Hekk paprikásan
Hozzávalók
A hekkhez
-
800 g hekk (hekk törzs)
-
só ízlés szerint
-
200 g finomliszt
-
3 tk fűszerpaprika
-
500 ml napraforgó olaj
- 16% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 4% Zsír
A hekkhez
-
800g hekk720 kcal
-
0 kcal
-
200g finomliszt728 kcal
-
0 kcal
-
500g napraforgó olaj221 kcal
- 16% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 4% Zsír
A hekkhez
-
800g hekk720 kcal
-
0 kcal
-
200g finomliszt728 kcal
-
0 kcal
-
500g napraforgó olaj221 kcal
- 16% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 4% Zsír
A hekkhez
-
53.3g hekk48 kcal
-
0 kcal
-
13.3g finomliszt49 kcal
-
0 kcal
-
33.3g napraforgó olaj15 kcal
- 16% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 167.1 g
Zsír
-
Összesen 37.4 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 536 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3538.8 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 325 mg
-
Kálcium 414 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 212 mg
-
Foszfor 1992 mg
-
Nátrium 580 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 152.6 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 666 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 240 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 18 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 456 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 156 micro
-
Kolin: 541 mg
-
Retinol - A vitamin: 240 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 36 micro
- 16% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 167.1 g
Zsír
-
Összesen 37.4 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 536 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3538.8 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 325 mg
-
Kálcium 414 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 212 mg
-
Foszfor 1992 mg
-
Nátrium 580 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 152.6 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 666 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 240 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 18 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 456 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 156 micro
-
Kolin: 541 mg
-
Retinol - A vitamin: 240 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 36 micro
- 16% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 11.1 g
Zsír
-
Összesen 2.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 36 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 235.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 28 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 133 mg
-
Nátrium 39 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.2 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 44.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 16 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 30 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 16 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 0 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
Elkészítés
A hekkhez
- Ha fagyasztott hekket vásároltunk, kiolvasztjuk és lecsöpögtetjük.
- A törzsek mindkét oldalát beirdaljuk majd jó alaposan besózzuk.
- Meghempergetjük őket a paprikás lisztben, majd beledobjuk őket a forró olajba. Az olajat csak közepes lángon melegítsük, mert ha túl forró, akkor megég a paprika és keserű lesz a bunda, illetve a hal sem fog átsülni. A halak nagyságától függően kb. 15 percig sütjük, miközben forgatjuk is őket.
- Tálaljuk melegen, friss kenyérrel, sült krumplival és kovászos uborkával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 15 p
Mindenkinek megvan a kedvenc balatoni hekkezője, amit évente egyszer-kétszer meglátogat. De mi van, ha ennél többször kívánjuk meg ezt a ropogós, fűszeres halat? Hát készítsük el otthon! Bár az élmény nem lesz teljesen ugyanaz, az ízekben nem fogunk csalódni.