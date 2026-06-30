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Zakuszka Erdélyből

Nosalty vegán
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Nehézség
közepes

Hozzávalók

A zakuszkához

348
Kalória
4.6g
Fehérje
29.5g
Szénhidrát
25.9g
Zsír
418.1g
Víz
-
Koleszterin
11.3g
Élelmi rost
17.3g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A zakuszkához

Összesen 348 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A zakuszkához

Összesen 2085 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A zakuszkához

Összesen 67 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.6 g

Zsír

  • Összesen
    25.9 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    401.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    52 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    59 mg
  • Foszfor
    116 mg
  • Nátrium
    170 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.5 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    418.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    164 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    139 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    117 micro
  • Kolin:
    31 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    20 micro
  • β-karotin
    1720 micro
  • β-crypt
    483 micro
  • Likopin
    4632 micro
  • Lut-zea
    150 micro
Összesen 348 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    27.9 g

Zsír

  • Összesen
    155.5 g
  • Telített zsírsav
    21 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    70 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    57 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2410.9 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    309 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    355 mg
  • Foszfor
    698 mg
  • Nátrium
    1020 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    176.7 g
  • Cukor
    104 mg
  • Élelmi rost
    68 mg

Víz

  • Összesen
    2508.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    986 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    78 mg
  • C vitamin:
    835 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    96 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    18 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    704 micro
  • Kolin:
    183 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    118 micro
  • β-karotin
    10318 micro
  • β-crypt
    2899 micro
  • Likopin
    27790 micro
  • Lut-zea
    901 micro
Összesen 2085 kcal
  • 1% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 87% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.9 g

Zsír

  • Összesen
    5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    76.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    22 mg
  • Nátrium
    32 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.6 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    79.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    31 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    27 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    329 micro
  • β-crypt
    92 micro
  • Likopin
    885 micro
  • Lut-zea
    29 micro
Összesen 67 kcal

Elkészítés

A zakuszkához

  1. A paprikákat és a padlizsánokat, folyamatosan forgatva, feketére sütjük a sütőben, vagy a grillen.
  2. Miután megsültek tálba helyezzük őket, és lefedjük frissentartó fóliával. Hagyjuk, hogy kissé kihűljenek, majd könnyedén lehúzzuk a héjukat és a paprikákat ki is csumázzuk.
  3. Ha darabosabban szeretjük a zakuszkát, akkor késsel vágjuk apróra a sült zöldségeket, ha krémesebben akkor, robotgéppel pürésítsük le őket.
  4. A hagymákat vágjuk apróra és dinszteljük meg az olajon. Adjuk hozzá az aprított zöldségeket, majd ízesítsük a fűszerekkel és öntsük hozzá a paradicsompürét is.
  5. Jól keverjük össze és kb. 20 percig rotyogtassuk.
  6. Az elkészült, forró zakuszkát töltsük steril befőttesüvegekbe és fordítsuk őket fejjel lefelé. Hagyjuk így kb. 10 percig, majd fordítsuk őket vissza, és tegyük őket dunsztba. Amikor teljesen kihűltek, tegyük őket száraz árnyékos helyre. Ebből a mennyiségből kb. 3-4 kis üveg lesz, ha többet szeretnénk készíteni, duplázzuk vagy triplázzuk az arányokat.
  7. Tökéletes kisérő húsok mellé, de ehetjük pirítósra kenve is. Felbontás után tároljuk hűtőszekrényben.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 220 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
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A zakuszka egy erdélyi-román, grillezett zöldségkrém, amit nagy mennyiségben szoktak főzni, majd befőttes üvegekbe porciózzák, hogy így akár több hónapig is elálljon. Ha faszénen sütjük a zöldségeket hozzá, akkor kellemes füstös íze lesz, de sütőben is elkészíthető. Pirítósra kenve, vagy húsok mellé fogyasztják.

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