Grillezz!

2026.08.01.

31 szezonális augusztusi recept, amitől sokkal szebb lesz a nyár utolsó hónapja

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ne higgyétek, hogy augusztusban havi receptgyűjtés nélkül maradtok! Csodaszép szezonális fogásokat válogattunk nektek, melyek méltón zárják a nyarat, vagy legalábbis az augusztust.

Augusztus a magyar konyha egyik leggazdagabb hónapja, hiszen ilyenkor szinte roskadoznak a piacok a friss, hazai alapanyagoktól. A nyár vége a dinnyefélék, az őszibarack, szilva és füge igazi szezonja, de a zöldségespultokon is bőven válogathatunk: ekkor a legízletesebb a paradicsom, a paprika, a cukkini, a padlizsán, a csemegekukorica és a különféle friss fűszernövények. Ezek az alapanyagok nemcsak finomabbak és zamatosabbak ilyenkor, hanem tápanyagtartalmuk szempontjából is ekkor a legkedvezőbbek.

paradicsomsaláta bazsalikommal, fa tálban
Színpompás paradicsomsaláta - recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

Augusztusban (is) érdemes a hazai termelőket keresni

A szezonalitás egyik legnagyobb előnye, hogy a helyben, természetes időszakukban termesztett zöldségek és gyümölcsök általában rövidebb utat tesznek meg a termelőtől az asztalig.

Érdemes ezért augusztusban (is) minél gyakrabban helyi piacokon, termelői standokon vagy közvetlenül gazdáktól vásárolni, hiszen így nemcsak frissebb alapanyagok kerülhetnek a konyhába, hanem a hazai kistermelőket is támogatjuk.

Egy napon érlelt, illatos paradicsom vagy egy frissen szedett, lédús dinnye egészen más élményt ad, mint a hosszú utat megtett, szezonon kívül kapható import változatok.

A nyár végi alapanyagok rengeteg változatos étel alapjai lehetnek:

  • a paradicsomból és paprikából készülhet klasszikus lecsó
  • a cukkiniből lehetnek friss saláták vagy könnyű egytálételek, főzelékek
  • a kukorica grillezve és főzve is tökéletes
  • a gyümölcsökből pedig készülhetnek lekvárok, sütemények, levesek vagy akár egyszerű, friss desszertek

Lássuk, miket tartogat nekünk a napsugaras, forró augusztus:

  1. Hekk törzsek paprikás lisztben, ropogósra sütve, kenyérre, sült krumplival és kovászos uborkával tálalva

    Hekk paprikásan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1669
    Kalória
    167.1g
    Fehérje
    152.6g
    Szénhidrát
    37.4g
    Zsír
    Még több hekk

    A sült hekk, ami semmiképp sem maradhat le a nyár végi listánkról.
  2. Krémes, házi tiramisu fagyi kakaóval megszórva, babapiskótával tálalva fém kehelyben

    Tiramisufagyi házilag

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    701
    Kalória
    12g
    Fehérje
    52.4g
    Szénhidrát
    50.7g
    Zsír
    Még több házi fagyi

    Tiramisu fagyi formájában? Az ötlet ellen semmi ellenvetésünk nincsen!
  3. Brassói aprópecsenye, sült burgonyával, császárszalonnával és zöldborsóval

    Borsós brassói

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    885
    Kalória
    33.8g
    Fehérje
    35.4g
    Szénhidrát
    67.2g
    Zsír
    Még több brassói

    Borsóval vagy nélküle, a brassói az egyik legjobb magyaros húsétel, vita nincs.
  8. Lecsós szelet vegyes körettel

    Lecsós szelet vegyes körettel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    821
    Kalória
    51.1g
    Fehérje
    28.3g
    Szénhidrát
    56.4g
    Zsír
    Még több lecsós szelet

    A lecsós szelet a lecsórajongó húsimádók non plus ultra receptje, hisz' minden jó a tányérra kerül.
  14. Paradicsomszószban úszó töltött paprikát retro kerámiatányérban, körtülötte só- és paprikaszóró, valamint dekorációként friss paradicsom és paprika

    Töltött paprika egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    405
    Kalória
    22.5g
    Fehérje
    49.6g
    Szénhidrát
    13.2g
    Zsír
    Még több töltött paprika

    A töltött paprika pont annyira kötelező augusztusban, mint a lecsó. Főzzünk egy hatalmas fazéknyit mindkettőből!
  16. Limekarikákkal díszített, krémes lime-os rolád fehér tálcán, mellette friss lime és lila orgonavirág dekoráció.

