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savanyúság kovászos uborka

Gluténmentes kovászos uborka

Fekete Melinda
Mélytányérban hosszában felvágott, roppanós gluténmentes kovászosuborkák, a háttérben egész uborkák saját levükben
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A kovászos uborkához

69
Kalória
3.7g
Fehérje
14.5g
Szénhidrát
0.9g
Zsír
393.4g
Víz
-
Koleszterin
2.6g
Élelmi rost
2.9g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A kovászos uborkához

Összesen 69 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A kovászos uborkához

Összesen 417 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 0% Zsír

A kovászos uborkához

Összesen 16 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 95% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    3.7 g

Zsír

  • Összesen
    0.9 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1080 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    159 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    62 mg
  • Foszfor
    93 mg
  • Nátrium
    759 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.5 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    393.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    240 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    60 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    27 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    105 micro
  • Kolin:
    13 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    18 micro
  • β-karotin
    74 micro
  • β-crypt
    42 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    40 micro
Összesen 69 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 95% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    21.9 g

Zsír

  • Összesen
    5.2 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6480 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    956 mg
  • Vas
    28 mg
  • Magnézium
    370 mg
  • Foszfor
    558 mg
  • Nátrium
    4552 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    87.1 g
  • Cukor
    18 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    2360.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1439 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    363 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    164 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    631 micro
  • Kolin:
    77 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    108 micro
  • β-karotin
    442 micro
  • β-crypt
    255 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    239 micro
Összesen 417 kcal
  • 1% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 95% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    0.9 g

Zsír

  • Összesen
    0.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    252 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    37 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    22 mg
  • Nátrium
    177 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    91.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    56 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    14 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    17 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    9 micro
Összesen 16 kcal

Elkészítés

A kovászos uborkához

  1. Az uborkákat megmossuk és levágjuk a végeiket, majd hosszában bemetszést ejtünk mindkét oldalukon úgy, hogy nem vágjuk őket teljesen végig.
  2. Egy kg uborkához kb. 1 liter melegvizet használunk, amiben 1 evőkanál sót oldunk fel.
  3. Egy 2 literes üveg alljára tegyünk 1 db felkarikázott burgonyát, majd egy csokor kaprot és ezek után helyezgessük el az uborkákat is az üvegben. A tetejére kerüljön ismét kapor, majd burgonya.
  4. Öntsük fel az üveget a sós oldattal és tegyünk a tetejére egy kistányért, majd napos helyen érleljük kb 3-4 napig.
  5. Miután kellően megért, szedjük ki belőle a krumplikat és a kaprot, majd szűrjük át a levét egy zárható edénybe, és tegyük bele az uborkákat is.
  6. Lezárt üvegben, hűtőben tároljuk, így akár több hétig is elállhat.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
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Tudtad, hogy a kovászos uborkát kenyér nélkül is el lehet készíteni? Így gluténérzékenyek is bátran ehetik. Pár nap alatt tökéletesen megérik, mint a kovászos kenyeres verzió, és ízben is pont olyan lesz a végeredmény, mintha kenyérrel készítettük volna.

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