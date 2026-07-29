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halételek hekk

Hekk paprikásan

Fekete Melinda
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Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A hekkhez

1669
Kalória
167.1g
Fehérje
152.6g
Szénhidrát
37.4g
Zsír
666g
Víz
536g
Koleszterin
5.4g
Élelmi rost
540mg
Cukor
  • 16% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A hekkhez

Összesen 1669 kcal
  • 16% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A hekkhez

Összesen 1669 kcal
  • 16% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 4% Zsír

A hekkhez

Összesen 112 kcal
  • 16% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    167.1 g

Zsír

  • Összesen
    37.4 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    536 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3538.8 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    325 mg
  • Kálcium
    414 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    212 mg
  • Foszfor
    1992 mg
  • Nátrium
    580 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    152.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    666 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    240 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    18 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    456 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    156 micro
  • Kolin:
    541 mg
  • Retinol - A vitamin:
    240 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    36 micro
Összesen 1669 kcal
  • 16% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    167.1 g

Zsír

  • Összesen
    37.4 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    536 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3538.8 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    325 mg
  • Kálcium
    414 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    212 mg
  • Foszfor
    1992 mg
  • Nátrium
    580 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    152.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    666 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    240 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    18 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    456 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    13 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    156 micro
  • Kolin:
    541 mg
  • Retinol - A vitamin:
    240 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    36 micro
Összesen 1669 kcal
  • 16% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.1 g

Zsír

  • Összesen
    2.5 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    36 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    235.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    28 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    133 mg
  • Nátrium
    39 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.2 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    44.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    16 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    30 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    16 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 112 kcal

Elkészítés

A hekkhez

  1. Ha fagyasztott hekket vásároltunk, kiolvasztjuk és lecsöpögtetjük.
  2. A törzsek mindkét oldalát beirdaljuk majd jó alaposan besózzuk.
  3. Meghempergetjük őket a paprikás lisztben, majd beledobjuk őket a forró olajba. Az olajat csak közepes lángon melegítsük, mert ha túl forró, akkor megég a paprika és keserű lesz a bunda, illetve a hal sem fog átsülni. A halak nagyságától függően kb. 15 percig sütjük, miközben forgatjuk is őket.
  4. Tálaljuk melegen, friss kenyérrel, sült krumplival és kovászos uborkával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 15 p
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