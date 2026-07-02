Gluténmentes kovászos uborka
Hozzávalók
A kovászos uborkához
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 0% Zsír
A kovászos uborkához
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 0% Zsír
A kovászos uborkához
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 95% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 3.7 g
Zsír
-
Összesen 0.9 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1080 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 159 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 62 mg
-
Foszfor 93 mg
-
Nátrium 759 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.5 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 393.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 240 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 60 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 27 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 105 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 18 micro
-
β-karotin 74 micro
-
β-crypt 42 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 40 micro
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 95% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 21.9 g
Zsír
-
Összesen 5.2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6480 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 956 mg
-
Vas 28 mg
-
Magnézium 370 mg
-
Foszfor 558 mg
-
Nátrium 4552 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 87.1 g
-
Cukor 18 mg
-
Élelmi rost 16 mg
Víz
-
Összesen 2360.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1439 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 363 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 164 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 8 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 631 micro
-
Kolin: 77 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 108 micro
-
β-karotin 442 micro
-
β-crypt 255 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 239 micro
- 1% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 95% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 0.9 g
Zsír
-
Összesen 0.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 252 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 37 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 22 mg
-
Nátrium 177 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 91.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 56 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 9 micro
Elkészítés
A kovászos uborkához
- Az uborkákat megmossuk és levágjuk a végeiket, majd hosszában bemetszést ejtünk mindkét oldalukon úgy, hogy nem vágjuk őket teljesen végig.
- Egy kg uborkához kb. 1 liter melegvizet használunk, amiben 1 evőkanál sót oldunk fel.
- Egy 2 literes üveg alljára tegyünk 1 db felkarikázott burgonyát, majd egy csokor kaprot és ezek után helyezgessük el az uborkákat is az üvegben. A tetejére kerüljön ismét kapor, majd burgonya.
- Öntsük fel az üveget a sós oldattal és tegyünk a tetejére egy kistányért, majd napos helyen érleljük kb 3-4 napig.
- Miután kellően megért, szedjük ki belőle a krumplikat és a kaprot, majd szűrjük át a levét egy zárható edénybe, és tegyük bele az uborkákat is.
- Lezárt üvegben, hűtőben tároljuk, így akár több hétig is elállhat.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
Tudtad, hogy a kovászos uborkát kenyér nélkül is el lehet készíteni? Így gluténérzékenyek is bátran ehetik. Pár nap alatt tökéletesen megérik, mint a kovászos kenyeres verzió, és ízben is pont olyan lesz a végeredmény, mintha kenyérrel készítettük volna.