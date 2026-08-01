31 szezonális augusztusi recept, amitől sokkal szebb lesz a nyár utolsó hónapja

Augusztus a magyar konyha egyik leggazdagabb hónapja, hiszen ilyenkor szinte roskadoznak a piacok a friss, hazai alapanyagoktól. A nyár vége a dinnyefélék, az őszibarack, szilva és füge igazi szezonja, de a zöldségespultokon is bőven válogathatunk: ekkor a legízletesebb a paradicsom, a paprika, a cukkini, a padlizsán, a csemegekukorica és a különféle friss fűszernövények. Ezek az alapanyagok nemcsak finomabbak és zamatosabbak ilyenkor, hanem tápanyagtartalmuk szempontjából is ekkor a legkedvezőbbek.
Augusztusban (is) érdemes a hazai termelőket keresni
A szezonalitás egyik legnagyobb előnye, hogy a helyben, természetes időszakukban termesztett zöldségek és gyümölcsök általában rövidebb utat tesznek meg a termelőtől az asztalig.
Érdemes ezért augusztusban (is) minél gyakrabban helyi piacokon, termelői standokon vagy közvetlenül gazdáktól vásárolni, hiszen így nemcsak frissebb alapanyagok kerülhetnek a konyhába, hanem a hazai kistermelőket is támogatjuk.
Egy napon érlelt, illatos paradicsom vagy egy frissen szedett, lédús dinnye egészen más élményt ad, mint a hosszú utat megtett, szezonon kívül kapható import változatok.
A nyár végi alapanyagok rengeteg változatos étel alapjai lehetnek:
- a paradicsomból és paprikából készülhet klasszikus lecsó
- a cukkiniből lehetnek friss saláták vagy könnyű egytálételek, főzelékek
- a kukorica grillezve és főzve is tökéletes
- a gyümölcsökből pedig készülhetnek lekvárok, sütemények, levesek vagy akár egyszerű, friss desszertek
Lássuk, miket tartogat nekünk a napsugaras, forró augusztus:
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1669Kalória167.1gFehérje152.6gSzénhidrát37.4gZsír
A sült hekk, ami semmiképp sem maradhat le a nyár végi listánkról.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű701Kalória12gFehérje52.4gSzénhidrát50.7gZsír
Tiramisu fagyi formájában? Az ötlet ellen semmi ellenvetésünk nincsen!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes885Kalória33.8gFehérje35.4gSzénhidrát67.2gZsír
Borsóval vagy nélküle, a brassói az egyik legjobb magyaros húsétel, vita nincs.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű652Kalória18.8gFehérje46.6gSzénhidrát45.4gZsír
Új mánia a neten ez a csodás, nyári barackos-burratás bagett, amit egyszer legalább próbálj ki.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű578Kalória69.9gFehérje13.3gSzénhidrát25.4gZsír
Kockás terítős éttermek elmaradhatatlan fogása, amit érdemes feleleveníteni otthon is.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű449Kalória10.8gFehérje71.5gSzénhidrát13.3gZsír
Koviubi a tejfölös lángoson? Miért nem jutott ez előbb az eszünkbe?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes821Kalória51.1gFehérje28.3gSzénhidrát56.4gZsír
A lecsós szelet a lecsórajongó húsimádók non plus ultra receptje, hisz' minden jó a tányérra kerül.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű69Kalória3.7gFehérje14.5gSzénhidrát0.9gZsír
A gluténmentesen étkező savanyúságimádók kedvenc receptje.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű568Kalória16.2gFehérje96.3gSzénhidrát16.6gZsír
A patisszon avagy csillagtök nagy kedvencünk, így minden nyáron kirántjuk, legalább egyszer!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű381Kalória9.9gFehérje57.5gSzénhidrát14.7gZsír
A nyári padlizsán pirosló lecsós krémmel töltve tökéletes ebéd vagy vacsora.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű160Kalória4.4gFehérje37.5gSzénhidrát1.2gZsír
A baracklekvár ezúttal kajsziból készül, és cukormentesen landol a csinos üvegekben.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű405Kalória22.5gFehérje49.6gSzénhidrát13.2gZsír
A töltött paprika pont annyira kötelező augusztusban, mint a lecsó. Főzzünk egy hatalmas fazéknyit mindkettőből!
