Évezredek óta gyógyít, és soha megy ki a divatból: ezért igyál minden nap egy csésze zöld teát

A tea, amely az örökzöld teacserje (Camellia sinensis) leveleiből készül, a második leggyakrabban fogyasztott, és a második legegészségesebb ital is a víz után. Több ezer fajtája és számos változata ismert, közülük kettő a legelterjedtebb: az asszám és a kínai tea.
A tea minősége attól függ, hogy milyen levelekből készítik.
Minél fiatalabb a tealevél, annál magasabb a benne található jótékony hatású fenol vegyületek mennyisége, ezért akkor a legjobb, ha a legfiatalabb, virág- és levélrügyekből állítják elő.
Fekete-fehér-vörös-zöld
A tea színét a feldolgozás módja határozza meg. A tea lehet fekete (erjesztett), zöld (nem erjesztett) vörös (félig erjesztett) és fehér (kis mértékben feldolgozott). A fehér tea az egyetlen, amelyet nem kifejlett levelekből, hanem a még ki nem fakadt rügyekből készítenek. Neve abból ered, hogy a növény rügyeit ezüstös hártya borítja, amely a tea szárítása során kifehéredik.
A zöld, a vörös és a fekete tea kifejlett levelekből készül. A fekete és a vörös tea esetében a leveleket először megfonnyasztják, összesodorják, majd fermentálják. A folyamat során enzimek aktiválódnak és oxidáció kezdődik. Ezek eredményeképpen alakulnak ki a tea íz- és illatanyagai, amelyek meghatározzák élvezeti értékét. A vörös tea esetében a fermentálást félbeszakítják.
A zöld tea más, mint a többi
A zöld tea készítése során azonban nem történik fermentálás, a leveleket még frissen meggőzölik, így hatástalanítják az enzimeket. Ezáltal elmaradnak az oxidáció és a lebontás folyamatai. A teát ezután sodorják és megszárítják.
A tea ízét és színét a benne található csersavak is befolyásolják. A kelleténél nagyobb mennyiségben kioldódó csersavak fanyarrá teszik a teát és elnyomják a finom illóanyagok hatását. A tealeveleket ezért nem szabad főzni, csupán 3-5 percet forrázni, azt is fedett edényben, hogy az illó anyagokból minél kevesebb vesszen el.
A zöld tea tényleg az egyik legjobb, természetes gyógymód
A zöld tea fogyasztása élénkít, rendszeres fogyasztásának jótékony hatása évezredek óta megfigyelt tény. Hatásmechanizmusát az elmúlt évek során folyamatosan vizsgálták, az eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a zöld tea kedvező hatása nagyrészt a benne található fenol vegyületeknek köszönhető. E vegyületek közül a katekid elnevezésű hatását tanulmányozták mélyrehatóan, és megállapították, hogy jelentős antioxidáns és gyulladásgátló hatással bír.
Ennek köszönhetően a zöld tea rendszeres fogyasztása kedvező hatású például:
- a rosszindulatú daganatos betegségek,
- a magas vérnyomás,
- a szív- és érrendszeri betegségek,
- a májbetegségek,
- egyes idegrendszert érintő betegségek,
- és ízületi gyulladások,
- valamint a fogszuvasodás megelőzésé során.
Továbbá hatásos a gyomorfekély kialakulásában szerepet játszó Helicobakter pylori baktérium, valamint az influenza és a herpesz vírusai ellen is.
Valószínűleg serkenti az immunrendszer működését, kedvező a vércukorszint szabályozására, valamint alkalmas a testtömeg csökkentésének elősegítésére is.
Emellett megfigyelték a zöld tea idegrendszert védő hatását is. Ezért napjainkban is több kutatás foglalkozik a Parkinson- és az Alzheimer-kór kezelésében való alkalmazásának lehetőségeivel.
A kutatók szerint a zöld tea egészségre gyakorolt kedvező hatása magas polifenol tartalma mellett valószínűleg ásványi anyagokból, nyomelemekből és vitaminokból álló különleges összetételének is köszönhető.
A zöld teában található különleges vegyületek élettani hatásainak megismeréséhez még további kutatásokra van szükség, de az minden esetre elmondható, hogy a téli hidegben és a közelgő nyári hőségben is gyakran fogyasztott ital. Az pedig, hogy ennyire közkedvelt, kellemes aromájának és frissítő hatásának köszönhető.
Hogyan készítsük el a zöld teát, hogy a legtöbb jótékony hatóanyag megmaradjon?
Sokan forrásban lévő vízzel öntik le a zöld teát, pedig ezzel könnyen keserűvé válhat, és az érzékenyebb vegyületek egy része is károsodhat.
Érdemes betartani néhány egyszerű szabályt:
- a víz ideális hőmérséklete 70–80 °C,
- a leveleket 2–3 percig ajánlott áztatni,
- hosszabb áztatás intenzívebb ízt, ugyanakkor több keserű anyagot és koffeint eredményez;
- a jó minőségű szálas zöld tea gyakran 2–3 alkalommal is újra felönthető.
A tea ízesítéséhez citrom vagy egy kevés méz is használható, de a legtöbb szakértő szerint a legjobb önmagában fogyasztani, így az eredeti aromák is jobban érvényesülnek.
Milyen gyakran érdemes zöld teát inni?
A kutatások alapján napi 2–3 csésze zöld tea már elegendő lehet ahhoz, hogy rendszeresen hozzájussunk a benne található antioxidánsokhoz. A pozitív hatások inkább hosszú távú, rendszeres fogyasztás mellett figyelhetők meg, nem egy-egy csésze elfogyasztása után.
Mivel egy csésze zöld tea átlagosan 25–50 mg koffeint tartalmaz, az érzékenyebbeknek érdemes inkább délelőtt vagy a kora délutáni órákban fogyasztani.
Receptajánló:
Van-e kockázata a zöld tea fogyasztásának?
Bár a zöld tea egészséges italnak számít, nem mindenki számára és nem korlátlan mennyiségben ajánlott.
Érdemes figyelembe venni, hogy:
- nagyobb mennyiségben a koffeintartalma álmatlanságot, nyugtalanságot vagy szapora szívverést okozhat az arra érzékenyeknél,
- éhgyomorra egyeseknél gyomorpanaszokat vagy hányingert válthat ki,
- a benne található csersavak csökkenthetik a vas felszívódását, ezért vashiány esetén célszerű a főétkezésektől legalább 1–2 órával elkülönítve fogyasztani,
- bizonyos gyógyszerek (például véralvadásgátlók vagy egyes szívgyógyszerek) mellett ajánlott orvossal egyeztetni a rendszeres fogyasztásról,
- várandósság és szoptatás idején a koffeinbevitel miatt mértékletesség javasolt.
Tea vagy étrend-kiegészítő?
Érdemes külön kiemelni, hogy a hagyományos zöld tea és a nagy dózisú zöldtea-kivonatot tartalmazó kapszulák nem ugyanazt jelentik.
A szakirodalom alapján a tea formájában történő, mérsékelt fogyasztás biztonságosnak tekinthető, míg a nagy dózisú EGCG-t tartalmazó étrend-kiegészítők esetében már leírtak ritka májkárosodási eseteket, különösen éhgyomorra alkalmazva. Ezért a kivonatok használatakor mindig be kell tartani a gyártó adagolási útmutatóját, és nem érdemes az ajánlott mennyiséget túllépni.