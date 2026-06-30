Zakuszka Erdélyből
Hozzávalók
A zakuszkához
-
6 db kápia paprika
-
3 nagy db padlizsán
-
150 ml napraforgó olaj
-
3 nagy db vöröshagyma
-
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 db babérlevél
-
borsikafű ízlés szerint
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 5% Zsír
A zakuszkához
-
120g kápia paprika26 kcal
-
260g padlizsán62 kcal
-
25g napraforgó olaj221 kcal
-
85g vöröshagyma31 kcal
-
8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 5% Zsír
A zakuszkához
-
720g kápia paprika154 kcal
-
1560g padlizsán371 kcal
-
150g napraforgó olaj1326 kcal
-
510g vöröshagyma186 kcal
-
48 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 5% Zsír
A zakuszkához
-
22.9g kápia paprika5 kcal
-
49.7g padlizsán12 kcal
-
4.8g napraforgó olaj42 kcal
-
16.2g vöröshagyma6 kcal
-
2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.6 g
Zsír
-
Összesen 25.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 401.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 52 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 59 mg
-
Foszfor 116 mg
-
Nátrium 170 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.5 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 418.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 164 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 139 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 117 micro
-
Kolin: 31 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 20 micro
-
β-karotin 1720 micro
-
β-crypt 483 micro
-
Likopin 4632 micro
-
Lut-zea 150 micro
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 27.9 g
Zsír
-
Összesen 155.5 g
-
Telített zsírsav 21 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 70 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 57 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2410.9 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 309 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 355 mg
-
Foszfor 698 mg
-
Nátrium 1020 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 176.7 g
-
Cukor 104 mg
-
Élelmi rost 68 mg
Víz
-
Összesen 2508.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 986 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 78 mg
-
C vitamin: 835 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 96 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 18 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 704 micro
-
Kolin: 183 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 118 micro
-
β-karotin 10318 micro
-
β-crypt 2899 micro
-
Likopin 27790 micro
-
Lut-zea 901 micro
- 1% Fehérje
- 6% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 87% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.9 g
Zsír
-
Összesen 5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 76.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 22 mg
-
Nátrium 32 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.6 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 79.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 31 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 27 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 329 micro
-
β-crypt 92 micro
-
Likopin 885 micro
-
Lut-zea 29 micro
Elkészítés
A zakuszkához
- A paprikákat és a padlizsánokat, folyamatosan forgatva, feketére sütjük a sütőben, vagy a grillen.
- Miután megsültek tálba helyezzük őket, és lefedjük frissentartó fóliával. Hagyjuk, hogy kissé kihűljenek, majd könnyedén lehúzzuk a héjukat és a paprikákat ki is csumázzuk.
- Ha darabosabban szeretjük a zakuszkát, akkor késsel vágjuk apróra a sült zöldségeket, ha krémesebben akkor, robotgéppel pürésítsük le őket.
- A hagymákat vágjuk apróra és dinszteljük meg az olajon. Adjuk hozzá az aprított zöldségeket, majd ízesítsük a fűszerekkel és öntsük hozzá a paradicsompürét is.
- Jól keverjük össze és kb. 20 percig rotyogtassuk.
- Az elkészült, forró zakuszkát töltsük steril befőttesüvegekbe és fordítsuk őket fejjel lefelé. Hagyjuk így kb. 10 percig, majd fordítsuk őket vissza, és tegyük őket dunsztba. Amikor teljesen kihűltek, tegyük őket száraz árnyékos helyre. Ebből a mennyiségből kb. 3-4 kis üveg lesz, ha többet szeretnénk készíteni, duplázzuk vagy triplázzuk az arányokat.
- Tökéletes kisérő húsok mellé, de ehetjük pirítósra kenve is. Felbontás után tároljuk hűtőszekrényben.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 220 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A zakuszka egy erdélyi-román, grillezett zöldségkrém, amit nagy mennyiségben szoktak főzni, majd befőttes üvegekbe porciózzák, hogy így akár több hónapig is elálljon. Ha faszénen sütjük a zöldségeket hozzá, akkor kellemes füstös íze lesz, de sütőben is elkészíthető. Pirítósra kenve, vagy húsok mellé fogyasztják.