    Hűsítő lime-os rolád

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    730
    Kalória
    16g
    Fehérje
    71.1g
    Szénhidrát
    42.2g
    Zsír
    Még több citromtorta

    A nyár meg a citrusok szuper kiegészítői egymásnak, a forróságra és a szomjra is remek lesz ez a lime-os rolád!
  17. Krémes zakuszka agyagedényben, vágodeszkán tálalva, mellette pirítós és friss zöldségek

    Zakuszka Erdélyből

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    348
    Kalória
    4.6g
    Fehérje
    29.5g
    Szénhidrát
    25.9g
    Zsír
    Még több zöldségkrém

    Zakuszka nélkül nincs erdélyi paprikatermés, ezt a hagyományt pedig mi abszolút támogatjuk.
  19. Bang bang kukorica

    Bang bang kukorica

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    276
    Kalória
    7.7g
    Fehérje
    44.5g
    Szénhidrát
    11.7g
    Zsír
    Még több sült zöldség

    Kukoricaszezon van, tehát egy héten minimum egyszer főzünk-sütünk pár csövet.
  22. Ropogós rántott tőkehalfilé rizibizivel és tartármártással tálalva kékszélű, retro fémtányéron

    Rántott hal egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    884
    Kalória
    49.3g
    Fehérje
    96.3g
    Szénhidrát
    32.2g
    Zsír
    Még több rántott hal

    A gyerekek és felnőttek kedvence - már akik bírják a halat - , egyszerű étel, mely rizzsel, tartárral mindig nagy siker.
  25. Fügés-diós baklava

    Fügés-diós baklava

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    523
    Kalória
    8.5g
    Fehérje
    58.8g
    Szénhidrát
    30g
    Zsír
    Még több különleges rétesek

    A füge és a dió párosa abszolút az őszt idézi, hiába, ez már az augusztusi ajánlónk, a füge pedig most szezonális.
  26. Brokkolicézár minden földi jóval

    Brokkolicézár minden földi jóval

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1140
    Kalória
    44.4g
    Fehérje
    88.2g
    Szénhidrát
    72.7g
    Zsír
    Még több cézár saláta

    A brokkoli is most a legzsengébb, a karfiollal együtt. Ha szeretjük őket, akár salátába is tehetjük eme keresztesvirágú zöldségeket.
  27. Cukkinis tökfőzelék

    Cukkinis tökfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    184
    Kalória
    7.5g
    Fehérje
    21.9g
    Szénhidrát
    9.3g
    Zsír
    Még több tökfőzelék

    A cukkini is tök, szóval ízben ne számítsunk nagyon másra, így belőle tökfőzeléket készíteni mindig jó ötlet - és egyszerűbb is lereszelni, mint a főzőtököt!
  29. Paradicsomos húsgombóc

    Paradicsomos húsgombóc

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    523
    Kalória
    33.8g
    Fehérje
    54.5g
    Szénhidrát
    19.3g
    Zsír
    Még több húsgombóc

    Na nehogy már lemaradjon a listáról a gyerekek kedvence, a paprika nélküli töltött paprika, avagy paradicsomos húsgombóc!
  32. Cukkinivirágos galette

    Cukkinivirágos galette

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1934
    Kalória
    54.2g
    Fehérje
    180.6g
    Szénhidrát
    118.8g
    Zsír
    Még több sós pite

    A cukkinivirág ritkán kapható, különleges nyári ínyencség, csapj le rá a piacokon!
  33. Svéd ráksaláta (Skagenröra) krémmel megkent pirítósok, koktélparadicsommal és kaporral díszítve egy fehér tányéron

    Svéd ráksaláta - skagenröra

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    414
    Kalória
    15.6g
    Fehérje
    8.2g
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