Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal

Az óvári módra készített hús klasszikusan sertésből is ismert, a csirkemelles változat viszont könnyedebb, és hétvégi ebédként ugyanúgy megállja a helyét. Ebben a receptben a gombát nem egyszerűen a húsra halmozzuk, hanem sűrű, petrezselymes gombás masszát készítünk belőle, amit sonkával és óvári sajttal rétegezünk.

Az óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal ráadásul nem igényel különösebben bonyolult konyhai műveleteket. Az elősütött hús a sütőben készül el teljesen, miközben a tetején a sajt ráolvad a sonkás-gombás rétegre. Rizibizivel igazi retró menzás-éttermes hangulatot hoz, sült burgonyával pedig kiadós vasárnapi ebéd lehet belőle.

Retró kedvenc csirkemellből

Van az a kategória, amikor már a hozzávalók felsorolásából tudjuk, hogy rossz nem sülhet ki belőle. Az óvári csirkemell pontosan ilyen. A puha húsra ízes gombás réteg, sonka és olvadó sajt kerül, majd az egész együtt pirul készre a sütőben.

Az óvári módra készített hús sertésből is jól ismert, csirkemellel viszont gyorsan elkészíthető, könnyedebb változatot kapunk. A fogás karakterét elsősorban a gomba, a sonka és a sajt együttese adja, ezért itt különösen megéri jó minőségű hozzávalókhoz nyúlni.

A jó alapanyagoktól lesz igazán finom

Az óvári csirkemell nem bonyolult étel, így nincs sok fűszer vagy mártás, ami elfedné az alapanyagok ízét. Éppen ezért néhány apró cserével sokkal finomabb végeredményt kaphatunk.

Az elősütéshez sem muszáj napraforgóolajat használni, kevés kacsazsírral sokkal karakteresebb, gazdagabb ízt adhatunk a húsnak. A legegyszerűbb gépsonka helyett válasszunk jó minőségű sertéscombsonkát vagy prágai sonkát, amelyek húsosabbak és ízesebbek.

A sajton sem érdemes spórolni. Trappista helyett kerüljön a tetejére óvári sajt, ha pedig ezt nem kapunk, az edami vagy a gouda is remek választás. Mindkettő szépen olvad, miközben több ízt ad a fogásnak.

A gombás rétegtől lesz igazán szaftos

A gombát vöröshagymával és petrezselyemmel pirítjuk, majd tojással és kevés zsemlemorzsával tesszük sűrűbbé. Így nem egy vizes gombaragu kerül a húsra, hanem gazdag, jól rétegezhető gombás massza.

A csirkemelleket először röviden elősütjük, majd jöhet rájuk a gomba, a sonka és végül a sajt. A sütőben a hús teljesen átsül, a tetején pedig aranybarnára olvad a sajtréteg.

Klasszikus óvári csirkemell gombával, sonkával és sajttal

Hering András

Mit kínáljunk az óvári csirkemell mellé?

A gombás-sonkás-sajtos csirkemell mellé nem kell túlgondolni a köretet. Rizibizivel igazi retró ebédet kapunk, de kukoricás rizzsel, petrezselymes burgonyával, sült krumplival vagy krumplipürével is remekül működik. Friss salátával pedig valamivel könnyedebb fogássá tehetjük.

Az óvári csirkemell nem véletlenül maradt velünk évtizedeken át. Egyszerű, laktató, ismerős ízekből építkezik, néhány jobb minőségű alapanyaggal pedig a retró klasszikusból igazán ütős vasárnapi ebéd lehet.