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes754Kalória14.5gFehérje76.4gSzénhidrát45.6gZsírA füge fordítva egüf, de viccet félretéve, inkább a sütit forgassuk, ne a szavakat!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes730Kalória16gFehérje71.1gSzénhidrát42.2gZsír
A nyár meg a citrusok szuper kiegészítői egymásnak, a forróságra és a szomjra is remek lesz ez a lime-os rolád!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes348Kalória4.6gFehérje29.5gSzénhidrát25.9gZsír
Zakuszka nélkül nincs erdélyi paprikatermés, ezt a hagyományt pedig mi abszolút támogatjuk.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű276Kalória7.7gFehérje44.5gSzénhidrát11.7gZsír
Kukoricaszezon van, tehát egy héten minimum egyszer főzünk-sütünk pár csövet.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű353Kalória5.4gFehérje51.5gSzénhidrát14.4gZsír
A szilva is be-beköszön már, nálunk pedig egy puha piskótában landolt. Fahéjjal készítsd!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes466Kalória12.9gFehérje10.1gSzénhidrát42.2gZsír
A lecsóból még szendvicskrém is készülhet! Próbáld ki, és szórd meg a tetejét kolbászmorzsával.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű884Kalória49.3gFehérje96.3gSzénhidrát32.2gZsír
A gyerekek és felnőttek kedvence - már akik bírják a halat - , egyszerű étel, mely rizzsel, tartárral mindig nagy siker.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű89Kalória6.7gFehérje3.1gSzénhidrát5.6gZsír
A görögdinnye sajttal szintén egy olyan páros, amit vétek kihagyni. Vendégvárónak pazar!
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes523Kalória8.5gFehérje58.8gSzénhidrát30gZsír
A füge és a dió párosa abszolút az őszt idézi, hiába, ez már az augusztusi ajánlónk, a füge pedig most szezonális.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1140Kalória44.4gFehérje88.2gSzénhidrát72.7gZsír
A brokkoli is most a legzsengébb, a karfiollal együtt. Ha szeretjük őket, akár salátába is tehetjük eme keresztesvirágú zöldségeket.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória7.5gFehérje21.9gSzénhidrát9.3gZsír
A cukkini is tök, szóval ízben ne számítsunk nagyon másra, így belőle tökfőzeléket készíteni mindig jó ötlet - és egyszerűbb is lereszelni, mint a főzőtököt!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű309Kalória21.6gFehérje5.3gSzénhidrát22.7gZsír
Grill lazac mediterrán recept alapján? Tiszta nyár!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű523Kalória33.8gFehérje54.5gSzénhidrát19.3gZsír
Na nehogy már lemaradjon a listáról a gyerekek kedvence, a paprika nélküli töltött paprika, avagy paradicsomos húsgombóc!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes545Kalória12.6gFehérje74.5gSzénhidrát20.3gZsír
Feketeribizlis rizskoch-ot ettél már? Szerintem nem!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1934Kalória54.2gFehérje180.6gSzénhidrát118.8gZsír
A cukkinivirág ritkán kapható, különleges nyári ínyencség, csapj le rá a piacokon!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű414Kalória15.6gFehérje8.2gSzénhidrát36.8gZsír
Nem egy igazi nyárias grillezett garnéla, az igaz, de nyárra is szuper könnyed tapas a svédek ráksalátája.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű82Kalória3.3gFehérje12.4gSzénhidrát2.6gZsír
A sárgadinnyédből ezúttal édesen fanyar, mentás-joghurtos krémleves készüljön!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű198Kalória12.4gFehérje13.1gSzénhidrát11.3gZsír
Nektarin nélkül nem nyár a nyár, de serrano sonkával és mozzarellával próbáltad már?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű71Kalória2.4gFehérje15.5gSzénhidrát0.5gZsír
Savanyú uborka sok ecettel, bazsalikommal, zsályával? Jöhet!
Augusztusban érdemes kihasználni a természet bőségét, és minél több szezonális magyar alapanyagot beépíteni a mindennapi étkezésekbe!