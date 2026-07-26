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húsételek gombás húsok

Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal

Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal
Hering András
Óvári csirkemell sült burgonyával, kukoricás rizzsel és csemegeuborkával tálalva.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

578
Kalória
69.9g
Fehérje
13.3g
Szénhidrát
25.4g
Zsír
287.9g
Víz
260g
Koleszterin
1.9g
Élelmi rost
3.2g
Cukor
  • 18% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 578 kcal
  • 18% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 2313 kcal
  • 18% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 131 kcal
  • 18% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    69.9 g

Zsír

  • Összesen
    25.4 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    260 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2078.4 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    68 mg
  • Kálcium
    371 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    88 mg
  • Foszfor
    728 mg
  • Nátrium
    817 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.3 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    287.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    266 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    28 micro
  • K vitamin:
    186 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    23 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    73 micro
  • Kolin:
    227 mg
  • Retinol - A vitamin:
    217 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    589 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    689 micro
Összesen 578 kcal
  • 18% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    279.4 g

Zsír

  • Összesen
    101.7 g
  • Telített zsírsav
    48 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    1040 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    8313.7 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    271 mg
  • Kálcium
    1484 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    350 mg
  • Foszfor
    2914 mg
  • Nátrium
    3268 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    53.2 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    1151.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1065 micro
  • B6 vitamin:
    7 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    73 mg
  • D vitamin:
    113 micro
  • K vitamin:
    745 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    4 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    91 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    291 micro
  • Kolin:
    907 mg
  • Retinol - A vitamin:
    869 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    2355 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2755 micro
Összesen 2313 kcal
  • 18% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    15.8 g

Zsír

  • Összesen
    5.7 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    59 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    468.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    84 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    164 mg
  • Nátrium
    184 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    64.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    60 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    42 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    51 mg
  • Retinol - A vitamin:
    49 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    133 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    155 micro
Összesen 131 kcal

Elkészítés

  1. A csirkemellfiléket szeletekre vágjuk, szükség esetén kissé kiklopfoljuk, majd mindkét oldalukat sózzuk és borsozzuk. Vékonyan lisztbe forgatjuk őket.
  2. Egy serpenyőben felhevítjük a kacsazsírt, és a csirkemellszeleteket oldalanként 1-2 perc alatt elősütjük. Nem kell teljesen átsütni őket, hiszen később a sütőben készülnek el. Az elősütött húsokat egy hőálló tálba vagy tepsibe sorakoztatjuk.
  3. A vöröshagymát finomra aprítjuk, a gombát megtisztítjuk, majd egészen apróra vágjuk vagy durvára reszeljük.
  4. A vajon megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a gombát és az apróra vágott petrezselymet. Sózzuk, borsozzuk, majd addig pirítjuk, amíg a gomba levének nagy része elpárolog. Levesszük a tűzről, néhány percig hűlni hagyjuk, majd belekeverjük a tojást és a zsemlemorzsát.
  5. A gombás masszát egyenletesen elosztjuk az elősütött csirkemelleken. Mindegyikre teszünk egy szelet sonkát, végül óvári sajttal borítjuk be őket.
  6. 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20-25 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, amikor a csirkemell átsült, a sajt pedig szépen ráolvadt és helyenként pirulni kezdett.
  7. Frissen tálaljuk. Rizibizi, kukoricás rizs, sült burgonya, petrezselymes burgonya vagy egy egyszerű saláta is jól illik hozzá.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
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Az óvári csirkemell igazi retró kedvenc azok közül az ételek közül, amelyekben néhány egyszerű alapanyagból lesz tartalmas, látványos főétel. A szaftos csirkemellre gombás réteg, sonka és olvadó sajt kerül, így egyszerre húsos, krémes és gazdag fogás készül belőle.

Az óvári módra készített hús klasszikusan sertésből is ismert, a csirkemelles változat viszont könnyedebb, és hétvégi ebédként ugyanúgy megállja a helyét. Ebben a receptben a gombát nem egyszerűen a húsra halmozzuk, hanem sűrű, petrezselymes gombás masszát készítünk belőle, amit sonkával és óvári sajttal rétegezünk.

Az óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal ráadásul nem igényel különösebben bonyolult konyhai műveleteket. Az elősütött hús a sütőben készül el teljesen, miközben a tetején a sajt ráolvad a sonkás-gombás rétegre. Rizibizivel igazi retró menzás-éttermes hangulatot hoz, sült burgonyával pedig kiadós vasárnapi ebéd lehet belőle.

Retró kedvenc csirkemellből

Van az a kategória, amikor már a hozzávalók felsorolásából tudjuk, hogy rossz nem sülhet ki belőle. Az óvári csirkemell pontosan ilyen. A puha húsra ízes gombás réteg, sonka és olvadó sajt kerül, majd az egész együtt pirul készre a sütőben.

Az óvári módra készített hús sertésből is jól ismert, csirkemellel viszont gyorsan elkészíthető, könnyedebb változatot kapunk. A fogás karakterét elsősorban a gomba, a sonka és a sajt együttese adja, ezért itt különösen megéri jó minőségű hozzávalókhoz nyúlni.

A jó alapanyagoktól lesz igazán finom

Az óvári csirkemell nem bonyolult étel, így nincs sok fűszer vagy mártás, ami elfedné az alapanyagok ízét. Éppen ezért néhány apró cserével sokkal finomabb végeredményt kaphatunk.

Az elősütéshez sem muszáj napraforgóolajat használni, kevés kacsazsírral sokkal karakteresebb, gazdagabb ízt adhatunk a húsnak. A legegyszerűbb gépsonka helyett válasszunk jó minőségű sertéscombsonkát vagy prágai sonkát, amelyek húsosabbak és ízesebbek.

A sajton sem érdemes spórolni. Trappista helyett kerüljön a tetejére óvári sajt, ha pedig ezt nem kapunk, az edami vagy a gouda is remek választás. Mindkettő szépen olvad, miközben több ízt ad a fogásnak.

A gombás rétegtől lesz igazán szaftos

A gombát vöröshagymával és petrezselyemmel pirítjuk, majd tojással és kevés zsemlemorzsával tesszük sűrűbbé. Így nem egy vizes gombaragu kerül a húsra, hanem gazdag, jól rétegezhető gombás massza.

A csirkemelleket először röviden elősütjük, majd jöhet rájuk a gomba, a sonka és végül a sajt. A sütőben a hús teljesen átsül, a tetején pedig aranybarnára olvad a sajtréteg.

Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal<br>
Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal
Hering András

Mit kínáljunk az óvári csirkemell mellé?

A gombás-sonkás-sajtos csirkemell mellé nem kell túlgondolni a köretet. Rizibizivel igazi retró ebédet kapunk, de kukoricás rizzsel, petrezselymes burgonyával, sült krumplival vagy krumplipürével is remekül működik. Friss salátával pedig valamivel könnyedebb fogássá tehetjük.

Az óvári csirkemell nem véletlenül maradt velünk évtizedeken át. Egyszerű, laktató, ismerős ízekből építkezik, néhány jobb minőségű alapanyaggal pedig a retró klasszikusból igazán ütős vasárnapi ebéd lehet.

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