Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal
Hozzávalók
-
80 dkg csirkemellfilé
-
35 dkg csiperkegomba
-
15 dkg sonka (jó minőségű, szeletelt, főtt sertéscombsonka vagy prágai sonka)
-
20 dkg sajt (óvári sajt, gouda vagy edami)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
1 db tojás
-
1 ek zsemlemorzsa
-
2 ek finomliszt
-
2 ek kacsazsír
-
1 ek vaj
-
1 csokor petrezselyem
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint (frissen őrölve)
- 18% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
200g csirkemellfilé240 kcal
-
88g csiperkegomba19 kcal
-
38g sonka52 kcal
-
50g sajt176 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
14g tojás17 kcal
-
3g zsemlemorzsa10 kcal
-
8g finomliszt27 kcal
-
8g kacsazsír0 kcal
-
4g vaj25 kcal
-
11g petrezselyem4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 18% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
800g csirkemellfilé960 kcal
-
350g csiperkegomba75 kcal
-
150g sonka207 kcal
-
200g sajt704 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
10g zsemlemorzsa40 kcal
-
30g finomliszt109 kcal
-
30g kacsazsír0 kcal
-
14g vaj100 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 18% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
45.1g csirkemellfilé54 kcal
-
19.7g csiperkegomba4 kcal
-
8.5g sonka12 kcal
-
11.3g sajt40 kcal
-
5.1g vöröshagyma2 kcal
-
3.1g tojás4 kcal
-
0.6g zsemlemorzsa2 kcal
-
1.7g finomliszt6 kcal
-
1.7g kacsazsír0 kcal
-
0.8g vaj6 kcal
-
2.5g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 18% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 69.9 g
Zsír
-
Összesen 25.4 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 260 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2078.4 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 68 mg
-
Kálcium 371 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 88 mg
-
Foszfor 728 mg
-
Nátrium 817 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 13.3 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 287.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 266 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 28 micro
-
K vitamin: 186 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 23 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 73 micro
-
Kolin: 227 mg
-
Retinol - A vitamin: 217 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 589 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 689 micro
- 18% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 279.4 g
Zsír
-
Összesen 101.7 g
-
Telített zsírsav 48 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 30 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 1040 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8313.7 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 271 mg
-
Kálcium 1484 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 350 mg
-
Foszfor 2914 mg
-
Nátrium 3268 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 53.2 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 1151.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1065 micro
-
B6 vitamin: 7 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 73 mg
-
D vitamin: 113 micro
-
K vitamin: 745 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 4 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 91 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 291 micro
-
Kolin: 907 mg
-
Retinol - A vitamin: 869 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2355 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2755 micro
- 18% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
B6 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 15.8 g
Zsír
-
Összesen 5.7 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 59 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 468.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 84 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 164 mg
-
Nátrium 184 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 64.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 60 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 6 micro
-
K vitamin: 42 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 51 mg
-
Retinol - A vitamin: 49 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 133 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 155 micro
Elkészítés
- A csirkemellfiléket szeletekre vágjuk, szükség esetén kissé kiklopfoljuk, majd mindkét oldalukat sózzuk és borsozzuk. Vékonyan lisztbe forgatjuk őket.
- Egy serpenyőben felhevítjük a kacsazsírt, és a csirkemellszeleteket oldalanként 1-2 perc alatt elősütjük. Nem kell teljesen átsütni őket, hiszen később a sütőben készülnek el. Az elősütött húsokat egy hőálló tálba vagy tepsibe sorakoztatjuk.
- A vöröshagymát finomra aprítjuk, a gombát megtisztítjuk, majd egészen apróra vágjuk vagy durvára reszeljük.
- A vajon megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a gombát és az apróra vágott petrezselymet. Sózzuk, borsozzuk, majd addig pirítjuk, amíg a gomba levének nagy része elpárolog. Levesszük a tűzről, néhány percig hűlni hagyjuk, majd belekeverjük a tojást és a zsemlemorzsát.
- A gombás masszát egyenletesen elosztjuk az elősütött csirkemelleken. Mindegyikre teszünk egy szelet sonkát, végül óvári sajttal borítjuk be őket.
