat tesznek meg a termelőtől az asztalig.

Érdemes ezért augusztusban (is) minél gyakrabban helyi piacokon, termelői standokon vagy közvetlenül gazdáktól vásárolni, hiszen így nemcsak frissebb alapanyagok kerülhetnek a konyhába, hanem a hazai kistermelőket is támogatjuk.

Egy napon érlelt, illatos paradicsom vagy egy frissen szedett, lédús dinnye egészen más élményt ad, mint a hosszú utat megtett, szezonon kívül kapható import változatok.

A nyár végi alapanyagok rengeteg változatos étel alapjai lehetnek:

a paradicsomból és paprikából készülhet klasszikus lecsó

a cukkiniből lehetnek friss saláták vagy könnyű egytálételek, főzelékek

a kukorica grillezve és főzve is tökéletes

a gyümölcsökből pedig készülhetnek lekvárok, sütemények, levesek vagy akár egyszerű, friss desszertek

Lássuk, miket tartogat nekünk a napsugaras, forró augusztus:

Augusztusban érdemes kihasználni a természet bőségét, és minél több szezonális magyar alapanyagot beépíteni a mindennapi étkezésekbe!

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