- 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20-25 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, amikor a csirkemell átsült, a sajt pedig szépen ráolvadt és helyenként pirulni kezdett.
- Frissen tálaljuk. Rizibizi, kukoricás rizs, sült burgonya, petrezselymes burgonya vagy egy egyszerű saláta is jól illik hozzá.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Az óvári csirkemell igazi retró kedvenc azok közül az ételek közül, amelyekben néhány egyszerű alapanyagból lesz tartalmas, látványos főétel. A szaftos csirkemellre gombás réteg, sonka és olvadó sajt kerül, így egyszerre húsos, krémes és gazdag fogás készül belőle.
Az óvári módra készített hús klasszikusan sertésből is ismert, a csirkemelles változat viszont könnyedebb, és hétvégi ebédként ugyanúgy megállja a helyét. Ebben a receptben a gombát nem egyszerűen a húsra halmozzuk, hanem sűrű, petrezselymes gombás masszát készítünk belőle, amit sonkával és óvári sajttal rétegezünk.
Az óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal ráadásul nem igényel különösebben bonyolult konyhai műveleteket. Az elősütött hús a sütőben készül el teljesen, miközben a tetején a sajt ráolvad a sonkás-gombás rétegre. Rizibizivel igazi retró menzás-éttermes hangulatot hoz, sült burgonyával pedig kiadós vasárnapi ebéd lehet belőle.
Retró kedvenc csirkemellből
Van az a kategória, amikor már a hozzávalók felsorolásából tudjuk, hogy rossz nem sülhet ki belőle. Az óvári csirkemell pontosan ilyen. A puha húsra ízes gombás réteg, sonka és olvadó sajt kerül, majd az egész együtt pirul készre a sütőben.
Az óvári módra készített hús sertésből is jól ismert, csirkemellel viszont gyorsan elkészíthető, könnyedebb változatot kapunk. A fogás karakterét elsősorban a gomba, a sonka és a sajt együttese adja, ezért itt különösen megéri jó minőségű hozzávalókhoz nyúlni.
A jó alapanyagoktól lesz igazán finom
Az óvári csirkemell nem bonyolult étel, így nincs sok fűszer vagy mártás, ami elfedné az alapanyagok ízét. Éppen ezért néhány apró cserével sokkal finomabb végeredményt kaphatunk.
Az elősütéshez sem muszáj napraforgóolajat használni, kevés kacsazsírral sokkal karakteresebb, gazdagabb ízt adhatunk a húsnak. A legegyszerűbb gépsonka helyett válasszunk jó minőségű sertéscombsonkát vagy prágai sonkát, amelyek húsosabbak és ízesebbek.
A sajton sem érdemes spórolni. Trappista helyett kerüljön a tetejére óvári sajt, ha pedig ezt nem kapunk, az edami vagy a gouda is remek választás. Mindkettő szépen olvad, miközben több ízt ad a fogásnak.
A gombás rétegtől lesz igazán szaftos
A gombát vöröshagymával és petrezselyemmel pirítjuk, majd tojással és kevés zsemlemorzsával tesszük sűrűbbé. Így nem egy vizes gombaragu kerül a húsra, hanem gazdag, jól rétegezhető gombás massza.
A csirkemelleket először röviden elősütjük, majd jöhet rájuk a gomba, a sonka és végül a sajt. A sütőben a hús teljesen átsül, a tetején pedig aranybarnára olvad a sajtréteg.
Mit kínáljunk az óvári csirkemell mellé?
A gombás-sonkás-sajtos csirkemell mellé nem kell túlgondolni a köretet. Rizibizivel igazi retró ebédet kapunk, de kukoricás rizzsel, petrezselymes burgonyával, sült krumplival vagy krumplipürével is remekül működik. Friss salátával pedig valamivel könnyedebb fogássá tehetjük.
Az óvári csirkemell nem véletlenül maradt velünk évtizedeken át. Egyszerű, laktató, ismerős ízekből építkezik, néhány jobb minőségű alapanyaggal pedig a retró klasszikusból igazán ütős vasárnapi ebéd lehet.